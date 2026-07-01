КРАСНОПЕВЦЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КРАСНОПЕВЦЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец .

Окон­чил факультет гра­фи­ки МХИ (1955); около 20 лет ра­бо­тал в «Рек­лам­филь­ме». Пред­ста­ви­тель кон­сер­ва­тив­но­го кры­ла не­омо­дер­низ­ма 1960-х годов, Краснопевцев вы­став­лял­ся на квар­тир­ных вы­став­ках у российских кол­лек­цио­не­ров (Г.Д. Кос­та­ки, С.Т. Рих­те­ра). Под влия­ни­ем ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си (Дж. Де Ки­ри­ко) и сюр­реа­лиз­ма соз­дал соб­ст­вен­ную, очень ста­биль­ную (поч­ти не из­ме­нив­шую­ся на про­тя­же­нии его творческого пу­ти) ма­не­ру: ис­пол­нял ла­ко­нич­ные мо­но­хром­ные на­тюр­мор­ты с изо­бра­же­ни­ем кув­ши­нов, ра­ко­вин, че­ре­пов, бу­маж­ных свит­ков, су­хих рас­те­ний и других сим­во­лических пред­ме­тов.

Собрание ра­бот Краснопевцева и многие пред­ме­ты из его мас­тер­ской на­хо­дят­ся в Му­зее лич­ных кол­лек­ций (в со­ста­ве ГМИИ) в Мо­ск­ве.