«КРАСНОПЕВЦЕВА ДЕЛО 1957» («УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ДЕЛО»)

«Краснопевцева дело 1957» («Университетское дело») — разоблачение органами КГБ и осуждение группы левых инакомыслящих.

Кружок Л. Н. Краснопевцева — Л. А. Ренделя сложился в 1956, в 1957 получил самоназвание Союз патриотов. Он выступал за углубление демократизации советского общества при сохранении социалистического характера КПСС. Краснопевцев был аспирантом и секретарем комитета ВЛКСМ исторического факультета МГУ. В группу входили 9 человек (М. С. Гольдман, В. М. Козовой, Л. Н. Краснопевцев, В. Б. Меньшиков, Н. Г. Обушенков, Н. Н. Покровский, Л. А. Рендель, М. И. Семененко, М. А. Чешков), в том числе два кандидата исторических наук и два аспиранта. При этом Н. Обушенков был секретарем партийного бюро кафедры. Большинство из них являлись выпускниками истфака МГУ. Влияние группы распространялось на студентов. К группе был причастен Н. Я. Эйдельман. По делу проходило еще 14 человек. Группа вела теоретические обсуждения, ставила задачу борьбы против «сталинского социализма», «за создание на предприятиях рабочих советов с правом смены администрации», за открытость политических дискуссий и демократическое принятие государственных решений. Это был один из кружков инакомыслящих, существовавших в МГУ и других учреждениях Москвы. В ходе реализации письма ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов» 19 декабря 1956 партийные органы и КГБ усилили давление на сторонников углубления демократизации, заставив их отказаться от открытой пропаганды своих взглядов. Но Союз патриотов не свернул активности, установил контакты с польскими ревизионистами и членом английской делегации VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов Д. Уотсом, которого КГБ считало английским разведчиком, а в июне 1957 распространили 300 листовок, посвященных итогам июньского пленума ЦК КПСС, с требованиями прекращения политических преследований и отмена 58-й статьи Уголовного кодекса; созыва чрезвычайного съезда партии для обсуждения решений пленума ЦК КПСС; проведения общенародной и партийной дискуссии по всем основным вопросам жизни страны; суда над сообщниками Сталина, права всех трудящихся на забастовку и усиления роли Советов. 30 августа — 5 сентября 1957 члены Союза были арестованы и 12 февраля 1958 приговорены к длительным срокам заключения, отбыв от 6 до 10 лет.

Лит.: «Дело» молодых историков (1957—1958 гг.) // Вопросы истории. 1994. № 4; Краснопевцев Л. «У нас была своя точка зрения» // Карта. 1997. № 17—18; Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953—1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР. М., 2005; Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008.