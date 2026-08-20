КРАТИЛ АФИНСКИЙ (др.-греч. Κρατύλος)

Древнегреческий философ, последователь Гераклита .

Кратил был одним из учителей Платона; по Аристотелю – до встречи с Сократом, по Апулею, Диогену Лаэртскому и др. – после его казни. Его именем назван платоновский диалог. Кратил довел до крайнего предела гераклитовское учение об изменчивости чувственного мира. Он полагал, что в мире, который находится в состоянии постоянного изменения, невозможна речь, и только шевелил пальцем и упрекал Гераклита, сказавшего, что нельзя в одну реку войти дважды, ибо это невозможно сделать и один раз – так быстро меняется и река, и мы сами (Arist. Met. 1010а7); это подтверждает и традиция, независимая от Платона.

Диалог «Кратил» посвящен природе языка и речи. Кратил изображается там сторонником натуралистической идеи происхождения имен: они даются «по природе», а не возникают в результате соглашения. Имена вещам были даны древним законодателем (номофетом), который обладал истинным знанием вещей, и их имена соответствуют их сущности.

Издание фрагментов :

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1 / Пер. А. В. Лебедева. М., 1989.