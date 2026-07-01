КРАСНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ

КРАСНОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ - российский во­енный дея­тель и ли­те­ра­тор, один из ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния .

Из ро­да Крас­но­вых , брат А.Н. Краснова. Окон­чил 1-е Пав­лов­ское во­енное училище (1888) и Офи­цер­скую каваллерийскую шко­лу (1909). В 1889-1897 годах слу­жил в лейб-гвардии Ата­ман­ском пол­ку, в 1897-1898 годах начальник кон­воя при российской ди­пло­ма­тической мис­сии в Абис­си­нии (Эфио­пии). В 1901-1905 годах в ка­че­ст­ве специального кор­рес­пон­ден­та газеты «Рус­ский ин­ва­лид» по­се­тил Даль­ний Вос­ток, Ки­тай, Ос­ман­скую им­пе­рию и Пер­сию; уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годов. В 1906-1907 годах командующий 3-й сот­ни лейб-гвардии Ата­ман­ско­го пол­ка. С 1909 года за­чис­лен в по­сто­ян­ный со­став Офи­цер­ской каваллерийской шко­лы: по­мощ­ник начальника ка­зачь­е­го от­де­ла по строе­вой час­ти, за­тем начальник ка­зачь­е­го от­де­ла. В 1911-1913 годах командующий 1-го Си­бир­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка, с октябре 1913 года - 10-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка, во гла­ве ко­то­ро­го всту­пил в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. С апреля 1915 года командующий 3-й бри­га­ды Кавказской ту­зем­ной кон­ной ди­ви­зии, с ию­ля - начальник 2-й Свод­ной ка­зачь­ей ди­ви­зии, с ко­то­рой уча­ст­во­вал в Бру­си­лов­ском про­ры­ве 1916 года. С ию­ня 1917 года начальник 1-й Ку­бан­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии. Во вре­мя Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года Краснов на­зна­чен коман­ди­ром 3-го кон­но­го кор­пу­са, но всту­пил в долж­ность по­сле про­ва­ла вы­сту­п­ле­ния [31 августа (13 сентября)] и са­мо­убий­ст­ва его ко­ман­ди­ра генерал-лейтенанта А.М. Кры­мо­ва.

Во вре­мя Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года кор­пус Краснова был на­прав­лен А.Ф. Ке­рен­ским на Пет­ро­град, но за­да­чу за­нять сто­ли­цу не вы­пол­нил (смотри Ке­рен­ско­го - Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ние 1917 года), а сам Краснов был по при­ка­зу советского пра­ви­тель­ст­ва аре­сто­ван, од­на­ко че­рез несколько дней ос­во­бо­ж­дён (по од­ной из вер­сий - под че­ст­ное сло­во не уча­ст­во­вать в воо­руженной борь­бе про­тив советской вла­сти). По­сле ос­во­бо­ж­де­ния уе­хал на Дон, где в мае 1918 года из­бран ата­ма­ном Все­ве­ли­ко­го вой­ска Дон­ско­го, а в ав­гу­сте Боль­шим вой­ско­вым кру­гом про­из­ве­дён в генерала от каваллерии. При под­держ­ке германских войск соз­дал Дон­скую ар­мию, ко­то­рая к се­ре­ди­не августа сверг­ла советскую власть на бoль­шей час­ти Дон­ско­го вой­ска об­лас­ти и раз­вер­ну­ла бое­вые дей­ст­вия про­тив час­тей РККА. В январе 1919 года, ли­шив­шись под­держ­ки по­тер­пев­шей по­ра­же­ние в 1-й ми­ро­вой вой­не Гер­ма­нии, Краснов вы­ну­ж­ден был со­гла­сить­ся на объ­е­ди­не­ние с Доб­ро­воль­че­ской ар­ми­ей и соз­да­ние Воо­ру­жён­ных сил Юга Рос­сии (ВСЮР) под ко­мандованием генерал-лейтенанта А.И. Де­ни­ки­на, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го­ся на Ан­тан­ту. В фев­ра­ле из-за по­ра­же­ния Дон­ской ар­мии от час­тей РККА и раз­но­гла­сий с ко­ман­до­ва­ни­ем ВСЮР по­дал в от­став­ку и вы­ехал в Гер­ма­нию. В сентябре 1919 года при­был в рас­по­ря­же­ние ко­мандующего Се­ве­ро-За­пад­ной ар­ми­ей генерала от инфантерии Н.Н. Юде­ни­ча, ко­то­рый по­ру­чил ему ру­ко­во­дство про­па­ган­дой. По­сле раз­гро­ма вой­ска­ми РККА ар­мии Юде­ни­ча и от­сту­п­ле­ния её ос­тат­ков в Эс­то­нию Краснов, яв­ля­ясь чле­ном ли­к­ви­дационной ко­мис­сии, вёл пе­ре­го­во­ры с эстонскими вла­стя­ми об эва­куа­ции во­ен­но­слу­жа­щих Северо-Западной ар­мии в другие стра­ны. В 1920 году (по другим данным, в конце 1919 года) вновь уе­хал в Гер­ма­нию, за­тем пе­ре­ехал во Фран­цию, в 1936 году вер­нул­ся в Гер­ма­нию. Ак­тив­но за­ни­мал­ся литературной и по­ли­тической дея­тель­но­стью, со­труд­ни­чал с Русским об­ще­во­ин­ским сою­зом и различными мо­нар­хическими ор­га­ни­за­ция­ми.

