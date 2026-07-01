«КРАСНОЙ ГОРКИ» И «СЕРОЙ ЛОШАДИ» ВОССТАНИЕ 1919

«Крaсной Горки» и «Серой Лошади» восстaние 1919 — антисоветское выступление гарнизонов форта «Красная Горка» и батареи «Серая Лошадь» во время наступления белых на Петроград.

В мае 1919 Северный корпус (с июня — армия) белых под командованием А. П. Родзянко начал наступление на Петроград с территории Эстонии и в июне подошел к Гатчине, оборонявшейся 7-й армией (командующий А. Ремезов), и системе береговых фортов южного берега Финского залива близ Ораниенбаума. Среди офицеров «Красной Горки» были члены партии эсеров(см. Социалисты-революционеры ) и антисоветской организации «Национальный центр» , матросы были недовольны коммунистами. 12 июня 1919 полки Рабоче-крестьянской Красной армии , оборонявшие подступы к форту, перешли на сторону белых, но в форт был введен коммунистический отряд. В форте началось обсуждение возможности сдачи белым, за которое выступил комендант Н. М. Неклюдов. 13 июня 1919 начались аресты коммунистов (некоторые из них примкнули к восстанию). Одновременно началось восстание офицеров на батарее «Серая Лошадь» и находящемся около него тральщике «Китобой», но большая часть гарнизона батареи осталась нейтральной. Неудачная попытка восстания произошла на форте «Обручев». «Красная Горка» и «Серая Лошадь» стали обстреливать Кронштадт, но без существенного ущерба. В ответ линкоры «Петропавловск» и «Андрей Первозванный», крейсер «Олег» и 4 эсминца подошли к форту и начали его обстрел. Форт бомбардировали с воздуха. С суши форт атаковали два полка, отряд из 2100 матросов и бронепоезд. 15—16 июня 1919 восставшие ушли к белым, взяв с собой пленных, которые позднее были расстреляны белыми. Активное участие в организации подавления восстания принял участие И. В. Сталин , который использовал эти события для критики привлечения офицерства в РККА. 16 июня 1919 британская эскадра напала на Балтийский флот, и в ночь на 18 июня 1919 был потоплен торпедой крейсер «Олег».

Лит.: Гусаров А. Ю. Ораниенбаум. Три века истории. СПб., 2011; Елизаров М. А., Елизарова О. М. Сколько сторон у баррикады? Менталитет революционных моряков 1919 года (история мятежа на форте Красная Горка) // Вестник Гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича. 2005. № 2; Исаков И. С. Красная горка. Сталинская операция 13—16 июня 1919 года. М., 1946.