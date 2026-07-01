КРАСНОПЕВЦЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
КРАСНОПЕВЦЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец.
Окончил факультет графики МХИ (1955); около 20 лет работал в «Рекламфильме». Представитель консервативного крыла неомодернизма 1960-х годов, Краснопевцев выставлялся на квартирных выставках у российских коллекционеров (Г.Д. Костаки, С.Т. Рихтера). Под влиянием метафизической живописи (Дж. Де Кирико) и сюрреализма создал собственную, очень стабильную (почти не изменившуюся на протяжении его творческого пути) манеру: исполнял лаконичные монохромные натюрморты с изображением кувшинов, раковин, черепов, бумажных свитков, сухих растений и других символических предметов.
Собрание работ Краснопевцева и многие предметы из его мастерской находятся в Музее личных коллекций (в составе ГМИИ) в Москве.