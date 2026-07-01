КРАУЗЕ ТОМ

КРАУЗЕ ТОМ - финский певец.

На­чи­нал как джа­зо­вый пе­вец и ги­та­рист в Хель­син­ки. Учил­ся в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки (с 1956 года). Де­бю­ти­ро­вал в 1959 году в Городской опе­ре Западного Бер­ли­на в пар­тии Эс­ка­ми­льо («Кар­мен» Ж. Би­зе). С 1962 года со­лист Гам­бург­ской опе­ры, в 1964 году уча­ст­во­вал в пре­мье­ре опе­ры Э. Кше­не­ка «Зла­то­рун­ный»; удо­сто­ен почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­гер» (1967). Вы­сту­пал на круп­ней­ших сце­нах ми­ра: в Па­риж­ской опе­ре (с 1973 года), в те­ат­ре « Ла Ска­ла » (Ми­лан; с 1975 года), « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре » (Нью-Йор­к; 1967-1973 годы) и др.

Не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в ме­ж­ду­народных фес­ти­ва­лях в Бай­рёй­те (с 1962 года), Глайн­д­бор­не (с 1963 года), Зальц­бур­ге (с 1968 года). Сре­ди луч­ших пар­тий: Граф Аль­ма­ви­ва, Дон Жу­ан («Свадь­ба Фи­га­ро», «Дон Жу­ан» В.А. Мо­цар­та ). Ис­пол­нял так­же со­чи­не­ния Р. Штрау­са, О. Мес­сиа­на, Б. Брит­те­на и других ком­по­зи­то­ров XX века, му­зы­ку ба­рок­ко («Стра­сти по Мат­фею» и др. кан­тат­но-ора­то­ри­аль­ные со­чи­не­ния И.С. Ба­ха). В кон­церт­ном ре­пер­туа­ре Краузе вы­де­ля­ют­ся пес­ни Я. Си­бе­лиу­са и Ф. Шу­бер­та. В 1994-2001 годах профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Гам­бур­ге, с 2002 года - Выс­шей шко­лы му­зы­ки имени ко­ро­ле­вы Со­фии в Мад­ри­де. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си.