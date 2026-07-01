КРАСНОЯРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ
КРАСНОЯРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище в урочище Красный Яр.
На правом берегу реки Раздольная (приток Уссури), в 5 км к югу от города Уссурийск (Приморский край, Россия), отождествляемое с Верхней столицей государства чжурчжэней Восточное Ся (1215-1233 годы). Известно по китайским письменным источникам как город Кайюань. Раскопки А.З. Фёдорова в 1916 году, А.П. Окладникова в 1955-1959 годах, М.В. Воробьёва в 1962-1967 годах, Э.В. Шавкунова в 1983 году, Н.Г. Артемьевой с 1996 года.
Расположено на горном отроге Сихотэ-Алиня, на господствующей высоте, позволяющей контролировать долину реки и все транспортные подходы. Площадь 180 га; 3 ряда валов высотой 2-8 м, возведённых из слоёв сыпучего и вязкого грунтов (способ «ханту», распространённый в Китае). Внешний вал имеет периметр около 8 км (16 китайских ли), разрывы для сброса сточных вод, 14 ворот (юго-западные, шириной до 10 м, - парадные) с «ловушками» из валов, позволяющими простреливать нападавших со всех сторон.
Краснояровское городище включает несколько «внутренних городов» и прямоугольный «редут» (25×254 м), окружённые валами. В центральной части Краснояровского городища располагался Запретный город («императорская» ставка) с дворцовыми сооружениями, имевшими деревянные колонны на каменных базах, черепичные крыши, украшенные терракотовыми головами драконов, и др. На территории Краснояровского городища исследовался буддийский храм с бронзовым жезлом для отпугивания злых духов (ваджрой). На Краснояровском городище было возведено более 10 земляных террас, где находились прямоугольные (около 10×8 м) дома, которые отапливались каннами П- и Г-образной формы, располагавшимися вдоль стен.
Среди находок - китайские и чжурчжэньские бронзовые монеты, гири, бронзовая печать с китайской надписью, оружие, зеркала. Возле городища раскопано погребение периода чжурчжэньской империи Цзинь (1115-1234 годы), с которым связаны каменные львы, основание стелы в виде каменной черепахи.
Город был захвачен и разрушен монголами в 1233 году.