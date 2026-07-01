КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ - субъ­ект Российской Фе­де­ра­ции.

Рас­по­ло­жен на юге Ев­ропейской час­ти РФ. Омы­ва­ет­ся на юго-за­па­де во­да­ми Чёр­но­го моря, на се­ве­ро-за­па­де - Азов­ско­го моря и Кер­чен­ско­го пролива. Гра­ни­чит с Аб­ха­зи­ей (на юге) и Ук­раи­ной (че­рез Кер­чен­ский пролив). Вхо­дит в состав Южного фе­де­раль­но­го ок­ру­га. Площадь 75,5 тысяч км2. Население 5121,8 тысяч человек (2008; 3432,0 тысяч человек в 1959 году, 4680,3 тысяч человек в 1989 году). Административный центр - город Крас­но­дар. Административно-территориальное де­ле­ние: 38 рай­онов, 26 го­ро­дов, 12 по­сёл­ков городского ти­па.

Ор­га­ны го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти.

Сис­те­ма ор­га­нов государственной вла­сти края оп­ре­де­ля­ет­ся Кон­сти­ту­ци­ей РФ и Ус­та­вом Крас­но­дар­ско­го края (в редакции 1997 года). Государственная власть в крае осу­ще­ст­в­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей края, ины­ми ор­га­на­ми государственной вла­сти, об­ра­зуе­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом и за­ко­на­ми края. За­ко­но­дательное со­б­ра­ние края - за­ко­но­дательный (пред­ста­вительный) ор­ган государственной вла­сти. Со­сто­ит из 70 де­пу­татов , из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го и пря­мо­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии на 5 лет. Гла­ва ад­ми­ни­ст­ра­ции (гу­бер­на­тор) края воз­глав­ля­ет ис­пол­нительную власть края. Пол­но­мо­чи­я­ми гла­вы ад­ми­ни­ст­ра­ции (гу­бер­на­то­ра) края гра­ж­да­нин РФ на­де­ля­ет­ся За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем по пред­став­ле­нию Пре­зи­ден­та РФ.

При­ро­да.

Рель­еф. Тер­ри­то­рия рас­по­ло­же­на в западной час­ти Пред­кав­ка­зья и Боль­шо­го Кав­ка­за. В бе­ре­го­вой ли­нии Чёр­но­го моря вы­де­ля­ют­ся Но­во­рос­сий­ская (Це­мес­ская) и Ге­ленд­жик­ская бух­ты, по­лу­ост­ро­ва Та­ман­ский и Аб­рау; в бе­ре­го­вой ли­нии Азов­ско­го моря - Тем­рюк­ский и Ясен­ский за­ли­вы.

Рель­еф Краснодарского края раз­но­об­ра­зен. 2/3 тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют рав­ни­ны, пред­став­лен­ные Ку­ба­но-При­азов­ской низ­мен­но­стью, При­ку­бан­ской на­клон­ной рав­ни­ной и дель­той реки Ку­бань. Ку­ба­но-При­азов­ская низ­мен­ность - ал­лю­ви­аль­ная, сла­бо­на­клон­ная к се­ве­ро-за­па­ду (от 156 до 0 м) рав­ни­на с об­шир­ны­ми пой­ма­ми; При­ку­бан­ская на­клон­ная тер­ра­си­ро­ван­ная рав­ни­на (высота от 100 м на за­па­де до 500 м на вос­то­ке) рас­чле­не­на глу­бо­ки­ми до­ли­на­ми ле­вых при­то­ков реки Ку­бань с се­ри­ей реч­ных тер­рас (высота до 180-200 м) и круп­ны­ми бал­ка­ми. Дель­та Ку­ба­ни за­ни­ма­ет площадь бо­лее 3500 км2; для её рель­е­фа ти­пич­ны мно­го­численные рус­ла вре­мен­ных ру­ка­вов, ери­ков, при­ру­сло­вые гря­ды, меж­гря­до­вые по­ни­же­ния, дель­то­вые ли­ма­ны и плав­ни. Та­ман­ский по­лу­ост­ров - край­няя западная око­неч­ность Боль­шо­го Кав­ка­за - от­ли­ча­ет­ся слож­ным рель­е­фом: вы­де­ля­ют­ся мор­ские и ал­лю­ви­аль­ные низ­мен­но­сти (высота 0-3 м) с при­ру­сло­вы­ми ва­ла­ми, ли­ман­ны­ми по­ни­же­ния­ми и дель­то­вы­ми озё­ра­ми; раз­но­вы­сот­ные гря­ды (са­мая вы­со­кая - Цен­траль­ная, высота 164 м); свыше 30 по­тух­ших и дей­ст­вую­щих гря­зе­вых вул­ка­нов (соп­ки Чир­ко­ва, Ка­ра­бе­то­ва и др.). Для бе­ре­го­вой ли­нии ха­рак­тер­ны ли­ма­ны, от­чле­нён­ные от мо­ря длин­ны­ми ко­са­ми, жи­во­пис­ные мы­сы, пес­ча­ные пля­жи. На вос­то­ке Краснодарского края - ок­раи­на Став­ро­поль­ской воз­вы­шен­но­сти.

Гор­ный рель­еф пред­став­лен хреб­та­ми и меж­гор­ны­ми кот­ло­ви­на­ми Западного Кав­ка­за. В пре­де­лах наи­бо­лее низ­кой его час­ти - Северо-Западного Кав­ка­за (от города Ана­па до го­ры Фишт) - рас­про­стра­не­ны низ­ко­гор­ные и сред­не­гор­ные хреб­ты высотой от 600-900 м на за­па­де до 1800 м на вос­то­ке. Для осе­вой час­ти в пре­де­лах Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­та Боль­шо­го Кав­ка­за ха­рак­тер­ны сред­не­го­рья и вы­со­ко­го­рья, в т. ч. 11 вер­шин вы­ше 3000 м: го­ра Цах­воа (3345 м, выс­шая точ­ка Краснодарского края), Се­вер­ный Псе­аш­хо (3256 м), Юж­ный Псе­аш­хо (3251 м) и др. На за­па­де хреб­ты име­ют мяг­кие очер­та­ния, к вос­то­ку от го­ры Фишт рас­про­ст­ра­не­ны ост­ро­ко­неч­ные вер­ши­ны, ка­ры, тро­ги. Глав­ный хре­бет от­де­лён Южной внут­ри­гор­ной де­прес­си­ей от рас­по­ло­жен­но­го се­вер­нее Бо­ко­во­го хреб­та, раз­де­лён­но­го при­то­ка­ми реки Ку­бань (Пшиш, Бе­лая, Ла­ба) на отдельные хреб­ты и мас­си­вы (хреб­ты Ка­ра­тян­ский, Се­маш­хо, Мас­та­кан, Ма­ги­шо). К се­ве­ро-вос­то­ку па­рал­лель­но Бо­ко­во­му хреб­ту от реки Бе­лая про­сти­ра­ет­ся Пе­ре­до­вой хре­бет высотой до 2368 м (го­ра Боль­шой Тхач), рас­чле­нён­ный до­ли­на­ми рек на хреб­ты и мас­си­вы Ду­дугуш, Ма­лый Бам­бак и др. Се­вер­нее про­тя­ги­ва­ют­ся Ска­ли­стый (Ах­мет-Го­ра, 1313 м), Па­ст­бищ­ный (Лы­сая Тес­ни­на, 1077 м) и Ле­си­стый (Ша­хан, 683 м) хреб­ты с кру­ты­ми юж­ны­ми и по­ло­ги­ми се­вер­ны­ми скло­на­ми, раз­де­лён­ные меж­гор­ны­ми кот­ло­ви­на­ми.

Для юж­но­го, бо­лее уз­ко­го и кру­то­го мак­ро­скло­на За­пад­но­го Кав­ка­за ти­пи­чен эро­зи­он­но-тек­то­ни­че­ский рель­еф. Хреб­ты здесь ко­рот­кие: от 15-20 км (На­ва­гир, Шеб­ли) до 40-42 км (Аутль, Аму­ко); рас­чле­не­ны глу­бо­ко­вре­зан­ны­ми уз­ки­ми до­ли­на­ми, т. н. ще­ля­ми (Ло­ба­но­ва, Ши­ро­кая, На­ва­гир­ская и др.); встре­ча­ют­ся кань­о­ны, осо­бен­но в до­ли­не реки Мзым­та. Бе­ре­га Чёр­но­го моря в основном кру­тые, аб­ра­зи­он­ные, с уча­ст­ка­ми морских тер­рас.

В го­рах и час­тич­но на Та­ман­ском полуострове ши­ро­ко раз­ви­ты кар­сто­вые фор­мы рель­е­фа (кар­ры, во­рон­ки, ос­тан­цы, кот­ло­ви­ны и др.). Один из са­мых за­кар­сто­ван­ных рай­онов - хре­бет Алек: около 40 пе­щер и шахт, из них 9 шахт глуб­же 200 м. Круп­ней­шая в Краснодарском крае Во­рон­цов­ская пе­ще­ра в бас­сей­не реки Ку­деп­ста име­ет дли­ну 11720 м. В вы­со­ко­горь­ях и на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье (рай­он Но­во­рос­сий­ска, Ту­ап­се, Со­чи) от­ме­ча­ют­ся се­ле­вые по­то­ки, в го­рах час­ты ла­ви­ны. На се­ве­ро-за­па­де ти­пич­ны круп­ные сейс­мо­гра­ви­та­ци­он­ные струк­ту­ры: ополз­ни, об­ва­лы, бло­ки-от­тор­жен­цы объ­ё­мом до 7 миллионов м3 (мы­сы Боль­шой и Ма­лый Ут­риш). Ин­тен­си­вен раз­мыв бе­ре­гов, осо­бен­но на Азов­ском море (средние ско­ро­сти раз­мы­ва до 3,6 м/год в рай­оне При­мор­ско-Ах­тар­ска).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Северо-восточная часть тер­ри­то­рии Краснодарского края рас­по­ло­же­на в пре­де­лах юго-западной ок­раи­ны Скиф­ской мо­ло­дой плат­фор­мы, имею­щей главным образом па­лео­зой­ское склад­ча­тое ос­но­ва­ние, пе­ре­кры­тое чех­лом ме­зо­зойско-кай­но­зой­ских тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ных осад­ков. Крайняя северная часть Краснодарского края относится к Рос­тов­ско­му по­гружённому выступу Украинско­го щита древней Восточно-Европейской плат­фор­мы. Южная и юго-западная час­ти Краснодарского края при­над­ле­жат северо-западному по­гру­же­нию склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мы Боль­шо­го Кав­ка­за Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, в строе­нии ко­то­рой с се­ве­ра на юг вы­де­ля­ют: тек­то­ническую зо­ну северного скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за (на­клон­но за­ле­гаю­щие шель­фо­вые тер­ри­ген­ные и кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния, воз­раст ко­то­рых уве­ли­чи­ва­ет­ся в южном на­прав­ле­нии от мио­це­но­во­го до ран­неюр­ско­го); зо­ну Пе­ре­до­во­го хреб­та (па­лео­зой­ские слан­цы, ме­та­пес­ча­ни­ки, офио­ли­ты, верх­не­па­лео­зой­ская мо­лас­са, триа­со­вые кар­бо­нат­ные и тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния); осе­вую зо­ну Бо­ко­во­го и Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­тов (про­те­ро­зой­ские и па­лео­зой­ские кри­стал­лические слан­цы, ам­фи­бо­ли­ты, гней­сы, про­рван­ные ин­тру­зия­ми ка­мен­но­уголь­ных гра­ни­тои­дов); зо­ну южного скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за (ниж­не­сред­не­юр­ская слан­це­вая фор­ма­ция); фли­ше­вую зо­ну (тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ная фли­ше­вая фор­ма­ция верх­ней юры, ме­ла и ниж­ней час­ти па­лео­ге­на). В северо-западном на­прав­лении склад­ча­то-по­кров­ное со­ору­же­ние су­жи­ва­ет­ся; па­лео­зой­ские и юр­ские от­ло­же­ния по­гру­жа­ют­ся под фли­ше­вую фор­ма­цию, сла­гаю­щую осе­вую часть оро­ге­на и пе­ре­хо­дя­щую на его северное кры­ло. На край­нем юге Краснодарского края рас­по­ло­жен ок­раинный Ад­лер­ский про­гиб, за­пол­нен­ный мощ­ной тол­щей оли­го­це­на - нео­ге­на (в т. ч. гли­ни­стой май­коп­ской се­ри­ей), ко­то­рый вдоль под­вод­ной ок­раи­ны Кав­ка­за пе­ре­хо­дит в Ту­ап­син­ский про­гиб. Западная часть Краснодарского края от­но­сит­ся к Кер­чен­ско-Та­ман­ско­му по­пе­реч­но­му про­ги­бу, так­же за­пол­нен­но­му в основном гли­ни­стой тол­щей оли­го­це­на - нео­ге­на. Центральная и северо-западная части Краснодарского края за­ни­ма­ют Западно-Ку­бан­ский и Восточно-Ку­бан­ский пе­ре­до­вые про­ги­бы, за­пол­нен­ные оли­го­цен-чет­вер­тич­ной мо­лас­сой. Гор­ные рай­оны Краснодарского края, Чер­но­мор­ское по­бе­ре­жье, Та­ман­ский полуостров - зо­на вы­со­кой сейс­мич­но­сти (ин­тен­сив­ность зем­ле­тря­се­ний мо­жет дос­ти­гать 7-8 бал­лов).

Важ­ней­шие по­лез­ные ис­ко­пае­мые Краснодарского края - нефть и при­род­ный го­рю­чий газ (из­вест­но свыше 150 мел­ких и сред­них место­ро­ж­де­ний, в т. ч. неф­тя­ное Ана­ста­си­ев­ско-Тро­иц­кое), це­мент­ное сы­рьё (ме­сто­ро­ж­де­ния мер­ге­лей в рай­оне г. Но­во­рос­сийск), ка­мен­ная соль и гипс (Ше­док­ское ме­сто­ро­ж­де­ние), под­зем­ные во­ды, сре­ди них - промышленные ио­до-бром­ные (круп­ное Сла­вя­но-Тро­иц­кое ме­сто­ро­жде­ние, за­клю­чаю­щее около 30% за­па­сов РФ), ле­чеб­ные ми­не­раль­ные, тер­маль­ные и пре­сные пить­е­вые во­ды. Ило­вые гря­зи Чем­бург­ско­го, Со­лё­но­го и Хан­ско­го озёр, Ви­тя­зев­ско­го и других ли­ма­нов ис­поль­зу­ют­ся в ле­чеб­ных це­лях, в т. ч. на ку­рор­тах Со­чи, Ана­па, Ге­ленд­жик, Го­ря­чий Ключ, Ейск.

