КРАСНОЯРСК
КРАСНОЯРСК - город в России.
Центр Красноярского края. Население 936,4 тысяч человек (2008). Расположен в южной части края, по обоим берегам, а также на островах реки Енисей и её притоках (Кача, Базаиха и др.). Крупный транспортный узел. Через Красноярск проходят Транссибирская магистраль, федеральная автотрасса «Байкал» (Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Листвянка). Красноярск - начальный пункт федеральной автотрассы «Енисей» (Красноярск - Абакан - Кызыл - граница с Монголией). Речной порт. Международный аэропорт (в 27 км от Красноярска, близ поселка городского типа Емельяново). Крупнейший научный, образовательный, культурный и промышленный центр Восточной Сибири.
Основан в 1628 году воеводой А.А. Дубенским на левом берегу Енисея, при впадении в него реки Кача, как острог Красный Яр, ставший форпостом для защиты от кочевников южных рубежей Енисейского уезда. Вскоре он превратился в одну из крупнейших крепостей Сибири (гарнизон - около 1 тысячи казаков). По мере присоединения территории юга Приенисейского края военно значение Красноярска снижалось, при этом росла его роль как административного центра. С 1631 года центр Красноярского уезда. Вплоть до XIX века город развивался медленно, став центром сельскохозяйственной округи, поставлявшей хлеб и скот в Енисейск, Туруханск, на Алтай и в низовье Оби. Уездный город Сибирской (1708-1764 годы) и Тобольской (1764-1779, 1796-1804 годы) губерний, Колыванской области (1779-1783 годы), Колыванской губернии (1783-1796 годы), окружной город Томской губернии (1804-1822 годы). Красноярск - первый уездный город в Российской империи, где была открыта публичная библиотека (1784; по инициативе ботаника С.М. Кашкарёва). С последней трети XVIII века город стал опорным пунктом научных экспедиций по изучению Сибири.
Центр Енисейской губернии (1822-1925 годы). Со 2-й четверти XIX века место ссылки, здесь её отбывали многие декабристы (В.Л. Давыдов, М.А. Фонвизин, М.Ф. Митьков), М. В. Петрашевский, народники (М.Е. Киборт, И.П. Белоконский, Н.С. Тютчев, В.А. Караулов, Д.Е. Лаппо) и др. С 1830-х годов в регионе началось развитие золотопромышленности, благодаря чему Красноярск, в котором находились конторы ведущих золотопромышленных компаний, превратился в центр крупнейшего района золотодобычи (к 1860 году в Енисейской губернии добывалось 75% сибирского золота и 53% - российского). С 1880-х годов Красноярск - центр пароходного сообщения по реке Енисей. Активное торгово-промышленное развитие Красноярска связано с постройкой Транссибирской магистрали, движение по которой на участке до Красноярска было открыто в декабре 1895 года.
В период Революции 1905-1907 годов Красноярск был охвачен беспорядками, в декабре 1905 года фактически находился в руках восставших. Выступление в Красноярске было подавлено властями к 3(16).1.1906 года. В октябре/ноябре 1917 года установлена сов. власть. В результате Чехословацкого корпуса выступления 1918 года власть в Красноярске 18.6.1918 года перешла в руки Временного сибирского правительства. С ноября 1918 года Красноярск находился под контролем «Омского правительства» А.В. Колчака, 7.1.1920 года, в ходе Красноярской операции 1920 года (смотри в статье Восточного фронта наступление 1919-1920 годов), занят РККА.
Окружной центр Сибирского края (1925-1930 годы), районный центр Восточно-Сибирского края (1930-1934 годы), центр Красноярского края (с 1934 года). В 1934 году в Красноярске созданы авиаремонтные мастерские Главсевморпути, сыгравшие важную роль в переоборудовании обычных самолётов для полётов в Арктике.
