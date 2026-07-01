КРАУС АЛЬФРЕДО

КРАУС АЛЬФРЕДО - испанский певец.

Учил­ся в Ми­ла­не у испанской пе­ви­цы М. Лло­парт. Пер­вая премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са во­ка­ли­стов в Же­не­ве (1955). Де­бю­ти­ро­вал в 1956 году в Каи­ре в пар­тии Гер­цо­га («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди). Вы­сту­пал в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: « Ла Ска­ла » (Ми­лан; с 1958 года), «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон; с 1959 года), « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра » (Нью-Йорк; с 1966 года) и др. Уча­ст­ник Зальц­бург­ско­го фес­ти­ва­ля (1968). Один из ве­ду­щих ли­рических те­но­ров сво­его по­ко­ле­ния. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - итальянская и французская опе­ра XIX века.

Сре­ди луч­ших партий: Дон От­та­вио («Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та), Граф Аль­ма­ви­ва («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Альф­ред («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди; со­хра­ни­лась ау­дио­за­пись спек­так­ля, в ро­ли Вио­лет­ты - М. Кал­лас, 1958, Лис­са­бон), Фа­уст («Фа­уст» Ш. Гу­но), Де Грие, Вер­тер («Ма­нон», «Вер­тер» Ж. Масс­не). Карь­е­ру за­вер­шил в 1997 году.

Сре­ди ау­дио­за­пи­сей - аль­бом с ария­ми из испанских сар­су­эл.

Иллюстрации:

А. Кра­ус в пар­тии Эд­га­ра («Лю­чияди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти). Архив БРЭ.