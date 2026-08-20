КРАСНОВЫ

КРАСНОВЫ - казачий дворянский род.

Ро­до­на­чаль­ник - ка­зак ста­ни­цы Бу­ка­нов­ской земель Вой­ска Дон­ско­го Иван Козь­мич Крас­нов [около 1753 - 25.8 (6.9).1812], генерал-майор (1799), на служ­бе с 1773 года, в 1779-1785 годах слу­жил в по­гра­нич­ных кор­до­нах на реке Буг, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, ра­нен в сра­же­ни­ях под Кин­бур­ном (1787) и Бен­де­ра­ми (1789), при Сал­че (1789), во вре­мя штур­ма Из­ма­и­ла 1790 года за­хва­тил турецкое суд­но на реке Ду­най; за от­ли­чие в сра­же­нии при Ма­чи­не (1791) на­гра­ж­дён имен­ной зо­ло­той ме­да­лью. Уча­ст­ник Польской кам­па­нии 1792 года (по­лу­чил ра­не­ние в сра­же­нии при Му­ра­фе) и по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года: ра­нен в сра­же­нии при По­лон­цах, от­ли­чил­ся при штур­ме пред­ме­стья Вар­ша­вы - Пра­ги (в 1795 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). По­ход­ный ата­ман с тре­мя пол­ка­ми на Дне­ст­ре (1798-1802 годы), вой­ско­вой ата­ман Буг­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1803-1806 годы), в 1806-1808 годах под след­ст­ви­ем, с 1808 года в от­став­ке. С на­ча­лом Отечественной вой­ны 1812 года по прось­бе генерала от каваллерии М.И. Пла­то­ва оп­ре­де­лён к ир­ре­гу­ляр­ным вой­скам Западной ар­мии, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при По­ре­чье, под Ми­ром, Ро­ма­но­вом и Смо­лен­ском, тя­же­ло ра­нен в аван­гард­ном сра­же­нии у Ко­лоц­ко­го мон. Его сын - Иван Ива­но­вич [около 1776 - 13(25).12.1824], полковник (1819), на служ­бе с 1790 года, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, Польской кам­па­нии 1792 года и по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1794 года (ра­нен в сра­же­нии под По­лан­цем), командир пол­ка сво­его име­ни (с 1800 года), с 1819 года в от­став­ке. От двух его сы­но­вей про­ис­хо­дят две ли­нии ро­да Крас­но­вых.

