КРАСНОЯРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕА́ТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - открыт в 1978 году.
Первые спектакли - опера «Князь Игорь» А.П. Бородина и балет «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Основа репертуара - оперная и балетная классика, произведения современных отечественных композиторов. Впервые в России здесь поставлены оперы «Дон Прокопио» Ж. Бизе (1983), «Сибирь» У. Джордано (1990); в 1994 году состоялась премьера оперы «Гамлет» С.М. Слонимского. В разное время в театре работали: дирижёры И.А. Шаврук, А.П. Чепурной (главный дирижёр с 1989 года); режиссёры М.С. Высоцкий, В.О. Цюпа (главный режиссёр с 1999 года); хореографы Н.С. Маркарьянц, А.М. Полубенцев, С.Р. Бобров; певец Д.А. Хворостовский; танцовщики Н.М. Чеховская и В.С. Полушин.