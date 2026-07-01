КРАСНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ
КРАСНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский военный деятель и литератор, один из руководителей Белого движения.
Из рода Красновых, брат А.Н. Краснова. Окончил 1-е Павловское военное училище (1888) и Офицерскую каваллерийскую школу (1909). В 1889-1897 годах служил в лейб-гвардии Атаманском полку, в 1897-1898 годах начальник конвоя при российской дипломатической миссии в Абиссинии (Эфиопии). В 1901-1905 годах в качестве специального корреспондента газеты «Русский инвалид» посетил Дальний Восток, Китай, Османскую империю и Персию; участник русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1906-1907 годах командующий 3-й сотни лейб-гвардии Атаманского полка. С 1909 года зачислен в постоянный состав Офицерской каваллерийской школы: помощник начальника казачьего отдела по строевой части, затем начальник казачьего отдела. В 1911-1913 годах командующий 1-го Сибирского казачьего полка, с октябре 1913 года - 10-го Донского казачьего полка, во главе которого вступил в 1-ю мировую войну. С апреля 1915 года командующий 3-й бригады Кавказской туземной конной дивизии, с июля - начальник 2-й Сводной казачьей дивизии, с которой участвовал в Брусиловском прорыве 1916 года. С июня 1917 года начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии. Во время Корнилова выступления 1917 года Краснов назначен командиром 3-го конного корпуса, но вступил в должность после провала выступления [31 августа (13 сентября)] и самоубийства его командира генерал-лейтенанта А.М. Крымова.
Во время Октябрьской революции 1917 года корпус Краснова был направлен А.Ф. Керенским на Петроград, но задачу занять столицу не выполнил (смотри Керенского - Краснова выступление 1917 года), а сам Краснов был по приказу советского правительства арестован, однако через несколько дней освобождён (по одной из версий - под честное слово не участвовать в вооруженной борьбе против советской власти). После освобождения уехал на Дон, где в мае 1918 года избран атаманом Всевеликого войска Донского, а в августе Большим войсковым кругом произведён в генерала от каваллерии. При поддержке германских войск создал Донскую армию, которая к середине августа свергла советскую власть на бoльшей части Донского войска области и развернула боевые действия против частей РККА. В январе 1919 года, лишившись поддержки потерпевшей поражение в 1-й мировой войне Германии, Краснов вынужден был согласиться на объединение с Добровольческой армией и создание Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) под командованием генерал-лейтенанта А.И. Деникина, ориентировавшегося на Антанту. В феврале из-за поражения Донской армии от частей РККА и разногласий с командованием ВСЮР подал в отставку и выехал в Германию. В сентябре 1919 года прибыл в распоряжение командующего Северо-Западной армией генерала от инфантерии Н.Н. Юденича, который поручил ему руководство пропагандой. После разгрома войсками РККА армии Юденича и отступления её остатков в Эстонию Краснов, являясь членом ликвидационной комиссии, вёл переговоры с эстонскими властями об эвакуации военнослужащих Северо-Западной армии в другие страны. В 1920 году (по другим данным, в конце 1919 года) вновь уехал в Германию, затем переехал во Францию, в 1936 году вернулся в Германию. Активно занимался литературной и политической деятельностью, сотрудничал с Русским общевоинским союзом и различными монархическими организациями.
В 1941 году приветствовал нападение Германии на СССР, участвовал в работе казачьего отдела германского Имперского министерства восточных оккупированных областей. Весной 1944 года назначен начальником Главного управления казачьих войск при Имперском министерстве восточных оккупированных областей, возглавил «Казачий стан», а также формирование казачьих частей [из белоэмигрантов и советских коллаборационистов (смотри Коллаборационизм)], воевавших на стороне Германии против белорусских и югославских партизан, отрядов итальянского Сопротивления. В мае 1945 года сдался в плен британским войскам, а в 1946 году (по другим данным, в 1945 году) выдан англичанами советским властям. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, на основании указа Президиума ВС СССР № 39 от 19.4.1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и их пособников» и статей 58-6 и 58-11 УК РСФСР (в редакции 1926) признан виновным и казнён (повешен). В декабре 1997 года определением Военной коллегии Верховного суда РФ Краснов признан обоснованно осуждённым и не подлежащим реабилитации.
Как писатель дебютировал в печати в 1891 году очерками о донских казаках. Первый сборник повестей и рассказов –- «На озере» (1895). Литературную известность Краснову принёс опубликованный в эмиграции 4-томный роман «От двуглавого орла к красному знамени. 1894-1921 годы» (1921-1922 годы) о периоде царствования императора Николая II, повествующий о событиях русско-японской и 1-й мировой войн, Февральской и Октябрьской революциях 1917 года и др. Основные темы произведений Краснова - армейская служба, жизнь и традиции казачества. Среди сочинений Краснова: приключенческие книги для юношества «Амазонка пустыни» (2-е издание, 1922), «С Ермаком на Сибирь!» (1930); утопический роман «За чертополохом» (1922) о будущем России; трилогия о судьбах русской интеллигенции в 1910-1920-х годов [«Подвиг», «Largo» (оба 1930), «Выпашь» (1931)]; исторические романы «Цесаревна. 1709-1762 годы» (1933), «Екатерина Великая» (1935); автобиографическая проза и историческая публицистика [«На внутреннем фронте», «Всевеликое Войско Донское» (оба 1922), «Накануне войны» (1937), «На рубеже Китая» (1939)] и др.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1916) и др.
Иллюстрации:
П.Н. Краснов. Фото 1920-х годов. Архив БРЭ.