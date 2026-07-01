КРАСНОЯРСК

КРАСНОЯРСК - город в России.

Центр Крас­но­яр­ско­го края. Население 936,4 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен в южной час­ти края, по обо­им бе­ре­гам, а так­же на ост­ро­вах реки Ени­сей и её при­то­ках (Ка­ча, Ба­заи­ха и др.). Круп­ный транс­порт­ный узел. Через Красноярск про­хо­дят Транс­си­бир­ская ма­ги­ст­раль, фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Бай­кал» (Но­во­си­бирск - Ке­ме­ро­во - Крас­но­ярск - Ир­кутск - Ли­ст­вян­ка). Красноярск - на­чаль­ный пункт фе­де­раль­ной ав­то­трас­сы «Ени­сей» (Крас­но­ярск - Аба­кан - Кы­зыл - гра­ни­ца с Мон­го­ли­ей). Реч­ной порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (в 27 км от Красноярска, близ поселка городского ти­па Емель­я­но­во). Круп­ней­ший на­учный, об­ра­зо­вательный, куль­тур­ный и промышленный центр Восточной Си­би­ри.

Ос­но­ван в 1628 году вое­во­дой А.А. Ду­бен­ским на ле­вом бе­ре­гу Ени­сея, при впа­де­нии в не­го реки Ка­ча, как ост­рог Крас­ный Яр, став­ший фор­по­стом для за­щи­ты от ко­чев­ни­ков южных ру­бе­жей Ени­сей­ско­го уез­да. Вско­ре он пре­вра­тил­ся в од­ну из круп­ней­ших кре­по­стей Си­би­ри (гар­ни­зон - около 1 тысячи ка­за­ков). По ме­ре при­сое­ди­не­ния тер­ри­то­рии юга Прие­ни­сей­ско­го края во­енно зна­че­ние Красноярска сни­жа­лось, при этом рос­ла его роль как административного цен­тра. С 1631 года центр Крас­но­яр­ско­го уез­да. Вплоть до XIX века го­род раз­ви­вал­ся мед­лен­но, став цен­тром сельскохозяйственной ок­ру­ги, по­став­ляв­шей хлеб и скот в Ени­сейск, Ту­ру­ханск, на Ал­тай и в ни­зо­вье Оби. Уезд­ный го­род Си­бир­ской (1708-1764 годы) и То­боль­ской (1764-1779, 1796-1804 годы) гу­бер­ний, Ко­лы­ван­ской области (1779-1783 годы), Ко­лы­ван­ской губернии (1783-1796 годы), ок­руж­ной го­род Том­ской губернии (1804-1822 годы). Красноярск - пер­вый уезд­ный го­род в Российской им­пе­рии, где бы­ла от­кры­та пуб­лич­ная биб­лио­те­ка (1784; по ини­циа­ти­ве бо­та­ни­ка С.М. Каш­ка­рё­ва). С по­след­ней тре­ти XVIII века го­род стал опор­ным пунк­том на­учных экс­пе­ди­ций по изу­че­нию Си­би­ри.

Центр Ени­сей­ской гу­бер­нии (1822-1925 годы). Со 2-й четверти XIX века ме­сто ссыл­ки, здесь её от­бы­ва­ли многие де­каб­ри­сты (В.Л. Да­вы­дов, М.А. Фон­ви­зин, М.Ф. Мить­ков), М. В. Пет­ра­шев­ский, на­род­ни­ки (М.Е. Ки­борт, И.П. Бе­ло­кон­ский, Н.С. Тют­чев, В.А. Ка­рау­лов, Д.Е. Лап­по) и др. С 1830-х годов в ре­гио­не на­ча­лось раз­ви­тие зо­ло­то­про­мыш­лен­но­сти, бла­го­да­ря че­му Красноярск, в ко­то­ром на­хо­ди­лись кон­то­ры ве­ду­щих зо­ло­то­про­мыш­лен­ных ком­па­ний, пре­вра­тил­ся в центр круп­ней­ше­го рай­она зо­ло­то­до­бы­чи (к 1860 году в Ени­сей­ской губернии до­бы­ва­лось 75% сибирского зо­ло­та и 53% - рос­сийского). С 1880-х годов Красноярск - центр па­ро­ход­но­го со­об­ще­ния по реке Ени­сей. Ак­тив­ное тор­го­во-промышленное раз­ви­тие Красноярска свя­за­но с по­строй­кой Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли, дви­же­ние по ко­то­рой на уча­ст­ке до Красноярска бы­ло от­кры­то в декабре 1895 года.

