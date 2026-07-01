КРАСНОЩЁКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
КРАСНОЩЁКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (настоящие имя и фамилия Краснощёк Авраам Моисеевич) - советский государственный и партийный деятель.
В социал-демократическом движении с 1896 года, член РСДРП(б) с августа 1917 года. Неоднократно подвергался аресту. С 1902 года в эмиграции в Берлине, с 1908 года - в США. Член Американской социалистической рабочей партии, Американской. федерации труда и Федерации индустриальных рабочих мира. Окончил экстерном факультет экономики и права Чикагского университета (1912). С 1915 года адвокат по профсоюзным делам. Директор по учебной части Рабочего университета в Чикаго, где рабочие и эмигранты получали знания в области экономики, права, профсоюзного движения, искусства, культуры; при университете работала воскресная школа для детей.
После Февральской революции 1917 года вернулся в Россию. Один из руководителей борьбы за установление Советской власти на Дальнем Востоке. В 1917 году член Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов, председатель Никольско-Уссурийского обкома РСДРП(б), председатель Дальневосточного краевого исполкома Советов. В 1918 году председатель Дальневосточного Совнаркома, руководитель штаба Дальневосточной армии. В 1919 году на подпольной партийной работе в Сибири. С января 1920 года председатель Иркутского губкома РКП(б). Член Дальбюро ЦК РКП(б), председатель правительства и министр иностранных дел Дальневосточной республики (1920-1921 годы), созданной при его участии. Деньги с подписью Краснощекова были обеспечены золотом и в народе назывались «краснощёковками». Отозван в Москву по подозрению в сепаратистских намерениях. Заместитель наркома финансов РСФСР (1921-1922 годы). Председатель правления созданного по его предложению Промбанка СССР, член президиума ВСНХ (1922-1923 годы). Арестован в сентябре 1923 года по обвинению в должностных злоупотреблениях, в 1925 году освобождён по амнистии. С 1926 года начальник Главного управления новых лубяных культур Наркомзема СССР.
В 1930-1937 годах председатель правления Новолубтреста, директор НИИ новых лубяных культур, директор Новолубобъединения. В 1937 году арестован по ложному обвинению, 25 ноября осуждён за контрреволюционную деятельность. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.
Сочинения:
Финансирование и кредитование промышленности. М., 1923;
Современный американский банк. М.; Л., 1926;
Новые лубяные культуры и техника их возделывания. М.; Л., 1934.