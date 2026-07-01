КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ - субъект Российской Федерации.
Расположен на юге Европейской части РФ. Омывается на юго-западе водами Чёрного моря, на северо-западе - Азовского моря и Керченского пролива. Граничит с Абхазией (на юге) и Украиной (через Керченский пролив). Входит в состав Южного федерального округа. Площадь 75,5 тысяч км2. Население 5121,8 тысяч человек (2008; 3432,0 тысяч человек в 1959 году, 4680,3 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Краснодар. Административно-территориальное деление: 38 районов, 26 городов, 12 посёлков городского типа.
Органы государственной власти.
Система органов государственной власти края определяется Конституцией РФ и Уставом Краснодарского края (в редакции 1997 года). Государственная власть в крае осуществляется Законодательным собранием, администрацией края, иными органами государственной власти, образуемыми в соответствии с Уставом и законами края. Законодательное собрание края - законодательный (представительный) орган государственной власти. Состоит из 70 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на 5 лет. Глава администрации (губернатор) края возглавляет исполнительную власть края. Полномочиями главы администрации (губернатора) края гражданин РФ наделяется Законодательным собранием по представлению Президента РФ.
Природа.
Рельеф. Территория расположена в западной части Предкавказья и Большого Кавказа. В береговой линии Чёрного моря выделяются Новороссийская (Цемесская) и Геленджикская бухты, полуострова Таманский и Абрау; в береговой линии Азовского моря - Темрюкский и Ясенский заливы.
Рельеф Краснодарского края разнообразен. 2/3 территории занимают равнины, представленные Кубано-Приазовской низменностью, Прикубанской наклонной равниной и дельтой реки Кубань. Кубано-Приазовская низменность - аллювиальная, слабонаклонная к северо-западу (от 156 до 0 м) равнина с обширными поймами; Прикубанская наклонная террасированная равнина (высота от 100 м на западе до 500 м на востоке) расчленена глубокими долинами левых притоков реки Кубань с серией речных террас (высота до 180-200 м) и крупными балками. Дельта Кубани занимает площадь более 3500 км2; для её рельефа типичны многочисленные русла временных рукавов, ериков, прирусловые гряды, межгрядовые понижения, дельтовые лиманы и плавни. Таманский полуостров - крайняя западная оконечность Большого Кавказа - отличается сложным рельефом: выделяются морские и аллювиальные низменности (высота 0-3 м) с прирусловыми валами, лиманными понижениями и дельтовыми озёрами; разновысотные гряды (самая высокая - Центральная, высота 164 м); свыше 30 потухших и действующих грязевых вулканов (сопки Чиркова, Карабетова и др.). Для береговой линии характерны лиманы, отчленённые от моря длинными косами, живописные мысы, песчаные пляжи. На востоке Краснодарского края - окраина Ставропольской возвышенности.
Горный рельеф представлен хребтами и межгорными котловинами Западного Кавказа. В пределах наиболее низкой его части - Северо-Западного Кавказа (от города Анапа до горы Фишт) - распространены низкогорные и среднегорные хребты высотой от 600-900 м на западе до 1800 м на востоке. Для осевой части в пределах Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа характерны среднегорья и высокогорья, в т. ч. 11 вершин выше 3000 м: гора Цахвоа (3345 м, высшая точка Краснодарского края), Северный Псеашхо (3256 м), Южный Псеашхо (3251 м) и др. На западе хребты имеют мягкие очертания, к востоку от горы Фишт распространены остроконечные вершины, кары, троги. Главный хребет отделён Южной внутригорной депрессией от расположенного севернее Бокового хребта, разделённого притоками реки Кубань (Пшиш, Белая, Лаба) на отдельные хребты и массивы (хребты Каратянский, Семашхо, Мастакан, Магишо). К северо-востоку параллельно Боковому хребту от реки Белая простирается Передовой хребет высотой до 2368 м (гора Большой Тхач), расчленённый долинами рек на хребты и массивы Дудугуш, Малый Бамбак и др. Севернее протягиваются Скалистый (Ахмет-Гора, 1313 м), Пастбищный (Лысая Теснина, 1077 м) и Лесистый (Шахан, 683 м) хребты с крутыми южными и пологими северными склонами, разделённые межгорными котловинами.
Для южного, более узкого и крутого макросклона Западного Кавказа типичен эрозионно-тектонический рельеф. Хребты здесь короткие: от 15-20 км (Навагир, Шебли) до 40-42 км (Аутль, Амуко); расчленены глубоковрезанными узкими долинами, т. н. щелями (Лобанова, Широкая, Навагирская и др.); встречаются каньоны, особенно в долине реки Мзымта. Берега Чёрного моря в основном крутые, абразионные, с участками морских террас.
В горах и частично на Таманском полуострове широко развиты карстовые формы рельефа (карры, воронки, останцы, котловины и др.). Один из самых закарстованных районов - хребет Алек: около 40 пещер и шахт, из них 9 шахт глубже 200 м. Крупнейшая в Краснодарском крае Воронцовская пещера в бассейне реки Кудепста имеет длину 11720 м. В высокогорьях и на Черноморском побережье (район Новороссийска, Туапсе, Сочи) отмечаются селевые потоки, в горах часты лавины. На северо-западе типичны крупные сейсмогравитационные структуры: оползни, обвалы, блоки-отторженцы объёмом до 7 миллионов м3 (мысы Большой и Малый Утриш). Интенсивен размыв берегов, особенно на Азовском море (средние скорости размыва до 3,6 м/год в районе Приморско-Ахтарска).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Северо-восточная часть территории Краснодарского края расположена в пределах юго-западной окраины Скифской молодой платформы, имеющей главным образом палеозойское складчатое основание, перекрытое чехлом мезозойско-кайнозойских терригенно-карбонатных осадков. Крайняя северная часть Краснодарского края относится к Ростовскому погружённому выступу Украинского щита древней Восточно-Европейской платформы. Южная и юго-западная части Краснодарского края принадлежат северо-западному погружению складчато-покровной системы Большого Кавказа Альпийско-Гималайского подвижного пояса, в строении которой с севера на юг выделяют: тектоническую зону северного склона Большого Кавказа (наклонно залегающие шельфовые терригенные и карбонатные отложения, возраст которых увеличивается в южном направлении от миоценового до раннеюрского); зону Передового хребта (палеозойские сланцы, метапесчаники, офиолиты, верхнепалеозойская моласса, триасовые карбонатные и терригенные отложения); осевую зону Бокового и Главного, или Водораздельного, хребтов (протерозойские и палеозойские кристаллические сланцы, амфиболиты, гнейсы, прорванные интрузиями каменноугольных гранитоидов); зону южного склона Большого Кавказа (нижнесреднеюрская сланцевая формация); флишевую зону (терригенно-карбонатная флишевая формация верхней юры, мела и нижней части палеогена). В северо-западном направлении складчато-покровное сооружение суживается; палеозойские и юрские отложения погружаются под флишевую формацию, слагающую осевую часть орогена и переходящую на его северное крыло. На крайнем юге Краснодарского края расположен окраинный Адлерский прогиб, заполненный мощной толщей олигоцена - неогена (в т. ч. глинистой майкопской серией), который вдоль подводной окраины Кавказа переходит в Туапсинский прогиб. Западная часть Краснодарского края относится к Керченско-Таманскому поперечному прогибу, также заполненному в основном глинистой толщей олигоцена - неогена. Центральная и северо-западная части Краснодарского края занимают Западно-Кубанский и Восточно-Кубанский передовые прогибы, заполненные олигоцен-четвертичной молассой. Горные районы Краснодарского края, Черноморское побережье, Таманский полуостров - зона высокой сейсмичности (интенсивность землетрясений может достигать 7-8 баллов).
Важнейшие полезные ископаемые Краснодарского края - нефть и природный горючий газ (известно свыше 150 мелких и средних месторождений, в т. ч. нефтяное Анастасиевско-Троицкое), цементное сырьё (месторождения мергелей в районе г. Новороссийск), каменная соль и гипс (Шедокское месторождение), подземные воды, среди них - промышленные иодо-бромные (крупное Славяно-Троицкое месторождение, заключающее около 30% запасов РФ), лечебные минеральные, термальные и пресные питьевые воды. Иловые грязи Чембургского, Солёного и Ханского озёр, Витязевского и других лиманов используются в лечебных целях, в т. ч. на курортах Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск.
Также известны месторождения руд ртути, урана, марганца, природных строительных материалов (пески, глины, песчано-гравийный материал и др.), камнесамоцветного сырья (яшмы и др.). На территории Краснодарского края выявлены участки, перспективные на обнаружение титан-циркониевых россыпей, руд золота, редких металлов, полиметаллов.
Климат. Природные условия в целом благоприятны для жизни населения. Климат на большей части территории умеренно континентальный, на побережье Чёрного моря к северо-западу от Туапсе имеет черты средиземноморского (с сухим жарким летом и дождливой мягкой зимой), южнее Туапсе - субтропический влажный. В горах выражена высотная климатическая зональность, усложнённая местными орографическими условиями. Годовая суммарная радиация составляет 115-120 ккал/см2. В течение всего года типичны резкие изменения погоды; значительны месячные, сезонные и многолетние колебания температур. Для предгорий характерны фёны, способствующие быстрому сходу снега весной и увеличению паводков на реках. В районе Анапа - Новороссийск - Туапсе типична северо-восточного бора со скоростью ветра свыше 15 м/с, иногда свыше 40 м/с (в декабре 1997 года до 47 м/с). Среднее количество дней с борой 21 (в Новороссийске более 40), из них 18 в холодное полугодие. Из неблагоприятных природных явлений - заморозки, засухи, пыльные бури (особенно в северных и восточных районах Краснодарского края), град, гололёд, туманы (до 198 дней в Ачишхо), мгла; на Черноморском побережье образуются смерчи, сопровождающиеся обильными осадками и паводками.
Зимы обычно неустойчивые, с оттепелями, повышением темп-ры воздуха до 10-15 °C и морозами до -39 °C. Средние температуры января в равнинной части от -4 °C на севере до -1 °С на юге, на побережье - от 1 °C (Анапа) до 5 °C (Адлер), в горах на высоте 2000 м -8 °C. Снежный покров на равнинах обычно маломощный (до 10 см) и неустойчивый; в высокогорьях средняя мощность снежного покрова достигает 2,8 м и более. В горах высока лавиноопасность (особенно в верховьях рек Пшеха, Белая, Малая Лаба, Шахе, Сочи, Мзымта); нижняя граница лавиноопасной зоны от 300 м на южной макросклоне. Летом максимальная температура воздуха местами достигает 43 °С. Cредние температуры июля на равнинах и побережьях 22-24 °C; в горах на высоте 2000 м 13 °C. Среднегодовое количество осадков от 350 мм (Таманский полуостров) и 470 мм (Кубано-Приазовская низменность) до 1400 мм в районе города Сочи. Наиболее увлажнены юго-западные склоны Большого Кавказа: до 3682 мм осадков в год (Ачишхо, высота 1880 м, - самое влажное место в России), высота снежного покрова здесь максимальна и составляет в среднем 5-6 м. С 1960-х годов отмечается устойчивая тенденция к потеплению и увеличению количества осадков.
