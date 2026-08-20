КРАВЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

КРАВЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский революционный деятель, писатель , публицист.

Дво­ря­нин . Окон­чил Ми­хай­лов­ское артиллерийское учи­ли­ще в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1870). Учил­ся в Зем­ле­дельческом институте в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1871-1873 годы).

На фор­ми­ро­ва­ние его ре­во­люционных взгля­дов зна­чительное влия­ние ока­за­ла кни­га Н.Г. Чер­ны­шев­ско­го «Что де­лать?» (Кравчинский вос­пи­ты­вал се­бя «по Рах­ме­то­ву»). Уча­стие в ре­во­люционной дея­тель­но­сти он рас­смат­ри­вал как свой нрав­ст­вен­ный долг, боль­шое значение придавал лич­ной са­мо­от­вер­жен­но­сти ре­во­лю­цио­не­ров. В конце 1871 года сбли­зил­ся с круж­ком «чай­ков­цев» (в 1872 году стал его чле­ном). Вёл ре­во­люционную про­па­ган­ду сре­ди ра­бо­чих Санкт-Пе­тер­бур­га, пе­ре­во­дил за­пре­щён­ные кни­ги иностранных ав­то­ров (например, книгу «Сло­ва ве­рую­ще­го к на­ро­ду» французского хри­сти­ан­ско­го со­циа­ли­ста Ф.Р. де Ла­мен­не, 1873). Уча­ст­во­вал в «хо­ж­де­нии в на­род» (1873) (по­зд­нее оце­нил это дви­же­ние как «на­ча­ло но­вой ре­во­лю­ци­он­ной эры», но в то же вре­мя от­ме­чал, что про­па­ган­да в на­ро­де чис­то со­циа­ли­стических ло­зун­гов бы­ла про­счё­том). Был аре­сто­ван, бе­жал, пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, уе­хал за гра­ни­цу (1874). Из­да­вал аги­тационные бро­шю­ры, в ко­то­рых про­по­ве­до­вал в по­пу­ляр­ной фор­ме идеи со­циа­лиз­ма («Сказ­ка о ко­пей­ке», 1874; «О прав­де и крив­де», 1875; «Муд­ри­ца Нау­мов­на», 1875).

Кравчинский вы­ра­жал на­де­ж­ды на ско­рую кре­сть­ян­скую ре­во­лю­цию. Его аги­тационные ра­бо­ты пуб­ли­ко­ва­лись, в ча­ст­но­сти, в лон­дон­ской ти­по­гра­фии журнала «Впе­рёд», хо­тя сам Кравчинский ос­па­ри­вал ре­во­лю­ци­он­но-про­па­ган­ди­ст­скую так­ти­ку ос­но­ва­те­ля жур­на­ла П.Л. Лав­ро­ва. Кравчинский счи­тал, что не­об­хо­ди­мы ре­ши­тель­ные дей­ст­вия, что­бы под­нять кре­с­ть­ян на бунт. Со­труд­ни­чал в га­зе­те анар­хи­стов «Ра­бот­ник» (Же­не­ва). Уча­ст­во­вал в Гер­це­го­вин­ско-бос­ний­ском вос­ста­нии 1875-1878 годов. Ус­та­но­вил свя­зи с итальянскими ре­волю­цио­не­ра­ми, на­пи­сал ру­ко­во­дство по ве­де­нию пар­ти­зан­ской вой­ны. Вме­сте с анар­хи­ста­ми К. Кафь­е­ро и Э. Ма­ла­те­стой - уче­ни­ка­ми М.А. Ба­ку­ни­на - пы­тал­ся под­нять кре­сть­ян­ское вос­ста­ние в итальянской провинции Бе­не­вен­то, аре­с­то­ван (1877). По­сле ам­ни­стии уча­ст­во­вал в ре­дак­ти­ро­ва­нии журнала «Об­щи­на» (Же­не­ва, 1878).

Вес­ной 1878 году вер­нул­ся в Рос­сию по вы­зо­ву ор­га­ни­за­ции «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов. Занимался уст­рой­ст­вом под­поль­ной ти­по­гра­фии в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ре­дак­ти­ро­вал газету «Зем­ля и во­ля». 4(16).8.1878 года убил на Ми­хай­лов­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге начальника 3-го от­де­ле­ния Его Императорского Высочества кан­це­ля­рии генерал-адъ­ю­тан­та Н.В. Ме­зен­цо­ва. Че­рез несколько дней не­ле­галь­но опуб­ли­ко­вал бро­шю­ру «Убий­ст­во ше­фа жан­дар­мов генерал-адъ­ю­тан­та Ме­зен­цо­ва» («Смерть за смерть»). В ней от­ри­цал сис­те­ма­тический тер­рор и мо­ти­ви­ро­вал со­вер­шён­ный им тер­ро­ри­стический акт не­об­хо­ди­мо­стью ото­мстить за казнь ре­во­лю­цио­не­ра И.М. Ко­валь­ско­го (при­го­во­рён к каз­ни за ока­за­ние воо­руженного со­про­тив­ле­ния при аре­сте) и за от­каз императора Алек­сан­д­ра II смяг­чить при­го­вор по «про­цес­су 193-х» (1877-1878 годы; суд над уча­ст­ни­ка­ми «хо­ж­де­ния в на­род» - наи­бо­лее круп­ный по­ли­тический про­цесс в Рос­сии в XIX веке). В бро­шю­ре Кравчинский на­зы­вал це­лью ре­во­лю­цио­не­ров раз­ру­ше­ние су­ще­ст­вую­ще­го эко­но­мического строя, в ко­то­ром он ви­дел при­чи­ну «всех стра­да­ний че­ло­ве­че­ст­ва», под­чёр­ки­вал важ­ность эко­но­ми­че­ских и не­зна­чи­тель­ность по­ли­тических тре­бо­ва­ний. Кравчинский на­зы­вал россиских ли­бе­ра­лов «жал­ки­ми» людь­ми, ко­то­рые «уме­ли толь­ко хны­кать», и при­зна­вал дви­жу­щей си­лой ре­во­лю­ции не­боль­шую груп­пу ра­ди­каль­но на­стро­ен­ных лю­дей. В но­ябре 1878 года эмиг­ри­ро­вал в Швей­ца­рию, в 1881 году - в Ита­лию.

