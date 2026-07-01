КРАУС ЛИЛИ
КРАУС ЛИЛИ - венгерская пианистка.
Училась в Будапештской академии музыки (до 1922 года) у Б. Бартока (фортепиано), Л. Вайнера (камерный ансамбль), З. Кодая (композиция), в Венской академии музыки у Э. Штойермана (в 1925-1930 годах преподавала там же). В 1930-1934 годах совершенствовалась у А. Шнабеля в Берлине. В 1920-е годы выступала с оркестрами под управлением В. Менгельберга, В. Фуртвенглера и др., в середине 1930-х годов - в ансамбле со скрипачом Ш. Гольдбергом (сонаты В.А. Моцарта и Л. ван Бетховена). Гастролировала в странах Европы и Дальнего Востока.
Оказавшись в начале 2-й мировой войны в Индонезии, была интернирована японскими оккупационными властями на остров Ява (1942-1945 годы). С 1948 года гражданка Великобритании; гастролировала в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Франции, Австрии, США, Канаде (прекратила концертную деятельность в 1982 году). В 1968-1983 годах преподавала в Техасском христианском университете (Форт-Уэрт). Одна из лучших представительниц австрийской школы пианизма.
Исполнительская манера Краус отмечена интеллектуальной сдержанностью, техническим мастерством, выразительностью фразировки, тщательной отделкой деталей; наиболее ярки её интерпретации В.А. Моцарта (в т. ч. все клавирные сонаты и концерты; сохранились аудиозаписи). В репертуар Краус входили также произведения Й. Гайдна, Ф. Шуберта, И.С. Баха, Ф. Шопена, Б. Бартока.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.