Ос­но­ва­тель пер­вой ли­нии ро­да - Иван Ива­но­вич [около 1799 - 14(26).4.1871], генерал-лейтенант (1854), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Ба­зард­жи­ке, под Шум­лой, при Вар­не, в 1829 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­писью «За храб­рость»; уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, командир лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка (1835-1838, 1843-1848 годы), стар­ший член Вой­ско­во­го прав­ле­ния Вой­ска Дон­ско­го (1839-1842 годы), уча­ст­ник Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов, по­ход­ный ата­ман дон­ских ка­зачь­их пол­ков Отдельного Кавказского кор­пу­са (1842-1843 годы), командир 1-й лёг­кой гвардии кавказской ди­ви­зии (1846-1851 годы), ок­руж­ной генерал 4-го во­енного ок­ру­га Вой­ска Дон­ско­го (1851-1854, 1856-1868 годы), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, по­ход­ный ата­ман Дон­ских ка­зачь­их пол­ков Южной ар­мии и войск в Кры­му, участвовал в ор­га­ни­зации за­щи­ты бе­ре­гов Азов­ско­го моря (1854) и города Та­ган­рог (1855) от вы­сад­ки анг­ло-французских войск. Пи­са­тель , по­эт и об­щественный дея­тель, ав­тор за­пи­сок.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вес­тен Ни­ко­лай Ива­но­вич [17(29).1.1833-1(14).9.1900], генерал-лейтенант (1891), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1858), с 1860 года слу­жил в ГШ, уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов, начальник ме­же­во­го и ста­ти­стического от­де­ла Управ­ле­ния ир­ре­гуляр­ных войск (1867-1882 годы), член Комитета ир­регу­ляр­ных войск от Вой­ска Дон­ско­го (1878-1882 годы), член Комитета ка­зачь­их войск от Вой­ска Дон­ско­го в Главном управ­ле­нии ка­за­чь­их войск (1882-1891 годы). Вы­сту­пал с иде­ей соз­да­ния специального ка­зачь­е­го фло­та. В 1892 году су­мел ор­га­ни­зо­вать по­мощь на­се­ле­нию севе­ра Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, по­стра­дав­шему от эпи­де­мии хо­ле­ры. Пи­са­тель, литературный кри­тик, ис­то­рик, пуб­ли­ко­вал­ся в га­зе­тах «Рус­ский ин­ва­лид», «Дон­ская га­зе­та», «Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти», «Но­во­сти», жур­на­лах «Рус­ская ста­ри­на», «Во­ен­ный сбор­ник» и др. Со­ста­вил во­енно-ста­ти­стическое обо­зре­ние зем­ли Вой­ска Дон­ско­го (1863), ав­тор книг «Во­ен­ное обо­зре­ние Зем­ли Вой­ска Дон­ско­го» (1864, 1870), «Ис­то­ри­че­ские очер­ки До­на» (1881-1882 годы), «Про­шед­шее и на­стоя­щее Дон­ских ка­за­ков» (1882-1883 годы), био­гра­фических очер­ков об ата­ма­нах - А.В. Ило­вай­ском (1875), Д.Е. Ку­тей­ни­ко­ве (1875), А.К. Де­ни­со­ве (1877), по­вес­тей «Ка­зак Иван Бо­га­тый» (1882), «Тяж­кий грех Бу­ла­ви­на» (1884). Из­вест­ны сы­но­вья Н.И. Крас­но­ва: А.Н. Крас­нов; Пла­тон Ни­ко­лае­вич [5(17).4.1866-25.4.1924], литературный кри­тик, пе­ре­во­дчик, пуб­ли­цист, окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1888), слу­жил в Во­енном министерстве, а за­тем в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния. Пуб­ли­ко­вал­ся в «Не­де­ле», «Но­вом ми­ре», «Все­мир­ной ил­лю­ст­ра­ции», «Тру­де», «Но­во­стях» и других из­да­ни­ях, вы­сту­пая с ха­рак­те­ри­сти­ка­ми современных пи­са­те­лей, ав­тор пе­ре­во­дов пре­имущественно ан­тич­ных ав­то­ров [от­дель­но вы­шли сборники «Из за­пад­ных ли­ри­ков» (1901) и «Эле­гии люб­ви Аль­бия Ти­бул­ла» (1901)] и кника «Л. Ан­ней Се­не­ка, его жизнь и фи­ло­соф­ская дея­тель­ность» (1895). С 1896 года вы­сту­пал ав­то­ром ра­бот по эко­но­мическим во­про­сам и, в ча­ст­но­сти, по про­бле­мам железнодорожного строи­тель­ст­ва («Си­бирь под вли­яни­ем рель­со­во­го пу­ти», 1902, совместно с В.Ф. Са­фо­но­вым); П.Н. Крас­нов.

Ос­но­ва­тель вто­рой ли­нии ро­да - Се­мён Ива­но­вич (около 1809 - по­сле 1850), по­ру­чик (1833), почетный смот­ри­тель ок­руж­но­го училища Хо­пёр­ско­го округа (1836-1848 годы). Из­вест­ны его вну­ки: Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич [12(24).2.1886-13.11.1948], полковник (1920), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, по­мощ­ник стар­ше­го адъ­ю­тан­та шта­ба генерала-квар­тир­мей­сте­ра (январь - декабрь 1915 года, до ап­ре­ля - исполняющий обязанности), исполняющий обязанности стар­ше­го адъ­ю­тан­та шта­ба Вы­борг­ской кре­по­сти (апрель/май 1916 - декабрь 1916/январь 1917), с декабря 1916/января 1917 годов в ГШ: исполняющий обязанности по­мощ­ни­ка на­чаль­ни­ка 2-го от­де­ле­ния мо­би­ли­зационного от­де­ла (февраль - май 1917 года), исполняющий обязанности на­чаль­ни­ка от­де­ле­ния Главного управ­ле­ния ГШ (май - июнь/июль 1917 года), исполняющий обязанности на­чаль­ни­ка 6-го мо­би­ли­зационного от­де­ла (июнь/июль - но­ябрь 1917 года). В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в Воо­руженных си­лах Юга России (1919-1920 годы), пред­ста­ви­тель Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го при Тер­ском пра­ви­тель­ст­ве (с 30.1.1920 года), во­енный агент в со­ста­ве осо­бой де­ле­га­ции Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го, направленной в Грузинскую де­мо­кра­тическую рес­пуб­ли­ку (март - сентябрь 1920 года), с 1920 года в эмиг­ра­ции в Юго­сла­вии. В 1941 - мар­те 1945 годов слу­жил в со­здан­ной по инициативе германского военного ко­ман­до­ва­ния Русской ох­ран­ной груп­пе (Русский ох­ран­ный кор­пус), с мар­та 1945 года пре­по­да­ва­тель так­ти­ки в Ка­зачь­ем во­енном училище. Вы­дан советскому во­енному ко­ман­до­ва­нию в городе Юден­бург (Ав­с­т­рия), умер от ис­тоще­ния в ла­ге­ре По­ть­ма (Мордовская АССР);

