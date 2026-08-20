КРАВЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
КРАВЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский революционный деятель, писатель, публицист.
Дворянин. Окончил Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге (1870). Учился в Земледельческом институте в Санкт-Петербурге (1871-1873 годы).
На формирование его революционных взглядов значительное влияние оказала книга Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (Кравчинский воспитывал себя «по Рахметову»). Участие в революционной деятельности он рассматривал как свой нравственный долг, большое значение придавал личной самоотверженности революционеров. В конце 1871 года сблизился с кружком «чайковцев» (в 1872 году стал его членом). Вёл революционную пропаганду среди рабочих Санкт-Петербурга, переводил запрещённые книги иностранных авторов (например, книгу «Слова верующего к народу» французского христианского социалиста Ф.Р. де Ламенне, 1873). Участвовал в «хождении в народ» (1873) (позднее оценил это движение как «начало новой революционной эры», но в то же время отмечал, что пропаганда в народе чисто социалистических лозунгов была просчётом). Был арестован, бежал, перешёл на нелегальное положение, уехал за границу (1874). Издавал агитационные брошюры, в которых проповедовал в популярной форме идеи социализма («Сказка о копейке», 1874; «О правде и кривде», 1875; «Мудрица Наумовна», 1875).
Кравчинский выражал надежды на скорую крестьянскую революцию. Его агитационные работы публиковались, в частности, в лондонской типографии журнала «Вперёд», хотя сам Кравчинский оспаривал революционно-пропагандистскую тактику основателя журнала П.Л. Лаврова. Кравчинский считал, что необходимы решительные действия, чтобы поднять крестьян на бунт. Сотрудничал в газете анархистов «Работник» (Женева). Участвовал в Герцеговинско-боснийском восстании 1875-1878 годов. Установил связи с итальянскими революционерами, написал руководство по ведению партизанской войны. Вместе с анархистами К. Кафьеро и Э. Малатестой - учениками М.А. Бакунина - пытался поднять крестьянское восстание в итальянской провинции Беневенто, арестован (1877). После амнистии участвовал в редактировании журнала «Община» (Женева, 1878).
Весной 1878 году вернулся в Россию по вызову организации «Земля и воля» 1870-х годов. Занимался устройством подпольной типографии в Санкт-Петербурге, редактировал газету «Земля и воля». 4(16).8.1878 года убил на Михайловской площади в Санкт-Петербурге начальника 3-го отделения Его Императорского Высочества канцелярии генерал-адъютанта Н.В. Мезенцова. Через несколько дней нелегально опубликовал брошюру «Убийство шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова» («Смерть за смерть»). В ней отрицал систематический террор и мотивировал совершённый им террористический акт необходимостью отомстить за казнь революционера И.М. Ковальского (приговорён к казни за оказание вооруженного сопротивления при аресте) и за отказ императора Александра II смягчить приговор по «процессу 193-х» (1877-1878 годы; суд над участниками «хождения в народ» - наиболее крупный политический процесс в России в XIX веке). В брошюре Кравчинский называл целью революционеров разрушение существующего экономического строя, в котором он видел причину «всех страданий человечества», подчёркивал важность экономических и незначительность политических требований. Кравчинский называл россиских либералов «жалкими» людьми, которые «умели только хныкать», и признавал движущей силой революции небольшую группу радикально настроенных людей. В ноябре 1878 года эмигрировал в Швейцарию, в 1881 году - в Италию.
Своим главным делом Кравчинский считал пропаганду и популяризацию образа русского революционера на Западе и критику российского правительства. Кравчинский полагал, что западное общественное мнение могло оказать влияние на российское правительство и заставить его изменить карательную политику в отношении революционеров. Подчёркивал международный характер борьбы в России. Опубликовал в миланской газете «Il Pungolo» серию очерков о деятелях российского революционного движения (изданы отдельной книгой под названием «Подпольная Россия» на итальянском языке в 1882 году, на русском языке - в Лондоне в 1893 году), а также историко-публицистические книги на английском языке «Россия под властью царей» (1885; русский перевод 1964), «Царь-чурбан и царь-цапля» (1895, русский перевод 1921) и др. Читал лекции в Великобритании и США о российском революционном движении и о России. Участвовал в создании Общества друзей русской свободы (Лондон, 1890), редактировал его журнал «Free Russia» («Свободная Россия»). Вместе с Ф.В. Волховским, Н.В. Чайковским, Л.Э. Шишко и др. организовал Фонд вольной русской прессы (Лондон, 1891), который занимался изданием и доставкой в Россию нелегальной литературы. В эмиграции Кравчинский наладил контакты с представителями «Народной воли». Подчёркивал важность свободы мысли для членов революционных организаций, считал недопустимым рассматривать несогласных как врагов. В начале 1890-х годов Кравчинский изменил свои взгляды на сущность революционной борьбы: признал важность политических свобод как первого шага к социалистическому переустройству России. Главной движущей силой революции, по мнению Кравчинского, должна была стать радикальная разночинная интеллигенция, опиравшаяся на крестьян, рабочих и, в случае необходимости, на либералов. Редактор сборника документов и материалов по истории революционного движения в России, который был издан В.Л. Бурцевым уже после смерти Кравчинского («За сто лет», части 1-2, 1897).
Автор отчасти автобиографич.еского романа «Андрей Кожухов» (издан впервые на английском языке под названием «Путь нигилиста», 1889, русский перевод 1898), повествующего о 1870-х годах - периоде подъёма народнического движения в России. Среди других произведений Кравчинского: повесть «Домик на Волге» (1896), неоконченный роман «Штундист Павел Руденко» (1894). Перевёл на английский язык повесть «Слепой музыкант» В.Г. Короленко, пьесы «Гроза» А.Н. Островского, «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, написал предисловия к английским изданиям В.М. Гаршина, И.С. Тургенева и др. Был знаком с Б. Шоу, О. Уайльдом. Личность Кравчинского, его судьба и человеческие качества нашли отражение в романах «Овод» Э.Л. Войнич (которая познакомилась со своим будущим мужем в доме Кравчинского), «Жерминаль» Э. Золя, «Тартарен в Альпах» А. Доде, поэме «Возмездие» А.А. Блока и др.
Погиб, попав под поезд.
Сочинения:
Собрание сочинений. П., 1917-1919. Тома 1-7;
Сочинения: В 2 томах. М., 1987.