КРАСНОСЕЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ

КРАСНОСЕЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ - российский церковный историк, византинист, литургист.

Действительный статский советник.

Из се­мьи сель­ско­го свя­щен­ни­ка . В 1870 году окон­чил Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА), пре­по­да­вал Свя­щен­ное Пи­са­ние и татарский язык в Са­мар­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии. Сте­пень ма­ги­ст­ра бо­го­сло­вия по­лу­чил за сочинение «За­пад­ные мис­сии про­тив та­тар-языч­ни­ков и осо­бен­но про­тив та­тар-му­хам­ме­дан» (издано в 1872 году), с 1871 года до­цент КДА. Уча­ст­во­вал в ар­хео­ло­гических съез­дах в Кие­ве (1874), Ка­за­ни (1876), Яро­слав­ле (1887). В 1875 году во­шёл в со­став ко­мис­сии по опи­са­нию библиотеки Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря, вы­ве­зен­ной в КДА из-за уг­ро­зы ок­ку­па­ции мо­на­сты­ря анг­ли­ча­на­ми в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов. Под­го­то­вил опи­са­ние ру­ко­пис­ных псал­ти­рей, ка­но­нических и бо­го­слу­жеб­ных ру­ко­пис­ных книг этой биб­лио­те­ки (издание в 3 томах в 1885-1892 годах). В 1883-1886 годах ре­дак­ти­ро­вал жур­нал КДА « Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник». В 1884 году стал экс­т­ра­ор­ди­нар­ным профессором КДА. В 1889 году Красносельцев ос­та­вил долж­ность в ака­де­мии и был на­зна­чен экс­т­ра­ор­ди­нар­ным профессором по ка­фед­ре цер­ков­ной ис­то­рии в Но­во­рос­сий­ском университете (Одес­са). В 1893 году по­лу­чил сте­пень доктора цер­ков­ной ис­то­рии honoris causa. С 1894 года ор­ди­нар­ный профессор Но­во­рос­сий­ско­го универ­си­те­та.

Красносельцев од­ним из пер­вых в Рос­сии на­чал за­ни­мать­ся цер­ков­ной ар­хео­ло­ги­ей, для че­го пред­при­нял ряд за­гра­нич­ных пу­теше­ст­вий (Ита­лия, Кон­стан­ти­но­поль, Гре­ция, Ие­ру­са­лим и др.). Изу­чал ис­то­рию хри­сти­ан­ско­го хра­ма, то­по­гра­фию Кон­стан­ти­но­по­ля, за­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем ви­зантийской пись­мен­но­сти. Счи­тая, что современная ему нау­ка о пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии ну­ж­да­ет­ся не столь­ко в тео­ре­тических обоб­ще­ни­ях, сколь­ко в опи­са­нии и вве­де­нии в на­учный обо­рот ру­ко­пи­сей, хра­ня­щих­ся в различных биб­лио­те­ках, Красносельцев со­брал зна­чительное ко­ли­че­ст­во славянских и греческих ли­тур­гических па­мят­ни­ков X-XV веков. За труд «Све­де­ния о не­ко­то­рых ли­тур­ги­че­ских ру­ко­пи­сях Ва­ти­кан­ской биб­лио­те­ки с за­ме­ча­ния­ми о со­ста­ве и осо­бен­но­стях бо­го­слу­жеб­ных чи­но­пос­ле­до­ва­ний, в них со­дер­жа­щих­ся» (1885) удо­сто­ен в 1886 году премии митрополита Ма­ка­рия (Бул­га­ко­ва). Ему при­над­ле­жит честь от­кры­тия т. н. Ти­пико­на Ве­ли­кой церк­ви (IX-X века), впо­след­ст­вии де­таль­но изу­чен­но­го и из­данно­го А.А. Дмит­ри­ев­ским и Х. Ма­те­о­сом. Красносельцев опуб­ли­ко­вал несколько древ­них сим­во­лических тол­ко­ва­ний ви­зантийской ли­тур­гии, а так­же диа­так­си­сы (ус­та­вы) ли­тур­гии. Со­б­ран­ные им ма­те­риа­лы к ис­то­рии чи­но­пос­ле­до­ва­ния ли­тур­гии святителя Ио­ан­на Зла­то­ус­та ста­ли важ­ным эта­пом в раз­ви­тии ли­тур­гической нау­ки. Сре­ди уче­ни­ков Красносельцева - А.И. Ал­ма­зов (1859-1920 годы) и Дмит­ри­ев­ский. Красносельцев яв­лял­ся членом Ка­зан­ско­го об­ще­ст­ва ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии (с 1886 года), Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (с 1887 года), Ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва Не­сто­ра-ле­то­пис­ца (с 1888 года), Одес­ско­го общества ис­то­рии и древ­но­стей (с 1889 года), ви­зантийского отде­ле­ния (соз­дан­но­го по ини­циа­ти­ве Ф.И. Ус­пен­ско­го) ис­тори­ко-фи­ло­ло­гического общества при Но­во­рос­сий­ском университете (с 1889 года), член-корреспондент Кон­стан­ти­но­поль­ско­го ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического общества (Сил­ло­га) (с 1891 года) и других на­учных обществ.

Сочинения:

О про­ис­хо­ж­де­нии хри­сти­ан­ско­го хра­ма. Ка­зань, 1880;

Очер­ки из ис­то­рии хри­сти­ан­ско­го хра­ма. Ка­зань, 1881. Выпуск 1: Ар­хи­тек­ту­ра и внут­рен­нее рас­по­ло­же­ние хри­сти­ан­ских хра­мов до Юс­ти­ниа­на;

К ис­то­рии пра­во­слав­но­го бо­го­слу­же­ния. По по­во­ду не­ко­то­рых цер­ков­ных служб и об­ря­дов ны­не не упот­реб­ляю­щих­ся. (Ма­те­риа­лы и ис­сле­до­ва­ния по ру­ко­пи­сям Со­ло­вец­кой биб­лио­те­ки). Ка­зань, 1889;

Ма­те­риа­лы для ис­то­рии чи­но­пос­ле­до­ва­ния ли­тур­гии свя­то­го Ио­ан­на Зла­то­ус­та. Ка­зань, 1889-1895 годы. Выпуски 1-2