Так­же из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния руд рту­ти, ура­на, мар­ган­ца, при­род­ных стро­ительных ма­те­риа­лов (пес­ки, гли­ны, пес­ча­но-гра­вий­ный ма­те­ри­ал и др.), кам­не­са­мо­цвет­но­го сы­рья (яш­мы и др.). На тер­ри­то­рии Краснодарского края вы­яв­ле­ны уча­ст­ки, пер­спек­тив­ные на об­на­ру­же­ние ти­тан-цир­ко­ние­вых рос­сы­пей, руд зо­ло­та, ред­ких ме­тал­лов, по­ли­ме­тал­лов.

Кли­мат. При­род­ные ус­ло­вия в це­лом бла­го­при­ят­ны для жиз­ни на­се­ле­ния. Кли­мат на большей части тер­ри­то­рии уме­рен­но кон­ти­нен­таль­ный, на по­бе­ре­жье Чёр­но­го моря к се­ве­ро-за­па­ду от Ту­ап­се име­ет чер­ты сре­ди­зем­но­мор­ско­го (с су­хим жар­ким ле­том и дожд­ли­вой мяг­кой зи­мой), юж­нее Ту­ап­се - суб­тро­пи­че­ский влаж­ный. В го­рах вы­ра­же­на вы­сот­ная кли­ма­тическая зо­наль­ность, ус­лож­нён­ная ме­стны­ми оро­гра­фическими ус­ло­вия­ми. Го­до­вая сум­мар­ная ра­диа­ция со­став­ля­ет 115-120 ккал/см2. В те­че­ние все­го го­да типич­ны рез­кие из­ме­не­ния по­го­ды; зна­чи­тель­ны ме­сяч­ные, се­зон­ные и мно­го­лет­ние ко­ле­ба­ния тем­пе­ра­тур. Для пред­го­рий ха­рак­тер­ны фё­ны, спо­соб­ст­вую­щие бы­ст­ро­му схо­ду сне­га вес­ной и уве­ли­че­нию па­вод­ков на ре­ках. В рай­оне Ана­па - Но­во­рос­сийск - Ту­ап­се ти­пич­на северо-восточного бо­ра со ско­ро­стью вет­ра свыше 15 м/с, ино­гда свыше 40 м/с (в де­каб­ре 1997 года до 47 м/с). Среднее ко­ли­че­ст­во дней с бо­рой 21 (в Но­во­рос­сий­ске бо­лее 40), из них 18 в хо­лод­ное по­лу­го­дие. Из не­бла­го­при­ят­ных при­род­ных яв­ле­ний - за­мо­роз­ки, за­су­хи, пыль­ные бу­ри (осо­бен­но в северных и восточных рай­онах Краснодарского края), град, го­ло­лёд, ту­ма­ны (до 198 дней в Ачиш­хо), мгла; на Чер­но­мор­ском по­бе­ре­жье об­ра­зу­ют­ся смер­чи, со­про­во­ж­даю­щие­ся обиль­ны­ми осад­ка­ми и па­вод­ка­ми.

Зи­мы обыч­но не­ус­той­чи­вые, с от­те­пеля­ми, по­вы­ше­ни­ем темп-ры воз­ду­ха до 10-15 °C и мо­ро­за­ми до -39 °C. Средние температуры ян­ва­ря в рав­нин­ной час­ти от -4 °C на се­ве­ре до -1 °С на юге, на по­бе­ре­жье - от 1 °C (Ана­па) до 5 °C (Ад­лер), в го­рах на высоте 2000 м -8 °C. Снеж­ный по­кров на рав­ни­нах обыч­но ма­ло­мощ­ный (до 10 см) и не­ус­той­чи­вый; в вы­со­ко­горь­ях средняя мощ­ность снеж­но­го по­кро­ва дос­ти­га­ет 2,8 м и бо­лее. В го­рах вы­со­ка ла­ви­но­опас­ность (осо­бен­но в вер­ховь­ях рек Пше­ха, Бе­лая, Ма­лая Ла­ба, Ша­хе, Со­чи, Мзым­та); ниж­няя гра­ни­ца ла­ви­но­опас­ной зо­ны от 300 м на южной мак­ро­скло­не. Ле­том максимальная температура воз­ду­ха мес­та­ми дос­ти­га­ет 43 °С. Cредние температуры ию­ля на рав­ни­нах и по­бе­режь­ях 22-24 °C; в го­рах на высоте 2000 м 13 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 350 мм (Та­ман­ский полуостров) и 470 мм (Ку­ба­но-При­азов­ская низ­мен­ность) до 1400 мм в рай­оне города Со­чи. Наи­бо­лее увлаж­не­ны юго-западные скло­ны Боль­шо­го Кав­ка­за: до 3682 мм осад­ков в год (Ачиш­хо, высота 1880 м, - са­мое влаж­ное ме­сто в Рос­сии), вы­со­та снеж­но­го по­кро­ва здесь мак­си­маль­на и со­став­ля­ет в среднем 5-6 м. С 1960-х годов от­ме­ча­ет­ся ус­той­чи­вая тен­ден­ция к по­те­п­ле­нию и уве­ли­че­нию ко­ли­че­ст­ва осад­ков.

Не­смот­ря на то что вы­со­та сне­го­вой ли­нии со­став­ля­ет 1850-2150 м (са­мое низ­кое по­ло­же­ние в пре­де­лах Кав­ка­за), оле­де­не­ние в го­рах Краснодарского Края раз­ви­то не­зна­чи­тель­но. На северном мак­ро­скло­не Боль­шо­го Кав­ка­за в вер­ховь­ях Ма­лой Ла­бы рас­по­ло­же­ны 27 лед­ни­ков об­щей площадью 9,4 км2, на юж­ном (бас­сейн реки Мзым­та) - 8 лед­ни­ков об­щей площадью 1,75 км2. Пре­об­ла­да­ют ка­ро­вые лед­ни­ки. Са­мый круп­ный лед­ник Псе­аш­хо (дли­на 3,1 км, площадь 1,8 км2).

Внут­рен­ние во­ды. Из 7751 ре­ки (об­щая дли­на 29125 км) большая часть при­ходится на ма­лые во­до­то­ки (дли­на до 100 км); рек дли­ной от 100 до 500 км на­счи­ты­ва­ет­ся 25. Максимальной про­тя­жён­но­стью (662 км в пре­де­лах края) от­ли­ча­ет­ся Ку­бань, бас­сей­ну ко­то­рой при­над­ле­жит 60% всех рек Краснодарского Края; её основные при­то­ки - Уруп, Ла­ба, Бе­лая, Пшиш, Пше­ха, Псе­купс, Афипс. До­ли­ны мес­та­ми об­ра­зу­ют жи­во­пис­ные уще­лья (Пер­вые Вол­чьи Во­ро­та на реке Пше­ха, Гу­ам­ское на реке Курд­жипс и др.). Пи­та­ние рек сме­шан­ное; ха­рак­тер­ны па­вод­ки в те­че­ние все­го го­да с пре­об­ла­да­ни­ем сто­ка в хо­лод­ный пе­ри­од; ряд рек от­ли­ча­ет­ся зна­чительными ко­ле­ба­ния­ми вод­но­сти в те­че­ние го­да. Ре­ки степ­ной зо­ны, впа­даю­щие не­по­сред­ст­вен­но в Азов­ское море, со­став­ля­ют 22% всех рек Краснодарского Края, наи­бо­лее круп­ные из них - Ея, Чел­бас, Кир­пи­ли, Бей­суг. Пи­та­ние рек в основном сне­го­вое; ре­жим ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ве­сен­ним по­ло­водь­ем, по­ни­же­ни­ем вод­но­сти в лет­ний пе­ри­од и не­ко­то­рым уве­ли­че­ни­ем сто­ка осе­нью (ок­тябрь - но­ябрь). Сред­не­го­до­вые рас­хо­ды во­ды степ­ных рек ма­лы; сток за­ре­гу­ли­ро­ван боль­шим ко­ли­че­ст­вом пру­дов (свыше 1400). В Чёр­ное море впа­да­ет 18% рек Краснодарского Края - пре­имущественно не­боль­шие гор­ные ре­ки (Мзымта, Пша­да, Джуб­га), большая часть про­те­каю­щие в уз­ких ущель­ях. Час­ты во­до­па­ды (Бе­зы­мян­ный, Оре­хов­ский, Пшад­ские и др.). Пре­об­ла­да­ет до­ж­де­вое и грун­то­вое пи­та­ние; для рек сре­дизем­но­мор­ско­го ти­па (се­ве­ро-за­пад­нее Ту­ап­се) ти­пич­ны па­вод­ки в хо­лод­ную часть го­да и ус­той­чи­вая ме­жень с мая по ок­тябрь, из­ред­ка пре­ры­вае­мая па­вод­ка­ми (ино­гда ка­та­ст­ро­фи­че­ски­ми), для рек влаж­но­го суб­тро­пического кли­ма­та (рай­он Боль­шо­го Со­чи) - па­вод­ки в лю­бое вре­мя го­да и не­про­дол­жи­тель­ная не­ус­той­чи­вая ме­жень.

Бо­лее 1000 озёр (за­ни­маю­щих 2,4% площади Краснодарского Края), 80% из них рас­по­ло­же­ны на Ку­ба­но-При­азов­ской низ­мен­но­сти, Та­ман­ском полуострове и в дель­те реки Ку­бань. Пре­об­ла­да­ют ли­ма­ны с со­ло­но­ва­той (Ах­тар­ско-Гри­вен­ские, Чер­но­ер­ков­ско-Слад­ков­ские) и со­лё­ной (озеро Со­лё­ное) во­дой, дель­то­вые, ла­гун­ные, пой­мен­ные и про­са­доч­ные озё­ра. В го­рах встре­ча­ют­ся лед­нико­вые озё­ра (Кар­ды­вач, Аце­тук­ские), а так­же за­пруд­ные (круп­ней­шее в крае озеро Аб­рау, площадь 1,6 км 2 ), кар­сто­вые, тек­то­ни­че­ские и др.

Соз­да­но 4 круп­ных во­до­хра­ни­ли­ща (круп­ней­шее на Северном Кав­ка­зе - Крас­но­дар­ское во­до­хра­ни­ли­ще, площадь 397,8 км2, а так­же Вар­на­вин­ское, Крю­ков­ское, Ган­жин­ское во­до­хра­ни­ли­ща) и свыше 2 тысяч мел­ких во­до­хра­ни­лищ и пру­дов. Пре­имущественно для нужд ри­со­сея­ния со­ору­же­ны мно­го­численные оро­сительные сис­те­мы (Ку­бан­ская, Пет­ров­ско-Ана­ста­си­ев­ская, Марь­я­но-Че­бур­голь­ская, Тем­рюк­ская и др.) и ка­на­лы (Но­во­ку­бан­ский, 72 км; Ма­ги­ст­раль­ный ка­нал Чер­но­ер­ков­ской оп­рес­нительной сис­те­мы, 66 км). Зна­чи­тель­ны ре­сур­сы под­зем­ных вод (651,957 км3).

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­но-рас­тительный по­кров Краснодарского Края от­ли­ча­ет­ся боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем. На рав­ни­нах в северной час­ти пре­об­ла­да­ют чер­но­зё­мы обык­но­вен­ные (по во­до­раз­де­лам степ­ных рек Ея, Чел­ба­с, Бей­су­г раз­ви­ты их сверх­мощ­ные раз­ности); юж­нее они сме­ня­ют­ся чер­но­зё­ма­ми ти­пич­ны­ми и вы­ще­ло­чен­ны­ми, сфор­ми­ро­вав­ши­ми­ся под ко­рен­ной рас­ти­тель­но­стью раз­но­трав­но-зла­ко­вых сте­пей. На Та­ман­ском полуострове в бо­лее су­хих ус­ло­ви­ях пре­об­ла­да­ют южные чер­но­зё­мы под раз­но­трав­но-зла­ко­вой кус­тар­ни­ко­вой сте­пью. Бо­лее 70% пло­ща­ди степ­ной рав­нин­ной час­ти Краснодарского Края рас­па­ха­но и ис­поль­зу­ет­ся в сельском хозяйстве. Ес­те­ст­вен­ная рас­ти­тель­ность со­хра­ни­лась по скло­нам ба­лок и в других мес­тах, не ­ис­поль­зуе­мых под рас­паш­ку. По по­ни­же­ни­ям с вла­го­лю­би­вой рас­ти­тель­но­стью раз­ви­ты лу­го­во-чер­но­зём­ные поч­вы, мес­та­ми встре­ча­ют­ся со­лон­ча­ки, со­лон­цы и со­ло­ди.

Для дель­ты реки Ку­бань ха­рак­тер­ны вы­со­ко­трав­ные бо­лот­но-лу­го­вые со­об­ще­ст­ва (тро­ст­ник, ку­га, ро­гоз) на аллю­ви­аль­ных бо­лот­ных поч­вах. Об­сы­хаю­щие уча­ст­ки плав­ней за­ня­ты бо­ло­ти­сты­ми лу­га­ми на лу­го­вых и лу­го­во-бо­лот­ных поч­вах и мел­ко­зла­ко­вы­ми со­лон­ча­ко­вы­ми груп­пи­ров­ка­ми. Для ли­ма­нов ти­пич­ны бе­лая кув­шин­ка, ку­быш­ка, во­до­крас; во­дя­ной орех, ло­тос оре­хо­нос­ный. Не­боль­шие пло­ща­ди в пой­мах рек и на бо­ло­тах за­ни­ма­ют ле­са (главным образом из оль­хи клей­кой, ивы, то­по­ля).

