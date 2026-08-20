КРАСНОВЫ
КРАСНОВЫ - казачий дворянский род.
Родоначальник - казак станицы Букановской земель Войска Донского Иван Козьмич Краснов [около 1753 - 25.8 (6.9).1812], генерал-майор (1799), на службе с 1773 года, в 1779-1785 годах служил в пограничных кордонах на реке Буг, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, ранен в сражениях под Кинбурном (1787) и Бендерами (1789), при Салче (1789), во время штурма Измаила 1790 года захватил турецкое судно на реке Дунай; за отличие в сражении при Мачине (1791) награждён именной золотой медалью. Участник Польской кампании 1792 года (получил ранение в сражении при Мурафе) и подавления Польского восстания 1794 года: ранен в сражении при Полонцах, отличился при штурме предместья Варшавы - Праги (в 1795 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). Походный атаман с тремя полками на Днестре (1798-1802 годы), войсковой атаман Бугского казачьего войска (1803-1806 годы), в 1806-1808 годах под следствием, с 1808 года в отставке. С началом Отечественной войны 1812 года по просьбе генерала от каваллерии М.И. Платова определён к иррегулярным войскам Западной армии, отличился в сражениях при Поречье, под Миром, Романовом и Смоленском, тяжело ранен в авангардном сражении у Колоцкого мон. Его сын - Иван Иванович [около 1776 - 13(25).12.1824], полковник (1819), на службе с 1790 года, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, Польской кампании 1792 года и подавления Польского восстания 1794 года (ранен в сражении под Поланцем), командир полка своего имени (с 1800 года), с 1819 года в отставке. От двух его сыновей происходят две линии рода Красновых.
Основатель первой линии рода - Иван Иванович [около 1799 - 14(26).4.1871], генерал-лейтенант (1854), участник русско-турецкой войны 1828-1829 годов, отличился в сражениях при Базарджике, под Шумлой, при Варне, в 1829 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»; участник подавления Польского восстания 1830-1831 годов, командир лейб-гвардии Казачьего полка (1835-1838, 1843-1848 годы), старший член Войскового правления Войска Донского (1839-1842 годы), участник Кавказской войны 1817-1864 годов, походный атаман донских казачьих полков Отдельного Кавказского корпуса (1842-1843 годы), командир 1-й лёгкой гвардии кавказской дивизии (1846-1851 годы), окружной генерал 4-го военного округа Войска Донского (1851-1854, 1856-1868 годы), участник Крымской войны 1853-1856 годов, походный атаман Донских казачьих полков Южной армии и войск в Крыму, участвовал в организации защиты берегов Азовского моря (1854) и города Таганрог (1855) от высадки англо-французских войск. Писатель, поэт и общественный деятель, автор записок.
Из его сыновей наиболее известен Николай Иванович [17(29).1.1833-1(14).9.1900], генерал-лейтенант (1891), участник Крымской войны 1853-1856 годов, окончил Николаевскую академию ГШ (1858), с 1860 года служил в ГШ, участник подавления Польского восстания 1863-1864 годов, начальник межевого и статистического отдела Управления иррегулярных войск (1867-1882 годы), член Комитета иррегулярных войск от Войска Донского (1878-1882 годы), член Комитета казачьих войск от Войска Донского в Главном управлении казачьих войск (1882-1891 годы). Выступал с идеей создания специального казачьего флота. В 1892 году сумел организовать помощь населению севера Области войска Донского, пострадавшему от эпидемии холеры. Писатель, литературный критик, историк, публиковался в газетах «Русский инвалид», «Донская газета», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новости», журналах «Русская старина», «Военный сборник» и др. Составил военно-статистическое обозрение земли Войска Донского (1863), автор книг «Военное обозрение Земли Войска Донского» (1864, 1870), «Исторические очерки Дона» (1881-1882 годы), «Прошедшее и настоящее Донских казаков» (1882-1883 годы), биографических очерков об атаманах - А.В. Иловайском (1875), Д.Е. Кутейникове (1875), А.К. Денисове (1877), повестей «Казак Иван Богатый» (1882), «Тяжкий грех Булавина» (1884). Известны сыновья Н.И. Краснова: А.Н. Краснов; Платон Николаевич [5(17).4.1866-25.4.1924], литературный критик, переводчик, публицист, окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета (1888), служил в Военном министерстве, а затем в Министерстве путей сообщения. Публиковался в «Неделе», «Новом мире», «Всемирной иллюстрации», «Труде», «Новостях» и других изданиях, выступая с характеристиками современных писателей, автор переводов преимущественно античных авторов [отдельно вышли сборники «Из западных лириков» (1901) и «Элегии любви Альбия Тибулла» (1901)] и кника «Л. Анней Сенека, его жизнь и философская деятельность» (1895). С 1896 года выступал автором работ по экономическим вопросам и, в частности, по проблемам железнодорожного строительства («Сибирь под влиянием рельсового пути», 1902, совместно с В.Ф. Сафоновым); П.Н. Краснов.
