КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ
КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ - международная организация профсоюзов в 1921-1937 годах.
Основан революционными профсоюзами, которые не были допущены к участию в реформистском Амстердамском интернационале профсоюзов (образован в 1919 году). Учредительный съезд Красного интернационала профсоюзов прошёл в Москве 3-19.7.1921 года. В принятой на нём программе отвергалась теория «нейтральности» профсоюзов, подчёркивалось, что Красный интернационал профсоюзов будет поддерживать тесные связи с Коммунистическим интернационалом (Коминтерном). Съезд обратился с призывом к рабочим всего мира включиться в борьбу за свержение капитализма и установление диктатуры пролетариата. Генеральным секретарём Красного интернационала профсоюзов был избран С.А. Лозовский.
2-й конгресс Красного интернационала профсоюзов (19.11-22.12.1922 года), руководствуясь решениями Коминтерна, призвал входящие в него организации направить свои усилия на создание единого рабочего фронта, в т. ч. в целях борьбы с милитаризмом, уделил большое внимание вопросам создания фабрично-заводских комитетов и деятельности профсоюзов в колониальных и полуколониальных странах. На 3-м конгрессе Красного интернационала профсоюзов (8-22.7.1924 года) была принята программа объединения международного профсоюзного движения и создания единого Интернационала профсоюзов. 4-й конгресс Красного интернационала профсоюзов (17.3-3.4.1928 года) призвал революционные профсоюзы развернуть борьбу против реформистских профсоюзов, что впоследствии было расценено как ошибочное решение. 5-й конгресс (15-30.7.1930 года) обсудил вопросы, связанные с защитой интересов рабочих в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. Отмечая важность создания единого рабочего фронта, конгресс, однако, рассматривал его лишь как единый фронт снизу.
После 7-го конгресса Коминтерна (1935) в целях создания широкого фронта борьбы против фашизма Красный интернационал профсоюзов стал добиваться вхождения своих небольших профсоюзов в крупные реформистские профсоюзы и объединения левых профсоюзов на равных с ними началах. К концу 1937 года во Франции, Чехословакии, США, Румынии, Индии, Испании, Канаде и ряде других стран произошло объединение профсоюзов, в результате чего значительная часть секций Красного интернационала профсоюзов перестала существовать, и он прекратил свою деятельность.