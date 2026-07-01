КРАСНОКАМСК
КРАСНОКАМСК - город в России.
В центральной части Пермского края, промышленный спутник Перми. Население 52,6 тысяч человек (2008). Расположен в Предуралье, на правом берегу реки Кама (пристань). Железнодорожная станция.
Вырос из поселения, основанного в 1929 году как посёлок строителей Камского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК; пущен в 1936 году) Бумстрой. С 1933 года поселок городского типа Краснокамск, город с 1938 года. В 1961 году город соединён линией с железной дорогой Киров - Пермь. Здание управления Камского ЦБК (1930-е годы), Дворец культуры Гознака (начало1950-х годов). Церковь Святой Екатерины (1994-2006 годы). Памятники жертвам Гражданской войны 1917-1922 годов и участникам Великой Отечественной войны. Краеведческий музей (1975; с 1981 года филиал Пермского областного краеведческого музея), Муниципальная картинная галерея (1997).
Ведущее предприятие - ЦБК «Кама». Бумажная фабрика Гознака (1936), заводы: металлических сеток (единственный в России), «Спецнефтехиммаш», «Нефтегормаш», «Карбокам-Пермь» (полианионная и карбоксиметилцеллюлоза); фабрика деревянной игрушки. Предприятия пищевой пром-сти (мясоперерабатывающий комбинат КЭЛМИ, молочный и хлебокомбинаты, макаронная фабрика); произ-во стройматериалов.
Близ Краснокамска ведётся добыча нефти на Краснокамском (с 1936 года) и других месторождениях; бальнеологический курорт Усть-Качка.