КРАСОВСКИЙ СТЕПАН АКИМОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 7 (по новому стилю – 19) августа 1897 года в деревне Глухи (ныне – Могилёвская область). В мае 1916 года по мобилизации был призван на службу. После окончания курсов радиотелеграфистов был направлен на фронт, служил начальником радиостанции сначала в 20-м армейском корпусе, затем в 25-м корпусном авиаотряде.

В феврале 1918 года добровольцем поступил на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне, будучи мотористом, военкомом, летнабом. Участвовал в боях с антисоветскими формированиями в Белоруссии, под Уральском и Астраханью, установлении советской власти в Закавказье.

В 1926 году окончил КУНС ВВС при ВВА, в 1936 году – саму эту академию. С ноября 1937 года командовал авиакорпусом в ЛенВО, а с октября 1939 года возглавлял РАБ в Заполярье.

Во время советско-финской войны командовал Мурманской авиабригадой, одновременно оставаясь командующим ВВС 14-й армии. С января 1940 года — заместитель командующего ВВС 14-й армии. По завершении боевых действий возглавил Краснодарское ВАУЛ, в дальнейшем был помощником командующего, командующим ВВС СКВО.

Великая Отечественная война

С октября 1941 года — в действующей армии, командовал ВВС 56-й армии. В январе-мае 1942 года командовал ВВС Брянского фронта, в мае-октябре того же года – 2-й воздушной армией. С ноября 1942 года командовал 17-й, а с марта 1943 года — 2-й воздушной армией. В возглавляемых им соединениях сражались многие знаменитые советские лётчики. Под руководством Красовского несколько раз за время войны осуществлялся перевод лётных частей на новую боевую технику. Отлично поставил работу маскировочной службы, что позволяло избегать нападений вражеской авиации на аэродромы и скрытно перебазировать подразделения. Большое внимание уделял вопросам аэродромного обслуживания и материально-технического снабжения вверенных ему частей, что позволяло с неизменным успехом выполнять даже самые сложные задачи. Руководил действиями лётчиков, наносивших массированные авиационные удары во время крупных операций — на Курской дуге, Украине, в Польше, под Берлином.

Послевоенная судьба

После окончания войны армия Красовского дислоцировалась в Австрии. В мае 1947 года вернулся в СССР. Командовал ВВС ДалВО. В 1951-1952 годах находился в специальной командировке в КНР, являлся главным военным советником китайских ВВС. По возвращении в ССР он командовал ВВС МВО, ВВС СКВО, 26-й воздушной армией в БелВО.

С апреля 1956 года — начальник ВВА. Внёс большой вклад в развитие этого высшего учебного заведения. В октябре 1968 года вышел в отставку. С июля 1970 года – в ГГИ МО СССР. Умер 21 апреля 1983 года, похоронен на Гарнизонном кладбище в посёлке Монино Щёлковского района Московской области.