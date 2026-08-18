КРАТЕР, сын Александра (др.-греч. Κράτερος)

Один из крупнейших полководцев и сподвижников Александра Великого , а затем активный участник начального этапа борьбы диадохов .

Кратер находился в армии Александра с самого начала его восточных походов (334 г. до н.э.). Он участвовал во всех основных сражениях с персами. В битве при Гранике (334 г. до н.э.) Кратер командовал полком (таксисом) педзетайров , тяжеловооруженных македонских пехотинцев-фалангитов, находясь на левом фланге войска Александра. В битвах при Иссе (333 г.) и Гавгамелах (331 г. до н.э.) он осуществлял командование уже всей пехотой левого фланга, хотя и находился в подчинении у Пармениона .

В сражении при Гидаспе (326 г. до н.э.) против индийского царя Пора ему было поручено руководство той частью армии, которая должна была отвлекать внимание индийцев, пока контингенты под командованием Александра переправлялись через реку в другом месте; когда македонский царь вступил в бой с Пором, отряды Кратера перешли Гидасп, чтобы атаковать противника с тыла, но их вклад в победу был невелик, так как к тому моменту сражение было уже почти полностью выиграно Александром.

Помимо операций, осуществлявшихся совместно с македонским царем, Кратер постоянно привлекался им и к исполнению конкретных заданий. Часто, особенно после гибели Пармениона (осень 330 г. до н.э.), именно Кратеру поручалось командование основной частью армии, пока Александр с отдельными контингентами был занят в тех или иных самостоятельных военных предприятиях.

Несмотря на то что Кратер придерживался традиционных македонских ценностей и не разделял ориентализм своего монарха, он входил в ближайший круг Александра, всегда оставаясь ему глубоко преданным. Александр весьма высоко ценил и доверял Кратеру. Во время знаменитой массовой свадьбы в Сузах (столице Сузианы) в 324 г. до н.э. его женой стала представительница персидской царской семьи – Амастрия, дочь Оксиарта, брата Дария III . В том же году, после бунта армии в Описе (городе на реке Тигр), Александр направил Кратера вместе с 10 тыс. македонских ветеранов на родину, чтобы сменить Антипатра, оставленного управлять Македонией.

В 322 г., когда Александра уже не было в живых (323 г. до н.э.), Кратер со своими отрядами достиг Европы и соединился с войсками Антипатра, признав при этом его верховное командование. Приход и участие воинов Кратера в битве при Кранноне в Фессалии (322 г.) внесли решающий вклад в поражение греческих союзников по антимакедонской коалиции, тем самым завершив так называемую Ламийскую войну (323–322 гг. до н.э.). Заключив мир с этолийцами (322/1 г. до н.э.), Антипатр и Кратер решили направиться на Восток для борьбы с регентом Пердиккой . После переправы в Малую Азию весной 320 г. до н.э. контингенты, которыми командовал Кратер, выступили против войска Эвмена, сторонника Пердикки. В состоявшемся сражении Кратер погиб.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра, Эвмена и Фокиона;

Непот. Биография Эвмена;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XIII.