КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государтсвенный , общественный и политический деятель, предприниматель .

Тайный советник (1893). Дво­ря­нин.

Окон­чил юри­дичил фа­куль­тет университета Святого Вла­ди­ми­ра в Кие­ве (1871). С 1872 года на служ­бе в Се­на­те. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в се­на­тор­ской ре­ви­зии Ка­зан­ской и Уфим­ской гу­бер­ний (1881), со­брал об­шир­ный ма­те­ри­ал по прак­ти­ке ме­ст­но­го управ­ления и кре­сть­ян­ско­го са­мо­управ­ле­ния. С 1883 года в Государственной кан­це­ля­рии, статс-сек­ре­тарь Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та (1887-1890 годы), уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Об­ще­го ус­та­ва российских же­лез­ных до­рог 1885 года, По­ложе­ния о зем­ских на­чаль­ни­ках 1890 года, зем­ско­го по­ло­же­ния 1890 года.

Ди­рек­тор 1-го Департамента Министерства юс­ти­ции (1890-1993 годы). Стар­ший председатель Харь­ков­ской су­деб­ной па­ла­ты (1893-1898 годы). Обер-про­ку­рор об­ще­го со­б­ра­ния 1-го и кас­са­ци­он­ных де­пар­та­мен­тов Се­на­та (1898-1903 годы). За­тем в от­став­ке. Глас­ный зем­ских со­б­ра­ний - Ос­тёр­ско­го (1880-1890-е годы) и Ко­зе­лец­ко­го (1898-1911 годы) уезд­ных, Чер­ни­гов­ско­го гу­берн­ско­го (1903-1911 годы). Председатель Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы (1905-1906 годы).

При­над­ле­жал к уме­рен­но­му кры­лу Зем­ско­го дви­же­ния. Уча­ст­ник нескольких зем­ских съез­дов. Ини­циа­тор соз­да­ния и председатель (1905-1911 годы) уме­рен­но ли­бе­раль­но­го Санкт-Пе­тербургского клу­ба об­ще­ст­вен­ных дея­те­лей. Вы­сту­пал за ско­рей­шее пре­кра­ще­ние Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов и осу­ще­ст­в­ле­ние ре­форм, пре­ду­смот­рен­ных Ма­ни­фе­стом 17 ок­тяб­ря 1905 года. Один из ос­но­ва­те­лей «Сою­за 17 ок­тяб­ря», то­ва­рищ председатель его Санкт-Пе­тербургского ЦК (1905-1911 годы), ре­дак­тор-из­да­тель и ве­ду­щий пуб­ли­цист еже­днев­ной об­щественно-по­ли­тической газеты «Но­вый путь» (1906).

Член Государственного со­ве­та от земств (1906-1911 годы), один из ру­ко­во­ди­те­лей бю­ро «груп­пы цен­тра». Ак­тив­ный сто­рон­ник сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, счи­тал, что оп­ре­де­ляю­щее влия­ние в де­рев­не долж­но при­над­ле­жать кре­сть­я­нам-соб­ст­вен­ни­кам (в про­тив­ном слу­чае, по его мне­нию, оно бу­дет при­над­ле­жать при­шлой ин­тел­ли­ген­ции). От­стаи­вал со­хра­не­ние во­ло­ст­но­го су­да (с за­ме­ной норм обыч­но­го пра­ва в его прак­ти­ке дей­ст­вую­щим за­ко­но­да­тель­ст­вом). Под­дер­жал вве­де­ние земств в Западном крае, для га­ран­тии пред­ста­ви­тель­ст­ва русского на­се­ле­ния в зем­ских со­б­ра­ни­ях вы­сту­пал за вве­де­ние из­би­рательных квот по национальному при­зна­ку. Председатель юри­дической под­ко­мис­сии Осо­бой выс­шей ко­мис­сии для все­сто­рон­не­го ис­сле­до­ва­ния железнодорожного де­ла в Рос­сии (1908-1911 годы). Дея­тель не­о­сла­виз­ма, один из ор­га­ни­за­то­ров (1909) и председатель со­ве­та Общества славянской вза­им­но­сти (1909-1910 годы), воз­глав­лял русскую де­ле­га­цию на Славянском съез­де в Пра­ге (1908). Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию коо­пе­ра­ции в Чер­ни­гов­ской губернии. Председатель со­ве­та Боб­ро­виц­ко­го общества вза­им­но­го сельскохозяйственного кре­ди­та (1908-1910 годы).

В собственном име­нии Озе­ря­не соз­дал об­раз­цо­вое ин­тен­сив­ное хо­зяй­ст­во.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.