Несмотря на то что высота снеговой линии составляет 1850-2150 м (самое низкое положение в пределах Кавказа), оледенение в горах Краснодарского Края развито незначительно. На северном макросклоне Большого Кавказа в верховьях Малой Лабы расположены 27 ледников общей площадью 9,4 км2, на южном (бассейн реки Мзымта) - 8 ледников общей площадью 1,75 км2. Преобладают каровые ледники. Самый крупный ледник Псеашхо (длина 3,1 км, площадь 1,8 км2).
Внутренние воды. Из 7751 реки (общая длина 29125 км) большая часть приходится на малые водотоки (длина до 100 км); рек длиной от 100 до 500 км насчитывается 25. Максимальной протяжённостью (662 км в пределах края) отличается Кубань, бассейну которой принадлежит 60% всех рек Краснодарского Края; её основные притоки - Уруп, Лаба, Белая, Пшиш, Пшеха, Псекупс, Афипс. Долины местами образуют живописные ущелья (Первые Волчьи Ворота на реке Пшеха, Гуамское на реке Курджипс и др.). Питание рек смешанное; характерны паводки в течение всего года с преобладанием стока в холодный период; ряд рек отличается значительными колебаниями водности в течение года. Реки степной зоны, впадающие непосредственно в Азовское море, составляют 22% всех рек Краснодарского Края, наиболее крупные из них - Ея, Челбас, Кирпили, Бейсуг. Питание рек в основном снеговое; режим характеризуется весенним половодьем, понижением водности в летний период и некоторым увеличением стока осенью (октябрь - ноябрь). Среднегодовые расходы воды степных рек малы; сток зарегулирован большим количеством прудов (свыше 1400). В Чёрное море впадает 18% рек Краснодарского Края - преимущественно небольшие горные реки (Мзымта, Пшада, Джубга), большая часть протекающие в узких ущельях. Часты водопады (Безымянный, Ореховский, Пшадские и др.). Преобладает дождевое и грунтовое питание; для рек средиземноморского типа (северо-западнее Туапсе) типичны паводки в холодную часть года и устойчивая межень с мая по октябрь, изредка прерываемая паводками (иногда катастрофическими), для рек влажного субтропического климата (район Большого Сочи) - паводки в любое время года и непродолжительная неустойчивая межень.
Более 1000 озёр (занимающих 2,4% площади Краснодарского Края), 80% из них расположены на Кубано-Приазовской низменности, Таманском полуострове и в дельте реки Кубань. Преобладают лиманы с солоноватой (Ахтарско-Гривенские, Черноерковско-Сладковские) и солёной (озеро Солёное) водой, дельтовые, лагунные, пойменные и просадочные озёра. В горах встречаются ледниковые озёра (Кардывач, Ацетукские), а также запрудные (крупнейшее в крае озеро Абрау, площадь 1,6 км 2 ), карстовые, тектонические и др.
Создано 4 крупных водохранилища (крупнейшее на Северном Кавказе - Краснодарское водохранилище, площадь 397,8 км2, а также Варнавинское, Крюковское, Ганжинское водохранилища) и свыше 2 тысяч мелких водохранилищ и прудов. Преимущественно для нужд рисосеяния сооружены многочисленные оросительные системы (Кубанская, Петровско-Анастасиевская, Марьяно-Чебургольская, Темрюкская и др.) и каналы (Новокубанский, 72 км; Магистральный канал Черноерковской опреснительной системы, 66 км). Значительны ресурсы подземных вод (651,957 км3).
Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растительный покров Краснодарского Края отличается большим разнообразием. На равнинах в северной части преобладают чернозёмы обыкновенные (по водоразделам степных рек Ея, Челбас, Бейсуг развиты их сверхмощные разности); южнее они сменяются чернозёмами типичными и выщелоченными, сформировавшимися под коренной растительностью разнотравно-злаковых степей. На Таманском полуострове в более сухих условиях преобладают южные чернозёмы под разнотравно-злаковой кустарниковой степью. Более 70% площади степной равнинной части Краснодарского Края распахано и используется в сельском хозяйстве. Естественная растительность сохранилась по склонам балок и в других местах, не используемых под распашку. По понижениям с влаголюбивой растительностью развиты лугово-чернозёмные почвы, местами встречаются солончаки, солонцы и солоди.
Для дельты реки Кубань характерны высокотравные болотно-луговые сообщества (тростник, куга, рогоз) на аллювиальных болотных почвах. Обсыхающие участки плавней заняты болотистыми лугами на луговых и лугово-болотных почвах и мелкозлаковыми солончаковыми группировками. Для лиманов типичны белая кувшинка, кубышка, водокрас; водяной орех, лотос орехоносный. Небольшие площади в поймах рек и на болотах занимают леса (главным образом из ольхи клейкой, ивы, тополя).
К югу от реки Кубань распространены предгорные лесостепи с выщелоченными и слитыми чернозёмами и серыми лесными почвами. Лесные участки приурочены к понижениям рельефа и представлены редкостойными сообществами дуба с примесью ясеня, клёна полевого, ильма, плодовых деревьев. Развит травянистый ярус из высокостебельных трав (злаки, девясилы, колокольчики и др.). В горах значительные площади занимает лесной пояс. До высоты 600-700 м распространены дубовые леса (дубы летний и зимний) с примесью клёна, ясеня, липы, граба, ольхи и др. на серых лесных почвах. В составе лесов много дикорастущих плодовых деревьев: груша и яблоня, алыча, кизил, грецкий орех. В западной части преобладают дубовые леса с подлеском из азалии жёлтой, встречаются грабово-азалиевые, грушево-кленовые, кизило-мушмуловые сообщества. Своеобразны нижнегорные леса южного макросклона Большого Кавказа, где они начинаются от уровня моря. В западной части (от Анапы до Туапсе) сохранились единственные в России ксерофильные низкорослые леса и шибляки средиземноморского типа на коричневых и дерновых лесных почвах. В составе сообществ преобладают дуб пушистый, грабинник, держидерево, скумпия кожевенная; характерны лианы (ломонос, сассапариль). Встречаются насаждения сосен пицундской и крымской. В районе города Новороссийск распространены можжевеловые леса (можжевельники высокий, красный и вонючий). К востоку от Туапсе развиты леса колхидского типа из дуба скального и грузинского, каштана посевного, бука восточного, граба и др., с вечнозелёным подлеском из лавровишни, самшита, падуба, иглицы. В почвенном покрове преобладают желтозёмы. Реликтовый лес с участием тисса ягодного и самшита произрастает на отрогах горы Ахун. В средней части лесной зоны на горных бурозёмах и дерново-карбонатных почвах распространены буковые леса (из бука восточного) с примесью дуба, ильма, клёна, каштана и др. В подлеске - рододендрон понтийский, лавровишня, лещина, чубушник. Для влажных местообитаний характерны папоротниковые букняки, для более сухих - злаковые. Наибольшим запасом древесины (600-700 м3/га) и высотой древостоя (до 45 м) отличаются леса южного макросклона, формирующиеся на дерново-карбонатных почвах. Выше 1000-1200 м буковые леса сменяются буково-пихтовыми и темнохвойными лесами из пихты кавказской и ели восточной на горных бурозёмах, местами оподзоленных. Вдоль границы лесной зоны распространены берёзовые и буковые криволесья и редколесья, языками спускающиеся в пояс хвойных лесов по лавинным прочёсам. На высоте от 1800 до 2200-2500 м развиты высокотравные субальпийские луга с зарослями кавказского рододендрона и можжевельников на дерновых, дерново-торфянистых и дерновых альфегумусовых почвах. В составе густого и красочного травостоя обильны борщевики, крестовники, телекия, колокольчики и др. Выше поднимаются альпийские низкотравные луга, преимущественно овсяницевые, осоковые и разнотравные, на высоте 3000 м сменяющиеся ландшафтами субнивального пояса со снежниками, альпийскими лужайками и пустошами. Гляциально-нивальный пояс развит фрагментарно.
В целом лесистость Краснодарского Края составляет 20,2%, общий запас древесины на корню 946 миллионов м3 (2003). Преобладают твердолиственные породы (81%), на хвойные породы приходится 8%, на мягколиственные - 6%. С 1998 года все леса Краснодарского Края отнесены к лесам 1-й группы.
В составе флоры свыше 1770 видов растений, в Красную книгу РФ (2005) внесено 18 видов растений и грибов, в т. ч. сосна пицундская, сосна крымская, тисс ягодный, самшит вечнозелёный, фисташка туполистная, можжевельник древовидный; ряд вечнозелёных кустарников (падуб колхидский, лавровишня лекарственная, рододендрон понтийский), подснежник кавказский, водные растения - водяной орех (чилим), белая кувшинка, кубышка и др. В региональную Красную книгу внесено свыше 20% цветковых растений, произрастающих в крае.
Разнообразие природных условий определяет богатство животного мира Краснодарского Края. Известно около 600 видов позвоночных животных, в т. ч. 93 вида млекопитающих, 333 вида птиц, 20 видов пресмыкающихся и 11 видов земноводных.
В пределах степной зоны обитают свыше 40 видов млекопитающих: обычны полёвка обыкновенная, серый хомячок, заяц-русак; редко встречаются белобрюхая белозубка, большой тушканчик, обыкновенный слепыш, нетопырь-карлик, чёрный хорь, перевязка, волк, лисица и др. Из птиц характерны серая куропатка, степной орёл и др. В лесостепной зоне известно более 50 видов млекопитающих (кавказский крот, соня-полчок, лесная и степная мышовки, лесная и каменная куница, лесная кошка, косуля и др.). Для фауны широколиственных лесов типичны лесная и желторотая мышь, бурозубка Раде, малый подковонос, благородный олень, бурый медведь, встречаются гигантская вечерница, остроухая ночница и др. В ксерофильных лесах широко распространены пресмыкающиеся (средиземноморская черепаха, желтопузик, прыткая ящерица, четырёхполосный полоз, уж обыкновенный), у водоёмов обычны зелёная жаба и озёрная лягушка. В горных темнохвойных лесах разнообразие млекопитающих не превышает 40 видов (бурозубка Раде, ласка, рыжая вечерница, кабан, рысь, бурый медведь; из птиц - ушастая сова, филин, поползень, пищуха и др.). В субальпийском поясе обитают около 35 видов млекопитающих: обычны кустарниковая полёвка, обыкновенная бурозубка, серна; редки полёвка Роберта, выдра, волк и др. В пределах альпийского пояса численность животных и видовое разнообразие снижаются (до 20-25 видов). Характерны кустарниковая, снежная и прометеева полёвки, кавказский тур и серна, водяная кутора и др. Субнивальный пояс постоянного животного населения не имеет.
Богат и своеобразен животный мир плавней: здесь обитают разнообразные виды уток и чирков, лысуха, гнездятся чайки и бакланы, пеликаны и лебеди, цапли и выпи. В лиманах водятся интродуцированные толстолобик и белый амур. В пресных водоёмах много промысловых видов рыб (сазан, сом, карась, усач, пескарь, голавль, щука, окунь, судак), водятся раки и черепахи. В прибрежных водах Чёрного и Азовского морей много бычков, особенно крупные - «керченские» бычки (до 30 см в длину), кефаль.
