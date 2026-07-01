КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ

КРАСНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПРОФСОЮЗОВ - международная организация профсоюзов в 1921-1937 годах.

Ос­но­ван ре­во­люционными проф­сою­за­ми, ко­то­рые не бы­ли до­пу­ще­ны к уча­стию в ре­фор­ми­ст­ском Ам­стер­дам­ском ин­тер­на­цио­на­ле проф­со­ю­зов (об­ра­зо­ван в 1919 году). Уч­ре­дительный съезд Красного интернационала профсоюзов про­шёл в Мо­ск­ве 3-19.7.1921 года. В при­ня­той на нём про­грам­ме от­вер­га­лась тео­рия «ней­траль­но­сти» проф­сою­зов, под­чёр­ки­ва­лось, что Красный интернационал профсоюзов бу­дет под­дер­жи­вать тес­ные свя­зи с Ком­му­ни­сти­че­ским ин­тер­на­цио­на­лом (Комин­тер­ном). Съезд об­ра­тил­ся с при­зы­вом к ра­бо­чим все­го ми­ра вклю­чить­ся в борь­бу за свер­же­ние ка­пи­та­лиз­ма и ус­та­нов­ле­ние дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та. Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём Красного интернационала профсоюзов был из­бран С.А. Ло­зов­ский.

2-й кон­гресс Красного интернационала профсоюзов (19.11-22.12.1922 года), ру­ко­во­дству­ясь ре­ше­ния­ми Ко­мин­тер­на, при­звал вхо­дя­щие в не­го ор­га­ни­за­ции на­пра­вить свои уси­лия на соз­да­ние еди­но­го ра­бо­че­го фрон­та, в т. ч. в це­лях борь­бы с ми­ли­та­риз­мом, уде­лил боль­шое вни­ма­ние во­про­сам соз­да­ния фаб­рич­но-за­во­д­ских ко­ми­те­тов и дея­тель­но­сти проф­сою­зов в ко­ло­ни­аль­ных и по­лу­ко­ло­ни­аль­ных стра­нах. На 3-м кон­грес­се Красного интернационала профсоюзов (8-22.7.1924 года) бы­ла при­ня­та про­грам­ма объ­е­ди­не­ния ме­ж­ду­народного проф­со­юз­но­го дви­же­ния и со­з­да­ния еди­но­го Ин­тер­на­цио­на­ла проф­сою­зов. 4-й кон­гресс Красного интернационала профсоюзов (17.3-3.4.1928 года) при­звал ре­во­люционные проф­сою­зы раз­вер­нуть борь­бу про­тив ре­фор­ми­ст­ских проф­сою­зов, что впо­след­ст­вии бы­ло рас­це­не­но как оши­боч­ное ре­ше­ние. 5-й кон­гресс (15-30.7.1930 года) об­су­дил во­про­сы, свя­зан­ные с за­щи­той ин­те­ре­сов ра­бо­чих в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годов. От­ме­чая важ­ность соз­да­ния еди­но­го ра­бо­че­го фрон­та, кон­гресс, од­на­ко, рас­смат­ри­вал его лишь как еди­ный фронт сни­зу.

По­сле 7-го кон­грес­са Ком­ин­тер­на (1935) в це­лях соз­да­ния ши­ро­ко­го фрон­та борь­бы про­тив фа­шиз­ма Красный интернационал профсоюзов стал до­би­вать­ся вхо­ж­де­ния сво­их не­боль­ших проф­сою­зов в круп­ные ре­фор­ми­ст­ские проф­сою­зы и объ­еди­не­ния ле­вых проф­сою­зов на рав­ных с ни­ми на­ча­лах. К концу 1937 года во Фран­ции, Че­хо­сло­ва­кии, США, Ру­мы­нии, Ин­дии, Ис­па­нии, Ка­на­де и ря­де других стран про­изо­шло объ­е­ди­не­ние проф­сою­зов, в ре­зуль­та­те че­го зна­чительная часть сек­ций Красного интернационала профсоюзов пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать, и он пре­кра­тил свою дея­тель­ность.

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