КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - произведения мастеров российского ювелирного промысла.

Из­вест­но­го с конца XVI века на тер­ри­то­рии современной Ко­ст­ром­ской области. Про­изводство де­шё­вых ук­ра­ше­ний из се­реб­ра и ме­ди, а так­же ли­тых мед­ных кре­стов, склад­ней, ок­ла­дов икон ши­роко рас­про­стра­ни­лось в XVIII-XIX веках, его цен­тра­ми бы­ли сё­ла Крас­ное-на-Вол­ге и Си­до­ров­ское (близ Ко­ст­ро­мы). С конца XVII века в селе Си­до­ров­ское от­кры­та ри­зо­че­кан­ная мас­тер­ская (мас­те­ра Г.С. Рат­ков и его се­мья, Ха­ха­но­вы, Про­хо­ро­вы и др.). Во 2-й половине XIX века в де­рев­нях Со­пы­рё­во и Есю­ни­но про­из­во­ди­лись ста­ро­об­ряд­че­ские мед­ные куль­то­вые из­де­лия. В конце XIX - начале XX веков основным ас­сор­ти­мен­том Красносельских ювелирных изделий бы­ли жен­ские ук­ра­ше­ния (серь­ги, коль­ца, бро­ши, пу­го­ви­цы, це­поч­ки, брас­ле­ты и т. п.), по­су­да, так­же куль­товые пред­ме­ты из се­реб­ра, зо­ло­та , ме­ди с эма­ля­ми. В 1897 году в селе Крас­ное-на-Вол­ге был от­крыт класс тех­нического ри­со­ва­ния (во гла­ве с С.Г. Мо­на­стыр­ским); в 1904 году он был пре­об­ра­зо­ван в Ху­до­же­ст­вен­но-ре­мес­лен­ную мас­тер­скую зо­ло­то­се­реб­ря­но­го де­ла (сре­ди пе­да­го­гов - ко­ст­ром­ской мас­тер И.А. Де­ря­бин).

По­сле 1917 года мастера были ор­га­ни­зо­ва­ны в ар­те­ли; с конца 1930-х годов рас­про­стра­ни­лись из­де­лия в тех­ни­ке ска­ни (смотри Фи­ли­грань). Для Все­мир­ной вы­став­ки 1939 года в Нью-Йор­ке мас­те­ра­ми Красносельских ювелирных изделий был из­го­тов­лен фи­ли­гран­ный «Герб СССР». В 1960 году ар­те­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в Крас­но­сель­скую юве­лир­ную фабрику (с 1973 года - ювелирный за­вод; о ныне действующих предприятиях смотри в статье Красное-на-Вол­ге). Вы­пус­ка­ют­ся ук­ра­ше­ния из се­реб­ра, зо­ло­та с по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, эма­ля­ми и ска­нью, а так­же де­ко­ра­тив­ные ва­зы, куб­ки, кон­фет­ни­цы, сто­ло­вые при­бо­ры и по­су­да из мель­хио­ра и том­па­ка с ис­поль­зо­ва­ни­ем штам­пов­ки и гра­ви­ров­ки. С 1990-х годов од­ним из важ­ней­ших на­прав­ле­ний Красносельских ювелирных изделий вновь ста­ло соз­да­ние куль­то­вых пред­ме­тов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)