КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Красноярский краевой краеведческий музей - один из старейших музеев Сибири.

Создан в 1889 году по инициативе красноярской интеллигенции и при поддержке городских властей. Здание для музея (архитектор Л.А. Чернышов) построено в 1914 году.

Музейное собрание, отражающее историю Приенисейского региона с палеолита по настоящее время, - одно из крупнейших в Сибири (475463 единиц хранения на начало 2015 года): археология, этнография (в том числе коренных этносов Сибири), естественнонаучная коллекция, живопись, графика, скульптура, иконопись, оружие, нумизматика , редкие книги, мебель, письменные источники и документы, негативы и фотографии и другое.

Гордость музейного собрания - археологическая, палеонтологическая, этнографическая, естественнонаучная коллекции мирового значения, а также эпистолярное наследие декабристов , фонды В.И. Сурикова, Г.В. Юдина, В.П. Астафьева, Д.А. Хворостовского и другие. Музей первым (2001) в постсоветской России открыл новую историческую экспозицию после длительной реконструкции (1987-2001). Является особо ценным объектом культурного наследия Красноярского края (с 2008), важным инструментом региональной культурной политики, визитной карточкой крупнейшего региона России, обладающего уникальным экономическим и интеллектуально-инновационным потенциалом. В структуре музея: главное здание (город Красноярск, ул. Дубровинского, 84), Музей-усадьба Г.В. Юдина (город Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2г), Музей-пароход «Св. Николай» (город Красноярск, площадь Мира, 1а), Дом-музей П.А. Красикова (город Красноярск, ул. Ленина, 124), Литературный музей имени В.П. Астафьева (город Красноярск, ул. Ленина, 66), филиал «Мемориальный комплекс В.П. Астафьева в с. Овсянка» (село Овсянка, ул. Щетинкина, 26), Фондохранилище (город Красноярск, ул. Калинина, 56).

Иллюстрации:

Красноярский краевой краеведческий музей.