Фауна Краснодарского Края, особенно высокогорная, отличается высокой степенью эндемизма. Наиболее высок эндемизм беспозвоночных; например, из муравьёв эндемичны 18 видов. Эндемиками Кавказа являются прометеева полёвка, западный тур, скальная ящерица, кавказская крестовка, из птиц - кавказский тетерев и кавказский улар. Среди очень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесённых в Красную книгу МСОП, в Краснодарском Крае обитают кавказская гадюка, эскулапов полоз, кавказская крестовка, малоазиатский тритон. В Красную книгу РФ внесено 117 видов животных (31 - беспозвоночных и 86 - позвоночных).
Состояние и охрана окружающей среды. Наиболее высоким экологическим потенциалом и комфортными природными условиями характеризуются степные ландшафты Предкавказья и субтропические ландшафты Причерноморья. Именно для этих районов характерно преобладание преобразованных ландшафтов (50-70%), очень высокие сельскохозяйственные и рекреационные нагрузки. Экологическая ситуация в северной части Краснодарского Края умеренно острая, в окрестностях основных промышленных центров - острая. Ухудшению экологической ситуации способствуют экстенсивное сельское хозяйство и деградация почв, комплексное загрязнение природной среды. В окрестностях основных промышленных центров сформировались локальные очаги загрязнения, в основном отходами нефтехимической и химической промышленности, теплоэнергетики, автотранспорта (Краснодар). Значительны антропогенные нагрузки в приморских районах, где атмосфера загрязнена за счёт автотранспорта (Сочи) и промышленности (Новороссийск, Туапсе).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составляют 115,650 тысяч т, из них свыше 95% приходится на долю автотранспорта (2005). Среди наиболее распространённых загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере, - пыль, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, формальдегид, фенол, оксид ванадия, соединения свинца. Самый высокий уровень атмосферного загрязнения отмечается в Новороссийске, Туапсе, Краснодаре. Выброс взвешенных веществ в районе Кубанского бассейнового водного управления в воды 9172,1 т (2005), из них 72% приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, 16,1% - на сельское хозяйство, 10,6% - на промышленность. Отмечается сокращение площадей пашни и многолетних насаждений из-за потери плодородия и деградации почв. С 1985 года площади эродированных земель увеличились на 44,6%, опасно дефляционных - на 24,8%, переувлажнённых - в 3 раза. Деградации почвенного покрова во многом способствуют вырубки горных лесов. Особенно интенсивному загрязнению подвержены почвы в районах рисосеяния и интенсивного животноводства (Кубано-Приазовская низменность), в местах добычи полезных ископаемых (Белореченский, Убинский районы). Увеличивается загрязнение почв тяжёлыми металлами (32,7% земель загрязнены до умеренно опасного уровня, в т. ч. в курортных городах), а также нефтепродуктами и нитратами.
Одной из главных экологических проблем Краснодарского Края является загрязнение прибрежных вод, донных отложений и береговой полосы Чёрного и Азовского морей нефтепродуктами и солями тяжёлых металлов, а также пестицидами, фенолами, биогенными веществами. Для акватории Азовского моря характерны процессы вторичного загрязнения вод, обусловленные мелководностью моря и частыми штормами. Сокращение объёма речного стока и рост его минерализации в результате развития оросительных систем в бассейне реки Кубань способствуют активизации размыва берегов Азовского моря. В результате ухудшения качества среды обитания сокращаются популяции промысловых видов рыб (данные за последние 10 лет): улов тарани снизился в 2,5 раза, осетровых - в 1,5 раза, хамсы - в 6 раз, кильки - в 21 раз, тюльки - в 20 раз. Важным фактором деградации экосистем Краснодарского Края, особенно горных и прибрежных, является нерегламентированная рекреация, приводящая к вытаптыванию травяной растительности, отмиранию древесно-кустарникового яруса, эрозии, замусориванию, загрязнению прибрежных вод.
Система охраняемых природных территорий, занимающих около 5,2% площади Краснодарского Края, представлена: Кавказским заповедником (территория отнесена к биосферным резерватам ЮНЕСКО, включён в список Всемирного наследия в составе объекта Западный Кавказ), Сочинским национальным парком; 4 федеральными заказниками (Приазовский, орнитологический Тамано-Запорожский, ботанический Сочинский и др.); 12 региональными заказниками (Большой Утриш, Черногорье, Горячеключевской и др.); более чем 400 памятниками природы регионального значения, в т. ч. комплексными (гора Ахун, горная группа Фишта), ботаническими (урочище Сосновое, Бейсугский лес), геологическими (Ахтанизовская сопка, Большая Азишская пещера) и др. Статус охраняемых природных территорий федерального значения имеют также курорты и рекреационные зоны в границах округов санитарной охраны городов-курортов Сочи, Анапа, Геленджик; дендропарк Южные культуры в Сочи. В Краснодарском Крае создана система защитных лесных насаждений, не имеющая аналогов в России (облесённость аграрного ландшафта в степной зоне достигает оптимального значения 3,7%). На территории края - 127,6 тыс. га защитных лесных насаждений различного целевого назначения. К водно-болотным угодьям, имеющим международное значение, отнесены группа лиманов между реками Кубань и Протока и Ахтарско-Гривенская система лиманов (территория Приазовского заказника). В то же время значительная часть охраняемых территорий Краснодарского Края утрачивает свои природоохранные функции в результате неконтролируемой рекреации, нелегальных рубок, браконьерства и др.
Население. Большинство населения Краснодарского Края (86,5%) составляют русские (в т. ч. казаки - 0,3%), проживают также армяне (5,3%), украинцы (2,6%), греки, татары, белорусы, грузины, немцы, адыгейцы, турки и др. (2002, перепись).
В 1990-х годах Краснодарский Край относился к числу российских регионов с наиболее благополучной демографической ситуацией благодаря высокому миграционному приросту (в 1990-2000 годах численность населения увеличилась на 442 тысячи человек). В 1-й половине 2000-х годов число жителей уменьшилось (более чем на 30 тысяч человек) из-за сокращения миграционного прироста и естественной убыли населения (свыше 5 на 1000 жит.); с 2006 года вновь наблюдается рост численности населения. С начала 1990-х годов характерна естественная убыль населения: рождаемость 11,3 на 1000 жителей (2007), смертность 14,4 на 1000 жителей. Младенческая смертность (7,7 на 1000 живорождённых) - одна из самых низких в РФ. Доля женщин 53,6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 16,0%, старше трудоспособного возраста - 22,8% (выше среднего по РФ; в Краснодарском Крае проживают также пенсионеры, ранее работавшие на российском Севере, и вышедшие в отставку военные). Краснодарский Край - один из российских лидеров по миграционному притоку населения (до 200 человек на 10 тысяч жителей. в 1-й половине 1990-х годов; 72 человека на 10 тысяч жителей в 2007 году): иммигранты компенсируют 60-90% естественной убыли населения (в среднем по РФ лишь 10-15%). Основные зоны расселения иммигрантов: окрестности Краснодара, причерноморская курортная полоса и северная часть края. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 69,3 года (мужчины - 63,6, женщины - 75,0 года). Средняя плотность населения 67,9 чел./км2 (2008). Наиболее плотно заселены западная (приморская) часть и территория вдоль реки Кубань (главным образом Гулькевичский, Усть-Лабинский и Динской районы). Доля городского населения 52,6% (2008; 62,1% в 1959 году, 54,1% в 1989 году). Наиболее крупные города (тысяч человек, 2008): Краснодар (709,7), Сочи (334,3), Новороссийск (227,9), Армавир (189,1), Ейск (87,4), Кропоткин (80,5).
Религия.
В Краснодарском Крае зарегистрировано 689 религиозных организаций (на 1.1.2008 года). Большинство верующих - православные; 361 приход и 7 монастырей (2 мужских и 5 женских) Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ (образована в 1919 году из Кубанского викариатства). Зарегистрированы 10 старообрядческих организаций, 3 организации РПЦЗ, 3 - Российской православной автономной церкви, 1 - Истинно-православной церкви. Имеются 214 протестантских организаций (баптисты, адвентисты, пятидесятники, лютеране, Новоапостольская церковь, пресвитериане и др.), 13 организаций Армянской апостольской церкви, 10 - римско-католических, 44 организации свидетелей Иеговы, 5 - исламских, 10 - иудаистских (9 ортодоксальных и 1 прогрессивного иудаизма). Зарегистрированы также общины Церкви Иисуса Христа последних дней (мормоны), Церкви Божией Матери «Державная», Ассирийской церкви Востока, приверженцев веры Бахаи, молокан и буддистов.
Исторический очерк.
Древнейшие следы человеческой деятельности на территории Краснодарского Края относятся к дошелльскому периоду. В урочище Богатыри на Таманском полуострове исследовался переотложенный слой стоянки, с галечными орудиями и фаунистическим комплексом, датированным 1-1,5 млн. лет назад. Присутствие человека в регионе устойчиво фиксируется с Ашеля. Несколько памятников с архаичными находками не имеют стратиграфической привязки и их датировка спорная, большинство (около 50) - позднеашельские (не ранее 140-130 тысяч лет назад), ближайшие аналогии им известны на территории Абхазии и Южной Осетии. К Мустье относится около 80 памятников (Ильская стоянка и др.), в т. ч. пещерные; большинство выделяют в группу, соотносимую с восточно-европейским Микоком. Для памятников в Сочинском районе (их концентрация - на реке Хоста) показательна индустрия Мустье с техникой раскалывания Леваллуа. В Мезмайской пещере (долина реки Курджипс) открыты погребение младенца (неандертальца), датированное около 45 тысяч лет назад, останки ребёнка 1-2 лет (около 32 тысяч лет назад). Памятников верхнего палеолита меньше. В группе на реке Губс представлены все периоды этой эпохи, но преемственность традиций прослеживается слабо, позднейшие из них выделяют в губскую культуру; здесь же известны отпечатки ладоней, сделанные охрой, разрушенное погребение Homo sapiens (навес Сатанай). На стоянках между Туапсе и Адлером присутствует и микролитический инвентарь.
Мезолитические стоянки единичны; по материалам Ацинской пещеры в Сочинском районе прослежены истребление пещерного медведя, ведущая роль рыболовства и собирательства; в верховьях реки Уруп отмечено продолжение губcских традиций. Неолитические памятники также малочисленны (предполагают, что это отражает и сравнительную непродолжительность этой эпохи на территории Краснодарского Края), они имеют аналогии на территории Абхазии и в Крыму; на некоторых поселениях отмечены признаки земледелия, на других - лишь животноводства. Для памятников энеолита в Сочинском районе показательны мотыжки из расколотых галек «сочи-адлерского» типа; вероятно, население этого региона - потомки местных земледельцев, рыболовов и собирателей неолита. В степном Прикубанье и Восточном Закубанье известны в основном погребения ямной культуры или близкие им. Выделяют и особую закубанскую энеолитическую культуру. На материалах поселения Свободное (4-е тысячелетие до н. э.) на левобережье нижнего течения реки Кубань отмечают как местные традиции, так и принесённые с северо-запада, связываемые со среднестоговской культурой и трипольской культурой; это поселение имело вал и ров шириной до 6, глубиной до 5 м, но существовал он недолго, был засыпан и застроен.
