КРАСНОСЕЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ
КРАСНОСЕЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ФОМИЧ - российский церковный историк, византинист, литургист.
Действительный статский советник.
Из семьи сельского священника. В 1870 году окончил Казанскую духовную академию (КДА), преподавал Священное Писание и татарский язык в Самарской духовной семинарии. Степень магистра богословия получил за сочинение «Западные миссии против татар-язычников и особенно против татар-мухаммедан» (издано в 1872 году), с 1871 года доцент КДА. Участвовал в археологических съездах в Киеве (1874), Казани (1876), Ярославле (1887). В 1875 году вошёл в состав комиссии по описанию библиотеки Соловецкого монастыря, вывезенной в КДА из-за угрозы оккупации монастыря англичанами в ходе Крымской войны 1853-1856 годов. Подготовил описание рукописных псалтирей, канонических и богослужебных рукописных книг этой библиотеки (издание в 3 томах в 1885-1892 годах). В 1883-1886 годах редактировал журнал КДА «Православный собеседник». В 1884 году стал экстраординарным профессором КДА. В 1889 году Красносельцев оставил должность в академии и был назначен экстраординарным профессором по кафедре церковной истории в Новороссийском университете (Одесса). В 1893 году получил степень доктора церковной истории honoris causa. С 1894 года ординарный профессор Новороссийского университета.
Красносельцев одним из первых в России начал заниматься церковной археологией, для чего предпринял ряд заграничных путешествий (Италия, Константинополь, Греция, Иерусалим и др.). Изучал историю христианского храма, топографию Константинополя, занимался исследованием византийской письменности. Считая, что современная ему наука о православном богослужении нуждается не столько в теоретических обобщениях, сколько в описании и введении в научный оборот рукописей, хранящихся в различных библиотеках, Красносельцев собрал значительное количество славянских и греческих литургических памятников X-XV веков. За труд «Сведения о некоторых литургических рукописях Ватиканской библиотеки с замечаниями о составе и особенностях богослужебных чинопоследований, в них содержащихся» (1885) удостоен в 1886 году премии митрополита Макария (Булгакова). Ему принадлежит честь открытия т. н. Типикона Великой церкви (IX-X века), впоследствии детально изученного и изданного А.А. Дмитриевским и Х. Матеосом. Красносельцев опубликовал несколько древних символических толкований византийской литургии, а также диатаксисы (уставы) литургии. Собранные им материалы к истории чинопоследования литургии святителя Иоанна Златоуста стали важным этапом в развитии литургической науки. Среди учеников Красносельцева - А.И. Алмазов (1859-1920 годы) и Дмитриевский. Красносельцев являлся членом Казанского общества археологии, истории и этнографии (с 1886 года), Московского археологического общества (с 1887 года), Исторического общества Нестора-летописца (с 1888 года), Одесского общества истории и древностей (с 1889 года), византийского отделения (созданного по инициативе Ф.И. Успенского) историко-филологического общества при Новороссийском университете (с 1889 года), член-корреспондент Константинопольского историко-филологического общества (Силлога) (с 1891 года) и других научных обществ.
Сочинения:
О происхождении христианского храма. Казань, 1880;
Очерки из истории христианского храма. Казань, 1881. Выпуск 1: Архитектура и внутреннее расположение христианских храмов до Юстиниана;
К истории православного богослужения. По поводу некоторых церковных служб и обрядов ныне не употребляющихся. (Материалы и исследования по рукописям Соловецкой библиотеки). Казань, 1889;
Материалы для истории чинопоследования литургии святого Иоанна Златоуста. Казань, 1889-1895 годы. Выпуски 1-2