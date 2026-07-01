КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК

КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК - курганный могильник элиты раннескифского времени у современного хутора Красное Знамя.

При­над­ле­жит скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре, со­от­но­сит­ся со ски­фа­ми, по другой вер­сии, - с ким­ме­рий­ца­ми. Со­сто­ял из 9 кур­га­нов; рас­ко­па­ны В.Г. Пет­рен­ко в 1973-1975 и 1978-1980 годах. Кур­га­ны (высота от 1 до 11 м) ок­ру­же­ны рва­ми ши­ри­ной в основном от 4,75 до 11,5 м, глу­би­ной 1-2 м. Ка­мен­ная об­ли­цов­ка по­кры­ва­ла боль­шин­ст­во на­сы­пей, внут­рен­ние, ино­гда и внеш­ние, стен­ки рвов. Часть по­гре­бе­ний в пря­мо­уголь­ных ямах (от 2,6×2,6 м до 9×9 м) глу­би­ной от 1,1 до 3,25 м, зем­ля из ко­то­рых вы­кла­ды­ва­лась коль­цом во­круг ям. В кур­га­не 2 в яме был со­ору­жён ка­мен­ный склеп , сло­жен­ный на гли­ня­ном рас­тво­ре, с гли­ня­ной об­маз­кой внутренней по­верх­но­сти клад­ки; гли­ной бы­ли об­ма­за­ны и стен­ки ям кур­га­нов 3 и 6. Пе­ре­кры­тия ям име­ли вид шат­ра из жер­дей и сло­ёв ка­мы­ша, из­ред­ка и ка­мен­ных плит, ча­ще все­го опи­рав­ших­ся на де­рев. стол­бы или ка­мен­ные ко­лон­ны внут­ри ям. Другой тип мо­гил - пря­мо­уголь­ные ка­мен­ные скле­пы на древ­ней по­верх­но­сти (до 9×9 м), вклю­чав­шие и де­ревянные кон­ст­рук­ции, час­то скле­пы бы­ли ок­ру­же­ны плет­ня­ми; боль­шин­ст­во име­ло ка­мен­ные дро­мо­сы; сте­ны сло­же­ны из ка­мен­ных плит на гли­ня­ном рас­тво­ре или на­су­хо, име­ли гли­ня­ную об­маз­ку, ино­гда с обе­их сто­рон.

В кур­га­не 1 (высота 11 м, диа­метр 71 м) бы­ли 3 скле­па и храм, ок­ру­жённые ка­мен­ной сте­ной-кре­пи­дой и рвом (ши­ри­на до 30 м, глу­би­на бо­лее 3 м) с об­ли­цо­ван­ны­ми кам­нем стен­ка­ми; с внеш­ней сто­ро­ны ров ок­ру­жа­ла ка­мен­ная сте­на. Центральная гроб­ни­ца (10,8×10,3 м) с се­ве­ро-за­па­да име­ла дро­мос дли­ной 18 м. К её северной сте­не при­строе­на под­пря­мо­уголь­ная гроб­ни­ца с северным вход­ным по­ме­ще­ни­ем по­лу­оваль­ной фор­мы. Во­круг них рас­по­ла­га­лись 4 кру­га плет­ней (4-й при­мы­кал к внутренней стен­ке кре­пи­ды), ме­ж­ду 3-м и 4-м кру­га­ми бы­ла со­ору­жена южная гроб­ни­ца, имев­шая тра­пе­цие­вид­ную фор­му с ду­го­об­раз­но изо­гну­ты­ми длин­ны­ми сте­на­ми, по­вто­ряю­щи­ми из­гиб кре­пи­ды; вход был с юга, сквозь кре­пи­ду. Вос­точ­нее скле­пов на­хо­дил­ся т. н. Храм ог­ня, со­стоя­щий из на­руж­но­го по­ме­ще­ния (пря­мо­уголь­ное, 12,5×10 м), со сте­на­ми из ка­мен­ных плит и сыр­цо­вых кир­пи­чей, и внут­рен­не­го, со сте­на­ми из ка­мен­ных плит на гли­ня­ном рас­тво­ре, в цен­тре ко­то­ро­го на­хо­дил­ся ка­мен­ный жерт­вен­ник с са­жи­стым сло­ем; най­де­ны мел­кие фраг­мен­ты леп­ных со­су­дов и отдельной кос­ти мел­ко­го ро­га­то­го ско­та.

Из-за ог­раб­ле­ния мо­гил в древ­но­сти све­де­ния о по­гре­баль­ном об­ря­де фраг­мен­тар­ны: тру­по­по­ло­же­ния, ис­поль­зо­ва­лись под­стил­ки из рас­те­ний; в на­сы­пи и на древ­ней по­верх­но­сти от­ме­че­ны сле­ды тризн (кос­ти жи­вот­ных, фраг­мен­ты ке­ра­ми­ки) и ко­ст­ров. В восточной час­ти мо­гил, как пра­ви­ло, рас­по­ла­га­лись за­хо­ро­не­ния лю­дей, в за­пад­ной - ло­ша­дей или про­сто уз­да и уп­ряжь (брон­зо­вые и же­лез­ные уди­ла, пса­лии, пряж­ки, про­ни­зи, на­клад­ки, в т. ч. из дра­го­цен­ных ме­тал­лов); есть ко­лес­ни­цы, од­на из ко­то­рых бы­ла из­го­тов­ле­на в Пе­ред­ней Азии. Во­ору­же­ние пред­став­ле­но брон­зо­вы­ми на­ко­неч­ни­ка­ми стрел и фраг­мен­том ли­то­го шле­ма, кос­тя­ны­ми де­та­ля­ми лу­ков и кол­ча­нов, же­лез­ны­ми на­ко­неч­ни­ка­ми ко­пий, фраг­мен­та­ми ме­чей, пан­цир­ны­ми пла­сти­на­ми. Среди других находок: ке­ра­ми­че­ская, де­ре­вян­ная, брон­зо­вая по­су­да, ук­ра­ше­ния из брон­зы и зо­ло­та, из­го­тов­лен­ные в Пе­ред­ней Азии се­реб­ря­ные фа­ла­ры, брон­зо­вые де­та­ли па­рад­но­го та­бу­ре­та, об­клад­ки дыш­ла ко­лес­ни­цы с гео­мет­рическим ор­на­мен­том и изо­бра­же­ни­ем бо­ги­ни Иш­тар. В на­сы­пях кур­га­нов 1 и 8 об­на­ру­же­ны ка­мен­ные ан­тро­по­морф­ные из­вая­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)