КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государтсвенный, общественный и политический деятель, предприниматель.
Тайный советник (1893). Дворянин.
Окончил юридичил факультет университета Святого Владимира в Киеве (1871). С 1872 года на службе в Сенате. Активно участвовал в сенаторской ревизии Казанской и Уфимской губерний (1881), собрал обширный материал по практике местного управления и крестьянского самоуправления. С 1883 года в Государственной канцелярии, статс-секретарь Департамента законов Государственного совета (1887-1890 годы), участвовал в разработке Общего устава российских железных дорог 1885 года, Положения о земских начальниках 1890 года, земского положения 1890 года.
Директор 1-го Департамента Министерства юстиции (1890-1993 годы). Старший председатель Харьковской судебной палаты (1893-1898 годы). Обер-прокурор общего собрания 1-го и кассационных департаментов Сената (1898-1903 годы). Затем в отставке. Гласный земских собраний - Остёрского (1880-1890-е годы) и Козелецкого (1898-1911 годы) уездных, Черниговского губернского (1903-1911 годы). Председатель Санкт-Петербургской городской думы (1905-1906 годы).
Принадлежал к умеренному крылу Земского движения. Участник нескольких земских съездов. Инициатор создания и председатель (1905-1911 годы) умеренно либерального Санкт-Петербургского клуба общественных деятелей. Выступал за скорейшее прекращение Революции 1905-1907 годов и осуществление реформ, предусмотренных Манифестом 17 октября 1905 года. Один из основателей «Союза 17 октября», товарищ председатель его Санкт-Петербургского ЦК (1905-1911 годы), редактор-издатель и ведущий публицист ежедневной общественно-политической газеты «Новый путь» (1906).
Член Государственного совета от земств (1906-1911 годы), один из руководителей бюро «группы центра». Активный сторонник столыпинской аграрной реформы, считал, что определяющее влияние в деревне должно принадлежать крестьянам-собственникам (в противном случае, по его мнению, оно будет принадлежать пришлой интеллигенции). Отстаивал сохранение волостного суда (с заменой норм обычного права в его практике действующим законодательством). Поддержал введение земств в Западном крае, для гарантии представительства русского населения в земских собраниях выступал за введение избирательных квот по национальному признаку. Председатель юридической подкомиссии Особой высшей комиссии для всестороннего исследования железнодорожного дела в России (1908-1911 годы). Деятель неославизма, один из организаторов (1909) и председатель совета Общества славянской взаимности (1909-1910 годы), возглавлял русскую делегацию на Славянском съезде в Праге (1908). Способствовал развитию кооперации в Черниговской губернии. Председатель совета Бобровицкого общества взаимного сельскохозяйственного кредита (1908-1910 годы).
В собственном имении Озеряне создал образцовое интенсивное хозяйство.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.