Сво­им главным де­лом Кравчинский счи­тал про­па­ган­ду и по­пу­ля­ри­за­цию об­раза русского ре­во­лю­цио­не­ра на За­па­де и кри­ти­ку российского пра­ви­тель­ст­ва. Кравчинский по­ла­гал, что западное об­щественное мне­ние мог­ло ока­зать влия­ние на российское пра­ви­тель­ст­во и за­ста­вить его из­ме­нить ка­ра­тель­ную по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии ре­во­лю­цио­не­ров. Под­чёр­ки­вал ме­ж­ду­народный ха­рак­тер борь­бы в Рос­сии. Опуб­ли­ко­вал в ми­лан­ской газете «Il Pungolo» се­рию очер­ков о дея­те­лях российского ре­во­люционного дви­же­ния (из­да­ны отдельной кни­гой под названием «Под­поль­ная Рос­сия» на итальянском языке в 1882 году, на русском языке - в Лон­до­не в 1893 году), а также ис­то­ри­ко-пуб­ли­ци­стические кни­ги на английском языке «Рос­сия под вла­стью ца­рей» (1885; русский перевод 1964), «Царь-чур­бан и царь-ца­п­ля» (1895, русский перевод 1921) и др. Чи­тал лек­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии и США о российском ре­во­люционном дви­же­нии и о Рос­сии. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии Общества дру­зей русской сво­бо­ды (Лон­дон, 1890), ре­дак­ти­ро­вал его журнал «Free Russia» («Сво­бод­ная Рос­сия»). Вме­сте с Ф.В. Вол­хов­ским, Н.В. Чай­ков­ским, Л.Э. Шиш­ко и др. ор­га­ни­зо­вал Фонд воль­ной рус­ской прес­сы (Лон­дон, 1891), ко­то­рый за­ни­мал­ся из­да­ни­ем и дос­тав­кой в Рос­сию не­ле­галь­ной литературы. В эмиг­ра­ции Кравчинский на­ла­дил кон­так­ты с пред­ста­ви­те­ля­ми «На­род­ной во­ли». Под­чёр­ки­вал важ­ность сво­бо­ды мыс­ли для чле­нов ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций, счи­тал не­до­пус­ти­мым рассматривать не­со­глас­ных как вра­гов. В начале 1890-х годов Кравчинский из­ме­нил свои взгля­ды на сущ­ность ре­во­люционной борь­бы: при­знал важ­ность по­ли­тических сво­бод как пер­во­го ша­га к со­циа­ли­стическому пе­ре­уст­рой­ст­ву Рос­сии. Главной дви­жу­щей си­лой ре­во­лю­ции, по мне­нию Кравчинского, долж­на бы­ла стать ра­дикаль­ная раз­но­чин­ная ин­тел­ли­ген­ция, опи­рав­шая­ся на кре­сть­ян, ра­бо­чих и, в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти, на ли­бе­ра­лов. Ре­дак­тор сборника до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов по ис­то­рии ре­во­люционного дви­же­ния в Рос­сии, ко­то­рый был из­дан В.Л. Бур­це­вым уже по­сле смер­ти Кравчинского («За сто лет», части 1-2, 1897).

Ав­тор от­час­ти ав­то­био­гра­фич.еского ро­ма­на «Ан­д­рей Ко­жу­хов» (из­дан впер­вые на английском языке под названием «Путь ни­ги­ли­ста», 1889, русский перевод 1898), по­ве­ст­вую­ще­го о 1870-х годах - пе­рио­де подъ­ё­ма на­род­нического дви­же­ния в Рос­сии. Сре­ди других про­из­веде­ний Кравчинского: по­весть «До­мик на Вол­ге» (1896), не­окон­чен­ный ро­ман «Штун­дист Па­вел Ру­ден­ко» (1894). Пе­ре­вёл на английский язык по­весть «Сле­пой му­зы­кант» В.Г. Ко­ро­лен­ко, пье­сы «Гро­за» А.Н. Ост­ров­ско­го, «Свадь­ба Кре­чин­ско­го» А.В. Су­хо­во-Ко­бы­ли­на, на­пи­сал пре­ди­сло­вия к английским из­да­ни­ям В.М. Гар­ши­на, И.С. Тур­ге­не­ва и др. Был зна­ком с Б. Шоу, О. Уайль­дом. Лич­ность Кравчинского, его судь­ба и че­ло­ве­че­ские ка­че­ст­ва на­шли от­ра­же­ние в ро­ма­нах «Овод» Э.Л. Вой­нич (ко­то­рая по­зна­ко­ми­лась со сво­им бу­ду­щим му­жем в до­ме Кравчинского), «Жер­ми­наль» Э. Зо­ля, «Тар­та­рен в Аль­пах» А. До­де, по­эме «Воз­мез­дие» А.А. Бло­ка и др.

По­гиб, по­пав под по­езд.

Сочинения:

Собрание сочинений. П., 1917-1919. Тома 1-7;

Сочинения: В 2 томах. М., 1987.