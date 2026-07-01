КРАСНОТУРЬИНСК

КРАСНОТУРЬИНСК - город в России.

В северной час­ти Сверд­лов­ской области. Население 61,7 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на восточном скло­не Северного. Ура­ла, на реке Ту­рья. Железнодорожная станция Во­рон­цов­ка.

Пер­вое по­се­ле­ние на мес­те современного Краснотурьинска воз­ник­ло в 1758 году при за­ло­жен­ном вер­хо­тур­ским куп­цом М.М. По­хо­дя­ши­ным мед­ном Ва­силь­ев­ском руд­ни­ке. По­стро­ен­ные по­бли­зо­сти Ни­ко­ла­ев­ский, Пер­шин­ский, Су­хо­дой­ский и Фро­лов­ский мед­ные руд­ни­ки позд­нее вме­сте с по­сёл­ком по­лу­чи­ли название Турь­ин­ские руд­ни­ки. В XIX - начале XX веков вхо­ди­ли в со­став Бо­го­слов­ско­го гор­но­за­вод­ско­го ок­ру­га. В начале XIX века в ок­ре­ст­но­стях Турь­ин­ских руд­ни­ков на­ча­та до­бы­ча зо­ло­та и же­лез­ной ру­ды. В 1883-1887 годах по­строе­на Бо­го­слов­ско-Сось­вин­ская уз­ко­ко­лей­ная железная дорога (од­на из клю­че­вых ма­ги­ст­ра­лей гор­но­за­вод­ско­го Ура­ла), со­еди­нив­шая руд­ник с Бо­го­слов­ским за­во­дом (ны­не город Кар­пинск) и На­де­ж­дин­ском (ны­не город Се­ров). Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов мед­ные руд­ни­ки бы­ли раз­ру­ше­ны и за­то­п­ле­ны. В 1930-х годах на­ча­лась их ре­кон­ст­рук­ция; во­зоб­но­ви­лась до­бы­ча же­лез­ной ру­ды, зо­ло­та, от­кры­ты ме­сто­рож­де­ния ог­не­упор­ных глин, бок­си­тов. В 1941 году близ поселка Турь­ин­ские руд­ни­ки на­ча­то строи­тель­ст­во Бо­го­слов­ско­го алю­ми­ние­во­го за­во­да (в нём бы­ло раз­ме­ще­но обо­ру­до­ва­ние эва­куи­ро­ван­ных Тих­вин­ско­го гли­но­зём­но­го, Вол­хов­ско­го и Днеп­ро­пет­ров­ско­го алю­ми­ние­вых за­во­дов). Го­род Краснотурьинск с 1944 года.

За­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1946 года. Сре­ди круп­ных об­щественных зда­ний - городской Дво­рец куль­ту­ры, центральная городская боль­ни­ца (оба - ру­беж 1940-1950-х годов). Со­хра­нились: церковь Святого Мак­си­ма Ис­по­вед­ни­ка в фор­мах позд­не­го клас­си­циз­ма (1851), ча­сов­ня Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в псев­до­рус­ском сти­ле (1870). Храм Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (2000), Свя­то-Пан­те­лей­мо­нов­ский жен­ский монастырь (пре­об­ра­зо­ван в 1995 году из при­хо­да), мо­лель­ный дом Но­во­апо­столь­ской церк­ви в ду­хе не­омо­дер­низ­ма (1990-е годы). Па­мят­ник А.С. По­по­ву (1959, скульп­тор Д.Б. Ря­би­чев).

Фи­ли­ал Ураль­ско­го гос. тех­нич. ун-та (Ека­те­рин­бург). Крае­ведч. му­зей (1959); его фи­лиа­лы – Гео­ло­гич. му­зей Е. С. Фё­- до­ро­ва (1894), Ме­мо­ри­аль­ный му­зей А. С. По­по­ва (1956). Те­атр ку­кол (1979; с 1999 в но­вом зда­нии). Клуб по хок­кею с мя­чом «Ма­як» Бо­го­слов­ско­го алю­ми­ние­во­го за­во­да (1949, совр. назв. с 1979) – уча­ст­ник чем­пио­на­тов СССР и Рос­сии в выс­шей ли­ге (1967/68, 1968/69, с 1992/93). С 2003 про­во­дит­ся тра­диц. жен­ский ме­ж­ду­нар. шах­мат­ный тур­нир «Ку­бок Сев. Ура­ла».

Ве­ду­щее пред­при­ятие - Бого­слов­ский алю­ми­ние­вый за­вод (БАЗ), один из круп­ней­ших в Рос­сии (вхо­дит в Объ­е­ди­нён­ную ком­па­нию РУСАЛ); основная про­дук­ция - гли­но­зём (1,1 миллион тонн в 2007 году) и пер­вич­ный алю­ми­ний (184 тысячи тонн); часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Бо­го­слов­ская ТЭЦ (1944).

В ок­ре­ст­но­стях Краснотурьинска - до­бы­ча мед­ной и же­лез­ной руд (Бо­го­слов­ское ру­до­управ­ле­ние, вхо­дит в со­став Ураль­ской гор­но-ме­тал­лур­гической ком­па­нии), а так­же зо­ло­та, пла­ти­ны и се­реб­ра [«Зо­ло­то Северного Ура­ла» (в струк­ту­ре ком­па­нии «По­ли­ме­талл»), про­из­водственная ар­тель ста­ра­те­лей «Юж­но-За­озёр­ский при­иск»].

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