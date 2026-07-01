КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ

КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский график, живописец .

Учил­ся в МУЖВЗ (1904-1905 и 1907-1910 годы) и в шко­ле Ш. Хол­ло­ши в Мюн­хене (1906). Член объ­е­ди­не­ния «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (с 1925 года). По­се­тил Ита­лию (1910-1911 и 1925-1926 годы), Ин­дию (1913-1914 годы), Фран­цию (1926), США (1929). По­сле 1917 года уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии ре­во­люционных празд­ни­ков в Мо­ск­ве и Са­ра­то­ве. Вна­ча­ле вы­сту­пал как жи­во­пи­сец и мас­тер стан­ко­во­го ри­сун­ка, близ­ко­го гра­фи­ке « Ми­ра ис­кус­ст­ва ». Из­люб­лен­ный жанр Кравченко - ар­хитектурный пей­заж (се­рии: «Рус­ский пей­заж», мас­ло, тем­пе­ра, ак­ва­рель, 1908-1916 годы, ГРМ и другие му­зеи; «Ита­лия», тем­пе­ра, ак­ва­рель, сан­ги­на, тушь, пе­ро, ка­ран­даш, 1910-1911 и 1925-1926 годы, ГТГ и другие му­зеи; «Па­риж», тушь, пе­ро, ка­ран­даш, 1926, ГТГ, ГМИИ).

С 1921 года ра­бо­тал главным образом в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии, один из соз­да­те­лей советской шко­лы кси­ло­гра­фии; об­ра­щал­ся так­же к ли­но­гра­вю­ре и офор­ту (в т. ч. цвет­но­му). Для его стан­ко­вых гра­вюр ха­рак­тер­ны эмо­цио­наль­ность об­ра­зов, ост­рая экс­прес­сия штри­ха, рез­кие кон­тра­сты тём­ных и свет­лых пя­тен, ред­кое для гра­вю­ры вы­ра­зительное ре­ше­ние про­бле­мы све­та («Стра­ди­ва­ри в сво­ей мас­тер­ской», 1926; се­рия «Днеп­ро­ст­рой», 1930-1931 годы). Мас­тер книж­ной ил­лю­ст­ра­ции, Кравченко об­ра­щал­ся пре­имущественно к ро­ман­тической литературе (про­из­ве­де­ния Н.В. Го­го­ля, Э.Т.А. Гоф­ма­на, Дж. Бай­ро­на , А.С. Пуш­ки­на, так­же С. Цвей­га; все - в тех­ни­ке кси­ло­гра­фии), тон­ко чув­ст­вуя ро­ман­тическую иро­нию и гро­теск, взаи­мо­про­ник­но­ве­ние фан­тас­ма­го­рии и ре­аль­но­сти. Мас­тер гра­фи­ки ма­лых форм (экс­либ­рис, из­да­тель­ские мар­ки и др.). Пре­по­да­вал во МХИ (1935-1940 годы; профессор).