КРАСНОЯРСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Красноярский музейный центр начал свое существование в 1987 году как один из последних филиалов Центрального музея Ленина .

С 1991 года жизнь Музейного центра резко изменилась. Круг его исследований и экспериментов стала определять культурно-инновационная и коммуникационная деятельность - в отличие от традиционных музеев центр обратился не к прошлому, а к будущему культуры.

Творческое взаимодействие с уникальной архитектурой Музейного центра позволяет демонстрировать выставки в разнообразных экспозиционных жанрах. За время своего существования в новом статусе Музейный центр разработал и реализовал более 200 собственных выставок и экспозиционных проектов. В настоящее время Красноярский музейный центр является крупнейшей в Сибири презентационной площадкой современного искусства России и Европы. Проектную деятельность Музейного центра определяет инновация. Значительные проекты Музейного центра - это события, произошедшие впервые в музейной жизни России. С 1995 года проводится единственная в мире Музейная биеннале. В 1997 году Красноярский музейный центр одним из первых российских музеев участвовал в Конкурсе «Лучший европейский музей года». В 1998 году в Страсбурге на Генеральной Ассамблее совета Европы Красноярскому музейному центру, первому российскому музею, был вручен переходящий Приз совета Европы «За вклад в развитие европейской идеи» - бронзовая скульптура испанского художника Хуана Миро «Женщина с прекрасной грудью». В 2002 году в жизни Музейного центра появился новый проект для города и горожан «Музейная ночь». Проект представляет собой тематическую динамичную ночную программу, развивающуюся по оригинальному, яркому сценарию. Она включает в себя не только традиционные формы музейной деятельности - вернисажи, но и музыкальные концерты, видеопоказы, арт-шоу, перформансы и даже Интернет-мосты.

Иллюстрации:

Красноярский музейный центр.