КРАСС, МАРК ЛИЦИНИЙ (лат. Marcus Licinius Crassus)

Римский государственный деятель и полководец.

Был третьим сыном Публия Лициния Красса, консула 97 г. до н.э., и Венулеи. В 87 г. его отец и старший брат были казнены по приказу Мария , Красс бежал в Испанию и скрывался там до смерти Цинны (84 г.). Он набрал отряд воинов, переправился в Африку к Метеллу, а в 83 г. перешел на сторону Суллы и стал его легатом, набрал войско в области марсов, взял Тудертию и сыграл важную роль в решающей битве у Коллинских ворот (82 г.).

После установления диктатуры Суллы Красс приобрел очень крупное состояние, занимаясь скупкой имущества проскрибированных , строительством доходных домов, разработкой рудников и земельными спекуляциями. В 73 г. претор, в 72 г. Красс подавлял восстания Спартака, в 70 г. избран консулом вместе с Помпеем; они восстановили власть народных трибунов , цензуру и откуп в провинциях , хотя отношения между ними испортились, но в конце консульства они смогли примириться. В 65 г. был цензором, однако из-за разногласий с коллегой, Квинтом Катулом, цензоры досрочно сложили полномочия, так и не проведя ценз.

Красс подозревался в участии в заговорах Катилины 66 и 63 г., однако все обвинения в его адрес были признаны ложными. В 60 или 59 г. Красс вместе с Цезарем и Помпеем вошел в состав первого триумвирата; его целью было снижение на треть стоимости откупа налогов в Азии. К 56 г. между Крассом и Помпеем вновь произошло охлаждение, и Цезарю пришлось их мирить.

На встрече в Луке (56 г.) было принято решение о выдвижении Помпея и Красса в консулы, после чего Красс получил в качестве проконсульской провинции Сирию сроком на 5 лет. Красс завидовал полководческой славе Помпея и хотел устроить поход на Парфию и дальше, вплоть до Индии. В 54 г. Красс занял Месопотамию и конфисковал казну храмов в Иерусалиме и Гиераполе. В 53 г. он вторгся в Парфию, был разгромлен под Каррами и был убит в ходе переговоров с парфянами.

Исторические источники :

Плутарх. Марк Красс, Помпей, Цезарб, Цицерон;

Цицерон. Письма;

Аппиан. Гражданские войны;

Дион Кассий. Римская история.

Иллюстрация :

Бюст Красса. Копенгаген.