С началом Великой Отечественной войны Красноярск превратился в один из крупнейших центров, куда были эвакуированы многие крупные промышленные предприятия, в т. ч. Брянский машиностроительный завод (ныне «Сибтяжмаш»), Полтавский, Воронежский и Харьковский паровозоремонтные заводы, завод по производству пироксилинового пороха с Украины (ныне химический комбинат «Енисей»). В Красноярске было сформировано несколько боевых частей и соединений, в т. ч. 119-я стрелковая дивизия, 78-я добровольческая стрелковая бригада, 392-й пушечный артиллерйский полк, 22-й и 260-й авиационные бомбардировочные полки, сыгравшие огромную роль в боевых действиях осенью - зимой 1941 года.
В 1950-1980-х годах Красноярск стал важным центром академической науки, в 1970-1980-е годы превратился в крупный центр машиностроения Сибири и Дальнего Востока. На протяжении 1990-х годов наблюдалось катастрофическое сокращение промышленного производства в отраслях тяжёлой и лёгкой промышленности, исключение составили предприятия цветной металлургии, затем началось возрождение хозяйства (в 2001 году Красноярску присуждён знак «Лучший город Российской Федерации по экономическим показателям финансового оздоровления экономики»). Один из семи российских городов, представленных на билетах Банка России: на банкноте образца 1997 года достоинством 10 рублей изображены на лицевой стороне - железнодорожный мост через реку Енисей и часовня Святой Параскевы Пятницы на Караульной горе, на оборотной - плотина Красноярской ГЭС.
Центр города расположен на левом берегу Енисея. На улицах, пересекающихся согласно регулярному плану 1828 года под прямым углом, сохранились здания XIX - начала XX веков: в стиле классицизма - дом Тюрепина (1810-1815 годы), дома купцов Ларионовых, Сколковых, здание Благородного собрания (1854, проект декабриста Г.С. Батенькова), Гостиный двор и торговые ряды с высокими арками (1860-е годы, архитектор В.М. Бетюцкий; ныне Государственный архив Красноярского края) и др.; эклектичные особняки купцов и золотопромышленников (особняк купца-библиофила Г.В. Юдина, начало XX века), Архиерейский дом, мужская (1868, ныне один из корпусов Сибирского федерального университета) и женская (1870-1878 годы, ныне Педагогичский университет имени В.П. Астафьева) гимназии; здание епархиального училища (1854, архитектор В.А. Соколовский; ныне Музей геологии Центральной Сибири) и деревянные двухэтажные особняки в русском стиле; Краевой драматический театр имени А.С. Пушкина (1901-1902 годы, перестроен в 1930-1935 годах); здание фирмы «Братья Ревильон» (1907-1910 годы) и увенчанное высокой ротондой здание Общественного собрания (ныне Дом офицеров) в стиле неоклассицизма (1912-1914 годы; оба - архитектор В.А. Соколовский). На набережной Енисея - здание Краевого краеведческого музея, в котором использованы мотивы египетского стиля (1913-1929 годы, архитектор Л.А. Чернышёв), и завершённый высоким шпилем Речной вокзал (1952, архитекторы А.Н. Голубев, Н.М. Фельдрина), за которым расположен старейший в городе Александровский бульвар (название с 1912 года). На реку ориентированы как композиционный центр города - обширная площадь Революции со зданием краевой администрации (бывший Дом Советов, 1956), прилегающим старым Городским садом (1828; с 1934 года Парк культуры и отдыха имени М. Горького, с 2002 года Центральный парк), так и новая площадь имени 350-летия Красноярска со зданием Театра оперы и балета (1977-1978 годы, архитектор И.А. Михалёв), памятником А.П. Чехову (1995, скульптор Ю.П. Ишханов).
