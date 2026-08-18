КРАУС КЛЕМЕНС

КРАУС КЛЕМЕНС - австрийский дирижёр, пианист .

В 1912 году окон­чил Вен­скую ака­де­мию му­зы­ки и сце­нического искусства (иг­ре на фортепиано учил­ся у Х. Райн­холь­да, музыкальной тео­рии - у Р. Хой­бер­ге­ра и Г. Гре­де­не­ра); пре­пода­вал дири­жи­ро­ва­ние там же (профессор с 1923 года). Де­бю­ти­ро­вал как опер­ный ди­ри­жёр в 1913 году в Городском те­атре Брюн­на (ны­не Брно; «Царь и плот­ник» А. Лор­цин­га), ра­бо­тал в Ри­ге (1913-1914 годы), Нюрн­бер­ге (1915-1916 годы). Кон­церт­ную дея­тель­ность на­чал в Штет­ти­не (ны­не Ще­цин) в 1916-1921 годах. В 1922-1924 годах ди­ри­жёр (по при­гла­ше­нию Ф. Шаль­ка), в 1929-1934 годах ди­рек­тор Вен­ской государственной опе­ры. Ис­пы­тал влия­ние А. Ни­ки­ша и Р. Штрау­са (с ко­то­рым Крауса свя­зы­ва­ли дру­же­ские от­но­ше­ния).

С 1930 года ди­ри­жёр (с 1952 года по­чёт­ный - по­жиз­нен­но) Вен­ско­го фи­лар­монического ор­ке­ст­ра; ус­та­но­вил тра­ди­цию Вен­ских но­во­год­них фи­лар­мо­нических кон­цер­тов (с 1939 года). Ру­ко­во­дил опер­ны­ми по­ста­нов­ка­ми во Франк­фур­те-на-Май­не (1924-1929 годы), в Не­мец­кой государственной опе­ре в Бер­ли­не (1929-1936 годы), Ба­вар­ской государственной опе­ре в Мюн­хе­не (1937-1944 годы; с 1938 года музыкальный руководитель). С 1929 года уча­ст­во­вал в Зальц­бург­ском фес­ти­ва­ле (с 1938 года музыкальный руководитель), где с ус­пе­хом вы­сту­пил и в ка­че­ст­ве ре­жис­сё­ра («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та , 1943). Га­ст­ро­ли­ро­вал в раз­ных стра­нах, в т. ч. с 1928 года в СССР. С 1939 года ру­ко­во­ди­тель государственной выс­шей музыкальной шко­лы «Мо­цар­те­ум» в Зальц­бур­ге (по­лу­чи­ла дан­ный ста­тус бла­го­да­ря Краусу). В 1945-1947 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в Юго­сла­вии, Ита­лии, Латинской Аме­ри­ке, с 1947 года вновь в Ав­ст­рии, с 1949 года в ФРГ. Осу­ще­ст­вил по­ста­нов­ку тет­ра­ло­гии «Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра на Бай­рёйт­ском фес­ти­ва­ле (1953).

Про­сла­вил­ся как опер­ный ди­ри­жёр, главным образом как не­пре­взой­дён­ный ин­тер­пре­та­тор Р. Штрау­са; ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми его опер «Ара­бел­ла» (1933, Дрез­ден; 2-я редакция, 1939, Мюн­хен), «Еле­на Еги­пет­ская» (вен­ская ре­дак­ция, 1933), «День ми­ра» (1938, Мюн­хен), «Ка­прич­чио» (1942, Мюн­хен; либретто Р. Штрау­са и Крауса), «Лю­бовь Да­наи» (1952, Зальц­бург). Ис­пол­нял со­чи­не­ния Р. Штрау­са в кон­цер­тах (в т. ч. вме­сте со сво­ей же­ной, пе­ви­цей В. Ур­су­ляк). Под управлением Крауса со­стоя­лась 1-я в Ав­ст­рии по­ста­нов­ка опе­ры «Воц­цек» А. Бер­га (1930, Ве­на). Из­вес­тен так­же как ис­пол­ни­тель опер Р. Ваг­не­ра, В.А. Мо­цар­та, Дж. Вер­ди и Дж. Пуч­чи­ни, опе­ретт И. Штрау­са. Дис­ко­гра­фия вклю­ча­ет (кро­ме опер) сим­фо­нические со­чи­не­ния Й. Гайд­на, Л. ван Бет­хо­ве­на , Ф. Шу­бер­та, И. Брам­са, А. Брук­не­ра, ора­то­рии Г.Ф. Ген­де­ля.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

R. Strauss - C. Krauss: Briefwechsel. Gesamtausgabe. Tutzing, 1997