Начало бронзового века связано с майкопской культурой, в ареал которой входила вся территория Краснодарского Края, где расположены Майкопский и Новосвободненский курганы, давшие название культуре и её позднему этапу или, по другой точке зрения, особой группе памятников. Прослежены связи майкопской культуры с культурами Передней Азии (керамическое и бронзолитейное производство, иконография ювелирных изделий). В степном Прикубанье эти древности сменяет новотитаровская культура (около 2700-2200), для которой характерны погребения с повозками (ими часто накрывали могильную яму). Предполагают её связь с майкопскими традициями, по другой версии, она относится к особой «кубано-днепровской» группе, сформировавшейся под влиянием культур Подунавья. Вдоль Черноморского побережья по обеим сторонам Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа распространилась дольменная культура. В среднем бронзовом веке степная зона входила в ареал предкавказской катакомбной культуры, Закубанье - в ареал северокавказской культуры, хотя и здесь известны погребения катакомбной культуры. Продвижение в кубанскую степь и в отдельные районы Закубанья носителей срубной культуры привело к сложению её локального варианта и к вытеснению местного населения в предгорья. К концу бронзового века в западной части Краснодарского Края относятся несколько поселений кобяковской культуры (смотри в статье Кобяково), в восточных районах распространяется кобанская культура.
В начале раннего железного века степные территории Краснодарского Края входили в зону памятников «киммерийского периода», затем скифской археологической культуры; к памятникам их элиты относятся Келермес, Костромские курганы, Ульские курганы и др. На значительной части современной территории Краснодарского Края развивалась меотская археологическая культура. С VI века на Таманском полуострове (в то время на островах в низовьях Кубани) появились греческие колонии, вскоре объединённые в рамках Боспорского государства. В его «азиатской» части, включавшей в периоды расцвета земли от устья Кубани до современного города Новороссийск, располагались Фанагория, Гермонасса, Горгиппия, Патрей, Кепы, Киммерик, Корокондама, Тирамба и др. Эмпории боспорцев находились и восточнее, среди них - Елизаветинский комплекс, Семибратние курганы и городище. По древнегреческим письменным памятникам известны древнейшие названия народов, проживавших в прошлом на территории Краснодарского Края: киммерийцы, скифы, меоты; к меотам или близким им народам относятся синды, дандарии, керкеты, тореты, псессы, фатеи, досхи, многие из которых были в подчинении или в зависимости от Боспора. С IV века до н. э. в кубанских степях распространяются сарматские археологические культуры, среди их носителей - савроматы, сираки, аорсы, аланы. Новые пришельцы активно взаимодействовали с Боспором и меотами, некоторые селились среди оседлого населения, и в результате все эти культуры приобрели новые черты; с элитой сарматских или меотских группировок связывают зубовско-воздвиженскую группу, сильное римское влияние прослеживается также по материалам Золотого кладбища и другим памятникам.
Новый этап в истории Краснодарского Края начинается с середины III века н. э. В это время гибнут ряд городов, сельские поселения (и складывавшаяся веками их структура) Азиатского Боспора, прекращается жизнь почти на всех меотских городищах и поселениях в Приазовье и на правом берегу Кубани. По-видимому, эти события связаны со Скифскими войнами и другими войнами этого времени (предполагают экспансию алан и др.). За пределами Боспора памятников 2-й половине III - IV веках известны единицы. Один из опорных памятников для изучения истории середины III - VII веков - могильник Бжид под Туапсе, на материалах которого прослежены своеобразные традиции, наряду с влиянием Боспора, цебельдинской культуры и др. На территории от Лазаревского до Геленджика локализуют объединение зихов, усиливавшееся с середины 1-го тысячелетия. Памятники IV-VII веков в районе Сочи и Адлера принадлежат особой группе, наиболее близкой древностям, известным на территории Абхазии.
Гунны, продвинувшиеся во 2-й половины IV века к Северному Кавказу, контролировали население степей и прилегающих земель; об их присутствии свидетельствует находка в низовьях Кубани характерного литого котла. Крушение в 450-460-х годах гуннской державы вызвало ряд миграций; среди них - и переселение готов-тетракситов, археологическое отражение которого видят в материалах могильника Дюрсо. Для V-VI веков на нижней Кубани отмечено боспоро-тетракситское влияние, вероятно даже наличие выходцев из Причерноморья. Степные и прилегающие районы продолжали контролировать кочевники, в числе которых были группы, относимые к протоболгарам. Со 2-й половины V века на Кавказе возрастает византийское влияние (не позднее начала VI века достоверно фиксируется присутствие в западных районах современного Краснодарского Края христиан), а в 530-х годов Юстиниан I Великий оккупирует Боспор. Одним из опорных пунктов византийцев на Тамани была крепость у современного поселка Ильич. В 560-е годы Северный Кавказ вошёл в сферу влияния Первого Тюркского каганата, который сначала был дружественен византийцам. Однако в ходе конфликта, повлёкшего поход Тюрксанфа в Крым в 576 году, византийская база на Тамани была разгромлена, что ускорило угасание в регионе античных традиций. Ослабление Тюркского каганата привело к тому, что ведущую роль в Приазовье, кубанских степях и на прилегающих землях стали играть местные объединения кочевников, в т. ч. Великая Болгария. В треугольнике между современными Краснодаром, Туапсе и Новороссийском для VI-VII веков прослеживается ряд общих черт материальной культуры оседлого населения (смотри также в статье Борисовский могильник).
В последней трети VII века ведущей военно-политической силой на юге Восточной Европы стал Хазарский каганат, власть которого распространилась и на значительную часть территории современного Краснодарского края. По-видимому, для укрепления контроля над этим важным для каганата приграничным регионом на землях от устья реки Псекупс до района современного города Геленджик расселяются новые группы населения, оставившие т. н. кубано-черноморскую группу кремаций, связываемую с касогами. Восточнее несомненно присутствие алан (их наиболее западные могильники известны до среднего и правобережья нижнего течения реки Кубань), зависимых союзников хазар в период их могущества. За пределами Хазарского каганата основной силой были зихи, продвинувшиеся к X веку до востока Тамани, начав ассимиляцию касогов (результатом этих и других процессов стало формирование адыгов). К концу 1-го тысячелетия относятся памятники в районе современного города Анапа (Уташское поселение и др.), свидетельствующие о наличии здесь значительного христианского центра. После гибели Хазарского каганата основной силой в степи стали печенеги, которых сменили половцы (на Кубани их могильники и каменные бабы датируют не ранее XII века); отмечается проникновение кочевников и на более южные земли. Тамань вошла в состав Тмутараканского княжества. На территории современного Сочинского района к последней четверти 1-го тысячелетия - 1-й четверти 2-го тысячелетия относится ряд христианских храмов, крепостей, поселений и могильников, некоторые материалы из которых имеют аналогии в Абхазии. С X века юго-восточные территории Краснодарского края являлись частью государства Алания. Здесь открыты христианские храмы, склепы, поселения, крепости и города, принадлежавшие кавказским аланам и местному городскому населению.
В 1230-х годов основная часть территории современного Краснодарского края была завоёвана монголо-татарами, с середины XIII века она находилась в составе Золотой Орды (с середины XV века - Крымского ханства). Очаги сопротивления монголо-татарским войскам, например группы адыгов в плавнях нижнего течения реки Кубань, сохранялись несколько десятилетий. В конце XIII века в дельте Кубани возникает значительный торгово-административный центр, вероятно, эмирский город (поселение Ангелинское). С верхушкой местного населения связывают материалы Белореченских курганов. С XIII века Причерноморье и Приазовье стали зонами военно-торговых интересов Генуи. Генуэзцы основали фактории Мапа (ныне в черте Анапы), Батарио (Бату; ныне в черте города Новороссийск), Копа (близ современного города Славянск-на-Кубани) и др., на Тамани - крепость Матрега (Таманское городище), принадлежавшую роду Гизольфи с 1419 года. В позднесредневековый период отмечается мощный импульс христианизации адыгов. В горной части современного Краснодарского края выявлено значительное количество каменных надгробий с христианскими крестами и греческими эпитафиями. Часть адыгской знати приняла католичество. В 1475 году генуэзские колонии были захвачены войсками Османской империи, на побережье Чёрного и Азовского морей, а также в Прикубанье начались работы по обновлению старых и возведению новых укреплений (Таманская крепость, 1501; крепости Темрюк, Ачу и Агджа, 1515). Таким образом, влияние Османской империи было распространено на побережье от Азова до Анапы. Её восточная граница проходила по плавням реки Кубань, за которыми начинались владения Крымского ханства, простиравшиеся от низовий реки Дон до правобережья Кубани и далее на юг до границ с Абхазией, где, помимо крымских татар и адыгов, располагались многочисленные кочевья ногаев. Владения Крымского ханства на Кубани подчинялись кубанскому сераскиру, резиденция которого располагалась в Копыле, Северо-Восточное Причерноморье относилось к Кафинскому эялету (провинции) Османской империи.
Адыги (в русских источниках - черкесы) предпринимали набеги для захвата пленников, скота и другой добычи. Черкесская феодальная знать была тесно связана с Османской империей, где находились центры работорговли. Под влиянием турок и татар адыги постепенно приняли ислам. В 1552 и 1555-1557 годах в Русское государство были посланы первые посольства из представителей адыгейских племён с просьбой к царю Ивану IV Васильевичу Грозному о покровительстве и антикрымском военном союзе. В 1561 году русско-черкесское войско вторглось в Крымское ханство и достигло Кефе (Каффы). В XVI-XVIII веках некоторые представители адыгской знати (например, князья Черкасские) переходили на постоянную службу к русским монархам, развивались русско-адыгские торговые связи. В XVII веке на Кубани появились поселения старообрядцев - донских казаков С. Пахомова и казаков Л. Маныцкого, бежавших туда с реки Аграхань; после подавления Булавина восстания 1707-1709 годов на Кубани обосновалась группа участников восстания, включившая в свой состав прежнее казачье население региона и получившая название некрасовцы.
