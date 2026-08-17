КРАСНОВА Ирина Александровна

Родился 29.06.1951. Окончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Социальная психология флорентийских пополанов в XIV-XV вв. (1983).

Докторская диссертация : Деловые люди Флоренции в XIV – XV вв.: занятия, образ жизни и обыденное сознание (1998).

профессор кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений и всеобщей истории Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета

Учителя : С.М. Стам, А.А. Кириллова, Л.М. Брагина.

Область интересов : Повседневное сознание флорентийских граждан XIV – XV вв., ментальные стереотипы и формы индивидуального проявления сознания.

Сочинения: Автор около 120 научных и более 30 учебно-методических работ.

Деловые люди Флоренции XIV-XV веков.Ч.1-2. Ставрополь, 1995;

Брак и семья в городе: Флоренция XIV – XV веков // Город в средневековой цивилизации Зап. Европы. Т. I. Феномен средневекового урбанизма. М., 1999;

Представления о свободе у флорентийских горожан // Город в средневековой цивилизации Зап. Европы. Т. IV. Extra muros. Город, общество, государство. М., 2000;

Выдающиеся женщины Флоренции: жены изгнанников и вдовы // De mulieribus illustrious. Судьбы и образы женщин средневековья. СПб, 2001.

Идея гражданского единства и власть во Флоренции XIV-XV веков // Культура Возрождения и власть. М., 1999;

Коммунальный патриотизм в средневековой Италии (на примере Флоренции) // Древние и средневековые цивилизации и варварский мир. Ставрополь, 1999;

Образ жизни и строй чувств женщины в итальянских проповедях эпохи Раннего Возрождения // Человек в культуре Возрождения. М., 2001;

Формирование элитарного самосознания тосканских купцов и банкиров на чужбине. //Элита и этнос Средневековья. М., 1995;

Толерантность и миролюбие в сознании флорентийских граждан // Средние века. М., 2002;

Миф о флорентийской свободе в биографиях дома Строцци //Миф в культуре Возрождения. М., 2003

Социальная идентичность городского нобиля: Лапо да Кастильонкьо – юрист, политик, эрудит// Cursor mundi. Человек Античности, Средневековья и Возрождения. Иваново: Ивановский государственный университет, 2013. С. 43-65.

Восприятие носителей локальной власти в городском обществе Флоренции XIV-XV вв.// Диалог со временем. 2013. Вып. 45.

Основное социальное противоречие коммунального общества Флоренции XIII–XIV вв.: историографические версии// Вестник Северо-Кавказского федерального университета: научный журнал/ гл.ред. В.Н. Парахина. – 2014. – № 1 (40). – 310 с. С. 144 – 148

Конструирование образа «доброго купца» во Флоренции XIV-XV вв.// Вестник Института Дружбы народов Кавказа. «Теория экономики и управления народным хозяйством» – 2014. – № 1 (29).

Биографии ренессансного периода как источник для изучения флорентийского общества XV в. // Новая локальная история: по следам интернет-конференций. 2007-2014. Ставрополь, 2014. Р. 224-228.

Городские нобили Флоренции в восприятии современников // Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции (11 апреля 2015 г.). Армавир, 2015. Р. 197-202.