Се­мён Ни­ко­ла­е­вич [13(25).3.1893-16.1.1947], генерал-майор (1944), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны в со­ста­ве лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов слу­жил в со­ста­ве Доб­ро­вольческой ар­мии (февраль - май 1918 года), Дон­ской ар­мии (май 1918 - вес­на 1920 годов), «Русской армии» (весна 1920 - январь 1921 годов), ра­нен в бо­ях под Бу­тур­ли­нов­кой 19.7.1919 года и за Верх­не-Ар­хан­гель­ское 20.7.1919 года, начальник лич­но­го кон­воя глав­ко­ма «Русской ар­ми­ей» (август - но­ябрь 1920 года), по­мощ­ник командующего лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка 1-й бри­га­ды 1-й Дон­ской кон­ной ди­ви­зии (но­ябрь - декабрь 1920 года), командующий ди­ви­зио­на лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка 1-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (декабрь 1920 - январь 1921 годов). С 1920 года в эмиграции: уехал в Стам­бул, от­ту­да в 1921 году на остров Лем­нос (Гре­ция), за­тем в Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, с 1924 года про­жи­вал в Па­ри­же. С на­ча­лом 2-й ми­ро­вой вой­ны начальник 2-го от­де­ла (со­ци­аль­ной по­мо­щи) управ­ле­ния де­ла­ми русской эмиг­ра­ции во Фран­ции (1941-1943 годы), во­енного от­де­ле­ния ка­зачь­е­го от­де­ла Им­пер­ского министерства восточных ок­ку­пи­ро­ван­ных об­лас­тей (1943-1944 годы), начальник шта­ба Главного управ­ле­ния ка­зачь­их войск (май 1944 - май 1945 годы). Вы­дан советскому во­енному ко­ман­до­ва­нию в городе Юден­бург, аре­сто­ван со­труд­ни­ка­ми «СМЕРШ», эта­пи­ро­ван в Мо­ск­ву и за­клю­чён в Бу­тыр­скую тюрь­му. 16.1.1947 года при­го­во­рён Во­енной кол­ле­ги­ей Вер­хов­но­го су­да СССР к смерт­ной каз­ни че­рез по­ве­ше­ние, при­го­вор при­ве­дён в ис­пол­не­ние во дво­ре внутренней тюрь­мы Министерства государственной безо­пас­но­сти в Мо­ск­ве.

