КРАСНОЯРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ

КРАСНОЯРОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ - городище в урочище Красный Яр.

На пра­вом бе­ре­гу реки Раз­доль­ная (при­ток Ус­су­ри), в 5 км к югу от города Ус­су­рийск (При­мор­ский край, Рос­сия), ото­жде­ст­в­ляе­мое с Верх­ней сто­ли­цей государства чжур­чжэ­ней Восточное Ся (1215-1233 годы). Из­вест­но по китайским письменным ис­точ­ни­кам как город Кай­юань. Рас­коп­ки А.З. Фё­до­ро­ва в 1916 году, А.П. Ок­лад­ни­ко­ва в 1955-1959 годах, М.В. Во­робь­ё­ва в 1962-1967 годах, Э.В. Шав­ку­но­ва в 1983 году, Н.Г. Ар­темь­е­вой с 1996 года.

Рас­по­ло­же­но на гор­ном от­ро­ге Си­хо­тэ-Али­ня, на гос­под­ствую­щей вы­со­те, по­зво­ляю­щей кон­тро­ли­ро­вать до­ли­ну ре­ки и все транс­порт­ные под­хо­ды. Площадь 180 га; 3 ря­да валов высотой 2-8 м, воз­ве­дён­ных из сло­ёв сы­пу­че­го и вяз­ко­го грун­тов (способ «хан­ту», распространённый в Китае). Внеш­ний вал име­ет пе­ри­метр около 8 км (16 китайских ли), раз­ры­вы для сбро­са сточ­ных вод, 14 во­рот (юго-за­пад­ные, ши­ри­ной до 10 м, - па­рад­ные) с «ло­вуш­ка­ми» из ва­лов, позво­ляю­щи­ми про­стре­ли­вать на­па­дав­ших со всех сто­рон.

Краснояровское городище вклю­ча­ет несколько «внутренних го­ро­дов» и пря­мо­уголь­ный «ре­дут» (25×254 м), ок­ру­жён­ные ва­ла­ми. В центральной час­ти Краснояровского городища рас­по­ла­гал­ся За­прет­ный го­род («им­пе­ра­тор­ская» став­ка) с двор­цо­вы­ми со­ору­же­ния­ми, имев­ши­ми де­ревянные ко­лон­ны на ка­мен­ных ба­зах, че­ре­пич­ные кры­ши, ук­ра­шен­ные терра­котовыми го­ло­ва­ми дра­ко­нов, и др. На тер­ри­то­рии Краснояровского городища ис­сле­до­вал­ся буд­дий­ский храм с брон­зо­вым жез­лом для от­пу­ги­ва­ния злых ду­хов (вад­жрой). На Краснояровском городище бы­ло воз­ве­де­но бо­лее 10 зем­ля­ных тер­рас, где на­хо­ди­лись пря­мо­уголь­ные (около 10×8 м) до­ма, ко­то­рые ота­п­ли­ва­лись кан­на­ми П- и Г-об­раз­ной фор­мы, рас­по­ла­гав­ши­ми­ся вдоль стен.

Сре­ди на­хо­док - ки­тай­ские и чжур­чжэнь­ские брон­зо­вые мо­не­ты, ги­ри, брон­зо­вая пе­чать с китайской над­пи­сью, ору­жие, зер­ка­ла. Воз­ле го­ро­ди­ща рас­ко­па­но по­гре­бе­ние пе­риода чжурчжэньской им­пе­рии Цзинь (1115-1234 годы), с ко­то­рым свя­за­ны ка­мен­ные львы, ос­но­ва­ние сте­лы в ви­де ка­мен­ной че­ре­па­хи.

Го­род был за­хва­чен и раз­ру­шен мон­го­ла­ми в 1233 году.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)