Из памятников религиозной архитектуры сохранились: единственный в Красноярске образец сибирского барокко - Покровский кафедральный собор с изящным силуэтом ярусного пятиглавия (1785-1795 годы, на месте деревянной церкви 1650-х годов; западные пристройки, 1844-1853, 1872 годы; ограда, 1826, с металлическими решётками, 1853), Благовещенский женский монастырь (1995; Благовещенский собор, 1804-1822 годы; часовня в честь Иверской иконы Божией Матери, 1866; келейные корпуса, 1994, 1998), Троицкая церковь (1836-1842 годы, архитекторы Г. Маковецкий, П. Шаров), часовня Святой Параскевы Пятницы на Караульной горе (1852-1855 годы, архитекторы Я.И. Алфеев, Я.М. Набалов), церковь Святого Николая в русском стиле (1902-1907 годы). Среди построек советского времени: здания Сибирского технологического университета (1933-1938 годы), Центрального телеграфа (1937), Института леса имени В.Н. Сукачёва (1954), Музея «Мемориал Победы» (1975, архитектор А.С. Демирханов), 27-этажный Деловой центр (1980-е годы, архитектор Демирханов) на «Стрелке» (на месте острога Красный Яр). Новый железнодорожный вокзал (2003-2004 годы); костёл Святого Семейства (2005). На окраине Красноярска, в микрорайоне Ветлужанка, - шатровая церковь Чуда Архангела Михаила в Хонех (2000-2003 годы); в микрорайоне Удачный - Свято-Успенский монастырь (1878, возобновлён в 2000 году; постройки 1880-х годов).
Правый берег Енисея, соединённый с левым железнодорожным мостом (1896-1899 годы, инженер Е.К. Кнорре; проект удостоен золотой медали на Всемирной выставке в Париже в 1900 году) и автомобильным Коммунальным мостом (1956-1961 годы, архитекторы А.И. Дмитриев, П.А. Егоров и др.; длина 2100 м), застраивается с 1935 года. Его главная композиционная ось (генпланы 1949-1950, 1960 годов) - проспект имени газеты «Красноярский рабочий», на котором расположены цирк (1971, архитектор Л. Сегал, инженер В. Миронович), памятник «Сибирский каторжный путь» (1978, скульптор Ю.П. Ишханов), Свято-Никольский храм-памятник (1998, архитектор В.В. Терсков). На острове Отдыха - Центральный стадион (1967) и Дворец спорта «Енисей» имени Ивана Ярыгина (1981, оба - архитектор В.В. Орехов).
Памятники: Н.П. Резанову (1831), В.И. Сурикову (1954, скульптор Л.Ю. Эйдлин), основателю города А.А. Дубенскому (1997, скульптор В. Гирич, архитектор А. Меркулов), В.П. Астафьеву (2006, скульптор И. Линевич-Яворский). Мемориал участникам Великй Отечественной войны (1975-1976, 2005 годы).
В Красноярске расположен Красноярский научный центр СО РАН (КНЦ СО РАН; 1979), в составе которого: Институт леса имени В.Н. Сукачёва (создан в 1944 году в Москве, с 1959 года в Красноярске), Институт физики имени Л.В. Киренского (1956), Институт вычислительного моделирования (1974; современные название и статус с 1997 года), Институт химии и химической технологии (1979), Институт биофизики (1981). Действуют также научные подразделения при Президиуме КНЦ СО РАН: Международный научный центр исследования экстремальных состояний организма, Международный центр по замкнутым экологическим системам, Специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука», отделы - молекулярной электроники, дистанционного зондирования Земли, физики нанофазных материалов и др. Среди других научных учреждений - Отделение «Урал, Сибирь и Дальний Восток» РАХ (1987), НИИ сельского хозяйства СО РАСХН (1956), НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (1976). Крупнейшие государственные вузы Красноярска: Сибирский технологический университет (основан в 1930 году как Сибирский лесной институт; современное название и статус с 1997 года), Педагогический университет имени В.П. Астафьева (1932, современный статус с 1993 года), Медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (создан в 1942 году в результате объединения Воронежского стоматологического института и некоторых ленинградских медицинских вузов), Сибирский аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва (1960; современные название и статус с 2002 года), Аграрный университет (1953), Красноярская академия музыки и театра (основана в 1978 году как Институт искусств), Сибирский федеральный университет. Среди других вузов - Сибирский юридический институт МВД России (1962), Восточно-Сибирский институт туризма (1972; современное название и статус с 1993), Инженерно-строительный институт (1982), Художественный институт (1987), Торгово-экономический институт (1990; современное название с 1996 года); филиалы вузов Москвы, Санкт-Петербурга; ряд негосударственных институтов. Библиотеки: Центральная городская библитека имени М. Горького (1889, свыше 20 филиалов), Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края (1935), 3 краевые библиотеки, библиотеки вузов и научных учреждений.
