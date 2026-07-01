КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК - курганный могильник элиты раннескифского времени у современного хутора Красное Знамя.
Принадлежит скифской археологической культуре, соотносится со скифами, по другой версии, - с киммерийцами. Состоял из 9 курганов; раскопаны В.Г. Петренко в 1973-1975 и 1978-1980 годах. Курганы (высота от 1 до 11 м) окружены рвами шириной в основном от 4,75 до 11,5 м, глубиной 1-2 м. Каменная облицовка покрывала большинство насыпей, внутренние, иногда и внешние, стенки рвов. Часть погребений в прямоугольных ямах (от 2,6×2,6 м до 9×9 м) глубиной от 1,1 до 3,25 м, земля из которых выкладывалась кольцом вокруг ям. В кургане 2 в яме был сооружён каменный склеп, сложенный на глиняном растворе, с глиняной обмазкой внутренней поверхности кладки; глиной были обмазаны и стенки ям курганов 3 и 6. Перекрытия ям имели вид шатра из жердей и слоёв камыша, изредка и каменных плит, чаще всего опиравшихся на дерев. столбы или каменные колонны внутри ям. Другой тип могил - прямоугольные каменные склепы на древней поверхности (до 9×9 м), включавшие и деревянные конструкции, часто склепы были окружены плетнями; большинство имело каменные дромосы; стены сложены из каменных плит на глиняном растворе или насухо, имели глиняную обмазку, иногда с обеих сторон.
В кургане 1 (высота 11 м, диаметр 71 м) были 3 склепа и храм, окружённые каменной стеной-крепидой и рвом (ширина до 30 м, глубина более 3 м) с облицованными камнем стенками; с внешней стороны ров окружала каменная стена. Центральная гробница (10,8×10,3 м) с северо-запада имела дромос длиной 18 м. К её северной стене пристроена подпрямоугольная гробница с северным входным помещением полуовальной формы. Вокруг них располагались 4 круга плетней (4-й примыкал к внутренней стенке крепиды), между 3-м и 4-м кругами была сооружена южная гробница, имевшая трапециевидную форму с дугообразно изогнутыми длинными стенами, повторяющими изгиб крепиды; вход был с юга, сквозь крепиду. Восточнее склепов находился т. н. Храм огня, состоящий из наружного помещения (прямоугольное, 12,5×10 м), со стенами из каменных плит и сырцовых кирпичей, и внутреннего, со стенами из каменных плит на глиняном растворе, в центре которого находился каменный жертвенник с сажистым слоем; найдены мелкие фрагменты лепных сосудов и отдельной кости мелкого рогатого скота.
Из-за ограбления могил в древности сведения о погребальном обряде фрагментарны: трупоположения, использовались подстилки из растений; в насыпи и на древней поверхности отмечены следы тризн (кости животных, фрагменты керамики) и костров. В восточной части могил, как правило, располагались захоронения людей, в западной - лошадей или просто узда и упряжь (бронзовые и железные удила, псалии, пряжки, пронизи, накладки, в т. ч. из драгоценных металлов); есть колесницы, одна из которых была изготовлена в Передней Азии. Вооружение представлено бронзовыми наконечниками стрел и фрагментом литого шлема, костяными деталями луков и колчанов, железными наконечниками копий, фрагментами мечей, панцирными пластинами. Среди других находок: керамическая, деревянная, бронзовая посуда, украшения из бронзы и золота, изготовленные в Передней Азии серебряные фалары, бронзовые детали парадного табурета, обкладки дышла колесницы с геометрическим орнаментом и изображением богини Иштар. В насыпях курганов 1 и 8 обнаружены каменные антропоморфные изваяния.