В пе­ри­од Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов Красноярск был ох­ва­чен бес­по­ряд­ка­ми, в декабре 1905 года фак­ти­че­ски на­хо­дил­ся в ру­ках вос­став­ших. Вы­сту­п­ле­ние в Красноярске бы­ло по­дав­ле­но вла­стя­ми к 3(16).1.1906 года. В октябре/но­ябре 1917 года ус­та­нов­ле­на сов. власть. В ре­зуль­та­те Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года власть в Красноярске 18.6.1918 года пе­ре­шла в ру­ки Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва. С но­ября 1918 года Красноярск на­хо­дил­ся под кон­тро­лем «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» А.В. Кол­ча­ка, 7.1.1920 года, в хо­де Крас­но­яр­ской опе­ра­ции 1920 года (смотри в статье Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ние 1919-1920 годов), за­нят РККА.

Ок­руж­ной центр Си­бир­ско­го края (1925-1930 годы), рай­он­ный центр Вос­точ­но-Си­бир­ско­го края (1930-1934 годы), центр Крас­но­яр­ско­го края (с 1934 года). В 1934 году в Красноярске соз­да­ны авиа­ре­монт­ные мас­тер­ские Глав­сев­мор­пу­ти, сыг­рав­шие важ­ную роль в пе­ре­обо­ру­до­ва­нии обыч­ных са­мо­лё­тов для по­лё­тов в Арк­ти­ке.

С на­ча­лом Великой Отечественной вой­ны Красноярск пре­вра­тил­ся в один из круп­ней­ших цен­тров, ку­да бы­ли эва­куи­ро­ва­ны многие круп­ные промышленные пред­при­ятия, в т. ч. Брянс­кий ма­ши­но­стро­ительный за­вод (ны­не «Сиб­тяж­маш»), Пол­тав­ский, Во­ро­неж­ский и Харь­ков­ский па­ро­во­зо­ре­монт­ные за­во­ды, за­вод по про­изводству пи­рок­си­ли­но­во­го по­ро­ха с Ук­раи­ны (ны­не хи­мический ком­би­нат «Ени­сей»). В Красноярске бы­ло сфор­ми­ро­вано несколько бое­вых час­тей и со­еди­не­ний, в т. ч. 119-я стрелковая ди­ви­зия, 78-я доб­ро­вольческая стрелковая бри­га­да, 392-й пу­шеч­ный артиллерйский полк, 22-й и 260-й авиационные бом­бар­ди­ро­воч­ные пол­ки, сыг­рав­шие ог­ром­ную роль в бое­вых дей­ст­ви­ях осе­нью - зи­мой 1941 года.

В 1950-1980-х годах Красноярск стал важ­ным цен­тром ака­де­мической нау­ки, в 1970-1980-е годы пре­вра­тил­ся в круп­ный центр ма­ши­но­строе­ния Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка. На про­тя­же­нии 1990-х годов на­блю­да­лось ка­та­ст­ро­фическое со­кра­ще­ние промышленного про­изводства в от­рас­лях тя­жё­лой и лёг­кой промышленности, ис­клю­че­ние со­ста­ви­ли пред­при­ятия цвет­ной ме­тал­лур­гии, за­тем на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние хо­зяй­ст­ва (в 2001 году Красноярску при­су­ж­дён знак «Луч­ший го­род Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции по эко­но­ми­че­ским по­ка­за­те­лям фи­нан­со­во­го оз­до­ров­ле­ния эко­но­ми­ки»). Один из семи российских городов, пред­став­лен­ных на билетах Банка России: на банк­ноте образца 1997 года достоинством 10 рублей изображены на лицевой стороне - железнодорожный мост через реку Енисей и часовня Святой Па­ра­с­кевы Пятницы на Караульной горе, на оборотной - плотина Красноярской ГЭС.

