КРАТЕТ ФИВАНСКИЙ (др.-греч. Κράτης ὁ Θηβαῖος)

Древнегреческий философ-киник.

Сын состоятельного фиванца Асконда, получил хорошее образование; после разрушения Фив Александром Македонским в 335 г. до н.э. переехал в Афины, где стал учеником Диогена Синопского и, находясь под влиянием его философии и образа жизни, раздал все свое состояние бедным; его пыл в изучении философии был осмеян комическим поэтом Филемоном .

Трудно сказать, в какой степени Кратет усвоил образ мыслей Диогена. Он исповедовал космополитизм, называя Диогена своим земляком по бесчестию и бедности, и признавал его учение о свободных отношениях. Часто Кратет выражал свои мысли и чувства, подобно Диогену. С другой стороны, Кратет не настаивал на том, что каждый должен отказаться от богатства и стать киником, признавал известную ценность отдельных профессий и ремесел и был женат на Гиппархии, так же исповедовавшей кинизм. Его кроткий характер и мягкость в общении контрастировали с нетерпимостью Диогена и принесли ему прозвища «Дверь-откройся» и «Добрый дух».

Из литературного наследия Кратета сохранилось несколько поэтических фрагментов, из которых наиболее интересны отрывок из поэмы «Сума», описывающий идеальное государство философов, и своего рода пародии на Гомера и Солона . Так называемые «Письма Кратета» ему не принадлежат; они были написаны на рубеже эр.

Фрагменты :

Антология кинизма / Пер. И.М. Нахова М., 1984.

Иллюстрация :

Кратет и Гиппархия. Фреска. Рим. Вилла Фарнезина.