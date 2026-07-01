КРАУС АЛЬФРЕДО
КРАУС АЛЬФРЕДО - испанский певец.
Учился в Милане у испанской певицы М. Ллопарт. Первая премия Международного конкурса вокалистов в Женеве (1955). Дебютировал в 1956 году в Каире в партии Герцога («Риголетто» Дж. Верди). Выступал в крупнейших театрах мира: «Ла Скала» (Милан; с 1958 года), «Ковент-Гарден» (Лондон; с 1959 года), «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк; с 1966 года) и др. Участник Зальцбургского фестиваля (1968). Один из ведущих лирических теноров своего поколения. Основа репертуара - итальянская и французская опера XIX века.
Среди лучших партий: Дон Оттавио («Дон Жуан» В. А. Моцарта), Граф Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Альфред («Травиата» Дж. Верди; сохранилась аудиозапись спектакля, в роли Виолетты - М. Каллас, 1958, Лиссабон), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Де Грие, Вертер («Манон», «Вертер» Ж. Массне). Карьеру завершил в 1997 году.
Среди аудиозаписей - альбом с ариями из испанских сарсуэл.
Иллюстрации:
А. Краус в партии Эдгара («Лючияди Ламмермур» Г. Доницетти). Архив БРЭ.