К югу от реки Ку­бань рас­про­стра­не­ны пред­гор­ные ле­со­сте­пи с вы­ще­ло­чен­ны­ми и сли­ты­ми чер­но­зё­ма­ми и се­ры­ми лес­ны­ми поч­ва­ми. Лес­ные уча­ст­ки при­уро­че­ны к по­ни­же­ни­ям рель­е­фа и пред­став­ле­ны редкостойными со­об­ще­ст­ва­ми ду­ба с при­ме­сью ясе­ня, клё­на по­ле­во­го, иль­ма, пло­до­вых де­ревь­ев. Раз­вит тра­вя­нистый ярус из вы­со­ко­сте­бель­ных трав (злаки, де­вя­си­лы, ко­ло­коль­чи­ки и др.). В го­рах зна­чительные пло­ща­ди за­ни­ма­ет лес­ной пояс. До высоты 600-700 м рас­про­ст­ра­не­ны ду­бо­вые ле­са (ду­бы лет­ний и зим­ний) с при­ме­сью клё­на, ясе­ня, ли­пы, гра­ба, оль­хи и др. на се­рых лес­ных поч­вах. В со­ста­ве ле­сов мно­го ди­ко­рас­ту­щих пло­до­вых де­ревь­ев: гру­ша и яб­ло­ня, алы­ча, ки­зил, грец­кий орех. В западной час­ти пре­об­ла­да­ют ду­бо­вые ле­са с под­лес­ком из аза­лии жёл­той, встре­ча­ют­ся гра­бо­во-аза­лие­вые, гру­ше­во-кле­но­вые, ки­зи­ло-муш­му­ло­вые со­об­ще­ст­ва. Свое­об­раз­ны ниж­не­гор­ные ле­са южного мак­ро­скло­на Боль­шо­го Кав­ка­за, где они на­чи­на­ют­ся от уров­ня мо­ря. В западной час­ти (от Ана­пы до Ту­ап­се) сохранились един­ст­венные в России ксе­ро­филь­ные низ­ко­рос­лые ле­са и шиб­ля­ки средизем­но­мор­ского типа на ко­рич­не­вых и дер­но­вых лес­ных поч­вах. В со­ста­ве со­об­ществ пре­об­ла­да­ют дуб пу­ши­стый, гра­бин­ник, дер­жи­де­ре­во, скум­пия ко­же­вен­ная; ха­рак­тер­ны лиа­ны (ло­мо­нос, сас­са­па­риль). Встре­ча­ют­ся на­са­ж­де­ния со­сен пи­цунд­ской и крым­ской. В рай­оне города Но­во­рос­сийск рас­про­стра­не­ны мож­же­ве­ло­вые ле­са (мож­же­вель­ни­ки вы­со­кий, крас­ный и во­ню­чий). К вос­то­ку от Ту­ап­се раз­ви­ты ле­са кол­хид­ско­го ти­па из ду­ба скаль­но­го и гру­зин­ско­го, каш­та­на по­сев­но­го, бу­ка вос­точ­но­го, гра­ба и др., с веч­но­зе­лё­ным под­лес­ком из лав­ро­виш­ни, сам­ши­та, па­ду­ба, иг­ли­цы. В поч­вен­ном по­кро­ве пре­об­ла­да­ют жел­то­зё­мы. Ре­лик­то­вый лес с уча­сти­ем ти­сса ягод­но­го и сам­ши­та про­из­ра­ста­ет на от­ро­гах го­ры Ахун. В средней час­ти лес­ной зо­ны на гор­ных бу­ро­зё­мах и дер­но­во-кар­бо­нат­ных поч­вах рас­про­стра­не­ны бу­ко­вые ле­са (из бу­ка вос­точ­но­го) с при­ме­сью ду­ба, иль­ма, клё­на, каш­та­на и др. В под­лес­ке - ро­до­ден­д­рон пон­тий­ский, лав­ро­виш­ня, ле­щи­на, чу­буш­ник. Для влаж­ных ме­сто­оби­та­ний ха­рак­тер­ны па­по­рот­ни­ко­вые бук­ня­ки, для бо­лее су­хих - зла­ко­вые. Наи­боль­шим за­па­сом дре­ве­си­ны (600-700 м3/га) и вы­со­той дре­во­стоя (до 45 м) от­ли­ча­ют­ся ле­са южного мак­ро­скло­на, фор­ми­рую­щие­ся на дер­но­во-кар­бо­нат­ных поч­вах. Вы­ше 1000-1200 м бу­ко­вые ле­са сме­няют­ся бу­ко­во-пих­то­вы­ми и тем­но­хвой­ны­ми ле­са­ми из пих­ты кав­каз­ской и ели вос­точ­ной на гор­ных бу­ро­зё­мах, мес­та­ми опод­зо­лен­ных. Вдоль гра­ни­цы лес­ной зо­ны рас­про­стра­не­ны бе­рё­зо­вые и бу­ко­вые кри­во­ле­сья и ред­ко­ле­сья, язы­ка­ми спус­каю­щие­ся в по­яс хвой­ных ле­сов по ла­вин­ным про­чё­сам. На высоте от 1800 до 2200-2500 м раз­ви­ты вы­со­ко­трав­ные суб­аль­пий­ские лу­га с за­рос­ля­ми кав­каз­ско­го ро­до­ден­д­ро­на и мож­жевель­ни­ков на дер­но­вых, дер­но­во-тор­фя­ни­стых и дер­но­вых аль­фе­гу­му­со­вых поч­вах. В со­ста­ве гус­то­го и кра­соч­но­го тра­во­стоя обиль­ны бор­ще­ви­ки, кре­стов­ни­ки, те­ле­кия, ко­ло­коль­чи­ки и др. Вы­ше под­ни­ма­ют­ся аль­пий­ские низ­ко­трав­ные лу­га, пре­имущественно овся­ни­це­вые, осо­ко­вые и раз­но­трав­ные, на высоте 3000 м сме­няю­щие­ся ланд­шаф­та­ми суб­ни­валь­но­го поя­са со снеж­ни­ка­ми, аль­пий­ски­ми лу­жай­ка­ми и пус­то­ша­ми. Гля­ци­аль­но-ни­валь­ный по­яс раз­вит фраг­мен­тар­но.

В це­лом ле­си­стость Краснодарского Края со­став­ля­ет 20,2%, об­щий за­пас дре­ве­си­ны на кор­ню 946 миллионов м3 (2003). Пре­об­ла­да­ют твер­до­ли­ст­вен­ные по­ро­ды (81%), на хвой­ные по­ро­ды при­хо­дит­ся 8%, на мяг­ко­ли­ст­вен­ные - 6%. С 1998 года все ле­са Краснодарского Края от­не­се­ны к ле­сам 1-й груп­пы.

В со­ста­ве фло­ры свыше 1770 ви­дов рас­те­ний, в Крас­ную кни­гу РФ (2005) вне­се­но 18 ви­дов рас­те­ний и гри­бов, в т. ч. со­сна пи­цунд­ская, со­сна крым­ская, тисс ягод­ный, сам­шит веч­но­зе­лё­ный, фис­таш­ка ту­по­ли­ст­ная, мож­же­вель­ник дре­во­вид­ный; ряд веч­но­зе­лё­ных кус­тар­ни­ков (па­дуб кол­хид­ский, лав­ро­виш­ня ле­кар­ст­вен­ная, ро­до­ден­д­рон пон­тий­ский), под­снежник кавказский, водные рас­те­ния - во­дя­ной орех (чи­лим), бе­лая кув­шин­ка, ку­быш­ка и др. В ре­гио­наль­ную Крас­ную кни­гу вне­се­но свыше 20% цвет­ко­вых рас­те­ний, про­из­ра­стаю­щих в крае.

Раз­но­об­ра­зие при­род­ных ус­ло­вий оп­ре­де­ля­ет бо­гат­ст­во жи­вот­но­го ми­ра Краснодарского Края. Из­вест­но около 600 ви­дов по­зво­ноч­ных жи­вот­ных, в т. ч. 93 ви­да мле­ко­пи­таю­щих, 333 ви­да птиц, 20 ви­дов пре­смы­ка­ю­щих­ся и 11 видов земноводных.

В пре­де­лах степ­ной зо­ны оби­та­ют свыше 40 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих: обыч­ны полёв­ка обык­но­вен­ная, се­рый хо­мя­чок, за­яц-ру­сак; ред­ко встре­ча­ют­ся бе­ло­брю­хая бе­ло­зуб­ка, боль­шой туш­кан­чик, обык­но­вен­ный сле­пыш, не­то­пырь-кар­лик, чёр­ный хо­рь, пе­ре­вяз­ка, волк, ли­си­ца и др. Из птиц ха­рак­тер­ны серая куропатка, степ­ной орёл и др. В ле­со­степ­ной зо­не из­вест­но бо­лее 50 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (кав­каз­ский крот, со­ня-пол­чок, лес­ная и степ­ная мы­шов­ки, лес­ная и ка­мен­ная ку­ни­ца, лес­ная кош­ка, ко­су­ля и др.). Для фау­ны ши­ро­ко­ли­ст­вен­ных ле­сов ти­пич­ны лес­ная и жел­то­ро­тая мышь, бу­ро­зуб­ка Ра­де, ма­лый под­ко­во­нос, бла­го­род­ный олень, бу­рый мед­ведь, встре­ча­ют­ся ги­гант­ская ве­чер­ни­ца, ост­ро­ухая ноч­ни­ца и др. В ксе­ро­филь­ных ле­сах ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны пре­смы­каю­щие­ся (сре­ди­зем­но­мор­ская че­ре­па­ха, жел­то­пу­зик, прыт­кая яще­ри­ца, че­ты­рёх­по­лос­ный по­лоз, уж обык­но­вен­ный), у во­до­ёмов обыч­ны зе­лё­ная жа­ба и озёр­ная ля­гуш­ка. В гор­ных тем­но­хвой­ных ле­сах разнообразие мле­ко­пи­таю­щих не пре­вы­ша­ет 40 ви­дов (бу­ро­зуб­ка Ра­де, лас­ка, ры­жая ве­чер­ни­ца, ка­бан, рысь, бу­рый мед­ведь; из птиц - уша­стая со­ва, фи­лин, по­пол­зень, пи­щу­ха и др.). В суб­аль­пий­ском поя­се оби­та­ют около 35 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих: обыч­ны кус­тар­ни­ко­вая по­лёв­ка, обык­но­вен­ная бу­ро­зуб­ка, сер­на; ред­ки по­лёв­ка Ро­бер­та, вы­дра, волк и др. В пре­де­лах аль­пий­ско­го поя­са чис­лен­ность жи­вот­ных и ви­до­вое раз­но­об­ра­зие сни­жа­ют­ся (до 20-25 ви­дов). Ха­рак­тер­ны кус­тар­ни­ко­вая, снеж­ная и про­ме­тее­ва по­лёв­ки, кав­каз­ский тур и сер­на, во­дя­ная ку­то­ра и др. Суб­ни­валь­ный по­яс по­сто­ян­но­го жи­вот­но­го на­се­ле­ния не име­ет.

Бо­гат и свое­об­ра­зен жи­вот­ный мир плав­ней: здесь оби­та­ют разнообразные виды уто­к и чир­ков, лы­су­ха, гнез­дят­ся чай­ки и бак­ла­ны, пе­ли­ка­ны и ле­бе­ди, ца­п­ли и вы­пи. В ли­ма­нах во­дят­ся ин­тро­ду­ци­ро­ван­ные тол­сто­ло­би­к и белый аму­р. В пре­сных во­до­ёмах мно­го про­мы­сло­вых ви­дов рыб (са­зан, сом, ка­рась, усач, пес­карь, го­лавль, щу­ка, окунь, су­дак), во­дят­ся ра­ки и че­ре­па­хи. В при­брежных водах Чёр­ного и Азов­ского мо­рей мно­го бычков, осо­бен­но круп­ные - «кер­чен­ские» быч­ки (до 30 см в дли­ну), кефаль.

Фау­на Краснодарского Края, осо­бен­но вы­со­ко­гор­ная, от­ли­ча­ет­ся вы­со­кой сте­пе­нью эн­де­миз­ма. Наи­бо­лее вы­сок эн­де­мизм бес­по­зво­ноч­ных; например, из му­равь­ёв эн­де­мич­ны 18 ви­дов. Эн­де­ми­ка­ми Кав­ка­за яв­ля­ют­ся про­ме­тее­ва по­лёв­ка, за­пад­ный тур, скаль­ная яще­ри­ца, кав­каз­ская кре­стов­ка, из птиц - кав­каз­ский те­те­рев и кав­каз­ский улар. Сре­ди очень ред­ких и на­хо­дя­щих­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния ви­дов жи­вот­ных, за­не­сён­ных в Крас­ную кни­гу МСОП, в Краснодарском Крае оби­та­ют кав­каз­ская га­дю­ка, эс­ку­ла­пов по­лоз, кав­каз­ская кре­стов­ка, ма­ло­ази­ат­ский три­тон. В Крас­ную кни­гу РФ вне­се­но 117 ви­дов жи­вот­ных (31 - бес­по­зво­ноч­ных и 86 - по­зво­ноч­ных).

Со­стоя­ние и ох­ра­на ок­ру­жаю­щей сре­ды. Наи­бо­лее вы­со­ким эко­ло­гическим по­тен­циа­лом и ком­форт­ны­ми при­род­ны­ми ус­ло­вия­ми ха­рак­те­ри­зу­ют­ся степ­ные ланд­шаф­ты Пред­кав­ка­зья и суб­тро­пические ланд­шаф­ты При­чер­но­мо­рья. Имен­но для этих рай­онов ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние пре­об­ра­зо­ван­ных ланд­шаф­тов (50-70%), очень вы­со­кие сельскохозяйственные и рек­реа­ци­он­ные на­груз­ки. Эко­ло­гическая си­туа­ция в северной час­ти Краснодарского Края уме­рен­но ос­т­рая, в ок­ре­ст­но­стях основных промышленных цен­тров - ост­рая. Ухуд­ше­нию эко­ло­гической си­туа­ции спо­соб­ст­ву­ют экс­тен­сив­ное сельское хозяйство и де­гра­да­ция почв, ком­плекс­ное за­гряз­не­ние при­род­ной сре­ды. В ок­ре­ст­но­стях основных промышленных цен­тров сфор­ми­ро­ва­лись ло­каль­ные оча­ги за­гряз­не­ния, в основном от­хо­да­ми неф­те­хи­мической и хи­мической промышленности, те­п­ло­энер­ге­ти­ки, ав­то­транс­пор­та (Крас­но­дар). Зна­чи­тель­ны ан­тро­по­ген­ные на­груз­ки в при­мор­ских рай­онах, где ат­мо­сфе­ра за­гряз­не­на за счёт ав­то­транс­пор­та (Со­чи) и промышленности (Но­во­рос­сийск, Ту­ап­се).

Вы­бро­сы за­гряз­няю­щих ве­ществ в ат­мо­сфе­ру от ста­цио­нар­ных ис­точ­ни­ков со­став­ля­ют 115,650 тысяч т, из них свыше 95% при­хо­дит­ся на до­лю ав­то­транс­пор­та (2005). Сре­ди наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных за­гряз­няю­щих ве­ществ, со­дер­жа­щих­ся в ат­мо­сфе­ре, - пыль, ок­сид азо­та, ди­ок­сид се­ры, ок­сид уг­ле­ро­да, фор­маль­де­гид, фе­нол, ок­сид ва­на­дия, со­еди­не­ния свин­ца. Са­мый вы­со­кий уро­вень ат­мо­сфер­но­го за­гряз­не­ния от­ме­ча­ет­ся в Но­во­рос­сий­ске, Ту­ап­се, Крас­но­да­ре. Вы­брос взве­шен­ных ве­ществ в рай­оне Ку­бан­ско­го бас­сей­но­вого вод­но­го управ­ле­ния в во­ды 9172,1 т (2005), из них 72% при­хо­дит­ся на жи­лищ­но-ком­му­наль­ное хо­зяй­ст­во, 16,1% - на сельское хозяйство, 10,6% - на про­мыш­лен­ность. От­ме­ча­ет­ся со­кра­ще­ние пло­ща­дей паш­ни и мно­го­лет­них на­са­ж­де­ний из-за по­те­ри пло­до­ро­дия и де­гра­да­ции почв. С 1985 года пло­ща­ди эро­ди­ро­ван­ных зе­мель уве­ли­чи­лись на 44,6%, опас­но де­фля­ци­он­ных - на 24,8%, пе­ре­ув­лаж­нён­ных - в 3 раза. Де­гра­да­ции поч­вен­но­го по­кро­ва во мно­гом спо­соб­ст­ву­ют вы­руб­ки гор­ных ле­сов. Осо­бен­но ин­тен­сив­но­му за­гряз­не­нию под­вер­же­ны поч­вы в рай­онах ри­сосея­ния и ин­тен­сив­но­го жи­вот­но­вод­ст­ва (Ку­ба­но-При­азов­ская низ­мен­ность), в мес­тах до­бы­чи по­лез­ных ис­ко­пае­мых (Бе­ло­ре­чен­ский, Убин­ский рай­оны). Уве­ли­чи­ва­ет­ся за­гряз­не­ние почв тя­жё­лы­ми ме­тал­ла­ми (32,7% зе­мель за­гряз­не­ны до уме­рен­но опас­но­го уров­ня, в т. ч. в ку­рорт­ных го­ро­дах), а так­же неф­те­про­дук­та­ми и нит­ра­та­ми.

