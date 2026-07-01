КРАСНОКАМСК

КРАСНОКАМСК - город в России.

В центральной час­ти Перм­ско­го края, промышленный спутник Перми. Население 52,6 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен в Пре­ду­ра­лье, на пра­вом бе­ре­гу реки Ка­ма (при­стань). Железнодорожная стан­ция.

Вы­рос из по­се­ле­ния, ос­но­ван­но­го в 1929 году как по­сё­лок строи­те­лей Кам­ско­го цел­лю­лоз­но-бу­маж­но­го ком­би­на­та (ЦБК; пущен в 1936 году) Бумстрой. С 1933 года поселок городского ти­па Краснокамск, город с 1938 года. В 1961 году го­род со­еди­нён ли­ни­ей с железной дорогой Ки­ров - Пермь. Зда­ние управ­ле­ния Кам­ско­го ЦБК (1930-е годы), Дво­рец куль­ту­ры Го­зна­ка (начало1950-х годов). Цер­ковь Святой Ека­тери­ны (1994-2006 годы). Па­мят­ни­ки жерт­вам Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и уча­ст­ни­кам Великой Отечественной вой­ны . Крае­ведческий му­зей (1975; с 1981 года фи­ли­ал Перм­ско­го об­ла­ст­но­го крае­ведческого му­зея), Му­ни­ци­паль­ная кар­тин­ная га­ле­рея (1997).

Ве­ду­щее пред­при­ятие - ЦБК «Ка­ма». Бу­маж­ная фаб­ри­ка Го­зна­ка (1936), за­во­ды: ме­тал­ли­ческих се­ток (един­ст­вен­ный в Рос­сии), «Спец­неф­те­хим­маш», «Неф­те­гор­маш», «Кар­бо­кам-Пермь» (по­ли­ани­он­ная и кар­бокси­ме­тил­цел­лю­ло­за); фаб­ри­ка де­ревянной иг­руш­ки. Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти (мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат КЭЛМИ, мо­лоч­ный и хле­бо­ком­би­на­ты, ма­ка­рон­ная фаб­ри­ка); про­из-во строй­ма­те­риа­лов.

Близ Краснокамска ведётся добыча нефти на Краснокамском (с 1936 года) и других место­рож­де­ни­ях; баль­нео­ло­гический ку­рорт Усть-Кач­ка.

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