Краевой краеведческий музей (1889; среди экспонатов - икона Преображения Господня, 1728), его филиал - Музей-пароход «Святитель Николай» (судно построено в 1886-1887 годах, музей с 1970 года); Мемориальный музей В.И. Ленина (1945), Художественный музей имени В.И. Сурикова (основан в 1957 году как Красноярская художественная галерея; расположен в бывшем особняке В.Н. Гадаловой, построенном в стиле модерн в 1909-1910 годах, архитектор В.А. Соколовский; представлены свыше 80 работ Сурикова, произведения В.В. Кандинского, К.С. Малевича, Л.С. Поповой и др.), Музей геологии Центральной Сибири (1960). Музей-усадьба В.И. Сурикова (открыт в 1948 году, современный статус с 1983 года; деревянный дом 1830-х годов), Дом-музей П.А. Красикова (1970), Культурно-исторический музейный комплекс (1987), Литературный музей (1997).
Красноярский театр оперы и балета, Краевой драматический театр имени А.С. Пушкина (1902; современное название с 1935 года), Краевой театр кукол (1938), Государственный музыкальный театр (1959, основан как Театр музыкальной комедии; новое здание и современное название с 1993 года), ТЮЗ (1964), мим-театр «За двумя зайцами» (1987) и др. Краевая филармония (1953) с концертными залами: Большим и Малым (построены по проекту архитектора А.С. Демирханова), Органным (в помещении ныне действующего костёла Преображения Господня, построенного в 1908-1911 годах архитектором В.А. Соколовским; в 1982 году установлен орган чешской фирмы «Riger Closs»), Камерным (1998; концертная база филармонического Литературного театра). В составе филармонии: Красноярский русский оркестр (1993), камерный ансамбль «Ренессанс» (2003), ансамбли народной музыки «Наигрыш», «Ярмарка» и др. Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко (1960). Красноярский академический симфонический оркестр (1977); Муниципальный камерный оркестр (1993); камерный хор «Тебе поемъ» (1991); Муниципальный камерный хор (1993); камерный ансамбль «Виртуозы Красноярска» (1998); Государственный ансамбль песни «Краса» (2001); Народный коллектив ансамбль песни и танца «Метелица» и др. Цирк. В Красноярске проводятся: Международный фестиваль оперного искусства имени П.И. Словцова и международный конкурс вокалистов «Молодые голоса» (оба с 1986 года, первоначально всесоюзные); международные фестивали: камерно-оркестровой музыки «Сибирь - Европа» (с 2002 года, ежегодно), джазовый «Jazz Night над Енисеем» (2008); Всесибирский «Все куклы в гости к нам»; «Театральная столица края», краевой «Весенние хоровые капеллы», Фестиваль спектаклей выпускников театральных вузов Сибири и Дальнего Востока.
Команда «Енисей» по хоккею с мячом (создана в 1934 году при заводе «Красмашвагонстрой», современное название с 1960 года) – 12-кратный чемпион СССР (России) в 1980-2001 годах, 7-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (в 1980-2001 годах) и 2-кратный обладатель Кубка мира (1982, 1984); проводит матчи на стадионе «Енисей» (10 тысяч мест). Регбийная команда «Красный Яр» (с 1981 года под названием «ЭкскаваторТяжСтрой») - 10-кратный чемпион страны (в 1990-2001 годах), 5 раз выигрывала Кубок России (в 1995-2006 годах), выступает на стадионе «Локомотив» (7,5 тысяч мест). Футбольная команда «Металлург» выступает на Центральном стадионе (40 тысяч мест). С начала 1990-х годов проводятся традиционные Международные турниры по борьбе памяти И. Ярыгина (с 1999 года имеют статус Гран-при). В 1997 году состоялся чемпионат мира по вольной борьбе.
