КРАСНОЗНАМЕНСК

КРАСНОЗНАМЕНСК - город в России.

В Мо­с­ков­ской области, за­кры­тое административно-территориальное об­ра­зо­ва­ние. Население 31,5 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен к за­па­ду от города Мо­ск­ва, на фе­де­раль­ной ав­то­трас­се «Бе­ла­русь» (Мо­ск­ва - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей), в 8 км от железнодорожной станции Жа­во­рон­ки.

На мес­те современного Краснознаменска в 1951 году на­ча­то со­ору­же­ние ко­рот­ко­вол­но­во­го при­ём­но­го ра­дио­цен­тра для войск свя­зи Даль­ней авиа­ции (в 1954 году пре­об­ра­зо­ван в узел свя­зи шта­ба Даль­ней авиа­ции ), во­круг ко­то­ро­го на­чал соз­да­вать­ся во­енный го­ро­док. В 1963 году соз­дан при­ём­ный ра­дио­центр РВСН. В 1964 году при­ня­то ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве Центрального ко­манд­но­го пунк­та Ко­манд­но-из­ме­рительного ком­плек­са для сле­же­ния за кос­мическими ап­па­ра­та­ми и управ­ле­ния ими (по­стро­ен в 1969-1972 годах; с 2001 года - Главный ис­пы­тательный центр ис­пы­та­ний и управ­ле­ния кос­мическими сред­ст­ва­ми имени Г.С. Ти­то­ва). В 1967 году в рас­по­ря­же­ние бу­ду­ще­го Центрального ко­манд­но­го пунк­та пе­ре­дан при­ём­ный ра­дио­центр РВСН. В 1977 году во­енный го­ро­док пре­об­ра­зован в ра­бо­чий по­сё­лок за­кры­то­го ти­па об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния Го­ли­цы­но-2. В 1981 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да за­кры­то­го ти­па об­ла­ст­но­го под­чи­не­ния. Современное название и ста­тус с 1994 года.

Фи­ли­ал Ме­ж­ду­народного юри­дического института при Министерстве юс­ти­ции РФ (1992). Центр профессионального обу­че­ния (2003), на ба­зе ко­то­ро­го ра­бо­та­ют фи­лиа­лы не­го­су­дарственных ву­зов - Российской ме­ж­ду­народной ака­де­мии ту­риз­ма, Московской фи­нан­со­во-промышленной ака­де­мии. Му­зеи: кос­мических войск, Г.К. Жу­ко­ва.

В Краснознаменске - фи­лиа­лы и под­раз­де­ле­ния круп­ней­ших российских научно-исследовательских ин­сти­ту­тов и кон­ст­рук­тор­ских бю­ро, ве­ду­щих раз­ра­бот­ки и про­изводство кос­мической тех­ни­ки [в т. ч. фи­ли­а­лы Государственного на­учно-про­из­водственного ра­кет­но-кос­мического цен­тра «ЦСКБ-Про­гресс» (город Са­ма­ра), На­учно-про­из­водственные объ­е­ди­не­ния при­клад­ной ме­ха­ни­ки имени М.Ф. Ре­шет­нё­ва (город Же­лез­но­горск, Крас­но­яр­ский край)], тех­нических средств и про­грамм­но­го обес­пе­че­ния для Главного ис­пы­тательного цен­тра (НПО «Ори­он», под­раз­де­ле­ния Российского НИИ кос­мического при­бо­ро­строе­ния и др.).

В ок­ре­ст­но­стях Краснознаменска, в селе Си­до­ров­ское, со­хра­ни­лась Ни­коль­ская церковь (1640-е - 1680 годы; тра­пез­ная, 1895-1898 годы).

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