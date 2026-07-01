КРАУС ЛИЛИ

КРАУС ЛИЛИ - венгерская пианистка .

Учи­лась в Бу­да­пешт­ской ака­де­мии му­зы­ки (до 1922 года) у Б. Бар­то­ка (фортепиано), Л. Вай­не­ра (ка­мер­ный ан­самбль), З. Ко­дая (ком­по­зи­ция), в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки у Э. Штой­ер­ма­на (в 1925-1930 годах пре­по­да­ва­ла там же). В 1930-1934 годах со­вер­шен­ст­во­ва­лась у А. Шна­бе­ля в Бер­ли­не. В 1920-е годы вы­сту­па­ла с ор­ке­ст­ра­ми под управлением В. Мен­гель­бер­га, В. Фурт­венг­ле­ра и др., в середине 1930-х годов - в ан­самб­ле со скри­па­чом Ш. Гольд­бер­гом (со­на­ты В.А. Мо­цар­та и Л. ван Бет­хо­ве­на ). Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы и Даль­не­го Вос­то­ка.

Ока­зав­шись в на­ча­ле 2-й ми­ро­вой вой­ны в Ин­до­не­зии, бы­ла ин­тер­ни­ро­ва­на японскими ок­ку­пационными вла­стя­ми на остров Ява (1942-1945 годы). С 1948 года гра­ж­дан­ка Ве­ли­ко­бри­та­нии; га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Ав­ст­ра­лии, Но­вой Зе­лан­дии, Южной Аф­ри­ке, Фран­ции, Ав­ст­рии, США, Ка­на­де (пре­кра­ти­ла кон­церт­ную дея­тель­ность в 1982 году). В 1968-1983 годах пре­по­да­ва­ла в Те­хас­ском хри­сти­ан­ском университете (Форт-Уэрт). Од­на из луч­ших пред­ста­ви­тель­ниц австрийской шко­лы пиа­низ­ма.

Ис­пол­ни­тель­ская ма­не­ра Краус от­ме­чена ин­тел­лек­ту­аль­ной сдер­жан­но­стью, тех­ническим мас­тер­ст­вом, вы­ра­зи­тель­но­стью фра­зи­ров­ки, тща­тель­ной от­дел­кой де­талей; наи­бо­лее яр­ки её ин­тер­пре­та­ции В.А. Мо­цар­та (в т. ч. все кла­вир­ные со­на­ты и кон­цер­ты; со­хра­ни­лись ау­дио­за­пи­си). В ре­пер­ту­ар Краус вхо­ди­ли так­же про­из­ве­де­ния Й. Гайд­на, Ф. Шу­бер­та, И.С. Ба­ха, Ф. Шо­пе­на, Б. Бар­то­ка.

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Архив БРЭ.