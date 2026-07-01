КРАСНОКУТСКИЙ КУРГАН

КРАСНОКУТСКИЙ КУРГАН - один из скифских курганов на правом берегу реки Днепр.

Близ бывшей станции Крас­но­кут­ская (ны­не село Гри­го­ров­ка Со­ло­нян­ско­го района Днеп­ро­пет­ров­ской области, Ук­раи­на). Час­тич­но ис­сле­до­ван И.Е. За­бе­ли­ным в 1860 году, современное ме­сто­по­ло­же­ние уточ­не­но В. Ша­ту­но­вым, В. Жу­ков­ским, С.В. По­ли­ным в 1980-е годы. Один из «цар­ских» кур­га­нов скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры.

На­сыпь име­ла высоту около 8,5 м, диа­метр около 64 м; верши­на на­сы­пи - пло­щад­ка диа­мет­ром около 15 м, по­верх­ность на­сы­пи бы­ла об­ло­же­на кам­нем. Ка­мен­ный за­вал об­на­ру­жен и в цен­тре, в древ­ней гра­би­тельской во­рон­ке. По­гре­баль­ное со­ору­же­ние - ка­та­ком­ба с рас­по­ло­жен­ной се­вер­нее дро­мо­са ка­ме­рой под­квад­рат­ной фор­мы (около 5,3×5,3 м). Из вы­ну­той гли­ны во­круг вход­ной ямы был сфор­миро­ван коль­це­вид­ный вал с про­хо­дом в восточной час­ти. Око­ло про­хо­да в ва­лу на древ­ней по­верх­но­сти дву­мя ку­ча­ми бы­ли сло­же­ны ос­тат­ки двух 4-ко­лёс­ных по­во­зок (об­лом­ки же­лез­ных шин, оби­вок сту­пиц, втул­ки-на­ос­ни­ки, гвоз­ди, де­та­ли кре­п­ле­ний де­ревянного ку­зо­ва); 10 на­вер­ший с зоо­морф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми, бо­лее 700 круг­лых и тре­уголь­ных на­шив­ных блях , 10 под­ве­сок в ви­де дис­ков и лун­ниц, ко­ло­коль­чи­ки, на­клад­ки уз­де­чек, около 80 на­ко­неч­ни­ков стрел - всё из брон­зы; бо­лее 70 же­лез­ных удил и 60 пса­ли­ев. К юго-за­па­ду от вход­ной ямы ка­та­ком­бы - пря­мо­уголь­ная яма (2,76×2,3 м), пе­ре­кры­тая де­ре­вом. В ней най­де­ны ске­ле­ты 4 ко­ней, ле­жав­ших на бо­ку го­ло­ва­ми на се­вер; при ка­ж­дом - се­реб­ря­ный уз­деч­ный на­бор (на­нос­ни­ки, на­щёч­ни­ки, другие на­клад­ки - им­порт из Фра­кии или из­го­тов­лен­ные в Северном При­чер­но­мо­рье под фра­кий­ским влия­ни­ем), же­лез­ные уди­ла. Са­мо по­гре­бе­ние бы­ло ог­раб­ле­но в древ­но­сти, най­де­ны об­лом­ки че­ло­ве­че­ских и кон­ских кос­тей, же­лез­ных ме­ча и на­ко­неч­ни­ков ко­пий, ке­ра­ми­че­ских со­су­дов, брон­зо­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, 8 ам­фор, сто­яв­ших у восточной стен­ки, и др.

На­ход­ки хра­нят­ся в Эр­ми­та­же .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)