Основатель второй линии рода - Семён Иванович (около 1809 - после 1850), поручик (1833), почетный смотритель окружного училища Хопёрского округа (1836-1848 годы). Известны его внуки: Николай Николаевич [12(24).2.1886-13.11.1948], полковник (1920), участник 1-й мировой войны, помощник старшего адъютанта штаба генерала-квартирмейстера (январь - декабрь 1915 года, до апреля - исполняющий обязанности), исполняющий обязанности старшего адъютанта штаба Выборгской крепости (апрель/май 1916 - декабрь 1916/январь 1917), с декабря 1916/января 1917 годов в ГШ: исполняющий обязанности помощника начальника 2-го отделения мобилизационного отдела (февраль - май 1917 года), исполняющий обязанности начальника отделения Главного управления ГШ (май - июнь/июль 1917 года), исполняющий обязанности начальника 6-го мобилизационного отдела (июнь/июль - ноябрь 1917 года). В годы Гражданской войны 1917-1922 годов служил в Вооруженных силах Юга России (1919-1920 годы), представитель Всевеликого войска Донского при Терском правительстве (с 30.1.1920 года), военный агент в составе особой делегации Всевеликого войска Донского, направленной в Грузинскую демократическую республику (март - сентябрь 1920 года), с 1920 года в эмиграции в Югославии. В 1941 - марте 1945 годов служил в созданной по инициативе германского военного командования Русской охранной группе (Русский охранный корпус), с марта 1945 года преподаватель тактики в Казачьем военном училище. Выдан советскому военному командованию в городе Юденбург (Австрия), умер от истощения в лагере Потьма (Мордовская АССР);
Семён Николаевич [13(25).3.1893-16.1.1947], генерал-майор (1944), участник 1-й мировой войны в составе лейб-гвардии Казачьего полка, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов служил в составе Добровольческой армии (февраль - май 1918 года), Донской армии (май 1918 - весна 1920 годов), «Русской армии» (весна 1920 - январь 1921 годов), ранен в боях под Бутурлиновкой 19.7.1919 года и за Верхне-Архангельское 20.7.1919 года, начальник личного конвоя главкома «Русской армией» (август - ноябрь 1920 года), помощник командующего лейб-гвардии Казачьего полка 1-й бригады 1-й Донской конной дивизии (ноябрь - декабрь 1920 года), командующий дивизиона лейб-гвардии Казачьего полка 1-й Донской казачьей дивизии (декабрь 1920 - январь 1921 годов). С 1920 года в эмиграции: уехал в Стамбул, оттуда в 1921 году на остров Лемнос (Греция), затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1924 года проживал в Париже. С началом 2-й мировой войны начальник 2-го отдела (социальной помощи) управления делами русской эмиграции во Франции (1941-1943 годы), военного отделения казачьего отдела Имперского министерства восточных оккупированных областей (1943-1944 годы), начальник штаба Главного управления казачьих войск (май 1944 - май 1945 годы). Выдан советскому военному командованию в городе Юденбург, арестован сотрудниками «СМЕРШ», этапирован в Москву и заключён в Бутырскую тюрьму. 16.1.1947 года приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни через повешение, приговор приведён в исполнение во дворе внутренней тюрьмы Министерства государственной безопасности в Москве.
Известен сын Н.Н. Краснова - Николай Николаевич (29.5.1918-22.11.1959), подпоручик югославской армии, в ходе 2-й мировой войны, после нападения Германии на Югославию, участвовал в боях с германскими войсками в составе югославской армии, отступил в Грецию, где попал в германский плен, в сентябре 1941 - апреле 1943 годов служил добровольцем в германских войсках на советско-германском фронте, осенью 1943 года после излечения от ранения переведён в Русский корпус, затем в «Казачий стан», в штаб походного атамана Т.И. Доманова. В 1945 году выдан советскому военному командованию в городе Юденбург, арестован сотрудниками «СМЕРШ», этапирован в Москву. Содержался в Лефортовской (июнь - сентябрь 1945 года) и Бутырской (сентябрь - декабрь 1945 года) тюрьмах. 27.10.1945 года приговорён к 10 годам исправительно-трудовых работ, в 1955 году освобождён и с разрешения советского правительства выехал в Швецию, где написал книгу мемуаров о судьбе казачества «Незабываемое. 1945-1956 годы» (опубликована в США на русском языке в 1957 году, в России опубликована в 2002 году). Позднее переехал в Аргентину, где в 1958 году избран атаманом местной казачьей станицы, носившей имя П.Н. Краснова. Один из организаторов Русского театра в Буэнос-Айресе, основатель Общества друзей Русского театра. Автор сборника очерков «Власовцы в Советском Союзе».
