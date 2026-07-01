КРАУЗЕ ТОМ
КРАУЗЕ ТОМ - финский певец.
Начинал как джазовый певец и гитарист в Хельсинки. Учился в Венской академии музыки (с 1956 года). Дебютировал в 1959 году в Городской опере Западного Берлина в партии Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе). С 1962 года солист Гамбургской оперы, в 1964 году участвовал в премьере оперы Э. Кшенека «Златорунный»; удостоен почетного титула «каммерзенгер» (1967). Выступал на крупнейших сценах мира: в Парижской опере (с 1973 года), в театре «Ла Скала» (Милан; с 1975 года), «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк; 1967-1973 годы) и др.
Неоднократно участвовал в международных фестивалях в Байрёйте (с 1962 года), Глайндборне (с 1963 года), Зальцбурге (с 1968 года). Среди лучших партий: Граф Альмавива, Дон Жуан («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» В.А. Моцарта). Исполнял также сочинения Р. Штрауса, О. Мессиана, Б. Бриттена и других композиторов XX века, музыку барокко («Страсти по Матфею» и др. кантатно-ораториальные сочинения И.С. Баха). В концертном репертуаре Краузе выделяются песни Я. Сибелиуса и Ф. Шуберта. В 1994-2001 годах профессор Высшей школы музыки в Гамбурге, с 2002 года - Высшей школы музыки имени королевы Софии в Мадриде. Многочисленные аудиозаписи.