Од­ной из главных эко­ло­гических про­блем Краснодарского Края яв­ля­ет­ся за­гряз­не­ние при­бреж­ных вод, дон­ных от­ло­же­ний и бе­ре­го­вой по­ло­сы Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей неф­те­про­дук­та­ми и со­ля­ми тя­жё­лых ме­тал­лов, а так­же пес­ти­ци­да­ми, фе­но­ла­ми, био­ген­ны­ми ве­ще­ст­ва­ми. Для ак­ва­то­рии Азов­ско­го моря ха­рак­тер­ны про­цес­сы вто­рич­но­го за­гряз­не­ния вод, обу­слов­лен­ные мел­ко­вод­но­стью мо­ря и час­ты­ми штор­ма­ми. Со­кра­ще­ние объ­ё­ма реч­но­го сто­ка и рост его ми­не­ра­ли­за­ции в ре­зуль­та­те раз­ви­тия оро­сительных сис­тем в бас­сей­не реки Ку­бань спо­соб­ст­ву­ют ак­ти­ви­за­ции раз­мы­ва бе­ре­гов Азов­ско­го мо­ря. В ре­зуль­та­те ухуд­ше­ния ка­че­ст­ва сре­ды оби­та­ния со­кра­ща­ют­ся по­пу­ля­ции про­мы­сло­вых ви­дов рыб (дан­ные за по­след­ние 10 лет): улов та­ра­ни сни­зил­ся в 2,5 раза, осет­ро­вых - в 1,5 раза, хам­сы - в 6 раз, киль­ки - в 21 раз, тюль­ки - в 20 раз. Важным фактором деградации эко­си­с­тем Краснодарского Края, особенно горных и при­бреж­ных, является нерегламентированная ре­креа­ция, приводящая к вытап­ты­ва­нию травяной растительности, отми­ра­нию древесно-кустарникового яруса, эро­зии, замусориванию, загрязнению при­бреж­ных вод.

Сис­те­ма ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих около 5,2% площади Краснодарского Края, пред­став­ле­на: Кав­каз­ским за­по­вед­ни­ком (тер­ри­то­рия от­не­се­на к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия в со­ста­ве объ­ек­та Западный Кав­каз), Со­чин­ским национальным пар­ком; 4 фе­де­раль­ны­ми за­каз­ни­ка­ми (При­азовский, ор­ни­то­ло­ги­че­ский Та­ма­но-За­по­рож­ский, бо­та­ни­че­ский Со­чин­ский и др.); 12 ре­гио­наль­ны­ми за­каз­ни­ка­ми (Боль­шой Ут­риш, Чер­но­го­рье, Го­ря­че­клю­чев­ской и др.); бо­лее чем 400 па­мят­ни­ка­ми при­ро­ды ре­гио­наль­но­го зна­че­ния, в т. ч. ком­плекс­ны­ми (го­ра Ахун, гор­ная груп­па Фиш­та), бо­та­ни­че­ски­ми (уро­чи­ще Со­сно­вое, Бей­суг­ский лес), гео­ло­ги­че­ски­ми (Ах­та­ни­зов­ская соп­ка, Боль­шая Азиш­ская пе­ще­ра) и др. Ста­тус ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий фе­де­раль­но­го зна­че­ния име­ют так­же ку­рор­ты и рек­реа­ци­он­ные зо­ны в гра­ни­цах ок­ру­гов са­ни­тар­ной ох­ра­ны го­ро­дов-ку­рор­тов Со­чи, Ана­па, Ге­ленд­жик; ден­д­ро­парк Юж­ные куль­ту­ры в Со­чи. В Краснодарском Крае соз­да­на сис­те­ма за­щит­ных лес­ных на­са­ж­де­ний, не имею­щая ана­ло­гов в Рос­сии (об­ле­сён­ность аграрного ландшафта в степ­ной зо­не дос­ти­га­ет оп­ти­маль­но­го зна­че­ния 3,7%). На тер­ри­то­рии края - 127,6 тыс. га за­щит­ных лес­ных на­са­ж­де­ний различного це­ле­во­го на­зна­че­ния. К вод­но-бо­лот­ным угодь­ям, имею­щим ме­ж­ду­народное зна­че­ние, от­не­се­ны груп­па ли­ма­нов ме­ж­ду ре­ка­ми Ку­бань и Про­то­ка и Ах­тар­ско-Гри­вен­ская сис­те­ма ли­ма­нов (тер­ри­то­рия При­азов­ско­го за­каз­ни­ка). В то же вре­мя зна­чительная часть ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий Краснодарского Края ут­ра­чи­ва­ет свои при­ро­до­охран­ные функ­ции в ре­зуль­та­те не­кон­т­ро­ли­руе­мой рек­реа­ции, не­ле­галь­ных ру­бок, бра­конь­ер­ст­ва и др.

На­се­ле­ние. Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Краснодарского Края (86,5%) со­став­ля­ют рус­ские (в т. ч. ка­за­ки - 0,3%), про­жи­ва­ют так­же ар­мя­не (5,3%), ук­ра­ин­цы (2,6%), гре­ки, та­та­ры, бе­ло­ру­сы, гру­зи­ны, нем­цы, ады­гей­цы, тур­ки и др. (2002, пе­ре­пись).

В 1990-х годах Краснодарский Край от­но­сил­ся к чис­лу российских ре­гио­нов с наи­бо­лее бла­го­по­луч­ной де­мо­гра­фической си­туа­ци­ей бла­го­да­ря вы­соко­му ми­грационному при­рос­ту (в 1990-2000 годах чис­лен­ность на­се­ле­ния уве­ли­чи­лась на 442 тысячи человек). В 1-й половине 2000-х годов чис­ло жи­те­лей умень­ши­лось (бо­лее чем на 30 тысяч человек) из-за со­кра­ще­ния ми­грационного при­рос­та и ес­тественной убы­ли на­се­ле­ния (свыше 5 на 1000 жит.); с 2006 года вновь на­блю­да­ет­ся рост чис­лен­но­сти населения. С начала 1990-х годов ха­рак­тер­на ес­тественная убыль на­се­ле­ния: ро­ж­дае­мость 11,3 на 1000 жителей (2007), смерт­ность 14,4 на 1000 жителей. Мла­ден­че­ская смерт­ность (7,7 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных) - од­на из са­мых низ­ких в РФ. До­ля жен­щин 53,6%. До­ля на­се­ле­ния мо­ло­же тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (до 16 лет) 16,0%, стар­ше тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та - 22,8% (вы­ше сред­не­го по РФ; в Краснодарском Крае про­жи­ва­ют так­же пен­сио­не­ры, ра­нее ра­бо­тав­шие на российском Се­ве­ре, и вы­шед­шие в от­став­ку во­ен­ные). Краснодарский Край - один из российских ли­де­ров по ми­грационному при­то­ку на­се­ле­ния (до 200 человек на 10 тысяч жителей. в 1-й половине 1990-х годов; 72 человека на 10 тысяч жителей в 2007 году): им­ми­гран­ты ком­пен­си­ру­ют 60-90% ес­тественной убы­ли на­се­ле­ния (в среднем по РФ лишь 10-15%). Основные зо­ны рас­се­ле­ния им­ми­гран­тов: ок­ре­ст­но­сти Крас­но­да­ра, при­чер­но­мор­ская ку­рорт­ная по­ло­са и северная часть края. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 69,3 го­да (муж­чи­ны - 63,6, жен­щи­ны - 75,0 го­да). Средняя плот­ность населения 67,9 чел./км2 (2008). Наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны западная (при­мор­ская) часть и тер­ри­то­рия вдоль реки Ку­бань (главным образом Гуль­ке­вич­ский, Усть-Ла­бин­ский и Дин­ской рай­оны). До­ля городского на­се­ле­ния 52,6% (2008; 62,1% в 1959 году, 54,1% в 1989 году). Наи­бо­лее круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2008): Крас­но­дар (709,7), Со­чи (334,3), Но­во­рос­сийск (227,9), Ар­ма­вир (189,1), Ейск (87,4), Кро­пот­кин (80,5).

Ре­ли­гия.

В Краснодарском Крае за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 689 ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (на 1.1.2008 года). Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные; 361 при­ход и 7 мо­на­сты­рей (2 муж­ских и 5 жен­ских) Ека­те­ри­но­дар­ской и Ку­бан­ской епар­хии РПЦ (об­ра­зо­ва­на в 1919 году из Ку­бан­ско­го ви­ка­ри­ат­ст­ва). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны 10 ста­ро­об­ряд­че­ских ор­га­ни­за­ций, 3 ор­га­ни­за­ции РПЦЗ, 3 - Рос­сий­ской пра­во­слав­ной ав­то­ном­ной церк­ви, 1 - Ис­тин­но-пра­во­слав­ной церк­ви. Име­ют­ся 214 про­тес­тант­ских ор­га­ни­за­ций (бап­ти­сты, ад­вен­ти­сты, пя­ти­де­сят­ни­ки, лю­те­ра­не, Но­во­апо­столь­ская цер­ковь, пре­сви­те­риа­не и др.), 13 ор­га­ни­за­ций Ар­мянской апо­столь­ской церк­ви, 10 - рим­ско-ка­то­ли­че­ских, 44 ор­га­ни­за­ции сви­де­те­лей Ие­го­вы, 5 - ис­лам­ских, 10 - иу­даи­ст­ских (9 ор­то­док­саль­ных и 1 про­грес­сив­но­го иу­да­из­ма). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны так­же об­щи­ны Церк­ви Ии­су­са Хри­ста по­след­них дней (мор­мо­ны), Церк­ви Бо­жи­ей Ма­те­ри «Дер­жав­ная», Ас­си­рий­ской церк­ви Вос­то­ка, при­вер­жен­цев ве­ры Ба­хаи, мо­ло­кан и буд­ди­стов.

Ис­то­ри­че­ский очерк.

Древ­ней­шие сле­ды че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти на тер­ри­то­рии Краснодарского Края от­но­сят­ся к дошелльскому периоду. В урочище Богатыри на Та­ман­ском полуострове исследовался пере­от­ло­жен­ный слой стоянки, с галечными ору­дия­ми и фаунистическим комплексом, дати­ро­ван­ным 1-1,5 млн. лет назад. При­сут­ствие че­ловека в регионе устойчиво фик­си­ру­ет­ся с Аше­ля. Несколько па­мят­ни­ков с ар­ха­ич­ны­ми на­ход­ка­ми не име­ют стра­ти­гра­фической при­вяз­ки и их да­тировка спор­ная, боль­шин­ст­во (около 50) - позд­не­а­шель­ские (не ра­нее 140-130 тысяч лет на­зад), бли­жай­шие ана­ло­гии им из­вест­ны на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии и Южной Осе­тии. К Му­стье от­но­сит­ся около 80 па­мят­ни­ков (Иль­ская сто­ян­ка и др.), в т. ч. пе­щер­ные; боль­шин­ст­во вы­де­ля­ют в груп­пу, со­от­но­си­мую с восточно-ев­ропейским Ми­ко­ком. Для па­мят­ни­ков в Со­чин­ском районе (их кон­цен­тра­ция - на реке Хоста) по­ка­за­тель­на ин­ду­ст­рия Му­стье с тех­ни­кой рас­ка­лы­ва­ния Ле­вал­луа. В Ме­з­май­ской пе­ще­ре (до­ли­на реки Курд­жипс) от­кры­ты по­гре­бе­ние мла­ден­ца (не­ан­дер­таль­ца), да­тиро­ван­ное около 45 тысяч лет на­зад, ос­танки ре­бён­ка 1-2 лет (около 32 тысяч лет на­зад). Па­мят­ни­ков верх­не­го па­лео­ли­та мень­ше. В груп­пе на реке Губс пред­став­ле­ны все пе­рио­ды этой эпо­хи, но пре­емст­венность тра­ди­ций про­сле­жи­ва­ет­ся сла­бо, позд­ней­шие из них вы­де­ля­ют в губ­скую куль­ту­ру; здесь же из­вест­ны от­пе­чат­ки ла­до­ней, сде­лан­ные ох­рой, раз­ру­шен­ное по­гре­бе­ние Homo sapiens (на­вес Са­та­най). На сто­ян­ках ме­ж­ду Ту­ап­се и Ад­ле­ром при­сут­ст­ву­ет и мик­ро­ли­ти­че­ский ин­вен­тарь.

Ме­зо­ли­ти­ческие сто­ян­ки еди­нич­ны; по ма­те­риа­лам Ацин­ской пе­ще­ры в Со­чин­ском районе про­сле­же­ны ис­треб­ле­ние пе­щер­но­го мед­ве­дя, ве­ду­щая роль ры­бо­лов­ст­ва и со­би­ра­тель­ст­ва; в вер­ховь­ях реки Уруп от­ме­че­но про­дол­же­ние губc­ских тра­ди­ций. Не­оли­ти­ческие па­мят­ни­ки так­же ма­ло­чис­лен­ны (пред­по­ла­га­ют, что это от­ра­жа­ет и срав­ни­тель­ную непро­дол­житель­ность этой эпо­хи на тер­ри­то­рии Краснодарского Края), они име­ют ана­ло­гии на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии и в Кры­му; на не­ко­то­рых по­се­ле­ни­ях от­ме­че­ны при­зна­ки зем­ле­де­лия, на дру­гих - лишь жи­вот­но­вод­ст­ва. Для памятников эне­о­ли­та в Со­чин­ском районе по­ка­за­тель­ны мо­тыж­ки из рас­ко­ло­тых га­лек «со­чи-ад­лер­ско­го» ти­па; ве­ро­ят­но, на­се­ле­ние это­го ре­гио­на - по­том­ки ме­ст­ных зем­ле­дель­цев, ры­бо­ло­вов и со­би­ра­те­лей не­оли­та. В степ­ном При­ку­ба­нье и Восточном За­ку­ба­нье из­вест­ны в основном по­гре­бе­ния ям­ной куль­ту­ры или близ­кие им. Вы­де­ля­ют и осо­бую за­ку­бан­скую эне­о­ли­ти­ческую куль­ту­ру. На ма­те­риа­лах по­се­ле­ния Сво­бод­ное (4-е тысячелетие до н. э.) на левобережье нижнего те­че­ния реки Ку­бань от­ме­ча­ют как ме­ст­ные тра­ди­ции, так и при­не­сён­ные с се­ве­ро-за­па­да, свя­зы­вае­мые со сред­не­сто­гов­ской культурой и три­поль­ской куль­ту­рой; это по­се­ле­ние име­ло вал и ров ши­ри­ной до 6, глу­би­ной до 5 м, но су­ще­ст­во­вал он не­дол­го, был за­сы­пан и за­стро­ен.