Из­вес­тен сын Н.Н. Крас­но­ва - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич (29.5.1918-22.11.1959), под­по­ру­чик югославской ар­мии, в хо­де 2-й ми­ро­вой вой­ны, по­сле на­па­де­ния Гер­ма­нии на Юго­сла­вию, уча­ст­во­вал в бо­ях с германскими вой­ска­ми в со­ста­ве югославской ар­мии, от­сту­пил в Гре­цию, где по­пал в германский плен, в сентябре 1941 - апреле 1943 годов слу­жил доб­ро­воль­цем в германских войсках на советско-германском фрон­те, осе­нью 1943 года по­сле из­ле­че­ния от ра­не­ния пе­ре­ве­дён в Русский кор­пус, за­тем в «Ка­за­чий стан», в штаб по­ход­но­го ата­ма­на Т.И. До­ма­но­ва. В 1945 году вы­дан советскому во­енному ко­ман­до­ва­нию в городе Юден­бург, аре­сто­ван со­труд­ни­ка­ми «СМЕРШ», эта­пи­ро­ван в Мо­ск­ву. Со­дер­жал­ся в Ле­фор­тов­ской (июнь - сентябрь 1945 года) и Бу­тыр­ской (сентябрь - декабрь 1945 года) тюрь­мах. 27.10.1945 года при­го­во­рён к 10 го­дам ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ра­бот, в 1955 году ос­во­бо­ж­дён и с раз­ре­ше­ния советского правительства вы­ехал в Шве­цию, где на­пи­сал кни­гу ме­муа­ров о судь­бе ка­за­че­ст­ва «Не­за­бы­вае­мое. 1945-1956 годы» (опубликована в США на русском языке в 1957 году, в Рос­сии опубликована в 2002 году). Позд­нее пе­ре­ехал в Ар­ген­ти­ну, где в 1958 году из­бран ата­ма­ном ме­ст­ной ка­зачь­ей ста­ни­цы, но­сив­шей имя П.Н. Крас­но­ва. Один из ор­га­ни­за­то­ров Русского те­ат­ра в Бу­энос-Ай­ре­се, ос­но­ва­тель Общества дру­зей Русского те­ат­ра. Ав­тор сборника очер­ков «Вла­сов­цы в Со­вет­ском Сою­зе».

Сын С.Н. Крас­но­ва - Ми­ха­ил Се­мё­но­вич (Ми­гель) (родился 15.2.1946 года), бри­гад­ный генрале чи­лий­ской ар­мии (1995), ро­дил­ся в городе Ти­роль (Ав­ст­рия), в 1948 году его ма­те­ри (Д. Мар­чен­ко) уда­лось вместе с сыном пе­ре­ехать в Чи­ли. Окон­чил Во­енную шко­лу (1967) в зва­нии млад­ше­го лейтенанта пе­хо­ты, уча­ст­во­вал в государственном пе­ре­во­ро­те 1973 года, при­вед­шем к вла­сти А. Пи­но­че­та Угарте. В 1974-1976 годах слу­жил в Управ­ле­нии национальной раз­вед­ки (DINA). В но­ябре 1975 года на­гра­ж­дён ме­да­лью «За му­же­ст­во» - выс­шей на­гра­дой Воо­руженных сил Чи­ли. Окон­чил Во­енную ака­де­мию (1980), командующий Ка­дет­ско­го ба­таль­о­на Во­енной шко­лы (1980-1982 годы), од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал кур­сы «Так­ти­ки и опе­ра­ции» и «Тео­рия ин­фор­ма­ции» в Во­енной ака­де­мии, заместитель ди­рек­то­ра Во­енной шко­лы (1986-1989 годы), командующий гар­ни­зо­на Те­му­ко (1989-1994 годы), начальник шта­ба 4-й ди­ви­зии (с 1994 года), за­тем слу­жил в Управ­лении ар­мей­ской под­го­тов­ки. С 2000 года в от­став­ке, за­нял долж­ность ди­рек­то­ра гос­ти­нич­но-са­на­тор­но­го ком­плек­са для во­ен­но­слу­жа­щих. Ле­том 2001 года аре­сто­ван и пре­дан су­ду по об­ви­не­нию в при­ча­ст­но­сти к пыт­кам и убий­ст­вам на ста­дио­не в Сантьяго в сентябре 1973 года, пре­сту­п­ле­ни­ях про­тив че­ло­веч­но­сти, со­вер­шён­ных во вре­мя служ­бы в раз­вед­ке DINA, а так­же за ор­га­ни­за­цию убий­ст­ва в 1982 году проф­со­юз­но­го ли­де­ра Т. Хи­ме­не­са. Од­но­вре­мен­но Фран­ция предъ­я­ви­ла ему об­ви­не­ние в пыт­ках в 1974 году французского гра­ж­да­ни­на А. Шан­фро (уча­ст­ни­ка ле­во­ра­ди­каль­ной груп­пи­ров­ки «Movimiento de Izquierda Re­vo­lu­cio­na­ria», MIR). В 2002 году осу­ж­дён на 10 лет заключения. В декабре 2006 года до­пол­ни­тель­но при­го­во­рён к 5 го­дам и од­но­му дню тюрь­мы за со­уча­стие в по­хи­ще­нии инженера Э. Мон­тти Кор­де­ро и К. Ди­ас Дар­ри­кар­ре­ре (чле­ны MIR, аре­сто­ван­ные DINA и уби­тые в 1975 году).

