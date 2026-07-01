КРАСНОЕ
КРАСНОЕ - усадебный ансамбль в посёлке Красная Горка Михайловского района Рязанской области.
Село Красное возникло не позднее XVI века. В писцовых книгах 1629 года это село с деревянной Никольской церковью значилось за А.Д. Есиповым. В XVII-XVIII веках им владели Есиповы, Головины и князья Гагарины. С 1783 года село принадлежало Ф.И. Бобарыкину; в нём сохранился деревянный дом «без сада» старой усадьбы Ф.И. Головина; действовал винокуренный завод, имелись пруды, в которых разводили рыбу, и мельница на реке Проня.
В 1793 году Красное приобрёл генерал-майор А.П. Ермолов. К западу от села им была заложена усадьба с парком и каскадом прудов (проекты основных зданий приписываются В.И. Баженову). В 1795 году возведены корпуса конного двора с манежем (не сохранились); в 1809 году освящена классицистическая 2-колокольная Казанская церковь (возобновлена в 2006 году; предание о присутствии Екатерины II на закладке храма не подтверждается датой храмозданной грамоты, выданной в 1800 году; отсутствующая ныне надпись на фронтоне «От щедрот Великия Екатерины» и образ святой Екатерины в иконостасе были данью памяти императрице, возвысившей Ермолова). Возможно, к этому же периоду (или к более раннему времени хозяйственной деятельности Бобарыкина) относятся круглый скотный двор в стиле баженовской псевдоготики, усадебный дом с закруглёнными тамбурами и проёмами стрельчатой формы и 2 несохранившихся флигеля при въезде в усадьбу; каменная оранжерея на краю фруктового сада упомянута в описи 1842 года (не сохранилась).
В 1842 году Ф.А. Ермолов (младший сын А.П. Ермолова) продал Красное рязанскому губернскому предводителю дворянства Н.Н. Реткину, с именем наследника которого П.Н. Реткина связывается перенос села в 1861 году на его современное место - к северо-западу от усадьбы (ныне носит название Красная Горка). Последними владельцами Красного были генерал от каваллерии Я.Г. Жилинский (с 1883 года) и его дочь М.Я. Астафьева (с 1917 года).
Ныне в Красном - подворье московского Сретенского монастыря; ведутся работы по реставрации и реконструкции усадьбы.