На­ча­ло брон­зо­во­го ве­ка свя­за­но с май­коп­ской куль­ту­рой, в аре­ал ко­то­рой вхо­ди­ла вся тер­ри­то­рия Краснодарского Края, где рас­по­ло­же­ны Май­коп­ский и Но­во­сво­бод­нен­ский кур­га­ны, дав­шие на­звание куль­ту­ре и её позд­не­му эта­пу или, по дру­гой точ­ке зре­ния, осо­бой груп­пе па­мят­ни­ков. Прослежены связи майкопской куль­ту­ры с культурами Передней Азии (кера­мич еское и бронзолитейное производство, иконо­графия ювелирных изделий). В степ­ном При­ку­ба­нье эти древ­но­сти сме­ня­ет но­во­ти­та­ров­ская куль­ту­ра (около 2700-2200), для ко­то­рой ха­рак­тер­ны по­гре­бе­ния с по­воз­ка­ми (ими час­то на­кры­ва­ли мо­гиль­ную яму). Пред­по­ла­га­ют её связь с май­коп­ски­ми тра­ди­ция­ми, по другой вер­сии, она от­но­сится к осо­бой «ку­ба­но-днеп­ров­ской» груп­пе, сфор­ми­ро­вав­шей­ся под влия­ни­ем куль­тур По­ду­на­вья. Вдоль Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья по обеим сто­ронам Главного, или Водораздельного, хребта Большого Кавказа рас­про­стра­ни­лась доль­мен­ная куль­ту­ра. В сред­нем брон­зо­вом ве­ке степ­ная зо­на вхо­ди­ла в аре­ал пред­кав­каз­ской ка­та­комб­ной куль­ту­ры, За­ку­ба­нье - в аре­ал се­ве­ро­кав­каз­ской куль­ту­ры, хотя и здесь из­вест­ны погребения катакомбной куль­ту­ры. Про­дви­же­ние в ку­бан­скую степь и в отдельные районы Закубанья но­си­те­лей сруб­ной куль­ту­ры при­ве­ло к сло­же­нию её ло­каль­но­го ва­ри­ан­та и к вы­тес­не­нию ме­ст­но­го на­се­ле­ния в пред­го­рья. К кон­цу брон­зо­во­го ве­ка в западной час­ти Краснодарского Края от­но­сят­ся несколько по­се­ле­ний ко­бя­ков­ской куль­ту­ры (смотри в статье Ко­бя­ко­во), в вос­точных рай­о­нах рас­про­стра­ня­ет­ся ко­бан­ская куль­ту­ра.

В на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ка степ­ные тер­ри­то­рии Краснодарского Края вхо­ди­ли в зо­ну па­мят­ни­ков «ким­ме­рий­ско­го пе­рио­да», за­тем скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры; к па­мят­ни­кам их эли­ты от­но­сят­ся Кел­ер­мес, Ко­ст­ром­ские кур­ганы, Уль­ские кур­га­ны и др. На зна­чительной час­ти современной тер­ри­то­рии Краснодарского Края раз­ви­ва­лась ме­от­ская ар­хео­ло­ги­че­ская куль­ту­ра. С VI века на Та­ман­ском полуострове (в то вре­мя на ост­ро­вах в ни­зовь­ях Ку­ба­ни) поя­ви­лись греческие ко­ло­нии, вско­ре объ­е­ди­нён­ные в рам­ках Бос­пор­ско­го го­су­дар­ст­ва. В его «ази­ат­ской» час­ти, вклю­чав­шей в пе­рио­ды рас­цве­та зем­ли от устья Ку­ба­ни до современного города Но­во­рос­сийск, рас­по­ла­га­лись Фа­на­го­рия, Гер­мо­нас­са, Гор­гип­пия, Пат­рей, Ке­пы, Ким­ме­рик, Ко­ро­кон­да­ма, Ти­рам­ба и др. Эм­по­рии бос­пор­цев на­хо­ди­лись и вос­точ­нее, сре­ди них - Ели­за­ве­тин­ский ком­плекс, Се­ми­брат­ние кур­га­ны и го­ро­ди­ще. По древнегреческим пись­менным па­мят­ни­кам из­вест­ны древ­ней­шие на­зва­ния на­ро­дов, про­жи­вав­ших в про­шлом на тер­ри­то­рии Краснодарского Края: ким­ме­рий­цы, ски­фы, ме­о­ты; к ме­о­там или близ­ким им на­ро­дам от­но­сят­ся син­ды, дан­да­рии, керкеты, то­ре­ты, псес­сы, фа­теи, дос­хи, мно­гие из ко­то­рых бы­ли в под­чи­не­нии или в за­ви­си­мо­сти от Бос­по­ра. С IV века до н. э. в ку­бан­ских сте­пях рас­про­стра­ня­ют­ся сар­мат­ские ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры, сре­ди их но­си­те­лей - сав­ро­ма­ты, си­ра­ки, аор­сы, ала­ны. Но­вые при­шель­цы ак­тив­но взаи­мо­дей­ст­во­ва­ли с Бос­по­ром и ме­о­та­ми, не­ко­то­рые се­ли­лись сре­ди осед­ло­го на­се­ле­ния, и в результате все эти куль­ту­ры приобрели но­вые чер­ты; с эли­той сар­мат­ских или ме­от­ских груп­пи­ро­вок свя­зы­ва­ют зу­бов­ско-воз­дви­жен­скую груп­пу, силь­ное римское влия­ние про­сле­жи­ва­ет­ся так­же по ма­те­риа­лам Зо­ло­то­го клад­би­ща и другим па­мят­ни­кам.

Но­вый этап в ис­то­рии Краснодарского Края на­чи­на­ет­ся с середины III века н. э. В это вре­мя гиб­нут ряд го­ро­дов, сель­ские по­се­ле­ния (и скла­дывав­шая­ся ве­ка­ми их струк­ту­ра) Ази­ат­ско­го Бос­по­ра, пре­кра­ща­ет­ся жизнь поч­ти на всех ме­от­ских го­ро­ди­щах и по­се­ле­ни­ях в Приазовье и на правом бере­гу Кубани. По-ви­ди­мо­му, эти со­бы­тия свя­за­ны со Скиф­ски­ми вой­на­ми и другими вой­на­ми это­го вре­ме­ни (пред­по­ла­га­ют экс­пан­сию алан и др.). За пре­де­ла­ми Бос­по­ра па­мят­ни­ков 2-й половине III - IV веках из­вест­ны еди­ни­цы. Один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния ис­то­рии середины III - VII веков - мо­гиль­ник Бжид под Ту­ап­се, на ма­те­риа­лах ко­то­ро­го про­сле­же­ны свое­об­раз­ные тра­ди­ции, на­ря­ду с влия­ни­ем Бос­по­ра, це­бель­дин­ской куль­ту­ры и др. На тер­ри­то­рии от Ла­за­рев­ско­го до Ге­ленд­жи­ка ло­ка­ли­зу­ют объ­е­ди­не­ние зи­хов, уси­ли­вав­шее­ся с середины 1-го тысячелетия. Па­мят­ни­ки IV-VII веков в рай­оне Со­чи и Ад­ле­ра при­над­ле­жат осо­бой груп­пе, наи­бо­лее близ­кой древ­но­стям, из­вест­ным на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии.

Гун­ны, про­дви­нув­шие­ся во 2-й половины IV века к Северному Кав­ка­зу, кон­тро­ли­ро­ва­ли на­се­ле­ние сте­пей и при­ле­гаю­щих зе­мель; об их при­сут­ст­вии сви­де­тель­ст­ву­ет на­ход­ка в ни­зовь­ях Ку­ба­ни ха­рак­тер­но­го ли­то­го кот­ла. Кру­ше­ние в 450-460-х годах гунн­ской дер­жа­вы вы­зва­ло ряд ми­гра­ций; сре­ди них - и пе­ре­се­ле­ние го­тов-тет­рак­си­тов, ар­хео­ло­гическое от­ра­же­ние ко­то­ро­го ви­дят в ма­те­риа­лах мо­гиль­ни­ка Дюр­со. Для V-VI веков на нижней Ку­ба­ни от­ме­че­но бос­по­ро-тет­рак­сит­ское влия­ние, ве­ро­ят­но да­же на­ли­чие вы­ход­цев из При­чер­но­мо­рья. Степ­ные и при­ле­гаю­щие рай­оны про­дол­жа­ли кон­тро­ли­ро­вать ко­чев­ни­ки, в чис­ле ко­то­рых бы­ли груп­пы, от­но­си­мые к про­то­бол­га­рам. Со 2-й половины V века на Кав­ка­зе воз­рас­та­ет ви­зантийское влия­ние (не позд­нее начала VI века до­сто­вер­но фик­си­ру­ет­ся при­сут­ст­вие в западных рай­онах современного Краснодарского Края хри­сти­ан), а в 530-х годов Юс­ти­ни­ан I Ве­ли­кий ок­ку­пи­ру­ет Бос­пор. Од­ним из опор­ных пунк­тов ви­зан­тий­цев на Та­ма­ни бы­ла кре­пость у современного поселка Иль­ич. В 560-е годы Северный Кав­каз во­шёл в сфе­ру влия­ния Первого Тюрк­ско­го ка­га­на­та, который сна­ча­ла был дру­же­ст­ве­нен­ ви­зан­тий­цам. Однако в хо­де кон­флик­та, по­влёк­ше­го по­ход Тюрк­сан­фа в Крым в 576 году, ви­зантийская ба­за на Та­ма­ни бы­ла раз­гром­ле­на, что ус­ко­ри­ло уга­са­ние в ре­гио­не ан­тич­ных тра­ди­ций. Ос­лаб­ле­ние Тюрк­ско­го ка­га­на­та при­ве­ло к то­му, что ве­ду­щую роль в При­азо­вье, ку­бан­ских сте­пях и на при­ле­гаю­щих зем­лях ста­ли иг­рать ме­стные объ­е­ди­не­ния ко­чев­ни­ков, в т. ч. Ве­ли­кая Бол­га­рия. В тре­уголь­ни­ке ме­ж­ду со­вре­мен­ны­ми Крас­но­да­ром, Ту­ап­се и Но­во­ро­ссий­ском для VI-VII веков про­сле­жи­ва­ет­ся ряд об­щих черт ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры осед­ло­го на­се­ле­ния (смотри так­же в статье Бо­ри­сов­ский мо­гиль­ник).

В по­след­ней тре­ти VII века ве­ду­щей во­енно-по­ли­тической си­лой на юге Восточной Ев­ро­пы стал Ха­зар­ский ка­га­нат, власть ко­то­ро­го рас­про­стра­ни­лась и на зна­чительную часть тер­ри­то­рии современного Краснодарского края. По-ви­ди­мо­му, для ук­ре­п­ле­ния кон­тро­ля над этим важ­ным для ка­га­на­та при­гра­нич­ным ре­гио­ном на зем­лях от устья реки Псе­купс до рай­она современного города Ге­ленд­жик рас­се­ля­ют­ся но­вые груп­пы населения, ос­та­вив­шие т. н. ку­ба­но-чер­но­мор­скую груп­пу кре­ма­ций, свя­зы­вае­мую с ка­со­га­ми. Вос­точ­нее не­со­мнен­но при­сут­ст­вие алан (их наи­бо­лее западные мо­гиль­ни­ки из­вест­ны до сред­не­го и правобережья нижнего те­че­ния реки Ку­бань), за­ви­си­мых со­юз­ни­ков ха­зар в пе­ри­од их мо­гу­ще­ст­ва. За пре­де­ла­ми Ха­зар­ско­го ка­га­на­та основной си­лой бы­ли зи­хи, про­дви­нув­шие­ся к X веку до вос­то­ка Та­ма­ни, на­чав ас­си­ми­ля­цию ка­со­гов (ре­зуль­та­том этих и других про­цес­сов ста­ло фор­ми­ро­ва­ние ады­гов). К концу 1-го тысячелетия от­но­сят­ся па­мят­ни­ки в рай­оне современного города Ана­па (Уташ­ское по­се­ле­ние и др.), сви­де­тель­ст­вую­щие о на­ли­чии здесь зна­чительного хри­сти­ан­ско­го цен­тра. По­сле ги­бе­ли Ха­зар­ско­го ка­га­на­та основной си­лой в сте­пи ста­ли пе­че­не­ги, ко­то­рых сме­ни­ли по­лов­цы (на Ку­ба­ни их мо­гиль­ни­ки и ка­мен­ные ба­бы да­ти­ру­ют не ра­нее XII века); от­ме­ча­ет­ся про­ник­но­ве­ние ко­чев­ни­ков и на бо­лее южные зем­ли. Та­мань во­шла в со­став Тмута­ра­кан­ско­го кня­же­ст­ва. На тер­ри­то­рии современного Со­чин­ско­го района к по­след­ней четверти 1-го тысячелетия - 1-й четверти 2-го тысячелетия от­но­сит­ся ряд хри­сти­ан­ских хра­мов, кре­по­с­тей, по­се­ле­ний и мо­гиль­ни­ков, не­ко­то­рые ма­те­риа­лы из ко­то­рых име­ют ана­ло­гии в Аб­ха­зии. С X века юго-восточные тер­ри­то­рии Краснодарского края являлись частью государства Алания. Здесь открыты христианские хра­мы, скле­пы, поселения, крепости и го­рода, принадлежавшие кавказским ала­нам и местному городскому населению.