Су­ще­ст­во­ва­ли так­же и другие ка­за­чьи дво­рян­ские ро­ды Красновых. Из ро­да Красновых ста­ни­цы Пра­во­то­ров­ской наи­бо­лее из­вес­тен Иван Ни­ки­фо­ро­вич [около 1795 - 25.10(6.11).1862], генерал-майор (1850), уча­ст­ник Отечественной вой­ны 1812 года и за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов, русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов, русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов (за от­ли­чие в сра­же­нии близ села Ка­ин­лы в ию­не 1829 года, где был ра­нен, на­гра­ж­дён в 1830 году ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов, командующий 14-го (за­тем 18-го) ка­за­чь­е­го пол­ка (1834-1838 годы). Уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов, командующий 41-го ка­зачь­е­го пол­ка на Кавказской ли­нии (1840-1843 годы). Командующий 6-го ка­за­чь­е­го пол­ка в Цар­ст­ве Поль­ском (1845-1850 годы), командующий 49-го ка­зачь­е­го пол­ка и командир бри­га­ды в составе 5-го, 7-го и 50-го ка­зачь­их пол­ков в Западном крае (1850-1851 годы). Уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов, по­ход­ный ата­ман во вре­мя дей­ст­вий на бе­ре­гах Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей (1854-1856 годы), ок­руж­ной генерал 1-го (1856-1861 годы), 3-го (1861-1862 годы) во­енных ок­ру­гов Вой­ска Дон­ско­го.

Из ро­да Красновых ста­ни­цы Гун­до­ров­ской наи­бо­лее из­вес­тен Да­ни­ил Ва­силь­е­вич [17(29).12.1817-14(26).3.1893], генерал-лейтенант (1889), уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов, ра­нен в хо­де Дар­гин­ской экс­пе­ди­ции 1845 года, уча­ст­ник Вен­гер­ско­го по­хо­да 1849 года (за от­ли­чие в сра­же­нии под Мюл­лен­ба­хом на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), по­дав­ле­ния Польского вос­ста­ния 1863-1864 годов (за от­ли­чие в сра­же­нии при деревне Ста­ро­вес Ра­дом­ской губернии в 1864 году на­гра­ж­дён зо­ло­той шаш­кой с над­пи­сью «За храб­рость»), командующий 25-го (1864), 48-го (1868-1869 годы), 34-го (с 1874 года) ка­зачь­их пол­ков, позд­нее - 26-го ка­зачь­е­го пол­ка, с ко­то­рым уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов, от­ли­чил­ся при взя­тии Тыр­но­во, в бою у деревни Ори­за­ри (ра­нен, но ос­тал­ся в строю), в сра­же­нии при Эс­ки-За­гре, на Зе­лё­ных го­рах под Плев­ной и др., по­ход­ный ата­ман дон­ских ка­зачь­их пол­ков дей­ст­вую­щей ар­мии (1878), от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Фи­лип­по­по­лем и Ка­ра­га­чем (в 1879 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), командующий 2-й бри­га­ды 7-й кавказской ди­ви­зии (1879-1889 годы), с 1889 года в от­став­ке.

Из ро­да Красновых ста­ни­цы Алек­сан­д­ров­ской из­вес­тен Ни­ко­лай Алек­сан­д­ро­вич [19(31).7.1872-31.8.1918], генерал-майор (1918), уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов, 1-й ми­ро­вой вой­ны, командующий 1-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го отдельного ба­таль­о­на (1915-1917 годы), в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов с но­ябре 1917 года в со­ста­ве войск ата­ма­на А.М. Ка­ле­ди­на, тя­же­ло ра­нен в бою под Та­ган­ро­гом, командующий Дон­ской пла­стун­ской бри­га­ды (1918), по­гиб в сра­же­нии с час­тя­ми РККА у ху­то­ра Иль­мен­ский. Ав­тор книг «Ка­за­ки. Во­ен­ные и бы­то­вые рас­ска­зы про Дон­цов», «Та­ин­ст­вен­ные и но­вые про ка­за­ков рас­ска­зы» (1909).

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