В результате русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство вышло из-под вассальной зависимости Османской империи и попало под влияние России. После строительства вдоль реки Кубань россискими регулярными войсками под руководством А.В. Суворова Кубанской пограничной линии (1778) в состав России перешло правобережье Кубани [закреплено Манифестом императрицы Екатерины II от 8(19).4.1783 года о присоединении территории Крымского ханства к Российской империи]. Ногаи после ряда кровопролитных столкновений были выселены из Закубанья на Терек и в прикаспийские степи (1783). При поддержке Османской империи (с 1830-х годов также Великобритании) адыги регулярно нападали на российскую укреплённую линию. Российскую командование неоднократно заключало мирные соглашения с адыгейскими племенами, однако они не выполнялись адыгами, в связи с чем российскими войсками предпринимались многочисленные карательные экспедиции на их территорию. Для укрепления русско-турецкой границы по реке Кубань активно использовалось казачество. В 1792-1793 годах на территорию от Тамани до устья реки Лаба по правобережью реки Кубань переселено Черноморское казачье войско, основан его новый административный центр - Екатеринодар (1793; ныне Краснодар). Казаки вновь соорудили укреплённую линию вдоль реки Кубань (получила название Черноморская кордонная линия, позднее входила в состав Кавказской укреплённой линии). Для пограничной службы на Кубань переселялись также казаки Донского казачьего войска, в 1794 году они основали станицы Воровсколесская, Григориполисская, Кавказская, Прочноокопская, Темнолесская и Усть-Лабинская (составили Кубанский казачий полк). В 1802-1803 годах на Черноморской кордонной линии основаны станицы Воронежская, Казанская, Ладожская, Темижбекская и Тифлисская, население которых было набрано из однодворцев Юга Европейской России и составило Кавказский казачий полк. В 1826-1827 годах на наиболее опасный участок линии переселены донские казаки Хопёрского полка, основавшие в 1827 году станицы Барсуковская, Баталпашинская, Бекешевская, Беломечётская, Карантинная, Невинномысская.
По условиям Адрианопольского мира 1829 года, завершившего русско-турецкую войну 1828-1829 годов, к Российской империи присоединено Черноморское побережье Кавказа - от устья реки Кубань до севернойграницы Аджарии (в 1830-е годы вдоль побережья возведена Черноморская береговая линия). В ходе Кавказской войны 1817-1864 годов к Российской империи присоединено Закубанье. В 1832 году отдельные линейные казачьи полки объединены в Кавказское линейное казачье войско, занимавшее Кавказскую укреплённую линию между устьями рек Лаба и Терек. В 1840 году началось устройство Новой, или Лабинской, кордонной линии от устья реки Белая вверх по её течению до Майкопского ущелья. Большая часть переселенцев, водворённых на этой линии, - жители т. н. старолинейных станиц, донские и малороссийские казаки, женатые солдаты регулярных полков, крестьяне, семьи бывших дезертиров и пленных солдат российской армии, ранее составлявших в Персии особый батальон охраны шаха. Из казаков станиц новой линии был сформирован Лабинский линейный казачий полк. Затем в Закубанье возведены Урупская (1850, вдоль реки Уруп) и Белореченская (1860, вдоль реки Белая) линии. В 1844/1845 годах Кубань включена в состав Кавказского наместничества. В 1860 году началось методичное наступление российских войск в Закубанье, которое завершилось в 1864 году. Значительная часть адыгов переселилась в Османскую империю (мухаджирство), другая, согласившаяся перейти в российское подданство, была переселена к рекам Кубань и Лаба. В результате вхождения адыгов в состав Российской империи прекратились межплеменные столкновения, российским правительством уничтожены работорговля и крепостное право, адыги вовлекались в более развитую систему экономических и социальных отношений.
В 1860 году Черноморское казачье войско объединено с 1-6-й бригадами Кавказского линейного казачьего войска во вновь образованное Кубанское казачье войско. Тогда же территория современного Краснодарского края включена в состав Кубанской области, из которой в 1896 году выделена Черноморская губерния, включавшая Черноморское побережье Кавказа. С конца XIX века территория современного Краснодарского края стала одним из главных сельскохозяйственных районов Российской империи. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов она вошла в состав Кубано-Черноморской советской республики (30.5.1918 года), которая затем включена в Северо-Кавказскую советскую республику (7.7.1918 года). Во 2-й половине 1918 года занята Добровольческой армией, в 1920 году - РККА.
Территория современного Краснодарского края входила в состав Кубано-Черноморской области (1920-1924 годы; в её составе в 1922 году образована Адыгейская АО, смотри в статье Адыгея), затем - Юго-Восточной области (февраль - октябрь 1924 года), Северо-Кавказского края (1924-1934 годы) и Азово-Черноморского края (1934-1937 годы). На территории современного Краснодарского края построены железнодорожные линии Туапсе - Адлер с ветвью на Мацесту (1927), Майкоп - Хаджох (1931), Адлер - Бзыбь (1942). 13.7.1937 года образован Краснодарскийо край. В его состав вошли 14 городов, 71 район, Адыгейская АО (выделена в 1991 году как Советская Социалистическая Республика Адыгея, с 1992 года Республика Адыгея). В крае развивались разработка нефтяных и газовых месторождений, цементная (около 24% от общего объёма выпуска в СССР), металлообрабатывающая промышленность, виноделие (крупнейшее предприятие - комбинат «Абрау-Дюрсо» близ Новороссийска, производство вин с 1877 года). В августе - сентябре 1942 года, в ходе Великой Отечественной войны, германские войска оккупировали 92% территории Краснодарского края, незанятыми остались некоторые районы Черноморского побережья. Краснодарский край был освобождён в результате ряда наступательных операций, проведённых Красной Армией в 1943 году в ходе Битвы за Кавказ 1942-1943 годов. В период оккупации Краснодарского края было убито свыше 61,5 тысяч жителей, за пределы края насильственно вывезено свыше 130,5 тысяч человек, разрушены все наиболее крупные и капитальные здания и объекты инфраструктуры. Постановлением СМ СССР от 1.11.1945 года в список городов, подлежавших приоритетному восстановлению, были включены Краснодар и Новороссийск. В 1952 году восстановление разрушенного хозяйства завершено, тогда же открыто Шапсугское водохранилище в левобережной пойме реки Кубань, в устьевой части реки Афипс (0,117 км3 воды). Интенсивно развивалось сельское хозяйство (в 1978 году валовой сбор зерна в Краснодарском крае составил 8,8 миллионов т). Для развития рисоводства и борьбы с сезонными паводками в низовьях Кубани в 1973-1975 годах наполнено крупнейшее на Северном Кавказе Краснодарское водохранилище с регулируемым объёмом 2-3,1 км3 («Кубанское море»). Построены железнодорожные линии Крымская - Тамань - Кавказ и Черноморская - Старотитаровка (1944), Лабинская - Шедок (1950), Батайск - Староминская (1965), Крымская - Грушевая (1971), Энем - Кривенковская, Анапа - Юровский (1977) и Краснодар - Туапсе (1978). С конца 1980-х годов в качестве общественной организации на территории Краснодарского края действует Кубанское казачье войско.
Хозяйство.
Краснодарский край входит в Северо-Кавказский экономический район. Объём промышленной продукции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по стоимости почти в 2 раза превосходит объём сельскохозяйственной продукции (2007). В экономике РФ выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион (7% валовой российской сельскохозяйственной продукции, 1-е место) с развитой промышленностью. Краснодарский край - лидер по валовому сбору зерна (около 10%) и сахарной свёклы (17,3%), крупнейший российский производитель сахара-песка (34,7%), виноградных вин (около 37%); один из ведущих российских производителей семян подсолнечника (15,0%) и растительного масла (22,5%), круп (24,2%), плодоовощных консервов (6,7%), плодов и ягод (ок. 6%), цельномолочной продукции (6,5%), шампанских и игристых вин (5,6%), мяса (5,6%), овощей (3,8%), животного масла (3,4%). Предприятия края выпускают также около 23% российского обуви (1-е место в РФ), 6,6% цемента (2-е место в РФ).
Структура ВРП (%, 2006): транспорт 20,3, оптовая и розничная торговля 17,4, сельское и лесное хозяйство 14,7, обрабатывающие производства 12,3, строительство 8,0, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,9, здравоохранение и социальные услуги 4,5, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 4,0, образование 2,9, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,8, гостиничный и ресторанный бизнес 2,4, добыча полезных ископаемых 1,7, др. отрасли 2,1. Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %, 2007): частная 80,4, общественных и религиозных организаций (объединений) 5,8, муниципальная 6,4, государственная 3,2, прочие формы собственности 4,2.
Экономически активное население 2553 тысяч человек, из них около 88% заняты в экономике (2007). Структура занятости населения Краснодарского края по видам экономической деятельности (%): сельское и лесное хозяйство 17,6, оптовая и розничная торговля, различные бытовые услуги 17,1, обрабатывающие производства 12,3, транспорт и связь 8,6, здравоохранение и социальные услуги 8,2, строительство 8,0, образование 7,8, операции с недвижимым имуществом 5,0, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3,8, гостиничный и ресторанный бизнес 2,9, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,3, другие виды деятельности 6,4. Уровень безработицы 6,5%. Денежные доходы на душу населения 14,6 тысяч рублей в месяц (август 2008 года; 90,8% от среднего по РФ); около 20% населения Краснодарского края имеет доходы ниже прожиточного минимума (2007).
Промышленность. Объём промышленной продукции Краснодарского края 302,1 миллиардов рублей (2007); в т. ч. свыше 80% приходится на обрабатывающие производства, 16,4% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 3,3% - на добычу полезных ископаемых (из них свыше 75% - топливно-энергетические). Структура обрабатывающей промышленности (%): производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака 47,4, производство стройматериалов 13,6, нефтепереработка 11,0, машиностроение 10,4, металлургия и производство готовых металлических изделий 5,3, химическая 4,6, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность и полиграфическая деятельность 4,0, лёгкая промышленность 1,2, др. отрасли 2,5.
Добывают нефть и газ: разрабатывается свыше 20 месторождений (крупнейшее - Анастасиевско-Троицкое нефтяное месторождение, обеспечивает свыше 25% добываемой в крае нефти, 2006). Основные районы добычи - предгорная часть Краснодарского края (Западно-Предкавказская, Западно-Кубанская нефтегазоносные области, нефтегазоносный район Северо-Западного Кавказа, Тимашевско-Кропоткинская газоконденсатная область). Большая часть месторождений выработанные. Основные предприятия: «РН-Краснодарнефтегаз» (создано в 2006 году в результате реорганизации нефтяной компании «Роснефть-Краснодарнефтегаз») и «Кубаньгазпром» (в структуре компании «Газпром»). Переработку нефти (около 5% российской первичной переработки) осуществляют нефтеперерабатывающие заводы в Краснодаре («Краснодарэконефть», мощность свыше 3 миллионов т сырой нефти в год), Туапсе (в составе компании «Роснефть», 5 миллионов т в год) и поселок Афипский (1,2 миллионов т в год).
Производство электроэнергии (7,1 млрд. кВт·ч, 2007) удовлетворяет собственные потребности на 50%. Основные производители электроэнергии: Краснодарская ТЭЦ (мощность около 650 МВт), Белореченская ГЭС (около 50 МВт), Краснополянская ГЭС (свыше 30 МВт; все - в составе «Южной генерирующей компании ТГК-8»), Сочинская ТЭС (около 80 МВт, строится, середина 2009 года, вторая очередь), Крымская газотурбинная ТЭЦ (18 МВт, в составе группы предприятий «Энергомаш»).