В 1230-х годов основная часть тер­ри­то­рии современного Краснодарского края бы­ла за­воё­ва­на мон­го­ло-та­та­ра­ми, с середины XIII века она на­хо­ди­лась в со­ста­ве Зо­ло­той Ор­ды (с середины XV века - Крым­ско­го хан­ст­ва). Оча­ги со­про­тив­ле­ния мон­го­ло-татарским вой­скам, например груп­пы ады­гов в плав­нях ниж­не­го те­че­ния реки Ку­бань, со­хра­ня­лись несколько де­ся­ти­ле­тий. В конце XIII века в дельте Кубани возникает зна­чительный торгово-административный центр, вероятно, эмир­ский город (поселение Анге­лин­ское). С вер­хуш­кой ме­ст­но­го на­се­ле­ния свя­зы­ва­ют ма­те­риа­лы Бе­ло­ре­чен­ских кур­га­нов. С XIII века При­чер­но­мо­рье и При­азо­вье ста­ли зо­на­ми во­енно-тор­го­вых ин­те­ре­сов Ге­нуи. Ге­ну­эз­цы ос­но­ва­ли фак­то­рии Ма­па (ныне в черте Ана­пы), Ба­та­рио (Ба­ту; ны­не в черте города Но­во­рос­сийск), Ко­па (близ современного города Сла­вянск-на-Ку­ба­ни) и др., на Та­ма­ни - кре­пость Мат­ре­га (Та­ман­ское го­ро­ди­ще), принадлежавшую ро­ду Гизольфи с 1419 года. В позднесредне­ве­ко­вый период отмечается мощный им­пульс христианизации адыгов. В горной части современного Краснодарского края выявлено значительное количество каменных надгробий с христианскими крестами и греческими эпитафиями. Часть адыг­ской зна­ти при­ня­ла ка­то­ли­че­ст­во. В 1475 году ге­ну­эз­ские ко­ло­нии бы­ли за­хва­че­ны вой­ска­ми Ос­ман­ской им­пе­рии, на по­бе­ре­жье Чёр­но­го и Азов­ско­го мо­рей, а так­же в При­ку­ба­нье на­ча­лись ра­бо­ты по об­нов­ле­нию ста­рых и воз­ве­де­нию но­вых ук­ре­п­ле­ний (Та­ман­ская кре­пость, 1501; кре­по­сти Тем­рюк, А­чу и Агд­жа, 1515). Таким образом, влия­ние Ос­ман­ской им­пе­рии бы­ло рас­про­стра­не­но на по­бе­ре­жье от Азо­ва до Ана­пы. Её восточная гра­ни­ца про­хо­ди­ла по плав­ням реки Ку­бань, за ко­то­ры­ми на­чи­на­лись вла­де­ния Крым­ско­го хан­ст­ва, про­сти­рав­шие­ся от ни­зо­вий реки Дон до пра­во­бе­ре­жья Ку­ба­ни и да­лее на юг до гра­ниц с Аб­ха­зи­ей, где, по­ми­мо крым­ских та­тар и ады­гов, рас­по­ла­га­лись мно­го­численные ко­че­вья но­гаев. Вла­де­ния Крым­ско­го хан­ст­ва на Ку­ба­ни под­чи­ня­лись ку­бан­ско­му се­ра­ски­ру, ре­зи­ден­ция ко­то­ро­го рас­по­ла­га­лась в Ко­пы­ле, Се­ве­ро-Восточное При­чер­но­мо­рье от­но­си­лось к Ка­фин­ско­му эя­ле­ту (про­вин­ции) Ос­ман­ской им­пе­рии.

Ады­ги (в русских источниках - черкесы) пред­при­ни­ма­ли на­бе­ги для за­хва­та плен­ни­ков, ско­та и другой до­бы­чи. Чер­кес­ская фео­даль­ная знать бы­ла тес­но свя­за­на с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, где на­хо­ди­лись цен­тры ра­бо­тор­гов­ли. Под влия­ни­ем ту­рок и та­тар ады­ги по­сте­пен­но при­ня­ли ис­лам. В 1552 и 1555-1557 годах в Русское государство бы­ли по­сла­ны пер­вые по­соль­ст­ва из пред­ста­ви­те­лей адыгейских пле­мён с прось­бой к ца­рю Ива­ну IV Ва­силь­е­ви­чу Гроз­но­му о по­кро­ви­тель­ст­ве и ан­ти­крым­ском во­енном сою­зе. В 1561 году рус­ско-чер­кес­ское вой­ско вторг­лось в Крым­ское хан­ст­во и до­с­тиг­ло Кефе (Ка­ффы). В XVI-XVIII веках не­ко­то­рые пред­ста­ви­те­ли адыг­ской зна­ти (например, кня­зья Чер­кас­ские) пе­ре­хо­ди­ли на по­сто­ян­ную служ­бу к русским мо­нар­хам, раз­ви­ва­лись русско-адыгские тор­го­вые свя­зи. В XVII веке на Ку­ба­ни поя­ви­лись по­се­ле­ния ста­ро­об­ряд­цев - дон­ских ка­за­ков С. Па­хо­мо­ва и ка­за­ков Л. Ма­ныц­ко­го, бе­жав­ших ту­да с реки Аг­ра­хань; по­сле по­дав­ле­ния Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов на Ку­ба­ни обос­но­ва­лась груп­па уча­ст­ни­ков вос­ста­ния, вклю­чив­шая в свой со­став преж­нее ка­за­чье на­се­ле­ние ре­гио­на и по­лу­чив­шая название не­кра­сов­цы.

В ре­зуль­та­те русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов Крым­ское хан­ст­во вы­шло из-под вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти Ос­ман­ской им­пе­рии и по­па­ло под влия­ние Рос­сии. По­сле строи­тель­ст­ва вдоль реки Ку­бань россискими ре­гу­ляр­ны­ми вой­ска­ми под руководством А.В. Су­во­ро­ва Ку­бан­ской по­гра­нич­ной ли­нии (1778) в со­став Рос­сии пе­ре­шло пра­во­бе­ре­жье Ку­ба­ни [за­кре­п­ле­но Ма­ни­фе­с­том императрицы Ека­те­ри­ны II от 8(19).4.1783 года о при­сое­ди­не­нии тер­ри­то­рии Крым­ско­го хан­ст­ва к Российской им­пе­рии]. Но­гаи по­сле ря­да кро­во­про­лит­ных столк­но­ве­ний бы­ли вы­се­ле­ны из За­ку­ба­нья на Те­рек и в при­кас­пий­ские сте­пи (1783). При под­держ­ке Ос­ман­ской им­пе­рии (с 1830-х годов так­же Ве­ли­ко­бри­та­нии) ады­ги ре­гу­ляр­но на­па­да­ли на российскую ук­ре­п­лён­ную ли­нию. Российскую ко­ман­до­ва­ние не­од­но­крат­но за­клю­ча­ло мир­ные со­гла­ше­ния с адыгейскими пле­ме­на­ми, од­на­ко они не вы­пол­ня­лись ады­га­ми, в свя­зи с чем российскими вой­ска­ми пред­при­ни­ма­лись мно­го­чис­ленные ка­ра­тель­ные экс­пе­ди­ции на их тер­ри­то­рию. Для ук­ре­п­ле­ния русско-турецкой гра­ни­цы по реке Ку­бань ак­тив­но ис­поль­зо­ва­лось ка­за­че­ст­во. В 1792-1793 годах на тер­ри­то­рию от Та­ма­ни до устья реки Ла­ба по пра­во­бе­ре­жью реки Ку­бань пе­ре­се­ле­но Чер­но­мор­ское ка­за­чье вой­ско, ос­но­ван его но­вый административный центр - Ека­те­ри­но­дар (1793; ны­не Крас­но­дар). Ка­за­ки вновь со­ору­ди­ли ук­ре­п­лён­ную ли­нию вдоль реки Ку­бань (по­лу­чи­ла название Чер­но­мор­ская кор­дон­ная ли­ния, позд­нее вхо­ди­ла в со­став Кавказской ук­ре­п­лён­ной ли­нии). Для по­гра­нич­ной служ­бы на Ку­бань пере­се­ля­лись так­же ка­за­ки Дон­ско­го ка­зачь­его вой­ска, в 1794 году они ос­но­ва­ли ста­ни­цы Во­ров­ско­лес­ская, Гри­го­ри­по­лис­ская, Кав­каз­ская, Проч­но­окоп­ская, Тем­но­лес­ская и Усть-Ла­бин­ская (со­ста­ви­ли Ку­бан­ский ка­за­чий полк). В 1802-1803 годах на Чер­но­мор­ской кор­дон­ной ли­нии ос­но­ва­ны ста­ни­цы Во­ро­неж­ская, Ка­зан­ская, Ла­дож­ская, Те­миж­бек­ская и Тиф­лис­ская, на­се­ле­ние ко­то­рых бы­ло на­бра­но из од­но­двор­цев Юга Ев­ропейской Рос­сии и со­ста­ви­ло Кавказский ка­за­чий полк. В 1826-1827 годах на наи­бо­лее опас­ный уча­сток ли­нии пе­ре­се­ле­ны дон­ские ка­за­ки Хо­пёр­ско­го пол­ка, ос­но­вав­шие в 1827 году ста­ни­цы Бар­су­ков­ская, Ба­тал­па­шин­ская, Бе­ке­шев­ская, Бе­ло­ме­чёт­ская, Ка­ран­тин­ная, Не­вин­но­мыс­ская.

По ус­ло­ви­ям Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра 1829 года, за­вер­шив­ше­го русско-турецкую вой­ну 1828-1829 годов, к Российской им­пе­рии при­сое­ди­не­но Чер­но­мор­ское по­бе­ре­жье Кав­ка­за - от устья реки Ку­бань до севернойгра­ни­цы Ад­жа­рии (в 1830-е годы вдоль по­бе­ре­жья воз­ве­де­на Чер­но­мор­ская бе­ре­го­вая ли­ния). В хо­де Кав­каз­ской вой­ны 1817-1864 годов к Российской им­пе­рии при­сое­ди­не­но За­ку­ба­нье. В 1832 году отдельные ли­ней­ные ка­за­чьи пол­ки объ­е­ди­не­ны в Кав­каз­ское ли­ней­ное ка­за­чье вой­ско, за­ни­мав­шее Кавказскую ук­ре­п­лён­ную ли­нию ме­ж­ду усть­ями рек Ла­ба и Те­рек. В 1840 году на­ча­лось уст­рой­ст­во Но­вой, или Ла­бин­ской, кор­дон­ной ли­нии от устья реки Бе­лая вверх по её те­че­нию до Май­коп­ско­го уще­лья. Большая часть пе­ре­се­лен­цев, во­дво­рён­ных на этой ли­нии, - жи­те­ли т. н. ста­ро­ли­ней­ных ста­ниц, дон­ские и ма­ло­рос­сий­ские ка­за­ки, же­на­тые сол­да­ты ре­гу­ляр­ных пол­ков, кре­сть­я­не, се­мьи бывших де­зер­ти­ров и плен­ных сол­дат российской ар­мии, ра­нее со­став­ляв­ших в Пер­сии осо­бый ба­таль­он ох­ра­ны ша­ха. Из казаков ста­ниц но­вой ли­нии был сформирован Ла­бин­ский ли­ней­ный ка­за­чий полк. За­тем в За­ку­ба­нье воз­ве­дены Уруп­ская (1850, вдоль реки Уруп) и Бе­ло­ре­чен­ская (1860, вдоль реки Бе­лая) ли­нии. В 1844/1845 годах Ку­бань вклю­че­на в со­став Кав­каз­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. В 1860 году на­ча­лось ме­то­дич­ное на­сту­п­ле­ние российских войск в За­ку­ба­нье, ко­то­рое за­вер­ши­лось в 1864 году. Значительная часть ады­гов пе­ре­се­ли­лась в Ос­ман­скую им­пе­рию (му­ха­джирство), дру­гая, со­гла­сив­шая­ся пе­рей­ти в российское под­дан­ст­во, бы­ла пе­ре­се­ле­на к ре­кам Ку­бань и Ла­ба. В ре­зуль­та­те вхо­ж­де­ния ады­гов в со­став Российской им­пе­рии пре­кра­ти­лись меж­пле­мен­ные столк­но­ве­ния, российским пра­ви­тель­ст­вом унич­то­же­ны ра­бо­тор­гов­ля и кре­по­ст­ное пра­во, ады­ги во­вле­ка­лись в бо­лее раз­ви­тую сис­те­му эко­но­мических и со­ци­аль­ных от­но­ше­ний.

В 1860 году Чер­но­мор­ское ка­за­чье вой­ско объ­е­ди­не­но с 1-6-й бри­га­да­ми Кавказского ли­ней­но­го ка­зачь­е­го вой­ска во вновь об­разо­ван­ное Ку­бан­ское ка­за­чье вой­ско. То­гда же тер­ри­то­рия современного Краснодарского края вклю­че­на в со­став Ку­бан­ской об­лас­ти, из ко­то­рой в 1896 году вы­де­ле­на Чер­но­мор­ская гу­бер­ния, вклю­чав­шая Чер­но­мор­ское по­бе­ре­жье Кав­ка­за. С конца XIX века тер­ри­тория современного Краснодарского края ста­ла од­ним из глав­ных сельскохозяйственных рай­онов Российской им­пе­рии. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов она во­шла в со­став Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки (30.5.1918 года), ко­то­рая за­тем вклю­че­на в Се­ве­ро-Кав­каз­скую со­вет­скую рес­пуб­ли­ку (7.7.1918 года). Во 2-й половине 1918 года за­ня­та Доб­ро­воль­че­ской ар­ми­ей, в 1920 году - РККА.

Тер­ри­то­рия современного Краснодарского края входила в состав Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской об­лас­ти (1920-1924 годы; в её со­ста­ве в 1922 году об­ра­зо­ва­на Ады­гей­ская АО, смотри в статье Ады­гея), за­тем - Юго-Восточной области (февраль - октябрь 1924 года), Се­ве­ро-Кав­каз­ско­го края (1924-1934 годы) и Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края (1934-1937 годы). На тер­ри­то­рии современного Краснодарского края по­строе­ны железнодорожные ли­нии Ту­ап­се - Ад­лер с вет­вью на Ма­це­сту (1927), Май­коп - Хад­жох (1931), Ад­лер - Бзыбь (1942). 13.7.1937 года об­ра­зо­ван Краснодарскийо край. В его со­став во­шли 14 го­ро­дов, 71 рай­он, Ады­гей­ская АО (вы­де­ле­на в 1991 году как Советская Со­циа­ли­стическая Рес­пуб­ли­ка Ады­гея, с 1992 года Рес­пуб­ли­ка Ады­гея). В крае раз­ви­ва­лись раз­ра­бот­ка неф­тя­ных и га­зо­вых ме­сто­ро­ж­де­ний, це­мент­ная (около 24% от об­щего объ­ё­ма вы­пус­ка в СССР), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность, ви­но­де­лие (круп­ней­шее пред­при­ятие - ком­би­нат «Аб­рау-Дюр­со» близ Ново­рос­сий­ска, про­изводство вин с 1877 года). В августе - сентябре 1942 года, в хо­де Великой Отечественной вой­ны, германские вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли 92% тер­ри­то­рии Краснодарского края, не­за­ня­ты­ми ос­та­лись не­ко­то­рые рай­оны Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья. Краснодарский край был ос­во­бо­ж­дён в результате ряда на­ступательных операций, проведённых Крас­ной Ар­ми­ей в 1943 году в хо­де Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов. В пе­ри­од ок­ку­па­ции Краснодарского края бы­ло уби­то свыше 61,5 тысяч жителей, за пре­де­лы края на­силь­ст­вен­но вы­ве­зе­но свыше 130,5 тысяч человек, раз­ру­ше­ны все наи­бо­лее круп­ные и ка­пи­таль­ные зда­ния и объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры. По­ста­нов­ле­ни­ем СМ СССР от 1.11.1945 года в спи­сок го­ро­дов, под­ле­жав­ших при­ори­тет­но­му вос­ста­нов­ле­нию, бы­ли вклю­че­ны Крас­но­дар и Но­во­рос­сийск. В 1952 году вос­ста­нов­ле­ние раз­ру­шен­но­го хо­зяй­ст­ва за­вер­ше­но, то­гда же от­кры­то Шап­суг­ское во­до­хра­ни­ли­ще в ле­во­бе­реж­ной пой­ме реки Ку­бань, в усть­евой час­ти реки Афипс (0,117 км3 во­ды). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­лось сельское хозяйство (в 1978 году ва­ло­вой сбор зер­на в Краснодарском крае со­ста­вил 8,8 миллионов т). Для раз­ви­тия ри­со­вод­ст­ва и борь­бы с се­зон­ны­ми па­вод­ка­ми в ни­зовь­ях Ку­ба­ни в 1973-1975 годах на­пол­не­но круп­ней­шее на Северном Кав­ка­зе Крас­но­дар­ское во­до­хра­ни­ли­ще с ре­гу­ли­руе­мым объ­ё­мом 2-3,1 км3 («Ку­бан­ское мо­ре»). По­строе­ны железнодорожные ли­нии Крым­ская - Та­мань - Кав­каз и Чер­но­мор­ская - Ста­ро­ти­та­ров­ка (1944), Ла­бин­ская - Ше­док (1950), Ба­тайск - Ста­ро­мин­ская (1965), Крым­ская - Гру­ше­вая (1971), Энем - Кри­вен­ков­ская, Ана­па - Юров­ский (1977) и Крас­но­дар - Ту­ап­се (1978). С конца 1980-х годов в ка­че­ст­ве об­щественной ор­га­ни­за­ции на тер­ри­то­рии Краснодарского края дей­ст­ву­ет Ку­бан­ское ка­за­чье вой­ско.