Центр го­ро­да рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу Ени­сея. На ули­цах, пе­ре­се­каю­щих­ся со­глас­но ре­гу­ляр­но­му пла­ну 1828 года под пря­мым уг­лом, со­хра­ни­лись зда­ния XIX - начала XX веков: в сти­ле клас­си­цизма - дом Тю­ре­пи­на (1810-1815 годы), дома купцов Ла­рионовых, Сколковых, зда­ние Бла­го­родного со­б­ра­ния (1854, про­ект де­каб­риста Г.С. Ба­тень­ко­ва), Гос­ти­ный двор и тор­го­вые ря­ды с вы­со­ки­ми ар­ками (1860-е годы, архитектор В.М. Бе­тюц­кий; ны­не Государственный ар­хив Крас­но­яр­ско­го края) и др.; эк­лек­тич­ные особ­ня­ки куп­цов и зо­ло­то­про­мыш­лен­ни­ков (особ­няк куп­ца-биб­лио­фи­ла Г.В. Юди­на, начало XX века), Ар­хи­е­рей­ский дом, муж­ская (1868, ны­не один из кор­пу­сов Си­бир­ско­го фе­де­раль­но­го уни­вер­си­те­та) и жен­ская (1870-1878 годы, ны­не Пе­да­го­гичский университет имени В.П. Ас­тафь­е­ва) гим­на­зии; зда­ние епар­хи­аль­но­го училища (1854, архитектор В.А. Со­ко­лов­ский; ны­не Му­зей гео­ло­гии Центральной Си­би­ри) и де­ревянные двух­этаж­ные особ­ня­ки в рус­ском сти­ле; Крае­вой дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1901-1902 годы, пе­ре­стро­ен в 1930-1935 годах); зда­ние фир­мы «Бра­тья Ре­виль­он» (1907-1910 годы) и увен­чан­ное вы­со­кой ро­тон­дой здание Общественного собрания (ныне Дом офи­це­ров) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1912-1914 годы; оба - архитектор В.А. Со­ко­лов­ский). На на­бе­реж­ной Ени­сея - зда­ние Крае­во­го крае­ведческого му­зея, в ко­то­ром ис­пользо­ва­ны мо­ти­вы еги­пет­ско­го сти­ля (1913-1929 годы, архитектор Л.А. Чер­ны­шёв), и за­вер­шён­ный вы­со­ким шпи­лем Реч­ной во­кзал (1952, ар­хи­тек­то­ры А.Н. Го­лу­бев, Н.М. Фельд­ри­на), за ко­то­рым рас­по­ло­жен ста­рей­ший в го­ро­де Алек­сан­д­ров­ский буль­вар (название с 1912 года). На ре­ку ори­ен­ти­ро­ва­ны как ком­по­зиционный центр го­ро­да - об­шир­ная площадь Ре­во­лю­ции со зда­ни­ем крае­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции (бывший Дом Со­ве­тов, 1956), при­ле­гаю­щим ста­рым Городским са­дом (1828; с 1934 года Парк куль­ту­ры и от­ды­ха имени М. Горь­ко­го, с 2002 года Центральный парк), так и но­вая площадь имени 350-ле­тия Красноярска со зда­ни­ем Те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (1977-1978 годы, архитектор И.А. Ми­ха­лёв), па­мят­ни­ком А.П. Че­хо­ву (1995, скульп­тор Ю.П. Иш­ха­нов).

