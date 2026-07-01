КРАСНОГОРСК

КРАСНОГОРСК - город в России, в Московской области.

Центр Крас­но­гор­ско­го района. Население 99,5 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен к за­па­ду от города Мо­ск­ва, близ Московской коль­це­вой ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги, на реке Мо­ск­ва и её при­то­ке, реке Бань­ка. Железнодорожная станция Пав­ши­но. Че­рез Красногорск про­хо­дит Во­ло­ко­лам­ское шос­се.

Об­ра­зо­ван как од­но­именный ра­бо­чий по­сё­лок в 1932 году из час­ти ра­бо­че­го поселка Пав­ши­но (впер­вые упо­ми­на­ет­ся как се­ло в 1462 году в ду­хов­ной великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия II Ва­силь­е­ви­ча Тём­но­го; ос­тав­шая­ся часть ра­бо­че­го по­сёл­ка в 1932 году пре­об­ра­зо­ва­на в од­но­именное се­ло), жи­ло­го по­сёл­ка оп­ти­ко-ме­ха­нического за­во­да [Бань­ки; ос­но­ван в 1860-х годах, воз­ро­дил­ся в 1926-1927 годах в свя­зи со строи­тель­ст­вом заво­да (ны­не за­вод имени С.А. Зве­ре­ва)], поселка Крас­ная Гор­ка (1927) и бывшей усадь­бы Зна­мен­ское-Гу­бай­ло­во. С 1932 года рай­он­ный центр Московской области. В 1933 году в со­став Красногорска во­шли село Гу­бай­ло­во (впер­вые упо­мина­ет­ся в 1620 году как пус­тошь) и поселок за­во­да «Стан­дар­тбе­тон» (за­вод по­стро­ен в 1932 году; по­став­лял круп­но­га­ба­рит­ные бе­тон­ные кон­ст­рук­ции для строи­тель­ст­ва ка­на­ла имени Мо­ск­вы, Московского мет­ро­по­ли­те­на и других объ­ек­тов; ны­не за­вод «Бе­це­ма»). С 1940 года го­род. В 1962 году в Красногорск вклю­че­ны сё­ла Пав­ши­но и Чер­нево (из­вест­но с начала XVII века), а так­же по­сё­лок пло­до­овощ­но­го ком­би­на­та и ком­би­нат ТИГИ (создан в 1950 году как Павшинский завод по производству сухой гипсовой штукатурки; ны­не КНАУФ ГИПС); в 2004 году - дач­ный поселок Опа­ли­ха (ос­но­ван как се­ло в 1670-х годах), а так­же село Но­вони­коль­ское, поселок Ткац­кой фаб­ри­ки, де­рев­ни Ани­ке­ев­ка, Го­ре­но­со­во и Ани­но.

В центральной час­ти го­ро­да со­хра­нил­ся ан­самбль бывшей усадь­бы Зна­мен­ское-Гу­бай­ло­во: 2-этаж­ный главный дом с сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ны­ми фли­ге­ля­ми (все конец XVIII века, пе­ре­строе­ны во 2-й половине XIX - начале XX веков), ам­пир­ные слу­жеб­ный фли­гель и кон­ный двор (1-я половина XIX века), пей­заж­ный парк с сис­те­мой пру­дов, Зна­мен­ская церковь в рус­ском сти­ле (1683-1685 годы, пе­ре­строена в 1905 году; верхняя часть вос­ста­нов­лена в 1993-2001 годах) с ча­сов­ней По­ля­ко­вых в сти­ле мо­дерн (1910; архитектор И.Е. Бон­да­рен­ко). В бывшем селе Пав­ши­но - ук­ра­шен­ная пор­ти­ка­ми и за­вер­шён­ная ку­поль­ной ро­тон­дой Ни­коль­ская церковь в сти­ле ам­пир (1817-1821 годы) и Бо­го­люб­ская церковь в рус­ском сти­ле (1866-1873 годы); в бывшем селе Чер­нево - Ус­пен­ская церковь (1873-1897 годы).