Сын С.Н. Краснова - Михаил Семёнович (Мигель) (родился 15.2.1946 года), бригадный генрале чилийской армии (1995), родился в городе Тироль (Австрия), в 1948 году его матери (Д. Марченко) удалось вместе с сыном переехать в Чили. Окончил Военную школу (1967) в звании младшего лейтенанта пехоты, участвовал в государственном перевороте 1973 года, приведшем к власти А. Пиночета Угарте. В 1974-1976 годах служил в Управлении национальной разведки (DINA). В ноябре 1975 года награждён медалью «За мужество» - высшей наградой Вооруженных сил Чили. Окончил Военную академию (1980), командующий Кадетского батальона Военной школы (1980-1982 годы), одновременно преподавал курсы «Тактики и операции» и «Теория информации» в Военной академии, заместитель директора Военной школы (1986-1989 годы), командующий гарнизона Темуко (1989-1994 годы), начальник штаба 4-й дивизии (с 1994 года), затем служил в Управлении армейской подготовки. С 2000 года в отставке, занял должность директора гостинично-санаторного комплекса для военнослужащих. Летом 2001 года арестован и предан суду по обвинению в причастности к пыткам и убийствам на стадионе в Сантьяго в сентябре 1973 года, преступлениях против человечности, совершённых во время службы в разведке DINA, а также за организацию убийства в 1982 году профсоюзного лидера Т. Хименеса. Одновременно Франция предъявила ему обвинение в пытках в 1974 году французского гражданина А. Шанфро (участника леворадикальной группировки «Movimiento de Izquierda Revolucionaria», MIR). В 2002 году осуждён на 10 лет заключения. В декабре 2006 года дополнительно приговорён к 5 годам и одному дню тюрьмы за соучастие в похищении инженера Э. Монтти Кордеро и К. Диас Даррикаррере (члены MIR, арестованные DINA и убитые в 1975 году).
Существовали также и другие казачьи дворянские роды Красновых. Из рода Красновых станицы Правоторовской наиболее известен Иван Никифорович [около 1795 - 25.10(6.11).1862], генерал-майор (1850), участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов российской армии 1813-1814 годов, русско-персидской войны 1826-1828 годов, русско-турецкой войны 1828-1829 годов (за отличие в сражении близ села Каинлы в июне 1829 года, где был ранен, награждён в 1830 году орденом Святого Георгия 4-й степени), подавления Польского восстания 1830-1831 годов, командующий 14-го (затем 18-го) казачьего полка (1834-1838 годы). Участник Кавказской войны 1817-1864 годов, командующий 41-го казачьего полка на Кавказской линии (1840-1843 годы). Командующий 6-го казачьего полка в Царстве Польском (1845-1850 годы), командующий 49-го казачьего полка и командир бригады в составе 5-го, 7-го и 50-го казачьих полков в Западном крае (1850-1851 годы). Участник Крымской войны 1853-1856 годов, походный атаман во время действий на берегах Чёрного и Азовского морей (1854-1856 годы), окружной генерал 1-го (1856-1861 годы), 3-го (1861-1862 годы) военных округов Войска Донского.
Из рода Красновых станицы Гундоровской наиболее известен Даниил Васильевич [17(29).12.1817-14(26).3.1893], генерал-лейтенант (1889), участник Кавказской войны 1817-1864 годов, ранен в ходе Даргинской экспедиции 1845 года, участник Венгерского похода 1849 года (за отличие в сражении под Мюлленбахом награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), подавления Польского восстания 1863-1864 годов (за отличие в сражении при деревне Старовес Радомской губернии в 1864 году награждён золотой шашкой с надписью «За храбрость»), командующий 25-го (1864), 48-го (1868-1869 годы), 34-го (с 1874 года) казачьих полков, позднее - 26-го казачьего полка, с которым участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, отличился при взятии Тырново, в бою у деревни Оризари (ранен, но остался в строю), в сражении при Эски-Загре, на Зелёных горах под Плевной и др., походный атаман донских казачьих полков действующей армии (1878), отличился в сражениях под Филиппополем и Карагачем (в 1879 году награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), командующий 2-й бригады 7-й кавказской дивизии (1879-1889 годы), с 1889 года в отставке.
Из рода Красновых станицы Александровской известен Николай Александрович [19(31).7.1872-31.8.1918], генерал-майор (1918), участник русско-японской войны 1904-1905 годов, 1-й мировой войны, командующий 1-го Донского казачьего отдельного батальона (1915-1917 годы), в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов с ноябре 1917 года в составе войск атамана А.М. Каледина, тяжело ранен в бою под Таганрогом, командующий Донской пластунской бригады (1918), погиб в сражении с частями РККА у хутора Ильменский. Автор книг «Казаки. Военные и бытовые рассказы про Донцов», «Таинственные и новые про казаков рассказы» (1909).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.