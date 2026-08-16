«КРАСНЫХ ВОЙСК» ВОССТАНИЕ
«КРАСНЫХ ВОЙСК» ВОССТАНИЕ - Китае в 1351-1368 годах, в период господства монгольской династии Юань.
Причиной восстания стали злоупотребления монгольских феодалов и чиновников, массовые разорения крестьян и горожан, рост налогов. Недовольство крестьян вызвала также возложенная на них в 1351 году повинность по строительству дамб на реке Хуанхэ. Восстание началось на севере страны под руководством членов тайной секты Байляньцзяо Хань Шаньтуна (умер в 1351 году) и Лю Футуна, сформировавших повстанческие отряды - «красные войска». В 1352 году оно распространилось на Центральный Китай. В провинции Аньхой восстание первоначально возглавлял Го Цзысин, а с 1356 года - бывший буддийский монах Чжу Юаньчжан.
Участники «Красных войск» восстания проповедовали близкое пришествие «Будды будущего» (Майтрейя, Милэфо) и начало новой счастливой эры, требовали свержения династии Юань и восстановления власти династии Сун. «Красные войска» захватили ряд крупных городов на севере страны, предприняли успешные походы в провинции Цзянси, Чжэцзян, Хубэй, расположенные в долине реки Янцзы. В 1355 году Хань Линьэр, сын Хань Шаньтуна, был провозглашён сунским императором. В 1358 году восставшие осадили столицу города Пекин, в 1359 году взяли город Кайфын и заняли провинцию Шаньдун. К 1362-1363 годам правительство, реорганизовав армию, разгромило повстанцев в северной части Китая. Лю Футун погиб, часть «красных войск» отошла в Сычуань, другая часть присоединилась к армии Чжу Юаньчжана, усилившейся благодаря поддержке китайских шэньши и феодалов.
В конце 1360-х годов Чжу Юаньчжан объединил под своей властью Центральный Китай и принял титул вана. В 1368 году его армия во главе с полководцем Сюй Да двинулась на север и заняла Пекин. Династия Юань была свергнута, Чжу Юаньчжан провозглашён императором новой династии Мин.