Фи­лиа­лы ву­зов: Ака­де­мии народного хозяйства при Пра­ви­тель­ст­ве РФ; Ме­ж­ду­народные ака­де­мии биз­не­са и управ­ле­ния, Московские фи­нан­со­во-промышленные ака­де­мии (обе - не­го­су­дарственные); пред­ста­ви­тель­ст­ва: Российского государственного университета ту­риз­ма и сер­ви­са, Российского но­во­го университета (не­государственный вуз). Центральная рай­он­ная библиотека (1927, 18 фи­лиа­лов). Ме­мо­ри­аль­ный му­зей немецких ан­ти­фа­ши­стов (1985; фи­ли­ал Центрального му­зея Великой Отечественной вой­ны 1941-1945 годов). Рос­сий­ский го­су­дар­ст­вен­ный ар­хив ки­но­фо­то­до­ку­мен­тов.

В го­ро­де рас­по­ло­жен один из ве­ду­щих клу­бов стра­ны по хок­кею с мя­чом - «Зор­кий» (ос­но­ван в 1948 году; чем­пи­он СССР, 1979; чем­пи­он СНГ, 1992; чем­пи­он Рос­сии, 1993; об­ла­да­тель Куб­ка СССР 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, Куб­ка Рос­сии 1993 года, Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов 1992 года, по­бе­ди­тель Куб­ка ми­ра 1990 года).

Красногорск - один из круп­ных промышленных цен­тров Под­мос­ко­вья. Сре­ди ве­ду­щих пред­при­ятий: за­вод имени С.А. Зве­ре­ва (од­но из круп­ней­ших российских пред­при­ятий по про­изводству оп­тического и оп­ти­ко-элек­трон­но­го обо­ру­до­ва­ния, вы­пуск про­дук­ции под мар­кой «Зе­нит», в т. ч. на экс­порт), «Бе­це­ма» (це­мен­то­во­зы, бен­зо­во­зы и другая ав­то­спец­тех­ни­ка, ма­ши­ны для до­рож­ных ра­бот), «Ис­ток» (1994; вы­пуск ав­то­фур­го­нов на ба­зе шас­си ГАЗ, ЗИЛ, Hyun­dai H-100 Porter), КНАУФ ГИПС (су­хие строи­тель­ные сме­си). Пред­при­ятия по про­изводству спор­тив­но­го ин­вен­та­ря, из­де­лий из пла­ст­масс, строй­ма­те­риа­лов, дет­ских де­рев. кон­ст­рук­то­ров, швей­ных и чу­лоч­но-но­соч­ных из­де­лий и др.

В ок­ре­ст­но­стях Красногорска рас­по­ло­же­ны: бывшие уса­деб­ные ан­самб­ли, в т. ч. Ар­хан­гель­ское, Иль­ин­ское (Иль­ин­ская церковь, 1732-1735 годы, воз­мож­но архитектор А.П. Ев­ла­шев), Пет­ров­ское (Дур­не­во; 2-этаж­ный дом, 1803-1807 годы; 2 фли­ге­ля с ори­ги­наль­ным де­ко­ром в сти­ле нео­го­ти­ки, 1770-е годы; нео­го­тический кон­ный двор, 2-я половина XVIII века; пей­заж­ный тер­рас­ный парк с сис­те­мой кас­кад­ных пру­дов), Ни­коль­ское-Урю­пи­но [садо­вый павильон, т. н. Бе­лый до­мик, главный уса­деб­ный дом, ку­хон­ный фли­гель, все - конец XVIII - начало XIX веков; ре­гу­ляр­ный (конец XVIII века) и пей­заж­ный (начало XIX века) пар­ки; Ни­коль­ская церковь (ук­ра­ше­на де­ко­ра­тив­ны­ми де­та­ля­ми из ле­каль­но­го кир­пи­ча, израз­ца­ми, яру­са­ми ко­кош­ни­ков, 1664-1665 годы, зод­чий П. По­те­хин)]. В селе Дмит­ров­ское - церковь во имя великомученника Ди­мит­рия Со­лун­ско­го (1689), в селе Ан­ге­ло­во - Ни­коль­ская церковь в не­орус­ском сти­ле (1906-1917 годы; архитектор М.Е. Прие­мы­шев).

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