Из па­мят­ни­ков ре­лигиозной ар­хи­тек­ту­ры со­хра­ни­лись: един­ст­вен­ный в Красноярске об­ра­зец си­бир­ско­го ба­рок­ко - По­кров­ский ка­фед­раль­ный со­бор с изящ­ным си­лу­этом ярус­но­го пя­ти­гла­вия (1785-1795 годы, на мес­те де­ревянной церк­ви 1650-х годов; западные при­строй­ки, 1844-1853, 1872 годы; ог­ра­да, 1826, с ме­тал­лическими ре­шёт­ка­ми, 1853), Бла­го­ве­щен­ский жен­ский монастырь (1995; Бла­го­ве­щен­ский со­бор, 1804-1822 годы; ча­сов­ня в честь Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1866; ке­лей­ные кор­пу­са, 1994, 1998), Тро­иц­кая церковь (1836-1842 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Ма­ко­вец­кий, П. Ша­ров), ча­сов­ня Святой Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы на Ка­ра­уль­ной го­ре (1852-1855 годы, архи­тек­то­ры Я.И. Ал­фе­ев, Я.М. На­ба­лов), церковь Святого Ни­ко­лая в рус­ском сти­ле (1902-1907 годы). Сре­ди по­стро­ек советского вре­ме­ни: зда­ния Си­бир­ско­го тех­но­ло­гического университета (1933-1938 годы), Центрального те­ле­гра­фа (1937), Института ле­са имени В.Н. Су­ка­чё­ва (1954), Му­зея «Ме­мо­ри­ал По­бе­ды» (1975, архитектор А.С. Де­мир­ха­нов), 27-этаж­ный Де­ло­вой центр (1980-е годы, архитектор Де­мир­ха­нов) на «Стрел­ке» (на мес­те ост­ро­га Крас­ный Яр). Но­вый железнодорожный во­кзал (2003-2004 годы); кос­тёл Свя­то­го Се­мей­ст­ва (2005). На ок­раи­не Красноярска, в мик­ро­рай­оне Вет­лу­жан­ка, - шат­ро­вая церковь Чуда Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Хонех (2000-2003 годы); в микрорайоне Удач­ный - Свято-Успенский монастырь (1878, воз­обновлён в 2000 году; постройки 1880-х годов).

Пра­вый бе­рег Ени­сея, сое­ди­нён­ный с ле­вым железнодорожным мос­том (1896-1899 годы, инженер Е.К. Кнор­ре; про­ект удо­сто­ен зо­ло­той ме­да­ли на Все­мир­ной вы­став­ке в Па­ри­же в 1900 году) и ав­то­мо­биль­ным Ком­му­наль­ным мос­том (1956-1961 годы, ар­хи­тек­то­ры А.И. Дмит­ри­ев, П.А. Его­ров и др.; дли­на 2100 м), за­страи­ва­ет­ся с 1935 года. Его главная ком­по­зиционная ось (ген­пла­ны 1949-1950, 1960 годов) - про­спект име­ни газеты «Крас­но­яр­ский ра­бо­чий», на ко­то­ром рас­по­ло­же­ны цирк (1971, архитектор Л. Сегал, инженер В. Ми­ронович), па­мят­ник «Си­бир­ский ка­торж­ный путь» (1978, скульп­тор Ю.П. Иш­ха­нов), Свя­то-Ни­коль­ский храм-па­мят­ник (1998, архитектор В.В. Тер­сков). На острове От­ды­ха - Центральный ста­ди­он (1967) и Дво­рец спор­та «Енисей» имени Ива­на Яры­ги­на (1981, оба - архитектор В.В. Оре­хов).

Па­мят­ни­ки: Н.П. Резанову (1831), В.И. Су­ри­ко­ву (1954, скульп­тор Л.Ю. Эйд­лин), ос­но­ва­те­лю го­ро­да А.А. Ду­бен­ско­му (1997, скульп­тор В. Ги­рич, архитектор А. Мер­ку­лов), В.П. Ас­тафь­е­ву (2006, скульп­тор И. Ли­не­вич-Явор­ский). Ме­мо­ри­ал уча­ст­ни­кам Великй Отечественной вой­ны (1975-1976, 2005 годы).