Хо­зяй­ст­во .

Краснодарский край вхо­дит в Се­ве­ро-Кав­каз­ский эко­но­мический район. Объ­ём промышленной про­дук­ции (об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды) по стои­мо­сти поч­ти в 2 раза пре­вос­хо­дит объ­ём сельскохозяйственной про­дук­ции (2007). В эко­но­ми­ке РФ вы­де­ля­ет­ся как важ­ней­ший сельскохозяйственный ре­ги­он (7% ва­ло­вой российской сельскохозяйственной про­дук­ции, 1-е ме­сто) с раз­ви­той промышленностью. Краснодарский край - ли­дер по ва­ло­во­му сбо­ру зер­на (около 10%) и са­хар­ной свёк­лы (17,3%), круп­ней­ший российский про­из­во­ди­тель са­ха­ра-пес­ка (34,7%), ви­но­град­ных вин (около 37%); один из ве­ду­щих российских про­из­во­ди­те­лей се­мян под­сол­неч­ни­ка (15,0%) и рас­ти­тель­но­го мас­ла (22,5%), круп (24,2%), пло­до­овощ­ных кон­сер­вов (6,7%), пло­дов и ягод (ок. 6%), цель­но­мо­лоч­ной про­дук­ции (6,5%), шам­пан­ских и иг­ри­стых вин (5,6%), мя­са (5,6%), ово­щей (3,8%), жи­вот­но­го мас­ла (3,4%). Пред­при­ятия края вы­пус­ка­ют так­же около 23% российского обу­ви (1-е ме­сто в РФ), 6,6% це­мен­та (2-е ме­сто в РФ).

Струк­ту­ра ВРП (%, 2006): транс­порт 20,3, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля 17,4, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 14,7, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 12,3, строи­тель­ст­во 8,0, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом, арен­да и ус­лу­ги 6,9, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 4,5, государственное управ­ле­ние и обес­пе­че­ние во­енной безо­пас­но­сти, обя­за­тель­ное со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние 4,0, об­ра­зо­ва­ние 2,9, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,8, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,4, до­бы­ча по­лез­ных ис­ко­пае­мых 1,7, др. от­рас­ли 2,1. Со­от­но­ше­ние пред­при­ятий по фор­мам соб­ст­вен­но­сти (по чис­лу ор­га­ни­за­ций, %, 2007): ча­ст­ная 80,4, об­щественных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций (объ­е­ди­не­ний) 5,8, му­ни­ци­паль­ная 6,4, го­су­дар­ст­вен­ная 3,2, прочие фор­мы соб­ст­вен­но­сти 4,2.

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 2553 тысяч человек, из них около 88% за­ня­ты в эко­но­ми­ке (2007). Струк­ту­ра за­ня­то­сти на­се­ле­ния Краснодарского края по ви­дам эко­но­мической дея­тель­но­сти (%): сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во 17,6, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, различные бы­то­вые ус­лу­ги 17,1, об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва 12,3, транс­порт и связь 8,6, здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ные ус­лу­ги 8,2, строи­тель­ст­во 8,0, об­ра­зо­ва­ние 7,8, опе­ра­ции с не­дви­жи­мым иму­ще­ст­вом 5,0, пре­дос­тав­ле­ние прочих ком­му­наль­ных, со­ци­аль­ных и пер­со­наль­ных ус­луг 3,8, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес 2,9, про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды 2,3, другие ви­ды дея­тель­но­сти 6,4. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 6,5%. Де­неж­ные до­хо­ды на ду­шу на­се­ле­ния 14,6 тысяч рублей в ме­сяц (август 2008 года; 90,8% от сред­не­го по РФ); около 20% населения Краснодарского края име­ет до­хо­ды ни­же про­жи­точ­но­го ми­ни­му­ма (2007).

Про­мыш­лен­ность. Объ­ём промышленной про­дук­ции Краснодарского края 302,1 миллиардов рублей (2007); в т. ч. свыше 80% при­хо­дит­ся на об­ра­ба­ты­ваю­щие про­из­вод­ст­ва, 16,4% - на про­изводство и рас­пре­де­ле­ние элек­тро­энер­гии, га­за и во­ды, 3,3% - на до­бы­чу по­лез­ных ис­ко­пае­мых (из них свыше 75% - то­п­лив­но-энер­ге­ти­че­ские). Струк­ту­ра об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности (%): про­изводство пи­ще­вых про­дук­тов (вклю­чая на­пит­ки) и та­ба­ка 47,4, про­изводство строй­ма­те­риа­лов 13,6, неф­те­пе­ре­ра­бот­ка 11,0, ма­ши­но­строе­ние 10,4, ме­тал­лур­гия и про­изводство го­то­вых ме­тал­лических из­де­лий 5,3, хи­ми­че­ская 4,6, лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность и по­ли­гра­фическая дея­тельность 4,0, лёг­кая промышленность 1,2, др. от­рас­ли 2,5.

До­бы­ва­ют нефть и газ: раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся свыше 20 ме­сто­ро­ж­де­ний (круп­ней­шее - Ана­ста­си­ев­ско-Тро­иц­кое неф­тя­ное ме­сто­ро­ж­де­ние, обес­пе­чи­ва­ет свыше 25% до­бы­вае­мой в крае неф­ти, 2006). Основные рай­оны до­бы­чи - пред­гор­ная часть Краснодарского края (За­пад­но-Пред­кав­каз­ская, За­пад­но-Ку­бан­ская неф­те­га­зо­нос­ные об­лас­ти, неф­те­га­зо­нос­ный район Северо-Западного Кав­ка­за, Ти­ма­шев­ско-Кро­пот­кин­ская га­зо­кон­ден­сат­ная об­ласть). Большая часть ме­сто­ро­ж­де­ний вы­ра­бо­тан­ные. Основные пред­при­ятия: «РН-Крас­но­дар­неф­те­газ» (соз­да­но в 2006 году в ре­зуль­та­те ре­ор­га­ни­за­ции неф­тя­ной ком­па­нии «Рос­нефть-Крас­но­дар­неф­те­газ») и «Ку­бань­газ­пром» (в струк­ту­ре ком­па­нии «Газ­пром»). Пе­ре­ра­бот­ку неф­ти (около 5% российской пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ки) осу­ще­ст­в­ля­ют неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в Крас­но­да­ре («Крас­но­да­рэ­ко­нефть», мощ­ность свыше 3 миллионов т сы­рой неф­ти в год), Ту­ап­се (в со­ста­ве ком­па­нии «Рос­нефть», 5 миллионов т в год) и поселок Афип­ский (1,2 миллионов т в год).

Про­изводство элек­тро­энер­гии (7,1 млрд. кВт·ч, 2007) удов­ле­тво­ря­ет собственные по­треб­но­сти на 50%. Основные про­из­во­ди­те­ли элек­тро­энер­гии: Крас­но­дар­ская ТЭЦ (мощ­ность около 650 МВт), Бе­ло­ре­чен­ская ГЭС (около 50 МВт), Крас­но­по­лян­ская ГЭС (свыше 30 МВт; все - в со­ста­ве «Юж­ной ге­не­ри­рую­щей ком­па­нии ТГК-8»), Со­чин­ская ТЭС (около 80 МВт, стро­ит­ся, середина 2009 года, вто­рая оче­редь), Крым­ская га­зо­тур­бин­ная ТЭЦ (18 МВт, в со­ста­ве груп­пы предприятий «Энер­го­маш»).

Ме­тал­лур­гическое про­изводство ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся с начала 2000-х годов. Круп­ней­шее пред­при­ятие - «Но­во­рос­ме­талл» (Но­во­рос­сийск; мощ­ность около 500 тысяч тонн сталь­ной за­го­тов­ки). Стро­ит­ся (середина 2009 года) элек­тро­ме­тал­лур­гический за­вод в городе Абинск (про­ект­ная мощ­ность 1,3 млн. т сор­то­во­го про­ка­та в год). На тер­ри­то­рии Краснодарского края дей­ст­ву­ет на­учно-про­из­водственное пред­при­ятие «Ку­бань­цвет­мет» (Абин­ский район; пе­ре­ра­бот­ка вто­рич­но­го ртут­но­го сы­рья и свин­цо­во­го ло­ма). Северо-Кавказский за­вод сталь­ных кон­ст­рук­ций (город Гуль­ке­ви­чи) - круп­ный про­из­во­ди­тель стро­ительных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций для мос­тов, опор ли­ний элек­тро­пе­ре­дач.

Основная про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния - железнодорожная и сельскохозяйственная тех­ни­ка, обо­ру­до­ва­ние для неф­те­га­зо­до­бы­ваю­щей промышленности, про­дук­ция обо­рон­но­го ком­плек­са, ра­дио­элек­трон­ная ап­па­ра­ту­ра, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки. Ве­ду­щие пред­при­ятия (скон­цен­три­ро­ва­ны главным образом в круп­ных промышленных цен­трах края): за­вод тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния (гру­зо­вые железнодорожные ва­го­ны и по­лу­ва­го­ны), «Ку­бань­жел­дор­маш» (железнодорожное и подъ­ём­но-транс­порт­ное обо­ру­до­ва­ние; оба - в Ар­ма­ви­ре), стан­ко­строи­тель­ный за­вод «Се­дин» (Крас­но­дар), ва­го­но­ре­монт­ный (фи­ли­ал ком­па­нии «Рос­сий­ские же­лез­ные до­ро­ги») и су­до­ре­монт­ный (вхо­дит в груп­пу ком­па­ний «Но­ворос­сий­ский мор­ской тор­го­вый порт») за­во­ды (оба - в Но­во­рос­сий­ске), «Азов­ская су­до­ре­монт­ная ком­па­ния» (Ейск), «Кла­ас» (ком­бай­ны) и «БДМ-Аг­ро» (различная сельскохозяйственная тех­ни­ка; оба - в Крас­но­да­ре), «Ку­бань­сель­маш» (Но­во­по­кров­ский район; поч­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая тех­ни­ка), 570-й авиационный ре­монт­ный за­вод (Ейск; ре­монт, сбор­ка и ис­пы­та­ние авиационных дви­га­те­лей), «Крас­ный мо­лот» (Ти­хо­рецк) и за­вод неф­те­га­зо­про­мы­сло­во­го обо­ру­до­ва­ния (город Го­ря­чий Ключ; оба - в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний «Неф­те­газ­маш-Тех­но­ло­гии»; вы­пус­ка­ют ком­плек­тую­щие из­де­лия для сис­тем очи­ст­ки бу­ро­вых рас­тво­ров, обо­ру­до­ва­ние для неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды: в Крас­но­да­ре - «Кас­кад» (про­дук­ция для обо­рон­ного ком­плек­са), «Неф­те­маш»; в Ар­ма­ви­ре - опыт­ный ма­ши­но­строи­тель­ный (обо­ру­до­ва­ние для неф­тя­ной промышленности), «Точ­маш­при­бор» (ис­пы­та­тель­ная тех­ни­ка для стро­ительной ин­ду­ст­рии, ме­тал­лур­гии, ма­ши­но­строе­ния, су­до­строе­ния, авиа­ции и др. от­рас­лей), элек­тро­тех­ни­че­ский (в со­ста­ве «ЭДС-Хол­дин­га»; элек­тро­дви­га­те­ли ма­лой мощ­но­сти), элек­тро­ме­ха­ни­че­ский (в составе объединения ЭЛТЕЗА; обо­ру­до­ва­ние для же­лез­ных до­рог: стре­лоч­ные элек­тро­при­во­ды, шлаг­бау­мы, све­то­фо­ры и др.); в Но­во­рос­сий­ске - опыт­но-экс­пе­ри­мен­таль­ный (элек­тро­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние), ра­дио­за­вод «При­бой» (ра­дио­ап­па­ра­ту­ра специального на­зна­че­ния); в Ти­хо­рец­ке - ма­ши­но­строи­тель­ный имени В. Во­ров­ско­го (пу­те­вые ма­ши­ны для ре­мон­та железнодорожных пу­тей и др.); в Кро­пот­ки­не - ма­ши­но­строи­тель­ный (обо­ру­до­ва­ние для строи­тель­ст­ва и ре­мон­та неф­те- и га­зо­про­во­дов), мон­таж­ных и специальных строи­тель­ных при­спо­соб­ле­ний (вы­со­ко­тех­но­ло­гическое обо­ру­до­ва­ние для вы­ду­ва по­ли­эти­ле­но­вых и по­ли­мер­ных ём­ко­стей, ав­то­ма­ты для фа­сов­ки и упа­ков­ки сы­пу­чих про­дук­тов); в Ей­ске - стан­ко­строи­тель­ный (то­кар­ные, свер­лиль­ные стан­ки, эле­ва­тор­ное обо­ру­до­ва­ние) и «Ат­трак­ци­он» (обо­ру­до­ва­ние для различных пар­ко­вых ат­трак­цио­нов, дет­ских пло­ща­док и др.); в ста­ни­це Ка­нев­ская - га­зо­вой ап­па­ра­ту­ры (га­зо­вые, элек­трические и ком­би­ни­рованные пли­ты) и др.

