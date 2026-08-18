КРАУС КЛЕМЕНС
КРАУС КЛЕМЕНС - австрийский дирижёр, пианист.
В 1912 году окончил Венскую академию музыки и сценического искусства (игре на фортепиано учился у Х. Райнхольда, музыкальной теории - у Р. Хойбергера и Г. Греденера); преподавал дирижирование там же (профессор с 1923 года). Дебютировал как оперный дирижёр в 1913 году в Городском театре Брюнна (ныне Брно; «Царь и плотник» А. Лорцинга), работал в Риге (1913-1914 годы), Нюрнберге (1915-1916 годы). Концертную деятельность начал в Штеттине (ныне Щецин) в 1916-1921 годах. В 1922-1924 годах дирижёр (по приглашению Ф. Шалька), в 1929-1934 годах директор Венской государственной оперы. Испытал влияние А. Никиша и Р. Штрауса (с которым Крауса связывали дружеские отношения).
С 1930 года дирижёр (с 1952 года почётный - пожизненно) Венского филармонического оркестра; установил традицию Венских новогодних филармонических концертов (с 1939 года). Руководил оперными постановками во Франкфурте-на-Майне (1924-1929 годы), в Немецкой государственной опере в Берлине (1929-1936 годы), Баварской государственной опере в Мюнхене (1937-1944 годы; с 1938 года музыкальный руководитель). С 1929 года участвовал в Зальцбургском фестивале (с 1938 года музыкальный руководитель), где с успехом выступил и в качестве режиссёра («Волшебная флейта» В.А. Моцарта, 1943). Гастролировал в разных странах, в т. ч. с 1928 года в СССР. С 1939 года руководитель государственной высшей музыкальной школы «Моцартеум» в Зальцбурге (получила данный статус благодаря Краусу). В 1945-1947 годах гастролировал в Югославии, Италии, Латинской Америке, с 1947 года вновь в Австрии, с 1949 года в ФРГ. Осуществил постановку тетралогии «Кольцо нибелунга» Р. Вагнера на Байрёйтском фестивале (1953).
Прославился как оперный дирижёр, главным образом как непревзойдённый интерпретатор Р. Штрауса; дирижировал премьерами его опер «Арабелла» (1933, Дрезден; 2-я редакция, 1939, Мюнхен), «Елена Египетская» (венская редакция, 1933), «День мира» (1938, Мюнхен), «Каприччио» (1942, Мюнхен; либретто Р. Штрауса и Крауса), «Любовь Данаи» (1952, Зальцбург). Исполнял сочинения Р. Штрауса в концертах (в т. ч. вместе со своей женой, певицей В. Урсуляк). Под управлением Крауса состоялась 1-я в Австрии постановка оперы «Воццек» А. Берга (1930, Вена). Известен также как исполнитель опер Р. Вагнера, В.А. Моцарта, Дж. Верди и Дж. Пуччини, оперетт И. Штрауса. Дискография включает (кроме опер) симфонические сочинения Й. Гайдна, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, А. Брукнера, оратории Г.Ф. Генделя.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
R. Strauss - C. Krauss: Briefwechsel. Gesamtausgabe. Tutzing, 1997