В Красноярске рас­по­ло­жен Крас­но­яр­ский на­учный центр СО РАН (КНЦ СО РАН; 1979), в со­ста­ве ко­то­ро­го: Институт ле­са имени В.Н. Су­ка­чё­ва (соз­дан в 1944 году в Мо­ск­ве, с 1959 года в Красноярске), Институт фи­зи­ки имени Л.В. Ки­рен­ско­го (1956), Институт вы­чис­лительного мо­де­ли­ро­ва­ния (1974; современные название и ста­тус с 1997 года), Институт химии и химической технологии (1979), Институт био­фи­зи­ки (1981). Дей­ст­ву­ют так­же на­учные под­раз­де­ле­ния при Пре­зи­диу­ме КНЦ СО РАН: Ме­ж­ду­народный на­учный центр ис­сле­до­ва­ния экс­тре­маль­ных со­стоя­ний ор­га­низ­ма, Ме­ж­ду­народный центр по замк­ну­тым эко­ло­гическим сис­те­мам, Специальное кон­струк­тор­ско-тех­но­ло­гическое бю­ро «Нау­ка», от­де­лы - мо­ле­ку­ляр­ной элек­тро­ни­ки, дис­танционного зон­ди­ро­ва­ния Зем­ли, фи­зи­ки на­но­фаз­ных ма­те­риа­лов и др. Сре­ди других на­учных уч­ре­ж­де­ний - От­де­ле­ние «Урал, Си­бирь и Даль­ний Вос­ток» РАХ (1987), НИИ сельского хозяйства СО РАСХН (1956), НИИ медицинских про­блем Се­ве­ра СО РАМН (1976). Круп­ней­шие государственные ву­зы Красноярска: Си­бир­ский тех­но­ло­гический университет (ос­но­ван в 1930 году как Си­бир­ский лес­ной институт; современное название и ста­тус с 1997 года), Пе­да­го­гический университет имени В.П. Ас­тафь­е­ва (1932, современный ста­тус с 1993 года), Медицинский университет имени профессора В.Ф. Вой­но-Ясе­нец­ко­го (со­здан в 1942 году в ре­зуль­та­те объ­е­ди­не­ния Во­ро­неж­ско­го сто­ма­то­ло­гического института и не­ко­то­рых ле­нинградских медицинских ву­зов), Си­бир­ский аэ­ро­кос­мический университет имени ака­де­ми­ка М.Ф. Ре­шет­нё­ва (1960; современные название и ста­тус с 2002 года), Аг­рар­ный университет (1953), Крас­но­яр­ская ака­де­мия му­зы­ки и те­ат­ра (ос­но­ва­на в 1978 году как Институт ис­кусств), Си­бир­ский фе­де­раль­ный уни­вер­си­тет. Сре­ди других ву­зов - Си­бир­ский юри­дический институт МВД Рос­сии (1962), Восточно-Си­бир­ский институт ту­риз­ма (1972; современное название и ста­тус с 1993), Инженерно-строительный институт (1982), Художественный институт (1987), Тор­го­во-эко­но­мический институт (1990; современное название с 1996 года); фи­лиа­лы ву­зов Мо­ск­вы, Санкт-Пе­тер­бур­га; ряд не­го­су­дарственных ин­сти­ту­тов. Биб­лио­те­ки: Центральная городская библитека имени М. Горь­ко­го (1889, свыше 20 фи­лиа­лов), Государственная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека Крас­но­ярского края (1935), 3 крае­вые биб­лио­те­ки, биб­лио­те­ки ву­зов и на­учных уч­ре­ж­де­ний.

Крае­вой крае­ведческий му­зей (1889; сре­ди экс­по­на­тов - ико­на Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня, 1728), его фи­ли­ал - Му­зей-па­ро­ход «Святитель Ни­ко­лай» (суд­но по­строе­но в 1886-1887 годах, музей с 1970 года); Ме­мо­ри­аль­ный му­зей В.И. Ле­ни­на (1945), Ху­дожественный му­зей имени В.И. Су­ри­ко­ва (ос­но­ван в 1957 году как Крас­но­яр­ская ху­дожественная га­ле­рея; рас­по­ло­жен в бывшем особ­ня­ке В.Н. Га­да­ло­вой, по­стро­ен­ном в сти­ле мо­дерн в 1909-1910 годах, архитектор В.А. Со­ко­лов­ский; пред­став­ле­ны свыше 80 ра­бот Су­ри­ко­ва, про­из­ве­де­ния В.В. Кан­дин­ско­го, К.С. Ма­ле­ви­ча, Л.С. По­по­вой и др.), Му­зей гео­ло­гии Центральной Си­би­ри (1960). Му­зей-усадь­ба В.И. Су­ри­ко­ва (от­крыт в 1948 году, современный статус с 1983 года; де­ревянный дом 1830-х годов), Дом-му­зей П.А. Кра­си­ко­ва (1970), Куль­тур­но-ис­то­рический му­зей­ный ком­плекс (1987), Литературный му­зей (1997).

