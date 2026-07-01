КРАСНОЗНАМЕНСК
КРАСНОЗНАМЕНСК - город в России.
В Московской области, закрытое административно-территориальное образование. Население 31,5 тысяч человек (2008). Расположен к западу от города Москва, на федеральной автотрассе «Беларусь» (Москва - граница с Белоруссией), в 8 км от железнодорожной станции Жаворонки.
На месте современного Краснознаменска в 1951 году начато сооружение коротковолнового приёмного радиоцентра для войск связи Дальней авиации (в 1954 году преобразован в узел связи штаба Дальней авиации), вокруг которого начал создаваться военный городок. В 1963 году создан приёмный радиоцентр РВСН. В 1964 году принято решение о строительстве Центрального командного пункта Командно-измерительного комплекса для слежения за космическими аппаратами и управления ими (построен в 1969-1972 годах; с 2001 года - Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г.С. Титова). В 1967 году в распоряжение будущего Центрального командного пункта передан приёмный радиоцентр РВСН. В 1977 году военный городок преобразован в рабочий посёлок закрытого типа областного подчинения Голицыно-2. В 1981 году получил статус города закрытого типа областного подчинения. Современное название и статус с 1994 года.
Филиал Международного юридического института при Министерстве юстиции РФ (1992). Центр профессионального обучения (2003), на базе которого работают филиалы негосударственных вузов - Российской международной академии туризма, Московской финансово-промышленной академии. Музеи: космических войск, Г.К. Жукова.
В Краснознаменске - филиалы и подразделения крупнейших российских научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, ведущих разработки и производство космической техники [в т. ч. филиалы Государственного научно-производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс» (город Самара), Научно-производственные объединения прикладной механики имени М.Ф. Решетнёва (город Железногорск, Красноярский край)], технических средств и программного обеспечения для Главного испытательного центра (НПО «Орион», подразделения Российского НИИ космического приборостроения и др.).
В окрестностях Краснознаменска, в селе Сидоровское, сохранилась Никольская церковь (1640-е - 1680 годы; трапезная, 1895-1898 годы).