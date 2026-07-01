КРАСНОВ СЕМЁН НИКОЛАЕВИЧ

Краснов, Семён Николаевич (13[25].03.1893, Краснополье Хоперского округа Донской обл. — 16.01.1947, Москва) — военный деятель белого движения , двоюродный племянник П. Н. Краснова , коллаборационист.

Выходец из известного казачьего рода. Родился в семье офицера. В 1913 окончил Николаевское кавалерийское училище. Во время Первой мировой войны 1914—1918 — подъесаул, служил в Лейб-гвардии Казачьем полку. С 1918 — в Добровольческой армии (есаул), участник 1-го Кубанского похода . Позже в Донской и Русской армиях . С августа 1920 — начальник конвоя П. Н. Врангеля . С 28 октября 1920 — полковник. С 1921 — в эмиграции в Югославии, с 1924 во Франции (Париж). До 1939 — член полкового объединения, монархист-легитимист. С началом Второй мировой войны 1939—1945 сотрудничал с германской администрацией. С 21 апреля 1941 — начальник 2-го отдела Управления по делам русской эмиграции во Франции. В 1942 формировал на Дону вспомогательные казачьи части. С 20 августа 1943 начальник военного отделения казачьего отдела Имперского министерства восточных оккупированных территорий (МВОТ). С апреля 1944 — штаб-офицер для поручений, с 5 мая 1944 — начальник Главного управления казачьих войск МВОТ, генерал-майор вермахта . В мае 1945 в г. Лиенце (Австрия) вместе с казацкими частями сдался британским войскам, выдан советской стороне. Приговорен Верховной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни через повешение. Казнен 16 января 1947. В 1997 Военная коллегия ВС РФ признала С. Н. Краснова справедливо осужденным и не подлежащим реабилитации.

Лит.: Волков С. В. Белое движение: Энциклопедия Гражданской войны. СПб., М., 2002; Залесский К. А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники Германии. М., 2003; Смирнов А. А. Казачьи атаманы. СПб., М., 2002.