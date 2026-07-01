КРАСНОЩЁКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

КРАСНОЩЁКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (настоящие имя и фамилия Крас­но­щёк Ав­ра­ам Мои­сее­вич) - советский государственный и партийный деятель.

В социал-де­мо­кратическом движении с 1896 года, член РСДРП(б) с августа 1917 года. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту. С 1902 года в эмиг­ра­ции в Бер­ли­не, с 1908 года - в США. Член Американской со­циа­ли­стической ра­бо­чей пар­тии, Американской. фе­де­ра­ции тру­да и Фе­де­ра­ции ин­ду­ст­ри­аль­ных ра­бо­чих ми­ра. Окон­чил экс­тер­ном факультет эко­но­ми­ки и пра­ва Чи­каг­ско­го университета (1912). С 1915 года ад­во­кат по проф­со­юз­ным де­лам. Дирек­тор по учебной части Ра­бо­чего университета в Чи­ка­го, где ра­бо­чие и эмиг­ран­ты по­лу­ча­ли зна­ния в об­лас­ти эко­но­ми­ки, пра­ва, проф­со­юз­но­го дви­же­ния, искусства, куль­ту­ры; при университете ра­бо­та­ла вос­крес­ная шко­ла для де­тей.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года вер­нул­ся в Рос­сию. Один из ру­ко­во­ди­те­лей борь­бы за ус­та­нов­ле­ние Советской вла­сти на Даль­нем Вос­то­ке. В 1917 году член Вла­ди­во­сток­ско­го Со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, председатель Ни­коль­ско-Ус­су­рий­ско­го об­ко­ма РСДРП(б), председатель Даль­не­во­сточ­но­го крае­во­го ис­пол­ко­ма Со­ве­тов. В 1918 году председатель Даль­не­во­сточ­но­го Сов­нар­ко­ма, ру­ко­во­ди­тель шта­ба Даль­не­во­сточ­ной ар­мии. В 1919 году на под­поль­ной партийной ра­бо­те в Си­би­ри. С января 1920 года председатель Ир­кут­ско­го губ­ко­ма РКП(б). Член Даль­бюро ЦК РКП(б), председатель пра­ви­тель­ст­ва и министр иностранных дел Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки (1920-1921 годы), соз­дан­ной при его уча­стии. День­ги с под­пи­сью Краснощекова бы­ли обес­пе­че­ны зо­ло­том и в на­ро­де на­зы­ва­лись «крас­но­щё­ков­ка­ми». Ото­зван в Мо­ск­ву по по­доз­ре­нию в се­па­ра­ти­ст­ских на­ме­ре­ни­ях. Заместитель нар­ко­ма фи­нан­сов РСФСР (1921-1922 годы). Председатель прав­ле­ния соз­дан­но­го по его пред­ло­же­нию Пром­бан­ка СССР, член пре­зи­диу­ма ВСНХ (1922-1923 годы). Аре­сто­ван в сентябре 1923 года по об­ви­не­нию в долж­но­ст­ных зло­упот­реб­ле­ни­ях, в 1925 году ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии. С 1926 года начальник Главного управ­ле­ния но­вых лу­бя­ных куль­тур Нар­ком­зе­ма СССР.

В 1930-1937 годах председатель прав­ле­ния Но­во­луб­тре­ста, ди­рек­тор НИИ но­вых лу­бя­ных куль­тур, ди­рек­тор Но­во­лу­б­объ­е­ди­не­ния. В 1937 году аре­сто­ван по лож­но­му об­ви­не­нию , 25 но­ября осу­ж­дён за контр­ре­во­люционную дея­тель­ность. Рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1956 году.

Сочинения:

Фи­нан­си­ро­ва­ние и кре­ди­то­ва­ние про­мыш­лен­но­сти. М., 1923;

Со­вре­мен­ный аме­ри­кан­ский банк. М.; Л., 1926;

Но­вые лу­бя­ные куль­ту­ры и тех­ни­ка их воз­де­лы­ва­ния. М.; Л., 1934.