КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - произведения мастеров российского ювелирного промысла.
Известного с конца XVI века на территории современной Костромской области. Производство дешёвых украшений из серебра и меди, а также литых медных крестов, складней, окладов икон широко распространилось в XVIII-XIX веках, его центрами были сёла Красное-на-Волге и Сидоровское (близ Костромы). С конца XVII века в селе Сидоровское открыта ризочеканная мастерская (мастера Г.С. Ратков и его семья, Хахановы, Прохоровы и др.). Во 2-й половине XIX века в деревнях Сопырёво и Есюнино производились старообрядческие медные культовые изделия. В конце XIX - начале XX веков основным ассортиментом Красносельских ювелирных изделий были женские украшения (серьги, кольца, броши, пуговицы, цепочки, браслеты и т. п.), посуда, также культовые предметы из серебра, золота, меди с эмалями. В 1897 году в селе Красное-на-Волге был открыт класс технического рисования (во главе с С.Г. Монастырским); в 1904 году он был преобразован в Художественно-ремесленную мастерскую золотосеребряного дела (среди педагогов - костромской мастер И.А. Дерябин).
После 1917 года мастера были организованы в артели; с конца 1930-х годов распространились изделия в технике скани (смотри Филигрань). Для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке мастерами Красносельских ювелирных изделий был изготовлен филигранный «Герб СССР». В 1960 году артели преобразованы в Красносельскую ювелирную фабрику (с 1973 года - ювелирный завод; о ныне действующих предприятиях смотри в статье Красное-на-Волге). Выпускаются украшения из серебра, золота с полудрагоценными камнями, эмалями и сканью, а также декоративные вазы, кубки, конфетницы, столовые приборы и посуда из мельхиора и томпака с использованием штамповки и гравировки. С 1990-х годов одним из важнейших направлений Красносельских ювелирных изделий вновь стало создание культовых предметов.