Крас­но­яр­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, Крае­вой дра­ма­тический те­атр имени А.С. Пуш­ки­на (1902; современное название с 1935 года), Крае­вой те­атр ку­кол (1938), Государственный музыкальный те­атр (1959, ос­но­ван как Те­атр музыкальной ко­ме­дии; но­вое зда­ние и современное название с 1993 года), ТЮЗ (1964), мим-те­атр «За дву­мя зай­ца­ми» (1987) и др. Крае­вая фи­лар­мо­ния (1953) с кон­церт­ны­ми за­ла­ми: Боль­шим и Ма­лым (по­строе­ны по про­ек­ту архитектора А.С. Де­мир­ха­но­ва), Ор­ган­ным (в по­ме­ще­нии ны­не дей­ст­вую­ще­го кос­тё­ла Пре­об­ра­же­ния Гос­под­ня, по­стро­ен­но­го в 1908-1911 годах архитектором В.А. Со­ко­лов­ским; в 1982 году ус­та­нов­лен ор­ган чешской фир­мы «Riger Closs»), Ка­мер­ным (1998; кон­церт­ная ба­за фи­лар­мо­нического Литературного те­ат­ра). В со­ста­ве фи­лар­мо­нии: Крас­но­яр­ский русский ор­кестр (1993), ка­мер­ный ан­самбль «Ре­нес­санс» (2003), ан­самб­ли народной му­зы­ки «Наи­грыш», «Яр­мар­ка» и др. Крас­но­яр­ский государственный ака­де­мический ан­самбль тан­ца Си­би­ри имени М.С. Го­ден­ко (1960). Крас­но­яр­ский ака­де­мический сим­фо­нический ор­кестр (1977); Му­ни­ци­паль­ный ка­мер­ный ор­кестр (1993); ка­мер­ный хор «Те­бе по­емъ» (1991); Му­ни­ци­паль­ный ка­мер­ный хор (1993); ка­мер­ный ан­самбль «Вир­туо­зы Крас­но­яр­ска» (1998); Государственный ан­самбль пес­ни «Кра­са» (2001); Народный кол­лек­тив ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ме­те­ли­ца» и др. Цирк. В Красноярске про­во­дят­ся: Международный фестиваль оперного искусства имени П.И. Слов­цо­ва и ме­ж­ду­народный кон­курс во­ка­ли­стов «Мо­ло­дые го­ло­са» (оба с 1986 года, первоначально всесоюзные); меж­дународные фестивали: ка­мер­но-ор­ке­ст­ро­вой му­зы­ки «Си­бирь - Ев­ро­па» (с 2002 года, еже­год­но), джа­зо­вый «Jazz Night над Ени­се­ем» (2008); Все­си­бир­ский «Все кук­лы в гос­ти к нам»; «Те­ат­раль­ная сто­ли­ца края», краевой «Весенние хоровые капеллы», Фес­ти­валь спек­так­лей вы­пу­ск­ни­ков те­ат­раль­ных ву­зов Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка.

Ко­ман­да «Ени­сей» по хок­кею с мя­чом (соз­да­на в 1934 году при заводе «Крас­маш­ва­гонстрой», современное название с 1960 года) – 12-крат­ный чем­пи­он СССР (Рос­сии) в 1980-2001 годах, 7-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (в 1980-2001 годах) и 2-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка ми­ра (1982, 1984); про­во­дит мат­чи на ста­дио­не «Ени­сей» (10 тысяч мест). Рег­бий­ная ко­ман­да «Крас­ный Яр» (с 1981 года под названием «Экс­ка­ва­тор­Тяж­Ст­рой») - 10-крат­ный чем­пи­он страны (в 1990-2001 годах), 5 раз вы­иг­ры­ва­ла Ку­бок Рос­сии (в 1995-2006 годах), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ло­ко­мо­тив» (7,5 тысяч мест). Фут­боль­ная ко­ман­да «Ме­тал­лург» вы­сту­па­ет на Центральном ста­дио­не (40 тысяч мест). С начала 1990-х годов про­во­дят­ся тра­диционные Ме­ж­ду­народные тур­ни­ры по борь­бе па­мя­ти И. Яры­ги­на (с 1999 года име­ют ста­тус Гран-при). В 1997 году со­сто­ял­ся чем­пио­нат ми­ра по воль­ной борь­бе.

