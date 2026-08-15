КРАВЧЕНКО АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Генерал-полковник танковых войск, участник пяти войн, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 18 (по новому стилю — 30) ноября 1899 года на хуторе Сулимин (ныне — село Сулимовка Яготинского района Киевской области Украины). Окончил три класса школы. С раннего возраста начал трудовую деятельность, работал в отцовском хозяйстве, затем в строительстве.

В ноябре 1918 года поступил на службу в РККА. Участвовал в боях Гражданской войны , в том числе: на Украине против войск С. В. Петлюры , на юге России против Добровольческой армии, на западном направлении против польских войск. В 1923 году окончил Полтавскую пехотную школу, в 1928 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на командных, преподавательских и штабных должностях в различных частях, соединениях и военных учебных заведениях. Участвовал в советско-финской войне и бессарабском походе 1940 года. В марте 1941 года стал начальником штаба 18-го механизированного корпуса, дислоцировавшегося в городе Аккермане (ныне — Белгород-Днестровский Одесской области Украины). В этой должности встретил начало Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная и советско-японская войны

На начальном этапе войны корпус Кравченко выполнял задачи по прикрытию отходов частей 6-й, 12-й и 18-й армий на запасные оборонительные рубежи. Будучи начальником штаба, он разрабатывал оперативные задачи подчинённым частям, в отдельных случаях лично руководил их действиями. Так, во время контрнаступления подразделений корпуса в направлении Алексеевка-Печера-Вознесенск он лично осуществлял руководство ими. В результате успешных действий вражеские войска потеряли до 40 танков, большое количество живой силы и вооружения.

В дальнейшем Кравченко по заданию командования Южного фронта и в соответствии с указанием Ставки занимался переформированием танковых корпусов, дивизий в бригады и отдельные танковые батальоны. 9 сентября 1941 года был назначен командиром 31-й танковой бригады 20-й армии Западного фронта. Под его командованием она успешно действовала во время битвы за Москву . В ходе контрнаступления под Москвой лично, невзирая на угрозу для собственной жизни, находился в своих частях, непосредственно руководя их действиями. Бригада под его командованием отлично проявила себя под Красной Поляной, Дубинино, Солнечногорском.

После завершения битвы за Москву был назначен сначала заместителем командующего 61-й армией, а затем начальником штаба 1-го танкового корпуса. Участвовал в Сталинградской битве , командуя 2-м, а затем 4-м танковыми корпусами. Вверенные ему части во время наступательных операций принимали активное участие в прорыве немецко-румынской обороны под Сталинградом. Войдя в прорыв и развив успех, танкисты под командованием Кравченко вышли к Дону между городом Калачом и хутором Песковаткой, форсировали его и вышли в тыл к Сталинградской группировке, довершив её окружение. При этом они освободили десятки населённых пунктов, нанесли врагу огромные потери, захватили значительные трофеи. За многочисленные боевые заслуги 4-й танковый корпус по итогам этой решающей битвы был преобразован в 5-й гвардейский. В дальнейшем это соединение успешно действовало во время Курской битвы , в том числе при сражении под Прохоровкой , освобождения Украинской ССР, битвы за Днепр . За умелое руководство частями корпуса Кравченко в январе 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза.

С 20 января 1944 года и вплоть до конца войны командовал 6-й танковой армией. Во главе неё Кравченко участвовал в освобождении Западной Украины, Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. В сентябре 1944 года его армия стала гвардейской. По завершении боёв в Европе она была переброшена на Дальний Восток, где стала фактически главной ударной силой Забайкальского фронта. За непродолжительную японскую кампанию танкисты, сокрушая ожесточённое сопротивление японских войск, прошли по Маньчжурии более 800 километров, выполнив все поставленные задачи. По итогам тех боёв Кравченко во второй раз был удостоен высшей степени отличия СССР.

Послевоенная жизнь

В дальнейшем служил на высоких командных должностях в бронетанковых и механизированных войсках ВС СССР. Командовал этим родом войск в составе Забайкальского, Прибалтийского, Дальневосточного военных округом. В октябре 1955 года был уволен в запас по причине тяжёлой болезни. Скончался 18 октября 1963 года.