КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ

Генерал-лейтенант авиации, участник четырёх войн, дважды Герой Советского Союза (1939, 1939).

Биография

Родился 27 сентября (по новому стилю — 10 октября) 1912 года в селе Голубовка (ныне — Новомосковский район Днепропетровской области Украины). В раннем возрасте переехал с семьёй сначала в Казахстан, затем в Курганскую область. После окончания семи классов школы поступил в Московский землеустроительный техникум, но успел окончить лишь один курс.

В мае 1931 года был призван на службу в РККА . В 1932 году окончил Качинскую ВАШЛ, после чего в течение двух лет был сначала инструктором этой школы, а затем лётчиком, командиром звена истребительной эскадрильи ВВС МВО. В июле 1934 года перешёл на лётно-испытательную работу в НИИ ВВС. За время службы командование не раз отмечало его высокое лётное мастерство — Кравченко неоднократно участвовал в воздушных парадах, не раз удостаивался наград и благодарностей.

Японо-китайская война и Халхин-Гол

В феврале 1938 года Кравченко был направлен в Китай, сражавшийся против японских захватчиков . За период с апреля по август 1938 года он совершил 76 боевых вылетов, сбив 4 вражеских самолёта. Принимал участие в масштабном воздушном сражении под Ханькоу 29 апреля 1938 года, в котором японцы потеряли 21 самолёт, а советские авиаторы — всего 2. В том бою Кравченко сбил 2 вражеских бомбардировщика, но и сам был подбит. Под прикрытием А. А. Губенко он сумел сесть на вынужденную посадку на рисовое поле. В очередном бою 4 июля 1938 года, когда в тяжёлой ситуации оказался уже Губенко, Кравченко прикрыл его, приняв неравный бой. Он сбил ещё 1 японский самолёт, но сам при этом вновь был подбит. Вынужденно выпрыгнув из горящей машины с парашютом, он упал в озеро и был спасён местными жителями.

Вернувшись в СССР, Кравченко вернулся к работе в НИИ ВВС. Участвовал в испытаниях новейших моделей истребителей И-16, И-153, ДИ-6. За образцовое выполнение своих обязанностей, зачастую сопряжённое с риском для жизни, Кравченко в феврале 1939 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

В мае 1939 года Кравченко в составе группы советских лётчиков вновь был направлен на Дальний Восток. Им предстояло принять участие в боях на реке Халхин-Гол . Кравченко был назначен советником в 22-й истребительный авиационный полк. Первые бои были крайне неудачными для этой части — имели место значительные потери, погибли 11 лётчиков, были разбиты 14 боевых машин. Среди погибших оказались командир полка майор Н. Г. Глазыкин и его помощник капитан А. И. Балашов. Кравченко принял на себя командование полком в условиях почти полного господства японской авиации в воздухе, но ему удалось переломить сложившуюся ситуацию, добиться слаженной боевой работы лётчиков, многие из которых до того не имели боевого опыта. В одном из очередных воздушных сражений Кравченко улетел в Маньчжурию и из-за нехватки горючего не смог вернуться на свой аэродром, сев на вынужденную посадку. В течение трёх дней, практически не имея воды и еды, он добирался до своих по степи, но выжил. Всего за время своего участия в конфликте на Халхин-Голе Кравченко сбил 7 японских самолётов. Его подчинённые сбили 262 самолёта и уничтожили значительное количество прочей вражеской техники. По итогам тех боёв Кравченко во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР, многие из его боевых товарищей также стали Героями Советского Союза или получили высокие ордена.

Возвращение в СССР. Советско-финская и Великая Отечественная войны

По возвращении в СССР Кравченко был назначен советником командира авиационной дивизии КОВО. В этом качестве он участвовал в польском походе на Западную Украину . В октябре 1939 года он был отозван в Москву и назначен начальником отдела истребительной авиации ГУ ВВС РККА. Когда был учреждён знак отличия для Героев Советского Союза — медаль «Золотая Звезда» - Кравченко стал первым человеком, получившим две таких медали, в том числе вторую за № 1.

Участвовал Кравченко и в советско-финской войне , будучи сначала командиром Особой авиационной группы, в которую входили сначала 2 авиаполка, а за время боевых действий их число постепенно увеличилось до 6. Лётчики группы наносили удары по финским портам, прибрежной инфраструктуре и морским судам. По итогам боевых действий Кравченко внёс ряд ценных предложений о совершенствовании боевой работы авиации, нашедших своё применение.

В марте 1941 года окончил КУВНАС и был назначен командиром 64-й истребительной авиационной дивизии КОВО. В этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны . В первый же день Кравченко был назначен командиром 11-й смешанной авиационной дивизии, которая в результате внезапного нападения врага понесла тяжелейшие потери, сохранив лишь треть своих самолётов. Умело рассредоточивая наличные силы, требуя от личного состава тщательно маскировать аэродромы, он сохранил боеспособность своего соединения, которое в любое время суток продолжало совершать боевые вылеты. Несмотря на высокую должность, Кравченко сам продолжал активную боевую работу, водил на выполнение задач группы самолётов.

В ноябре 1941 года стал командующим ВВС 3-й армии, которые были созданы на базе Резервной авиагруппы, ядром которой в свою очередь стала дивизия Кравченко. Под его командованием лётные части участвовали в боях на Орловщине и Брянщине, битве за Москву . Враг в результате их действий потерял 27 самолётов, тысячи единиц техники, большое количество живой силы. В июле 1942 года Кравченко был назначен командиром формирующейся 215-й истребительной авиационной дивизии, которая в ноябре того же года была направлена под Ленинград. Во время прорыва блокады авиационные части обеспечили полное господство в воздухе над полем боя, выдержав упорные воздушные бои. В наиболее напряжённые дни Кравченко со своими лётчиками проводили по 6-7 боёв. Враг понёс значительные потери, было обеспечено надёжное прикрытие боевой работы штурмовых и бомбардировочных частей, а также порядков наземных частей.

23 февраля 1943 года Кравченко совершал очередной боевой вылет из расположения 2-го гвардейского истребительного авиационного полка. В разгар воздушного боя он оказался один против превосходящих сил противника. Умело маневрируя, он, по различным данным, сбил до 4 вражеских самолётов. Кравченко был ранен в руку и бедро, но сумел выпрыгнуть с парашютом из падающего самолёта. Лётчик был подобран советскими бойцами и оперативно доставлен в санпункт. Несмотря на усилия медиков, через полтора часа Кравченко скончался. Похоронен в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.