КРАСНОКУТСКИЙ КУРГАН
КРАСНОКУТСКИЙ КУРГАН - один из скифских курганов на правом берегу реки Днепр.
Близ бывшей станции Краснокутская (ныне село Григоровка Солонянского района Днепропетровской области, Украина). Частично исследован И.Е. Забелиным в 1860 году, современное местоположение уточнено В. Шатуновым, В. Жуковским, С.В. Полиным в 1980-е годы. Один из «царских» курганов скифской археологической культуры.
Насыпь имела высоту около 8,5 м, диаметр около 64 м; вершина насыпи - площадка диаметром около 15 м, поверхность насыпи была обложена камнем. Каменный завал обнаружен и в центре, в древней грабительской воронке. Погребальное сооружение - катакомба с расположенной севернее дромоса камерой подквадратной формы (около 5,3×5,3 м). Из вынутой глины вокруг входной ямы был сформирован кольцевидный вал с проходом в восточной части. Около прохода в валу на древней поверхности двумя кучами были сложены остатки двух 4-колёсных повозок (обломки железных шин, обивок ступиц, втулки-наосники, гвозди, детали креплений деревянного кузова); 10 наверший с зооморфными изображениями, более 700 круглых и треугольных нашивных блях, 10 подвесок в виде дисков и лунниц, колокольчики, накладки уздечек, около 80 наконечников стрел - всё из бронзы; более 70 железных удил и 60 псалиев. К юго-западу от входной ямы катакомбы - прямоугольная яма (2,76×2,3 м), перекрытая деревом. В ней найдены скелеты 4 коней, лежавших на боку головами на север; при каждом - серебряный уздечный набор (наносники, нащёчники, другие накладки - импорт из Фракии или изготовленные в Северном Причерноморье под фракийским влиянием), железные удила. Само погребение было ограблено в древности, найдены обломки человеческих и конских костей, железных меча и наконечников копий, керамических сосудов, бронзовые наконечники стрел, 8 амфор, стоявших у восточной стенки, и др.
Находки хранятся в Эрмитаже.