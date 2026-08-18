КРАСНОТУРАНСКИЙ МУЗЕЙ

Краснотуранский историко-этнографический музей. Первоначально музей находился в доме бывшего политического ссыльного И.И. Романского.

В этом доме по возвращении из Шушенской ссылки в 1900 году останавливался Владимир Ильич Ленин. Долгое время в доме располагался кабинет политпросвещения. При переносе села из зоны затопления будущей Красноярской ГЭС домик Ленина был перенесен в новое село. В 1991 году музей переведен в здание бывшей конторы райпотребсоюза, где и находится до сих пор. Музейный фонд имеет богатую этнографическую коллекцию, коллекцию документов и фото, предметы декоративно-прикладного творчества .

В 2009 году музей стал победителем регионального открытого конкурса "Музей года. Южная Сибирь-2009" в номинации "Государственные музеи".

Иллюстрации:

Краснотуранский историко-этнографический музей.