Металлургическое производство активно развивается с начала 2000-х годов. Крупнейшее предприятие - «Новоросметалл» (Новороссийск; мощность около 500 тысяч тонн стальной заготовки). Строится (середина 2009 года) электрометаллургический завод в городе Абинск (проектная мощность 1,3 млн. т сортового проката в год). На территории Краснодарского края действует научно-производственное предприятие «Кубаньцветмет» (Абинский район; переработка вторичного ртутного сырья и свинцового лома). Северо-Кавказский завод стальных конструкций (город Гулькевичи) - крупный производитель строительных металлоконструкций для мостов, опор линий электропередач.
Основная продукция машиностроения - железнодорожная и сельскохозяйственная техника, оборудование для нефтегазодобывающей промышленности, продукция оборонного комплекса, радиоэлектронная аппаратура, металлообрабатывающие станки. Ведущие предприятия (сконцентрированы главным образом в крупных промышленных центрах края): завод тяжёлого машиностроения (грузовые железнодорожные вагоны и полувагоны), «Кубаньжелдормаш» (железнодорожное и подъёмно-транспортное оборудование; оба - в Армавире), станкостроительный завод «Седин» (Краснодар), вагоноремонтный (филиал компании «Российские железные дороги») и судоремонтный (входит в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт») заводы (оба - в Новороссийске), «Азовская судоремонтная компания» (Ейск), «Клаас» (комбайны) и «БДМ-Агро» (различная сельскохозяйственная техника; оба - в Краснодаре), «Кубаньсельмаш» (Новопокровский район; почвообрабатывающая техника), 570-й авиационный ремонтный завод (Ейск; ремонт, сборка и испытание авиационных двигателей), «Красный молот» (Тихорецк) и завод нефтегазопромыслового оборудования (город Горячий Ключ; оба - в составе группы компаний «Нефтегазмаш-Технологии»; выпускают комплектующие изделия для систем очистки буровых растворов, оборудование для нефтеперерабатывающих предприятий). Действуют также заводы: в Краснодаре - «Каскад» (продукция для оборонного комплекса), «Нефтемаш»; в Армавире - опытный машиностроительный (оборудование для нефтяной промышленности), «Точмашприбор» (испытательная техника для строительной индустрии, металлургии, машиностроения, судостроения, авиации и др. отраслей), электротехнический (в составе «ЭДС-Холдинга»; электродвигатели малой мощности), электромеханический (в составе объединения ЭЛТЕЗА; оборудование для железных дорог: стрелочные электроприводы, шлагбаумы, светофоры и др.); в Новороссийске - опытно-экспериментальный (электротехническое оборудование), радиозавод «Прибой» (радиоаппаратура специального назначения); в Тихорецке - машиностроительный имени В. Воровского (путевые машины для ремонта железнодорожных путей и др.); в Кропоткине - машиностроительный (оборудование для строительства и ремонта нефте- и газопроводов), монтажных и специальных строительных приспособлений (высокотехнологическое оборудование для выдува полиэтиленовых и полимерных ёмкостей, автоматы для фасовки и упаковки сыпучих продуктов); в Ейске - станкостроительный (токарные, сверлильные станки, элеваторное оборудование) и «Аттракцион» (оборудование для различных парковых аттракционов, детских площадок и др.); в станице Каневская - газовой аппаратуры (газовые, электрические и комбинированные плиты) и др.
Предприятия химической промышленности выпускают минеральные удобрения («ЕвроХим - Белореченские Минудобрения» - крупный производитель фосфорных и комплексных удобрений на Северном Кавказе, входит в состав минерально-химической компании «ЕвроХим»), полиэтиленовые трубы (Краснодарский трубный завод), разнообразные резинотехнические изделия (Краснодарский завод резинотехнических изделий, Армавирский завод резиновых изделий - хирургические латексные перчатки и др.), лакокрасочные материалы (завод «Химик» в городе Лабинск; продукция под торговой маркой «Кубанские краски»), парфюмерно-косметическую продукцию (фирмы «Аванта», «Шарм Клео Косметик» - обе в Краснодаре), лекарственные препараты (фабрики «Бализ-Фарм», «Роскафарм» - обе в Краснодаре, Троицкий йодный завод в Крымском р-не).
Деревообрабатывающая промышленность Краснодарского края представлена главным образом производством мебели и пиломатериалов. Действуют: мебельная фирма «Оризон» (кухонная, корпусная мебель), «Градиент-Мебель» (оба предприятия - в Краснодаре); а также фирмы со 100%-ным иностранным капиталом - итальянский «Евровуд» (поселок Афипский; мебель), турецкие «Унца» (Апшеронск; мебель), «Ардала» (Апшеронский район; деревянные строительные конструкции) и др.
Промышленность строительных материалов специализируется главным образом на производстве цемента: Краснодарский край - его крупнейший производитель в Южном федеральном округе. Добывают цементное сырьё (5 месторождений мергеля в районе Новороссийска, наиболее крупное - Новороссийское), гипс (Шедокское месторождение), гравийно-песчаные смеси (в т. ч. Гулькевичское, Гирейское месторождения), пески (Ахтанизовское, Стефановское месторождения и др.), известняки (Веселенское, Гладковское месторождения) и др. Наиболее крупные предприятия расположены в Новороссийске и близ него: заводы компании «Новоросцемент» (мощность свыше 4 млн. т цемента в год), Верхнебаканский цементный завод (до 5 млн. т цемента в год), «Атакайцемент» (600 тыс. т цемента в год; оба - в составе компании ИНТЕКО), а также «Кнауф гипс Псебай» (Мостовский район, поселок городского типа Псебай; выпускает гипсокартонные листы, сухие строительные смеси). Эксплуатируются свыше 25 месторождений лечебных минеральных вод, 7 - иодобромных вод (в т. ч. Славяно-Троицкое месторождение).
Основная специализация лёгкой промышленности - выпуск обуви (главный производитель - расположенное в городе Новороссийск росско-турецкое предприятие «Брис-Босфор»; продукция под маркой «Espa») и верхней одежды (многочисленные швейные фабрики в крупных населённых пунктах края).
Краснодарский край - важнейший российский регион с развитой многоотраслевой перерабатывающей промышленностью (плодоовощеконсервная, молочная, мясная, сахарная, маслобойно-жировая, винодельческая, табачная подотрасли), базирующейся главным образом на собственном производстве сельскохозяйственной продукции. В производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака вложены значительные инвестиции крупных российских и зарубежных компаний (в т. ч. французских «Bonduelle» и «CECAB Group», американской «PepsiCo», международных «Nestle» и «Philip Morris International»), что позволило модернизировать большую часть предприятий отрасли. Крупнейшие предприятия: «Бондюэль-Кубань» (станица Новотитаровская, Динской район), «Кубанские консервы» (Тимашёвск; в структуре французской компании «CECAB Group»; продукция под маркой «Доси»), комплекс консервного производства «Лабинский» (Лабинск; все - овощные консервы), консервный завод «Балтимор-Краснодар» (станица Калининская; томатная паста, кетчупы, майонез и др.), молочный комбинат (Тимашёвск; в составе компании «Вимм-Билль-Данн»; продукция под марками «Домик в деревне», «Кубанская бурёнка»), «Молочное дело Кубань» (Мостовской район), мясоперерабатывающий завод (Армавир), мясокомбинаты в Тихорецке и Сочи, сахарный завод «Свобода» (Усть-Лабинск), масложировой комбинат «Краснодарский» (Краснодар), завод безалкогольных напитков компании «PepsiCo» (Сочи), комбинат «Абрау-Дюрсо» (Новороссийск; шампанские и игристые вина), «Фанагория» (Темрюкский район, поселок Сенной; виноградные вина), «Кубань-Вино» (Темрюкский район, станица Старотитаровская), «Филип Моррис Кубань» (Краснодар; табачная продукция).
Основные районы добычи рыбы и морепродуктов - Ейский и Приморско-Ахтарский (объёмы улова сокращаются в связи с истощением запасов рыбы). Рыбокомбинаты в Краснодаре, Сочи, Ахтарский рыбозавод (город Приморско-Ахтарск; в составе рыбопромышленного холдинга «Синее море»).
Крупные промышленные центры Краснодарского края: Краснодар, Новороссийск, Армавир, Тихорецк, Кропоткин, Ейск. Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 147,3 млрд. руб. (2007), св. 66% продукции приходится на растениеводство. Развитию с. х-ва способствуют благоприятные условия (в К. к. – одни из лучших в РФ агроклиматич. и почвенные ресурсы). Площадь с.-х. угодий 4336 тыс. га (57% площади края, 2,2% с.-х. угодий РФ), в т. ч. пашня занимает ок. 90%. В структуре посевных площадей преобладают зерновые – 57,5%; технич. культуры составляют 22,3%, кормовые – 15,7%, картофель и овощебахчевые культуры – 4,5% (табл. 2).
На территории края выделяется неск. специализир. районов: в сев. и центр. частях выращивают зерновые культуры (гл. обр. озимую пшеницу, кукурузу на зерно), сахарную свёклу, подсолнечник и сою; в южно-предгорной – картофель, овощи, цитрусовые, чай (единственный регион РФ по выращиванию чая); в юго-восточной – зерновые культуры и картофель; в западной – рис; в юго-западной части распространены виноградарство и виноделие. Садоводство развито практически повсеместно. Животноводство (преобладает в юго-вост. части края) представлено молочно-мясным скотоводством, свиноводством, птицеводством, пчеловодством; разводят также овец и коз (табл. 3, 4).
Агропромышленный комплекс К. к. включает ок. 800 с.-х. предприятий (колхозы, совхозы и др.; занимают ок. 77% с.-х. угодий), ок. 20 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (ок. 19% с.-х. угодий).
В сфере услуг наибольшее значение имеет туризм (гл. обр. пляжный отдых, спортивно-оздоровительный, познавательный). К. к. – гл. рос. курортно-рекреационный регион. Осн. курортные зоны: побережья Чёрного (от Анапы до Адлера, гл. город-курорт – Сочи, где сосредоточено до 50% курортного потенциала К. к.) и Азовского (гл. обр. район Ейска) морей, в предгорной части – Горячий Ключ и Апшеронский р-н. По территории К. к. проходят многочисл. туристич. маршруты. Действуют св. 400 гостиниц с общим числом мест св. 30 тыс., многочисл. турбазы и кемпинги, а также индивидуальный (частный) сектор. В 2007 общее количество туристов составило 13 млн. чел. (данные администрации К. к.), в т. ч. ок. 75% – «самодеятельные туристы» (размещались в частном секторе). Строятся (сер. 2009) новые объекты туристич. инфраструктуры, с нач. 2000-х гг. получило распространение строительство небольших, гл. обр. частных, гостиниц на 5–30 номеров.
Транспорт. После распада СССР и потери мн. мор. портов роль транспорта К. к. в экономике РФ значительно возросла. Мор. транспорт играет ведущую роль в транспортной системе региона (обеспечивает св. 40% рос. внешнеторгового грузооборота, в т. ч. ок. 1/3 экспорта нефти). Крупнейший рос. грузовой порт – Новороссийск (грузооборот ок. 110 млн. т; осн. грузы: нефтеналивные, железорудное сырьё, чёрные металлы, цемент, зерно; контейнерный терминал). Др. крупные порты: Туапсе (ок. 20 млн. т, в т. ч. 14,5 млн. т – нефтепродукты), Ейск (св. 1,3 млн. т), Темрюк и Кавказ (пос. Чушка, Темрюкский р-н). Строится (сер. 2009) порт на Таманском п-ове (мыс Железный Рог в Темрюкском р-не). Крупные пассажирские порты: Анапа, Сочи.
