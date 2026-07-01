КРАСНОЕ

КРАСНОЕ - усадебный ансамбль в посёлке Крас­ная Гор­ка Ми­хай­лов­ско­го района Ря­зан­ской области.

Се­ло Крас­ное воз­ник­ло не позд­нее XVI века. В пис­цо­вых кни­гах 1629 года это се­ло с де­ревянной Ни­коль­ской церковью зна­чи­лось за А.Д. Еси­по­вым. В XVII-XVIII веках им вла­де­ли Еси­по­вы, Го­ло­ви­ны и князья Га­га­ри­ны. С 1783 года се­ло при­над­ле­жа­ло Ф.И. Бо­ба­ры­ки­ну; в нём со­хра­нил­ся де­ревянный дом «без са­да» ста­рой усадь­бы Ф.И. Го­ло­ви­на; дей­ст­во­вал ви­но­ку­рен­ный за­вод, имелись пру­ды, в ко­то­рых раз­во­ди­ли ры­бу, и мель­ни­ца на реке Про­ня.

В 1793 году Красное при­об­рёл генерал-майор А.П. Ер­мо­лов. К за­па­ду от се­ла им бы­ла за­ло­же­на усадь­ба с пар­ком и кас­ка­дом пру­дов (про­ек­ты основных зда­ний при­пи­сы­ва­ют­ся В.И. Ба­же­но­ву). В 1795 году воз­ве­де­ны кор­пу­са кон­но­го дво­ра с ма­не­жем (не сохранились); в 1809 году ос­вя­ще­на клас­си­ци­стическая 2- ко­ло­коль­ная Ка­зан­ская церковь (во­зоб­нов­ле­на в 2006 году; пре­да­ние о при­сут­ст­вии Ека­те­ри­ны II на за­клад­ке хра­ма не под­твер­жда­ет­ся да­той хра­моз­дан­ной гра­мо­ты, вы­дан­ной в 1800 году; от­сут­ст­вую­щая ны­не над­пись на фрон­то­не «От щед­рот Ве­ли­кия Ека­те­ри­ны» и об­раз святой Ека­те­ри­ны в ико­но­ста­се бы­ли да­нью па­мя­ти им­пе­рат­ри­це, воз­вы­сив­шей Ер­мо­ло­ва). Воз­мож­но, к это­му же пе­рио­ду (или к бо­лее ран­не­му вре­ме­ни хо­зяйственной дея­тель­но­сти Бо­ба­ры­ки­на) от­но­сят­ся круг­лый скот­ный двор в сти­ле ба­же­нов­ской псев­до­го­ти­ки, уса­деб­ный дом с за­круг­лён­ны­ми там­бу­ра­ми и про­ёма­ми стрель­ча­той фор­мы и 2 не­со­хра­нив­ших­ся фли­ге­ля при въез­де в усадь­бу; ка­мен­ная оран­же­рея на краю фрук­то­во­го са­да упо­мя­ну­та в опи­си 1842 года (не со­хранилась).

В 1842 году Ф.А. Ер­мо­лов (млад­ший сын А.П. Ер­мо­ло­ва) про­дал Красное ря­зан­ско­му гу­берн­ско­му пред­во­ди­те­лю дво­рян­ст­ва Н.Н. Рет­ки­ну, с име­нем на­след­ни­ка ко­то­ро­го П.Н. Рет­ки­на свя­зы­ва­ет­ся пе­ре­нос се­ла в 1861 году на его современное ме­сто - к се­ве­ро-за­па­ду от усадь­бы (ны­не но­сит название Крас­ная Гор­ка). По­след­ни­ми вла­дель­ца­ми Красного бы­ли генерал от каваллерии Я.Г. Жи­лин­ский (с 1883 года) и его дочь М.Я. Ас­тафь­е­ва (с 1917 года).

Ны­не в Красном - под­во­рье московского Сре­тен­ско­го монастыря; ве­дут­ся ра­бо­ты по рес­тав­ра­ции и ре­кон­ст­рук­ции усадь­бы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)