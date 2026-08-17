КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Красноярская республика — деятельность Объединенного Совета рабочих и солдатских депутатов в Красноярске во время Революции 1905—1907 с 6 декабря 1905 по 3 января 1906, ознаменовавшая переход власти в городе в руки Совета.

Во время Октябрьской стачки 1905 была организована Выборная комиссия рабочих Красноярска во главе с большевиками А. Роговым, К. Кузнецовым, И. Воронцовым. 6 декабря был создан Объединенный совет депутатов солдат и рабочих (председатель — большевик А. Мельников, заместитель — И. Воронцов) численностью около 120 человек. 8 декабря в городе началось восстание, власть перешла в руки Совета, начали создаваться структуры управления. Начала издаваться газета «Красноярский рабочий». Одновременно действовал Комитет депутатов от солдат Красноярского гарнизона (председатель — эсер прапорщик А. И. Кузьмин). 25—27 декабря в Красноярск прибыли правительственные войска, 28 декабря было объявлено военное положение, начались столкновения с рабочими и солдатами в железнодорожных мастерских, длившиеся до 3 января 1906. К. р. была подавлена, осуждено 168 человек.

Лит.: 1905 год в Красноярске. Сборник документальных материалов. Красноярск, 1955; Ветошкин М. Очерки по истории большевистских организаций и революционного движения в Сибири 1898—1907 гг. М., 1953; Демочкин Н. Н. Советы 1905 г. — органы революционной власти, М., 1963; Яковлев Н. Н. Вооруженные восстания в декабре 1905 г. М., 1957.