Длина железных дорог 2088 км (2007). По плотности ж.-д. путей (277 км на 10 тыс. км2 территории) К. к. занимает 10-е место в РФ. По территории края проходят многочисл. важные ж.-д. маршруты, ориентированные на мор. порты и курорты края. Осн. магистрали: Москва – Ростов-на-Дону – Павловская (ветка на Ейск) – Тихорецк (ветка на Краснодар – Горячий Ключ – Туапсе и Новороссийск – порт Кавказ от Краснодара) – Армавир (ветка на Белореченск – Туапсе – Адлер) – Минеральные Воды – Махачкала – Баку. Крупные ж.-д. узлы: Краснодар, Армавир, Кропоткин, Белореченск, Тимашёвск, Крымск. Одна из гл. проблем – низкая пропускная способность ж.-д. магистралей. Планируется строительство 2-го ж.-д. захода в порт Новороссийск, ж.-д. тоннеля в горах между посёлками Гайдук и Верхнебаканский, новой ж.-д. линии на участке Адлер – Красная Поляна и др. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием 17 тыс. км. Осн. магистрали: часть федеральной трассы Москва – Ростов-на-Дону – Павловская – Тихорецк – Армавир – Нальчик – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджаном; Павловская – Краснодар – Джубга – Туапсе – Адлер; Краснодар – Новороссийск – порт Кавказ. Стратегич. планы направлены на развитие автодорог, ведущих к Черноморскому побережью (в т. ч. строительство платной автодороги Абинск – Кабардинка, альтернативных автодорог до г. Сочи) и др. Судоходство по р. Кубань. Длина внутр. судоходных речных путей ок. 300 км. Крупнейший речной порт – Краснодар. Междунар. аэропорты: Краснодар (Пашковский), Сочи (Адлер); др. важные аэропорты – Анапа, Геленджик (на реконструкции, сер. 2009). Развит трубопроводный транспорт: междунар. нефтепровод «Тенгиз– Новороссийск» (объём прокачки 31,1 млн. т, 2006; планируется доведение мощности до 67 млн. т в год); газопровод «Россия – Турция» («Голубой поток»; мощность 16 млрд. м3 газа в год).
Внешнеторговый оборот К. к. 6031,0 млн. долл. США (2007), в т. ч. экспорт 3376,3 млн. долл. Экспортируют продукцию топливно-энергетич. комплекса (ок. 50% стоимости), продовольств. товары и с.-х. сырьё (ок. 30%), металлы и изделия из них (св. 10%). Импортируют гл. обр. продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 50%) и продукцию машиностроения (21%). Ок. 90% внешнеторгового оборота К. к. приходится на Турцию, Францию, Италию, Германию, Египет, Китай и Украину.
Здравоохранение. В К. к. работают 19449 врачей и 41910 лиц ср. мед. персонала; мед. помощь оказывают 347 лечебно-профилактич. учреждений, 751 фельдшерско-акушерский пункт, 151 здравпункт; на 10 тыс. жит. приходится 93,9 больничной койки (2006). Заболеваемость туберкулёзом составляет 51,5 случая на 100 тыс. жит. (2006). Зарегистрировано 740 случаев ВИЧ-инфекции (2006). Осн. причины смерти: болезни системы кровообращения (34,1%), травмы и отравления (29%), злокачественные новообразования (13%) (2006). Курорты: Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск, Сочи, Туапсе и др.
Образование. Учреждения науки и культуры. В 1483 дошкольных учреждениях воспитываются ок. 168 тыс. детей; действуют 1270 дневных общеобразоват. учреждений (483,5 тыс. уч-ся), в т. ч. 13 казачьих образоват. учреждений, 211 школ с классами и группами казачьей направленности; 71 учреждение начального (31 тыс. уч-ся) и 139 учреждений среднего (включая филиалы, 86,5 тыс. уч-ся) проф. образования. Ок. 140 вузов (включая филиалы, 180 тыс. студентов), в т. ч. 11 государственных (2008). Крупные вузы, гл. науч. учреждения, музеи и библиотеки находятся в Краснодаре, Армавире, Ейске, Новороссийске. Действуют также Всерос. НИИ цветоводства и субтропич. культур в Сочи; Анапский археологич. музей-заповедник «Горгиппия» (1909, совр. статус с 1977), Гос. литературно-мемориальный музей Н. А. Островского (1937, Сочи), Сочинский худож. музей (1971, совр. статус с 1988), Таманский музейный комплекс (1976); историко-краеведч. музеи – в Туапсе, Геленджике, Тихорецке, в станицах Отрадная, Полтавская и др.; Дом-музей В. Г. Короленко в Геленджике (1964), Дом-музей художника-передвижника А. А. Киселёва в Туапсе, Мемориальный музей Ю. В. Кондратюка (1972, станица Октябрьская).
Средства массовой информации. Ведущие краевые издания (все – в г. Краснодар): газеты – «Вольная Кубань» (с 1917; совр. назв. с 1991, ежедневная, тираж 40 тыс. экз.), «Кубанские новости» (с 1991; 4 раза в неделю, 50 тыс. экз.), «Кубань сегодня» (с 1996; 4 раза в неделю, 20 тыс. экз.), «Краснодарские известия» (3 раза в неделю, 23 тыс. экз.), «Краевые новости» (с 2002; еженедельно, 350 тыс. экз.); районные и муниципальные газеты: «Анапское Черноморье» (г. Анапа, 3 раза в неделю, 6 тыс. экз.), «Власть Советов» (Выселковский р-н, с 1935; совр. назв. с 1967, 2 раза в неделю, 5,8 тыс. экз.), «Прибой» (г. Геленджик, с 1920; 3 раза в неделю, 11 тыс. экз.), «Новороссийский рабочий» (г. Новороссийск, с 1920; 5 раз в неделю, 30 тыс. экз.), «Наш дом – Сочи» (г. Сочи, еженедельно, 100 тыс. экз.), «Тамань» (Темрюкский р-н, 2–3 раза в неделю), «Туапсинские вести» (г. Туапсе, 4 раза в неделю, 10 тыс. экз.) и др. Радиовещание с 1926, телевидение с 1955 (регулярно с 1959). Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют ГТРК «Кубань», «Краснодарская государственная краевая телерадиовещательная компания "Новое телевидение Кубани"» (с 1999), телерадиовещательная компания (ТРК) «Радио и телевидение Новороссийска», ТРК «Краснодар» (с 2002), телекомпания «Новое Новороссийское телевидение», ТРК «ТВ Крымский экран» (с 1998) и др.
Архитектура и изобразительное искусство.
Среди памятников древней архитектуры и иск-ва на территории К. к.: многочисл. дольмены (Джубгинский; Волконский; близ пос. Солоники; дольменная группа в урочище Богатырка; близ аула Большой Кичмай и др.); произведения, связанные с майкопской культурой, кобанской культурой, скифскими курганами (среди них – Келермес, Костромские курганы, Ульские курганы).
Античный период представлен руинами городов (Фанагория, Горгиппия, Гермонасса, Кепы и др.), крепостей, поселений (Тирамба близ пос. За Родину у вулкана Синяя балка с руинами культового комплекса с толосом 3 в. до н. э.) на берегу Чёрного м., Таманского и Темрюкского заливов; курганами (Артюховский курган, Васюринский, Лысая гора, Большая и Малая Близницы и др.). В античных городах найдены произведения скульптуры (Афродита Таманская из г. Кепы, 2 в. до н. э., ГИМ) и ювелирного иск-ва, керамика (фигурные сосуды в виде сфинксов, сирен кон. 5 – нач. 4 вв. до н. э., Эрмитаж, С.-Петербург), саркофаги (Таманский, 4–3 вв. до н. э., ГИМ), архит. детали (акротерий из Фанагории, 4 в. до н. э., ГМИИ). Большой интерес представляют предметы из погребений зубовско-воздвиженской группы, из Золотого кладбища.
Ср.-век. памятники К. к. также сосредоточены в осн. на побережье. В результате раскопок обнаружены: ранневизантийские сооружения в Фанагории, Кепах и Гермонассе на Таманском п-ове; Ильичёвское городище, поселения на Кандауре; оборонит. стена из сырцового кирпича в Таматархе (Матрахе, Тмутаракани). К периоду существования Тмутараканского княжества относится строительство крестово-купольного храма Богородицы с притворами. На городище в устье р. Нечепсухо найдены обломки мрамора (в т. ч. капители), позволяющие предполагать, что здесь находился кафедральный храм. На территории древней Зихии известно также городище Дузу-Кале (близ Новомихайловского) с крепостью, сложенной из тёсаного камня. В юж. части побережья К. к. сохранились остатки ранневизантийской базилики в долине р. Мзымта. В 10 в. в Лоо был построен крестово-купольный храм с притворами – памятник архитектуры сев. Абхазии; в 10–12 вв. – базилики на опорах (Леснянская II), с изолированными нефами и выраженными снаружи апсидами (Леснянская I, храм на горе Малый Ахун), представляющие собой, по-видимому, переходный вариант между византийско-абхазскими крестово-купольными храмами и грузинскими т. н. 3-церковными базиликами; крестообразные купольные (Крион-Нерон) и зальные (Монастырь, Галицинский; на горе Сахарная Головка, на р. Агуа) храмы. Также на побережье К. к. находилось неск. генуэзских крепостей 14–15 вв.: Матрега, Копа, Мапа, Бата, Касто, Лияш. Вдали от побережья, близ станицы Белореченская на р. Белая в 1467–68 арм. мастер Крым-бей из Кафы построил маленький зальный храм с невыраженной снаружи апсидой, стрельчатыми арками, рельефами и надписями на греч. и арм. языках – типичный памятник арм. архитектуры Крыма 14–15 вв.
На юго-востоке К. к. находятся Ильичёвское и Урупское городища, где представлены типичные для Зап. Алании зальные храмы с выраженной снаружи полукруглой апсидой (храмы № 1, 2, 3 в Урупе и № 2, 3, 6, 7, 8 в Ильиче), а также храмы с невыраженной снаружи полукруглой апсидой [простой храм № 5 на Ильичёвском городище, более сложный храм № 1 там же (с «заплечиками» – уступами при переходе к виме – апсиды, пилястрами посередине наоса и притвором)]. На Ильичёвском городище имеются две 3-нефные одноапсидные базилики: первая (храм № 4; вероятно, епископский или княжеский, предположительно нач. 10 в.) имела изолированные нефы-приделы (типа Аба-Анта в Абхазии), однако боковые нефы не предназначались для богослужения; во второй (храм № 6) нефы разделялись лёгкими опорами. Такой план короткой, подквадратной в плане базилики с 4 колонками и без купола характерен для церквей Трапезунда 9–10 вв. К 14–15 вв. относят предметы из Белореченских курганов. Сохранились руины тур. крепостей 16–18 вв.
