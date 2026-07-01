КРАСНОЗАВОДСК
КРАСНОЗАВОДСК - город в России.
В северной части Московской области, в Сергиево-Посадском районе. Население 13,7 тысяч человек (2008). Расположен на реке Кунья (бассейн реки Волга), в 7 км от железнодорожной станции Бужаниново.
В 1915-1916 годах под руководством полковника В.И. Рдултовского на месте современного Краснозаводска во время 1-й мировой войны построен Троицкий снаряжательный завод (ныне химический завод). Вокруг отдельно стоящих трёх цехов сформировались посёлки Нижний, Средний и Летний, близ завода в 1916 году - поселок Студянка (с 1929 года поселок Возрождение), которые в 1930-е годы составили единый рабочий посёлок, именовавшийся в официальных документах Краснозаводский. С 1940 года город Краснозаводск. В ходе Великой Отечественной войны город оказался в прифронтовой полосе, 28.9.1941 года подвергся бомбардировке. В октябре оборудование завода было эвакуировано в Челябинск и Чебоксары. В январе 1942 года после перехода в наступление войск Красной Армии в Московской битве 1941-1942 годов на заводе восстановлено производство боеприпасов (введён в основную группу предприятий Наркомата боеприпасов).
Градообразующее предприятие - химический завод (один из ведущих российских производителей патронов для гладкоствольных охотничьих и спортивных ружей, фейерверков и др.). Производство стройматериалов. Пищевая промышленность.
Близ Краснозаводска - поселок городского типа Богородское, центр традиционного народного промысла богородская резьба; сохранилась церковь Рождества Богородицы (1768).