Наиболее развиты цветная металлургия и машиностроение. Металлургическое производство представлено Красноярским алюминиевым заводом (введён в эксплуатацию в 1964 году, ныне в составе Объединённой компании РУСАЛ; один из крупнейших в мире: в 2007 году произведено около 1 миллиона тонн первичного алюминия, что составило свыше 25% российского и 3% мирового производства), предприятиями холдинга СИАЛ (глубокая переработка алюминия, производство алюминиевых сплавов и изделий из них, в т. ч. различных профилей, строительных конструкций, литых автомобильных дисков), заводом цветных металлов имени В.Н. Гулидова [первая продукция получена в 1943 году; производит аффинированные драгоценные и редкие металлы, в т. ч. золото, платину; ювелирные изделия (около 20% российского производства); каталитические системы (в т. ч. вязаные катализаторные сетки из сплавов на основе платины для азотной промышленности) и др.], предприятием «Германий» (крупный российский производитель соединений из германия, заготовок для оптических компонентов и др.).
Среди ведущих машиностроительных предприятий - машиностроительный завод (пущен в 1934 году; одно из крупнейших предприятий Красноярска; ракетно-космическая техника, теплообменное оборудование, в т. ч. на экспорт), завод тяжёлого машиностроения (тяжёлые экскаваторы, горно-обогатительное оборудование, буровые установки для нефте- и газодобычи, оборудование для цветной металлургии и др.), «Сибтяжмаш» (крупный российский производитель электрических мостовых кранов для чёрной и цветной металлургии, кранов для электростанций, грейферных перегружателей для руды и угля, ленточных конвейеров для открытых подземных и горных работ), завод холодильников «Бирюса» (один из крупнейших российских производителей бытовых холодильников, торгового и медицинского холодильного оборудования, компрессоров для бытовой холодильной техники, кулеров и др.), научно-производственное предприятие «Радиосвязь» (разработка и серийное производство станций тропосферной и спутниковой связи, навигационной аппаратуры), ЦКБ «Геофизика» (высокочастотные полупроводниковые радиотехнические устройства и измерительная техника), завод комбайнов (входит в «Агромашхолдинг»; один из российских лидеров по производству зерноуборочной техники). Действуют также заводы: электромонтажных изделий (низковольтная аппаратура и др.), опытный Всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции), электровагоноремонтный (филиал компании «Российские железные дороги»; осуществляет ремонт и модернизацию электроподвижного состава всех серий, тяговых двигателей для тепловозов и др.), «Гортехмаш-Заводы» (оборудование для добывающей промышленности), «Краслесмаш» (специализируется на выпуске машин для лесозаготовителей), Красноярская судостроительная верфь (выпуск буксиров и барж), судоремонтный и др.
Среди предприятий химичекской промышленности - химический комбинат «Енисей» (взрывчатые вещества, лакокрасочная продукция), завод синтетического каучука, «Красный Яр-Шина» (главным образом автомобильные шины), «Красфарма» (лекарственные средства). Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат (в составе Лесопромышленной компании «Континенталь Менеджмент») специализируется на производстве газетной и гофрированной бумаги, коробочного картона.
В Красноярске расположены крупные производители стройматериалов: компания «Стройиндустрия» (бетон, известковые растворы, пенобетонные блоки, металлоконструкции), комбинат «Волна» (волокнистоцементные изделия), цементный завод (оба - с 2004 года в составе холдинговой компании «Сибирский цемент») и др. Производство швейных изделий (фабрика «Заря»), ёлочных украшений, мягких игрушек, карнавальных костюмов (фирма «Бирюсинка»). Молочный комбинат компании «Юнимилк» (разнообразная молочная продукция), хладокомбинат (мороженое), «Красноярский хлеб» (крупнейший производитель хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в Красноярском крае), Красноярская продовольственная компания (в структуре холдинга «Российские мясопродукты»), «Ярск» (продукция под маркой «Дымов»), «Орбита» (плавленые и твёрдые сыры, различная рыбная продукция), пивоваренный завод «Пикра», Сибирская винная компания (крепкие алкогольные напитки), ликёро-водочный завод «Ярич» (в структуре холдинга «Росспиртпром»).
В окрестностях Красноярска - добыча бурого угля (Переясловский и Балахтинский разрезы компании «Красноярсккрайуголь»). Близ Красноярска, в поселке Овсянка, - Дом-музей В.П. Астафьева (2002), в поселке Удачный - Свято-Успенский мужской монастырь (1878, закрыт в 1920-е годы, возрождён в 2000 году), заповедник Столбы.