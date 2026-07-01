КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ
КРАВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ - российский график, живописец.
Учился в МУЖВЗ (1904-1905 и 1907-1910 годы) и в школе Ш. Холлоши в Мюнхене (1906). Член объединения «Четыре искусства» (с 1925 года). Посетил Италию (1910-1911 и 1925-1926 годы), Индию (1913-1914 годы), Францию (1926), США (1929). После 1917 года участвовал в оформлении революционных праздников в Москве и Саратове. Вначале выступал как живописец и мастер станкового рисунка, близкого графике «Мира искусства». Излюбленный жанр Кравченко - архитектурный пейзаж (серии: «Русский пейзаж», масло, темпера, акварель, 1908-1916 годы, ГРМ и другие музеи; «Италия», темпера, акварель, сангина, тушь, перо, карандаш, 1910-1911 и 1925-1926 годы, ГТГ и другие музеи; «Париж», тушь, перо, карандаш, 1926, ГТГ, ГМИИ).
С 1921 года работал главным образом в технике ксилографии, один из создателей советской школы ксилографии; обращался также к линогравюре и офорту (в т. ч. цветному). Для его станковых гравюр характерны эмоциональность образов, острая экспрессия штриха, резкие контрасты тёмных и светлых пятен, редкое для гравюры выразительное решение проблемы света («Страдивари в своей мастерской», 1926; серия «Днепрострой», 1930-1931 годы). Мастер книжной иллюстрации, Кравченко обращался преимущественно к романтической литературе (произведения Н.В. Гоголя, Э.Т.А. Гофмана, Дж. Байрона, А.С. Пушкина, также С. Цвейга; все - в технике ксилографии), тонко чувствуя романтическую иронию и гротеск, взаимопроникновение фантасмагории и реальности. Мастер графики малых форм (экслибрис, издательские марки и др.). Преподавал во МХИ (1935-1940 годы; профессор).