КРАСНОЗАВОДСК

КРАСНОЗАВОДСК - город в России.

В северной час­ти Мо­с­ков­ской области, в Сер­гие­во-По­сад­ском районе. Население 13,7 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на реке Ку­нья (бас­сейн реки Вол­га), в 7 км от железнодорожной станции Бу­жа­ни­но­во.

В 1915-1916 годах под руководством полковника В.И. Рдул­тов­ско­го на мес­те современного Краснозаводска во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны по­стро­ен Тро­иц­кий сна­ря­жа­тель­ный за­вод (ны­не хи­мический за­вод). Во­круг от­дель­но стоя­щих трёх це­хов сфор­ми­ро­ва­лись по­сёл­ки Ниж­ний, Сред­ний и Лет­ний, близ за­во­да в 1916 году - поселок Сту­дян­ка (с 1929 года поселок Воз­ро­ж­де­ние), ко­то­рые в 1930-е годы со­ста­ви­ли еди­ный ра­бо­чий по­сё­лок, име­но­вав­ший­ся в официальных до­ку­мен­тах Крас­но­за­вод­ский. С 1940 года го­род Краснозаводск. В хо­де Великой Отечественной вой­ны го­род ока­зал­ся в приф­рон­то­вой по­ло­се, 28.9.1941 года под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке. В ок­тяб­ре обо­ру­до­ва­ние за­во­да бы­ло эва­куи­ро­ва­но в Че­ля­бинск и Че­бок­са­ры. В январе 1942 года по­сле перехода в наступ­ле­ние вой­ск Красной Армии в Мо­с­ков­ской бит­ве 1941-1942 годов на за­во­де вос­ста­нов­ле­но про­изводство бо­е­при­па­сов (вве­дён в основную груп­пу пред­при­ятий Нар­ко­ма­та бо­е­при­па­сов).

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - хи­мический за­вод (один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей па­тро­нов для глад­ко­ст­воль­ных охот­ничь­их и спор­тив­ных ру­жей, фей­ер­вер­ков и др.). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Пи­ще­вая про­мыш­лен­ность.

Близ Краснозаводска - поселок городского ти­па Бо­го­род­ское , центр тра­диционного народного про­мыс­ла бо­го­род­ская резь­ба; со­хра­ни­лась церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1768).

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