Наиболее развиты цвет­ная ме­тал­лур­гия и ма­ши­но­строе­ние. Ме­тал­лур­гическое про­изводство пред­став­ле­но Крас­но­яр­ским алю­ми­ние­вым за­во­дом (вве­дён в экс­п­лу­а­та­цию в 1964 году, ныне в со­ста­ве Объ­еди­нён­ной ком­па­нии РУСАЛ; один из круп­ней­ших в ми­ре: в 2007 году про­из­ве­де­но около 1 миллиона тонн пер­вич­но­го алю­ми­ния, что со­ста­ви­ло свыше 25% российского и 3% ми­ро­во­го про­изводства), пред­при­ятия­ми хол­дин­га СИАЛ (глу­бо­кая пе­ре­ра­бот­ка алю­ми­ния, про­изводство алю­ми­ние­вых спла­вов и из­де­лий из них, в т. ч. различных про­фи­лей, стро­ительных кон­ст­рук­ций, ли­тых ав­то­мо­биль­ных дис­ков), за­во­дом цвет­ных ме­тал­лов имени В.Н. Гу­ли­до­ва [пер­вая про­дук­ция по­лу­че­на в 1943 году; про­из­во­дит аф­фи­ни­ро­ван­ные дра­го­цен­ные и ред­кие ме­тал­лы, в т. ч. зо­ло­то, пла­ти­ну; юве­лир­ные из­де­лия (около 20% российского про­изводства); ка­та­ли­тические сис­те­мы (в т. ч. вя­за­ные ка­та­ли­за­тор­ные сет­ки из спла­вов на ос­но­ве пла­ти­ны для азот­ной промышленности) и др.], пред­при­ятием «Гер­ма­ний» (круп­ный российский про­из­во­ди­тель со­еди­не­ний из гер­ма­ния, за­го­то­вок для оп­тических ком­по­нен­тов и др.).

Сре­ди ведущих ма­ши­но­стро­ительных пред­при­ятий - ма­ши­но­стро­ительный за­вод (пущен в 1934 году; од­но из круп­ней­ших пред­при­ятий Красноярска; ра­кет­но-кос­мическая тех­ни­ка, те­п­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние, в т. ч. на экс­порт), за­вод тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния (тя­жё­лые экс­ка­ва­то­ры, гор­но-обо­га­ти­тель­ное обо­ру­до­ва­ние, бу­ро­вые ус­та­нов­ки для неф­те- и га­зо­до­бы­чи, обо­ру­до­ва­ние для цвет­ной ме­тал­лур­гии и др.), «Сиб­тяж­маш» (круп­ный российский про­из­во­ди­тель элек­трических мос­то­вых кра­нов для чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии, кра­нов для элек­тро­стан­ций, грей­фер­ных пе­ре­гру­жа­те­лей для ру­ды и уг­ля, лен­точ­ных кон­вей­е­ров для от­кры­тых под­зем­ных и гор­ных ра­бот), за­вод хо­ло­диль­ни­ков «Би­рю­са» (один из круп­ней­ших российских про­из­во­ди­те­лей бы­то­вых хо­ло­диль­ни­ков, тор­го­во­го и медицинского хо­ло­диль­но­го обо­ру­до­ва­ния, ком­прес­со­ров для бы­то­вой хо­ло­диль­ной тех­ни­ки, ку­ле­ров и др.), на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Ра­дио­связь» (раз­ра­бот­ка и се­рий­ное про­изводство стан­ций тро­по­сфер­ной и спут­ни­ко­вой свя­зи, на­ви­гационной ап­па­ра­ту­ры), ЦКБ «Гео­фи­зи­ка» (вы­со­ко­час­тот­ные по­лу­про­вод­ни­ко­вые ра­дио­тех­нические уст­рой­ст­ва и из­ме­рительная тех­ни­ка), за­вод ком­бай­нов (вхо­дит в «Аг­ро­маш­хол­динг»; один из российских ли­де­ров по про­изводству зер­но­убо­роч­ной тех­ни­ки). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды: элек­тро­мон­таж­ных из­де­лий (низ­ко­вольт­ная ап­па­ра­ту­ра и др.), опыт­ный Все­российского научно-исследовательского тех­но­ло­гического института ре­мон­та и экс­плуа­та­ции ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ка (обо­ру­до­ва­ние для пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции), элек­тро­ва­го­но­ре­монт­ный (фи­ли­ал ком­па­нии «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги»; осу­ще­ст­в­ля­ет ре­монт и мо­дер­ни­за­цию элек­тро­под­виж­но­го со­ста­ва всех се­рий, тя­го­вых дви­га­те­лей для те­п­ло­во­зов и др.), «Гор­тех­маш-За­во­ды» (обо­ру­до­ва­ние для до­бы­ваю­щей промышленности), «Крас­лес­маш» (спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке ма­шин для ле­со­за­го­то­ви­те­лей), Крас­но­яр­ская су­до­строи­тель­ная верфь (вы­пуск бук­си­ров и барж), су­до­ре­монт­ный и др.

