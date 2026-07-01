КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕА́ТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - открыт в 1978 году.

Пер­вые спек­так­ли - опе­ра «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на и ба­лет «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П.И. Чай­ков­ско­го . Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - опер­ная и ба­лет­ная клас­си­ка, про­из­ве­де­ния современных отечественных ком­по­зи­то­ров. Впер­вые в Рос­сии здесь по­став­ле­ны опе­ры «Дон Про­ко­пио» Ж. Би­зе (1983), «Си­бирь» У. Джор­дано (1990); в 1994 году со­стоя­лась пре­мье­ра опе­ры « Гам­лет » С.М. Сло­ним­ско­го. В раз­ное вре­мя в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­рижё­ры И.А. Шав­рук, А.П. Че­пур­ной (главный ди­ри­жёр с 1989 года); ре­жис­сё­ры М.С. Вы­соц­кий, В.О. Цю­па (главный ре­жис­сёр с 1999 года); хо­рео­гра­фы Н.С. Мар­карь­янц, А.М. По­лу­бен­цев, С.Р. Боб­ров; пе­вец Д.А. Хво­ро­стов­ский; тан­цов­щи­ки Н.М. Че­хов­ская и В.С. По­лу­шин.

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