В 1941 году при­вет­ст­во­вал на­па­де­ние Гер­ма­нии на СССР, уча­ст­во­вал в ра­бо­те ка­зачь­е­го от­де­ла германского Им­перского министерства восточных оккупи­рован­ных об­лас­тей. Вес­ной 1944 года на­зна­чен началь­ником Главного управ­ле­ния ка­зачь­их войск при Имперском министерстве восточных ок­ку­пи­ро­ван­ных об­лас­тей, воз­гла­вил «Ка­за­чий стан», а так­же фор­ми­ро­ва­ние ка­зачь­их час­тей [из бе­ло­эмиг­ран­тов и советских кол­ла­бо­ра­цио­ни­стов (смотри Кол­ла­бо­ра­цио­низм)], вое­вав­ших на сто­ро­не Гер­ма­нии про­тив бе­ло­русских и югославских пар­ти­зан, от­ря­дов итальянского Со­про­тив­ле­ния. В мае 1945 года сдал­ся в плен британским вой­скам, а в 1946 году (по другим дан­ным, в 1945 году) вы­дан анг­ли­ча­на­ми советским вла­стям. По при­го­во­ру Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да СССР, на ос­но­ва­нии ука­за Пре­зи­диу­ма ВС СССР № 39 от 19.4.1943 года «О ме­рах на­ка­за­ния для не­мец­ко-фа­ши­ст­ских зло­де­ев, ви­нов­ных в убий­ст­вах и ис­тя­за­ни­ях со­вет­ско­го гра­ж­дан­ско­го на­се­ле­ния и плен­ных крас­но­ар­мей­цев, для шпио­нов, из­мен­ни­ков Ро­ди­ны из чис­ла со­вет­ских гра­ж­дан и их по­соб­ни­ков» и ста­тей 58-6 и 58-11 УК РСФСР (в ре­дак­ции 1926) при­знан ви­нов­ным и каз­нён (по­ве­шен). В декабре 1997 года оп­ре­де­ле­ни­ем Во­енной кол­ле­гии Вер­хов­но­го су­да РФ Краснов при­знан обос­но­ван­но осу­ж­дён­ным и не под­ле­жа­щим реа­би­ли­та­ции.

Как пи­са­тель де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1891 году очер­ка­ми о дон­ских ка­за­ках. Пер­вый сборник по­вес­тей и рас­ска­зов –- «На озе­ре» (1895). Литературную из­вест­ность Краснову при­нёс опуб­ли­ко­ван­ный в эмиг­ра­ции 4-том­ный ро­ман «От дву­гла­во­го ор­ла к крас­но­му зна­ме­ни. 1894-1921 годы» (1921-1922 годы) о пе­рио­де цар­ст­во­ва­ния императора Ни­ко­лая II, по­ве­ст­вую­щий о со­бы­ти­ях русско-японской и 1-й ми­ро­вой войн, Февральской и Октябрьской ре­во­лю­ци­ях 1917 года и др. Основные те­мы про­из­ве­де­ний Краснова - ар­мей­ская служ­ба, жизнь и тра­ди­ции ка­за­че­ст­ва. Сре­ди со­чи­не­ний Краснова: при­клю­ченческие кни­ги для юно­ше­ст­ва «Ама­зон­ка пус­ты­ни» (2-е издание, 1922), «С Ер­ма­ком на Си­бирь!» (1930); уто­пический ро­ман «За чер­то­по­ло­хом» (1922) о бу­ду­щем Рос­сии; три­ло­гия о судь­бах русской ин­тел­ли­ген­ции в 1910-1920-х годов [«По­д­виг», «Lar­go» (оба 1930), «Вы­пашь» (1931)]; ис­то­рические ро­ма­ны «Це­са­рев­на. 1709-1762 годы» (1933), «Ека­те­ри­на Ве­ли­кая» (1935); ав­то­био­гра­фическая про­за и ис­то­рическая пуб­ли­ци­сти­ка [«На внут­рен­нем фрон­те», «Все­ве­ли­кое Вой­ско Дон­ское» (оба 1922), «На­ка­ну­не вой­ны» (1937), «На ру­бе­же Ки­тая» (1939)] и др.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1916) и др.

Иллюстрации:

П.Н. Краснов. Фото 1920-х годов. Архив БРЭ.