Сре­ди пред­при­ятий хи­мичекской промышленности - хи­мический ком­би­нат «Ени­сей» (взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва, ла­ко­кра­соч­ная про­дук­ция), за­вод син­те­тического кау­чу­ка, «Крас­ный Яр-Ши­на» (главным образом ав­то­мо­биль­ные ши­ны), «Крас­фар­ма» (ле­кар­ст­вен­ные сред­ст­ва). Ени­сей­ский целлюлозно-бумажный ком­бинат (в со­ста­ве Ле­со­про­мыш­лен­ной ком­па­нии «Кон­ти­нен­таль Ме­недж­мент») спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве га­зет­ной и гоф­ри­ро­ван­ной бу­ма­ги, ко­ро­боч­но­го кар­то­на.

В Красноярске рас­по­ло­же­ны круп­ные про­из­води­те­ли строй­ма­те­риа­лов: ком­па­ния «Строй­ин­ду­ст­рия» (бе­тон, из­вест­ко­вые рас­тво­ры, пе­но­бе­тон­ные бло­ки, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции), ком­би­нат «Вол­на» (во­лок­ни­сто­це­мент­ные из­де­лия), це­мент­ный за­вод (оба - с 2004 года в со­ста­ве хол­дин­говой ком­па­нии «Си­бир­ский це­мент») и др. Про­изводство швей­ных из­де­лий (фаб­ри­ка «За­ря»), ёлоч­ных ук­ра­ше­ний, мяг­ких иг­ру­шек, кар­на­валь­ных кос­тю­мов (фир­ма «Би­рю­син­ка»). Мо­лоч­ный ком­би­нат ком­па­нии «Юни­милк» (раз­но­об­раз­ная мо­лоч­ная про­дук­ция), хла­до­ком­би­нат (мо­ро­же­ное), «Крас­но­яр­ский хлеб» (круп­ней­ший про­из­во­ди­тель хле­бо­бу­лоч­ных и муч­ных кон­ди­тер­ских из­де­лий в Крас­но­яр­ском крае), Крас­но­яр­ская про­до­воль­ст­вен­ная ком­па­ния (в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­сий­ские мя­со­про­дук­ты»), «Ярск» (про­дук­ция под мар­кой «Ды­мов»), «Ор­би­та» (плав­ле­ные и твёр­дые сы­ры, различная рыб­ная про­дук­ция), пи­во­ва­рен­ный за­вод «Пи­кра», Си­бир­ская вин­ная ком­па­ния (креп­кие ал­ко­голь­ные на­пит­ки), ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод «Ярич» (в струк­ту­ре хол­дин­га «Рос­спирт­пром»).

В ок­ре­ст­но­стях Красноярска - до­бы­ча бу­ро­го уг­ля (Пе­ре­яс­лов­ский и Ба­лах­тин­ский раз­ре­зы ком­па­нии «Крас­но­яр­ск­край­уголь»). Близ Красноярска, в поселке Ов­сян­ка, - Дом-му­зей В.П. Ас­тафь­е­ва (2002), в поселке Удач­ный - Свя­то-Ус­пен­ский муж­ской монастырь (1878, за­крыт в 1920-е годы, воз­ро­ж­дён в 2000 году), заповедник Столбы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)