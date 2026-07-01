КРАСНОТУРЬИНСК
КРАСНОТУРЬИНСК - город в России.
В северной части Свердловской области. Население 61,7 тысяч человек (2008). Расположен на восточном склоне Северного. Урала, на реке Турья. Железнодорожная станция Воронцовка.
Первое поселение на месте современного Краснотурьинска возникло в 1758 году при заложенном верхотурским купцом М.М. Походяшиным медном Васильевском руднике. Построенные поблизости Николаевский, Першинский, Суходойский и Фроловский медные рудники позднее вместе с посёлком получили название Турьинские рудники. В XIX - начале XX веков входили в состав Богословского горнозаводского округа. В начале XIX века в окрестностях Турьинских рудников начата добыча золота и железной руды. В 1883-1887 годах построена Богословско-Сосьвинская узкоколейная железная дорога (одна из ключевых магистралей горнозаводского Урала), соединившая рудник с Богословским заводом (ныне город Карпинск) и Надеждинском (ныне город Серов). Во время Гражданской войны 1917-1922 годов медные рудники были разрушены и затоплены. В 1930-х годах началась их реконструкция; возобновилась добыча железной руды, золота, открыты месторождения огнеупорных глин, бокситов. В 1941 году близ поселка Турьинские рудники начато строительство Богословского алюминиевого завода (в нём было размещено оборудование эвакуированных Тихвинского глинозёмного, Волховского и Днепропетровского алюминиевых заводов). Город Краснотурьинск с 1944 года.
Застраивался по генплану 1946 года. Среди крупных общественных зданий - городской Дворец культуры, центральная городская больница (оба - рубеж 1940-1950-х годов). Сохранились: церковь Святого Максима Исповедника в формах позднего классицизма (1851), часовня Святого Александра Невского в псевдорусском стиле (1870). Храм Иоанна Богослова (2000), Свято-Пантелеймоновский женский монастырь (преобразован в 1995 году из прихода), молельный дом Новоапостольской церкви в духе неомодернизма (1990-е годы). Памятник А.С. Попову (1959, скульптор Д.Б. Рябичев).
Филиал Уральского гос. технич. ун-та (Екатеринбург). Краеведч. музей (1959); его филиалы – Геологич. музей Е. С. Фё- дорова (1894), Мемориальный музей А. С. Попова (1956). Театр кукол (1979; с 1999 в новом здании). Клуб по хоккею с мячом «Маяк» Богословского алюминиевого завода (1949, совр. назв. с 1979) – участник чемпионатов СССР и России в высшей лиге (1967/68, 1968/69, с 1992/93). С 2003 проводится традиц. женский междунар. шахматный турнир «Кубок Сев. Урала».
Ведущее предприятие - Богословский алюминиевый завод (БАЗ), один из крупнейших в России (входит в Объединённую компанию РУСАЛ); основная продукция - глинозём (1,1 миллион тонн в 2007 году) и первичный алюминий (184 тысячи тонн); часть продукции экспортируется. Богословская ТЭЦ (1944).
В окрестностях Краснотурьинска - добыча медной и железной руд (Богословское рудоуправление, входит в состав Уральской горно-металлургической компании), а также золота, платины и серебра [«Золото Северного Урала» (в структуре компании «Полиметалл»), производственная артель старателей «Южно-Заозёрский прииск»].