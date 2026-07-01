КРАСНОГОРСК
КРАСНОГОРСК - город в России, в Московской области.
Центр Красногорского района. Население 99,5 тысяч человек (2008). Расположен к западу от города Москва, близ Московской кольцевой автомобильной дороги, на реке Москва и её притоке, реке Банька. Железнодорожная станция Павшино. Через Красногорск проходит Волоколамское шоссе.
Образован как одноименный рабочий посёлок в 1932 году из части рабочего поселка Павшино (впервые упоминается как село в 1462 году в духовной великого князя московского Василия II Васильевича Тёмного; оставшаяся часть рабочего посёлка в 1932 году преобразована в одноименное село), жилого посёлка оптико-механического завода [Баньки; основан в 1860-х годах, возродился в 1926-1927 годах в связи со строительством завода (ныне завод имени С.А. Зверева)], поселка Красная Горка (1927) и бывшей усадьбы Знаменское-Губайлово. С 1932 года районный центр Московской области. В 1933 году в состав Красногорска вошли село Губайлово (впервые упоминается в 1620 году как пустошь) и поселок завода «Стандартбетон» (завод построен в 1932 году; поставлял крупногабаритные бетонные конструкции для строительства канала имени Москвы, Московского метрополитена и других объектов; ныне завод «Бецема»). С 1940 года город. В 1962 году в Красногорск включены сёла Павшино и Чернево (известно с начала XVII века), а также посёлок плодоовощного комбината и комбинат ТИГИ (создан в 1950 году как Павшинский завод по производству сухой гипсовой штукатурки; ныне КНАУФ ГИПС); в 2004 году - дачный поселок Опалиха (основан как село в 1670-х годах), а также село Новоникольское, поселок Ткацкой фабрики, деревни Аникеевка, Гореносово и Анино.
В центральной части города сохранился ансамбль бывшей усадьбы Знаменское-Губайлово: 2-этажный главный дом с симметрично расположенными флигелями (все конец XVIII века, перестроены во 2-й половине XIX - начале XX веков), ампирные служебный флигель и конный двор (1-я половина XIX века), пейзажный парк с системой прудов, Знаменская церковь в русском стиле (1683-1685 годы, перестроена в 1905 году; верхняя часть восстановлена в 1993-2001 годах) с часовней Поляковых в стиле модерн (1910; архитектор И.Е. Бондаренко). В бывшем селе Павшино - украшенная портиками и завершённая купольной ротондой Никольская церковь в стиле ампир (1817-1821 годы) и Боголюбская церковь в русском стиле (1866-1873 годы); в бывшем селе Чернево - Успенская церковь (1873-1897 годы).
Филиалы вузов: Академии народного хозяйства при Правительстве РФ; Международные академии бизнеса и управления, Московские финансово-промышленные академии (обе - негосударственные); представительства: Российского государственного университета туризма и сервиса, Российского нового университета (негосударственный вуз). Центральная районная библиотека (1927, 18 филиалов). Мемориальный музей немецких антифашистов (1985; филиал Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов). Российский государственный архив кинофотодокументов.
В городе расположен один из ведущих клубов страны по хоккею с мячом - «Зоркий» (основан в 1948 году; чемпион СССР, 1979; чемпион СНГ, 1992; чемпион России, 1993; обладатель Кубка СССР 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, Кубка России 1993 года, Кубка европейских чемпионов 1992 года, победитель Кубка мира 1990 года).
Красногорск - один из крупных промышленных центров Подмосковья. Среди ведущих предприятий: завод имени С.А. Зверева (одно из крупнейших российских предприятий по производству оптического и оптико-электронного оборудования, выпуск продукции под маркой «Зенит», в т. ч. на экспорт), «Бецема» (цементовозы, бензовозы и другая автоспецтехника, машины для дорожных работ), «Исток» (1994; выпуск автофургонов на базе шасси ГАЗ, ЗИЛ, Hyundai H-100 Porter), КНАУФ ГИПС (сухие строительные смеси). Предприятия по производству спортивного инвентаря, изделий из пластмасс, стройматериалов, детских дерев. конструкторов, швейных и чулочно-носочных изделий и др.
В окрестностях Красногорска расположены: бывшие усадебные ансамбли, в т. ч. Архангельское, Ильинское (Ильинская церковь, 1732-1735 годы, возможно архитектор А.П. Евлашев), Петровское (Дурнево; 2-этажный дом, 1803-1807 годы; 2 флигеля с оригинальным декором в стиле неоготики, 1770-е годы; неоготический конный двор, 2-я половина XVIII века; пейзажный террасный парк с системой каскадных прудов), Никольское-Урюпино [садовый павильон, т. н. Белый домик, главный усадебный дом, кухонный флигель, все - конец XVIII - начало XIX веков; регулярный (конец XVIII века) и пейзажный (начало XIX века) парки; Никольская церковь (украшена декоративными деталями из лекального кирпича, изразцами, ярусами кокошников, 1664-1665 годы, зодчий П. Потехин)]. В селе Дмитровское - церковь во имя великомученника Димитрия Солунского (1689), в селе Ангелово - Никольская церковь в неорусском стиле (1906-1917 годы; архитектор М.Е. Приемышев).