В 18 в. создавались фортификационные сооружения: т. н. Русские ворота в Анапе (фрагмент тур. крепости 1783), бастионы Фанагорийской крепости на вост. окраине Тамани (кон. 18 в., инженеры И. И. Князев, Ф. П. Деволлан). Классицизм в церковной архитектуре представлен Покровской ц. в пос. Тамань (1794, арх. Н. А. Львов; реконструкция – 1911), Скорбященской ц. в Краснодаре (1844). В русско-византийском стиле построены: собор Св. Александра Невского (Белый Войсковой) в Краснодаре (1849–72, архитекторы братья Е. Д. и И. Д. Черник, разобран в 1932, восстановлен в 2000–06), Свято-Вознесенский храм в станице Пластуновская (1870–99); в русском стиле – собор Архангела Михаила в Сочи (1874–90, арх. А. С. Каминский), Царские ворота (1888, арх. В. А. Филиппов, разобраны в 1928), ц. Св. Георгия Победоносца (1895–1903), ц. Илии Пророка (1907) и Свято-Троицкий собор (1899–1910, арх. И. К. Мальгерб, росписи Н. М. Сафонова) в Краснодаре, Свято-Георгиевская ц. в с. Лесное (1898–1915); в неовизантийском стиле – Свято-Екатерининский собор в Краснодаре (1900–14, арх. Мальгерб). В кон. 19 – нач. 20 вв. активно велось строительство дач и дворцов в курортных местах (царский охотничий дворец в Красной Поляне, 1901, арх. А. И. Носаневич). В стиле модерн построены: Мариинский женский ин-т (1906–09, арх. А. П. Косякин, с элементами классицизма) в Краснодаре, здание б-ки им. А. С. Пушкина в Сочи (нач. 20 в.). Среди сохранившихся маяков в К. к. один из старейших – в Адлере (1898).
В 1920–30-х гг. строились санатории в стилях конструктивизма и неоклассицизма: в Хостинском р-не – комплекс санаториев «Заря» и «Горный воздух» (1931, архитекторы А. А. и Л. А. Веснины), санаторий им. Ворошилова (1931–1933, арх. М. И. Мержанов), санаторий им. Г. К. Орджоникидзе (1934–37, арх. И. С. Кузнецов), «Правда» (1936, арх. П. П. Еськов). В стиле сов. неоклассицизма в 1930–50-е гг. построены: в Сочи – Зимний и Летний театры (1937), Худож. музей (1936, арх. И. В. Жолтовский), железнодорожный (1952, арх. А. Н. Душкин) и Морской (1955, архитекторы К. С. Алабян, Л. Б. Карлик) вокзалы; дача И. В. Сталина в Мацесте (ныне – санаторий «Зелёная роща»). В 1936 по проекту арх. С. И. Воробьёва сооружена смотровая башня с элементами неоготики на горе Ахун близ пос. Мацеста. Среди построек 1970–80-х гг.: Лазаревский центр нац. культур в пос. Лазаревское, концертный зал «Фестивальный» в Сочи (1979).
В кон. 20 – нач. 21 вв. возведены: арм. храм Сурб-Саркис в Адлере (1993); ансамбли мон. в честь иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» в Апшеронске (1991, реорганизован в 2002), Свято-Духова мужского мон. в Тимашёвске (1992, ц. Св. Духа), Троице-Георгиевского женского мон. в с. Лесное (церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери, 2000–07; ц. Св. Уара, шатровая церковь в честь иконы Божией Матери «Семистрельная», обе – 2006–2007; все – арх. Ф. И. Афуксениди); церкви Рождества Христова (1992–98), Св. Иоанна Воина в Авиагородке (1995–2000) и Св. Николая в Краснодаре (2006–08), Свято-Никольский собор в Ейске (1998), церкви Св. Николая в Лазаревском (1999), Св. Харлампия в Красной Поляне (1992–2003, арх. Ф. И. Афуксениди), Св. Николая в Армавире (1996–2007), Св. Ксении Петербургской в пос. Абрау-Дюрсо (1999–2006), ц. в честь иконы Божией Матери «Всецарица» Краснодарского Всецарицынского мон. (2001, арх. В. Н. Ижиков, повторяет формы Свято-Духовского храма Троице-Сергиевой лавры), церкви Св. княгини Ольги в с. Ольгинка (2004–06), Сошествия Св. Духа в Адлере (2007), Св. Николая в с. Молдовка в неовизантийском стиле (2000–08).
В 19 – нач. 20 вв. развивалось иконописание (икона Божией Матери «Державная Игумения», 1918, Марие-Магдалининский мон. в станице Роговская). В 1-й пол. 20 в. работали кубанские мастера А. Н. Зеленский, А. С. Заденварк, Т. М. Удальцов, А. П. Мочалов, П. С. Косолап, Е. И. Постполитаки, Н. В. Харитонов; с 1930-х гг. – художники Н. Лой, Г. Аракелян, И. Коновалов, Н. Евса, И. Хлюткин, В. Крысин, В. Онищенко, П. Калягин, А. Калугин, Г. Г. Аветисян, В. М. Козлов, Н. Д. Шариков, Т. М. Яценко, В. Зеленев, Л. Цигоев, М. Богоявленский, А. П. Ладонкин, К. Матцев, П. Ружейников. После Вел. Отеч. войны выдвигаются художники Н. Маричева, А. Третьяков, М. Радин, Н. Н. Миронов, Д. Бирюков, В. Мордовин, Г. Г. Булгаков, В. В. Монастырный, В. Кузьменко, О. Коломойцев, Г. Шахбазян, Г. Кравченко, А. Паршков, график Г. Кошельников, скульпторы И. Максимов, К. Сидашенко, В. Ермаков, И. Шмагун, О. Коломойцев; в кон. 20 в. – график Е. Е. Казицын, живописец А. Кочанович и др. В русле совр. авангардистских течений работают художники Е. Цей, М. Архангельский, В. Абрамов, П. Бабенко, Н. Ватаман, О. Ковтун.
Музыка. Муз. фольклор русских (в т. ч. казаков), адыгов, украинцев, белорусов, армян, азербайджанцев, греков, грузин, немцев, татар, цыган и др. народов поддерживают: краевой Центр нац. культур (1992, Краснодар), Лазаревский районный центр нац. культур (1992), творч. объединение «Надежда России» в Анапе (1999), мн. фольклорные коллективы, среди которых – ансамбль казачьей песни «Казачья душа» (1997, Краснодар), Нар. казачий хор (1984, Анапа), адыгский ансамбль песни и танца «Ошхамаф» (Краснодар), коллектив греч. музыки и танца «Понтос».
В 1811–1921 функционировал Войсковой певческий хор, созданный по инициативе протоиерея Черноморского казачьего войска К. В. Россинского. Традиции этого коллектива продолжил Кубанский казачий хор, основанный в 1936 крупнейшим музыкантом того времени Г. М. Концевичем. В 1812–1922 работал симфонич. оркестр. Вскоре после Окт. революции 1917 было создано Екатеринодарское отделение Всерос. союза оркестрантов. В 1934–37 в Краснодаре находился филиал Азово-Черноморской краевой филармонии, в 1939 преобразованный в Краснодарскую краевую гос. филармонию (ныне им. Г. Ф. Пономаренко). В состав филармонии входят: оркестры – Симфонический (1997, на базе Камерного оркестра Кубани), рус. народный «Виртуозы Кубани» (1993), эстрадной и джазовой музыки «Екатеринодар-бэнд» (1996); Камерный хор (1988); ансамбли – песни и пляски «Казачья вольница» (1985), рус. песни и музыки бр. Савельевых (с 1986 в филармонии), рус. концертный «Ивушка» (2003). В 1931 в Армавире открылся 1-й Азово-Черноморский краевой театр муз. комедии (антреприза мадам Амираго). В 1933 на его основе в Краснодаре открыт Театр оперетты (с 1937 Театр муз. комедии, с 1964 краевой Театр оперетты), ныне (с 1997) – Муз. театр (с 2004 худ. рук. и гл. дирижёр В. П. Зива). В 2000-е гг. здесь поставлены оперы: «Кармен» Ж. Бизе (реж. А. О. Степанюк), «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (реж. Д. А. Бертман; обе 2002), «Иоланта» П. И. Чайковского (реж. Р. Г. Виктюк, 2003) и др. В 2002 театр вошёл в Гос. творч. объединение «Премьера» (1992, с 2007 им. Л. Г. Гатова), в составе которого также находятся: Кубанский симфонич. оркестр (1991, с 1998 гл. дирижёр В. А. Понькин), ансамбль казачьей песни «Криница» (1994), Биг-бэнд Г. Гараняна (1997), Муз. шоу-театр «Премьера», вокально-хореографич. ансамбль «Родник», Концертный духовой оркестр, «Премьер-оркестр» (все – в Краснодаре). С 1966 функционирует Краснодарское краевое отделение СК России. Среди проф. композиторов края: Г. Ф. Пономаренко, В. М. Волченко, Д. Б. Гянджецян, В. А. Кеворков, В. Г. Комиссинский, В. В. Магдалиц, Г. А. и А. Г. Селезнёвы, Б. М. Целковников, В. А. Чернявский. В Краснодаре работают: Гос. ун-т культуры и искусств (открыт в 1966 как Ин-т культуры, с 1991 Ин-т культуры и иск-в, с 1998 совр. назв.), Гос. конс. (2002).
Фестивали: международные – слав. культуры «Славянск» (с 2004, Славянск-на-Кубани), «Голоса традиций» (с 2006, Темрюк), памяти М. Л. Ростроповича (2007, Краснодар), органной музыки (Сочи), джазовый «Чёрное море» (с 1993, Сочи), джазовый в Анапе; краевые – «Кубанская музыкальная весна» (с 1967), фольклорный «Золотое яблоко» (с 1987, оба – в Краснодаре), «Премьера» (Армавир), «Анапская музыкальная весна». Междунар. конкурсы: пианистов им. М. А. Балакирева «Русская музыка» (с 2004, Краснодар), фольклорного иск-ва «Живая культура» (с 2007, Темрюк). Всерос. фестиваль-конкурс муз. коллективов «Темижбекские вечера» им. генерала В. В. Афанасьева (с 2003, станица Темижбекская Кавказского р-на).
Театр. В крае работают: Театр драмы им. М. Горького (1920), Краевой театр кукол (1939) – в Краснодаре; Летний театр (1937), Зимний театр (1938) – в Сочи; Армавирский театр драмы и комедии (1908), Туапсинский ТЮЗ (1991). Проводятся фестивали «Кинотавр» (с 1991, Сочи), «Киношок» (с 1992, Анапа), Междунар. фестиваль театров кукол «Арт-визит» (с 1997, Краснодар), фестиваль любительских и проф. фильмов «Молодой киновек» (с 2005, Краснодар), Всерос. фестиваль детских и юношеских театров «Лазурная маска» (Геленджик). С 2006 один раз в два года в Сочи проходит Междунар. конкурс «Молодой балет мира».