Пред­при­ятия хи­мической промышленности вы­пус­ка­ют ми­неральные удоб­ре­ния («Ев­ро­Хим - Бе­ло­ре­чен­ские Ми­ну­доб­ре­ния» - круп­ный про­из­во­ди­тель фос­фор­ных и ком­плекс­ных удоб­ре­ний на Северном Кав­ка­зе, вхо­дит в со­став ми­не­раль­но-хи­мической ком­па­нии «Ев­ро­Хим»), по­ли­эти­ле­но­вые тру­бы (Крас­но­дар­ский труб­ный за­вод), раз­но­об­раз­ные ре­зи­но­тех­нические из­де­лия (Крас­но­дар­ский за­вод ре­зи­но­тех­нических из­де­лий, Ар­ма­вир­ский за­вод ре­зи­но­вых из­де­лий - хи­рур­гические ла­текс­ные пер­чат­ки и др.), ла­ко­кра­соч­ные ма­те­риа­лы (за­вод «Хи­мик» в городе Ла­бинск; про­дук­ция под тор­го­вой мар­кой «Ку­бан­ские крас­ки»), пар­фю­мер­но-кос­ме­тическую про­дук­цию (фир­мы «Аван­та», «Шарм Клео Кос­ме­тик» - обе в Крас­но­да­ре), ле­кар­ст­вен­ные пре­па­ра­ты (фаб­ри­ки «Ба­лиз-Фарм», «Рос­ка­фарм» - обе в Крас­но­да­ре, Тро­иц­кий йод­ный за­вод в Крым­ском р-не).

Деревообрабатывающая промышленность Краснодарского края пред­став­лена главным образом про­изводством ме­бе­ли и пи­ло­ма­те­риа­лов. Дей­ст­ву­ют: ме­бель­ная фир­ма «Ори­зон» (ку­хон­ная, кор­пус­ная ме­бель), «Гра­ди­ент-Ме­бель» (оба пред­приятия - в Крас­но­да­ре); а так­же фир­мы со 100%-ным иностранным ка­пи­та­лом - итальянский «Ев­ровуд» (поселок Афип­ский; ме­бель), ту­рец­кие «Ун­ца» (Ап­ше­ронск; ме­бель), «Ар­да­ла» (Ап­ше­рон­ский район; де­ревянные стро­ительные кон­ст­рук­ции) и др.

Промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на про­изводстве це­мен­та: Краснодарский край - его круп­ней­ший про­из­во­ди­тель в Южном фе­де­раль­ном ок­ру­ге. До­бы­ва­ют це­мент­ное сы­рьё (5 ме­сто­ро­ж­де­ний мер­ге­ля в рай­оне Но­во­рос­сий­ска, наи­бо­лее круп­ное - Но­во­рос­сий­ское), гипс (Ше­док­ское ме­сто­ро­ж­де­ние), гра­вий­но-пес­ча­ные сме­си (в т. ч. Гуль­ке­вич­ское, Ги­рей­ское ме­сто­ро­ж­де­ния), пес­ки (Ах­та­ни­зов­ское, Сте­фа­нов­ское ме­сто­ро­ж­де­ния и др.), из­вест­ня­ки (Ве­се­лен­ское, Глад­ков­ское ме­сто­ро­ж­де­ния) и др. Наи­бо­лее круп­ные пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в Но­во­рос­сий­ске и близ не­го: заводы компании «Но­во­рос­це­мент» (мощ­ность свыше 4 млн. т це­мен­та в год), Верх­не­ба­кан­ский цементный ­за­вод (до 5 млн. т це­мен­та в год), «Ата­кай­це­мент» (600 тыс. т це­мен­та в год; оба - в со­ста­ве ком­па­нии ИНТЕКО), а так­же «Кна­уф гипс Псе­бай» (Мос­тов­ский район, поселок городского ти­па Псе­бай; вы­пус­ка­ет гип­со­кар­тон­ные лис­ты, су­хие стро­ительные сме­си). Экс­плуа­ти­ру­ют­ся свыше 25 ме­сто­ро­ж­де­ний ле­чеб­ных ми­неральных вод, 7 - ио­доб­ром­ных вод (в т. ч. Сла­вя­но-Тро­иц­кое ме­сто­ро­ж­де­ние).

Основная спе­циа­ли­за­ция лёг­кой промышленности - вы­пуск обу­ви (главный про­из­во­ди­тель - рас­по­ло­жен­ное в городе Но­во­рос­сийск росско-турецкое пред­при­ятие «Брис-Бос­фор»; про­дук­ция под мар­кой «Espa») и верх­ней оде­ж­ды (мно­го­численные швей­ные фаб­ри­ки в круп­ных на­се­лён­ных пунк­тах края).

Краснодарский край - важ­ней­ший российский ре­ги­он с раз­ви­той мно­го­от­рас­ле­вой пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей промышленностью (пло­до­ово­ще­кон­серв­ная, мо­лоч­ная, мяс­ная, са­хар­ная, мас­ло­бой­но-жи­ро­вая, ви­но­дель­че­ская, та­бач­ная под­от­рас­ли), ба­зи­рую­щей­ся главным образом на собственном про­изводстве сельскохозяйственной про­дук­ции. В про­изводство пи­ще­вых про­дук­тов (вклю­чая на­пит­ки) и та­ба­ка вло­же­ны зна­чительные ин­ве­сти­ции круп­ных российских и за­ру­беж­ных ком­па­ний (в т. ч. французских «Bonduelle» и «CECAB Group», американской «PepsiCo», ме­ж­ду­на­род­ных «Nestle» и «Philip Mor­ris International»), что по­зво­ли­ло мо­дер­ни­зи­ро­вать большую часть пред­при­ятий от­рас­ли. Круп­ней­шие пред­при­ятия: «Бон­дю­эль-Ку­бань» (ста­ни­ца Но­во­ти­та­ров­ская, Дин­ской район), «Ку­бан­ские кон­сер­вы» (Ти­ма­шёвск; в струк­ту­ре французской ком­па­нии «CECAB Group»; про­дук­ция под маркой «До­си»), ком­плекс кон­серв­ного про­изводства «Ла­бин­ский» (Ла­бинск; все - овощ­ные кон­сер­вы), кон­серв­ный за­вод «Бал­ти­мор-Крас­но­дар» (ста­ни­ца Ка­ли­нин­ская; то­мат­ная пас­та, кет­чу­пы, майо­нез и др.), мо­лоч­ный ком­би­нат (Ти­ма­шёвск; в со­ста­ве ком­па­нии «Вимм-Билль-Данн»; про­дук­ция под мар­ка­ми «До­мик в де­рев­не», «Ку­бан­ская бу­рён­ка»), «Мо­лоч­ное де­ло Ку­бань» (Мос­тов­ской район), мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (Ар­ма­вир), мя­со­ком­би­на­ты в Ти­хо­рец­ке и Со­чи, са­хар­ный за­вод «Сво­бо­да» (Усть-Ла­бинск), мас­ло­жи­ро­вой ком­би­нат «Крас­но­дар­ский» (Крас­но­дар), за­вод без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков ком­па­нии «Pep­siCo» (Со­чи), ком­би­нат «Аб­рау-Дюр­со» (Но­во­рос­сийск; шам­пан­ские и иг­ри­стые ви­на), «Фа­на­го­рия» (Тем­рюк­ский район, поселок Сен­ной; ви­но­град­ные ви­на), «Ку­бань-Ви­но» (Тем­рюк­ский район, ста­ни­ца Ста­ро­ти­та­ров­ская), «Фи­лип Мор­рис Ку­бань» (Крас­но­дар; та­бач­ная про­дук­ция).

Основные рай­оны до­бы­чи ры­бы и мо­ре­про­дук­тов - Ей­ский и При­мор­ско-Ах­тар­ский (объ­ё­мы уло­ва со­кра­ща­ют­ся в свя­зи с ис­то­ще­ни­ем за­па­сов ры­бы). Ры­бо­ком­би­на­ты в Крас­но­да­ре, Со­чи, Ах­тар­ский ры­бо­за­вод (город При­мор­ско-Ах­тарск; в со­ста­ве ры­бо­про­мыш­лен­но­го хол­дин­га «Си­нее мо­ре»).

Круп­ные промышленные цен­тры Краснодарского края: Крас­но­дар, Но­во­рос­сийск, Ар­ма­вир, Ти­хо­рецк, Кро­пот­кин, Ейск. Сель­ское хо­зяй­ст­во. Стои­мость с.-х. про­дук­ции 147,3 млрд. руб. (2007), св. 66% про­дук­ции при­хо­дит­ся на рас­те­ние­вод­ст­во. Раз­ви­тию с. х-ва спо­соб­ст­ву­ют бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия (в К. к. – од­ни из луч­ших в РФ аг­рок­ли­ма­тич. и поч­вен­ные ре­сур­сы). Площадь с.-х. уго­дий 4336 тыс. га (57% пло­ща­ди края, 2,2% с.-х. уго­дий РФ), в т. ч. паш­ня за­ни­мает ок. 90%. В струк­ту­ре по­сев­ных пло­ща­дей пре­обла­да­ют зер­но­вые – 57,5%; тех­нич. куль­ту­ры составля­ют 22,3%, кор­мо­вые – 15,7%, кар­то­фель и ово­ще­бах­че­вые куль­ту­ры – 4,5% (табл. 2).

На тер­ри­то­рии края вы­де­ля­ет­ся неск. спе­циа­ли­зи­р. рай­онов: в сев. и центр. час­тях вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые культуры (гл. обр. ози­мую пше­ни­цу, ку­ку­ру­зу на зер­но), са­хар­ную свёк­лу, под­сол­неч­ник и сою; в юж­но-пред­гор­ной – кар­то­фель, ово­щи, цит­ру­со­вые, чай (един­ст­вен­ный ре­ги­он РФ по вы­ра­щи­ва­нию чая); в юго-вос­точ­ной – зер­но­вые куль­ту­ры и кар­то­фель; в за­пад­ной – рис; в юго-за­пад­ной части распространены ви­но­гра­дар­ст­во и ви­но­де­лие. Са­до­вод­ст­во раз­ви­то прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но. Жи­вот­но­вод­ст­во (пре­об­ла­да­ет в юго-вост. час­ти края) пред­став­ле­но мо­лоч­но-мяс­ным ско­то­вод­ст­вом, сви­но­вод­ст­вом, пти­це­вод­ст­вом, пче­ло­вод­ст­вом; раз­во­дят так­же овец и коз (табл. 3, 4).

Аг­ро­про­мыш­лен­ный ком­плекс К. к. вклю­ча­ет ок. 800 с.-х. пред­при­ятий (кол­хо­зы, сов­хо­зы и др.; занимают ок. 77% с.-х. угодий), ок. 20 тыс. кре­сть­ян­ских (фер­мер­ских) хо­зяйств (ок. 19% с.-х. угодий).

В сфе­ре ус­луг наи­боль­шее зна­че­ние име­ет ту­ризм (гл. обр. пляжный от­дых, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, по­зна­ва­тель­ный). К. к. – гл. рос. ку­рорт­но-рек­реа­ци­он­ный ре­ги­он. Осн. ку­рорт­ные зо­ны: по­бе­ре­жья Чёр­но­го (от Ана­пы до Ад­ле­ра, гл. го­род-ку­рорт – Со­чи, где со­сре­до­то­че­но до 50% ку­рорт­но­го по­тен­циа­ла К. к.) и Азов­ско­го (гл. обр. рай­он Ей­ска) мо­рей, в пред­гор­ной час­ти – Го­ря­чий Ключ и Ап­ше­рон­ский р-н. По тер­ри­то­рии К. к. про­хо­дят мно­го­числ. ту­ри­стич. мар­шру­ты. Дей­ст­ву­ют св. 400 гос­ти­ниц с об­щим чис­лом мест св. 30 тыс., мно­го­числ. тур­ба­зы и кем­пин­ги, а так­же ин­ди­ви­дуаль­ный (ча­ст­ный) сек­тор. В 2007 общее ко­ли­че­ст­во ту­ри­стов со­ста­ви­ло 13 млн. чел. (дан­ные ад­ми­ни­ст­ра­ции К. к.), в т. ч. ок. 75% – «са­мо­дея­тель­ные ту­ри­сты» (раз­ме­ща­лись в ча­ст­ном сек­то­ре). Стро­ят­ся (сер. 2009) но­вые объ­ек­ты ту­ри­стич. ин­фра­струк­ту­ры, с нач. 2000-х гг. по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние строи­тель­ст­во неболь­ших, гл. обр. частных, гостиниц на 5–30 но­ме­ров.

Транс­порт. По­сле рас­па­да СССР и по­те­ри мн. мор. пор­тов роль транс­пор­та К. к. в эко­но­ми­ке РФ зна­чи­тель­но воз­рос­ла. Мор­. транс­порт иг­ра­ет ве­ду­щую роль в транс­порт­ной сис­те­ме ре­ги­о­на (обес­пе­чи­ва­ет св. 40% рос. внеш­не­тор­го­во­го гру­зо­обо­ро­та, в т. ч. ок. 1/3 экс­пор­та неф­ти). Круп­ней­ший рос. гру­зо­вой порт – Но­во­рос­сийск (гру­зо­обо­рот ок. 110 млн. т; осн. гру­зы: неф­те­на­лив­ные, же­ле­зо­руд­ное сы­рьё, чёр­ные ме­тал­лы, це­мент, зер­но; кон­тей­нер­ный тер­ми­нал). Др. круп­ные пор­ты: Ту­ап­се (ок. 20 млн. т, в т. ч. 14,5 млн. т – неф­те­про­дук­ты), Ейск (св. 1,3 млн. т), Тем­рюк и Кав­каз (пос. Чуш­ка, Тем­рюк­ский р-н). Стро­ит­ся (сер. 2009) порт на Та­ман­ском п-ове (мыс Же­лез­ный Рог в Тем­рюк­ском р-не). Круп­ные пас­са­жир­ские пор­ты: Ана­па, Со­чи.

Дли­на же­лез­ных до­рог 2088 км (2007). По плот­но­сти ж.-д. пу­тей (277 км на 10 тыс. км2 тер­ри­то­рии) К. к. за­ни­ма­ет 10-е ме­сто в РФ. По тер­ри­то­рии края про­хо­дят мно­го­числ. важ­ные ж.-д. мар­шру­ты, ори­ен­ти­ро­ван­ные на мор. пор­ты и ку­рор­ты края. Осн. ма­ги­ст­ра­ли: Мо­ск­ва – Рос­тов-на-До­ну – Пав­лов­ская (вет­ка на Ейск) – Ти­хо­рецк (вет­ка на Крас­но­дар – Го­ря­чий Ключ – Ту­ап­се и Но­во­рос­сийск – порт Кав­каз от Крас­но­да­ра) – Ар­ма­вир (вет­ка на Бе­ло­ре­ченск – Ту­ап­се – Ад­лер) – Ми­не­раль­ные Во­ды – Ма­хач­ка­ла – Ба­ку. Круп­ные ж.-д. уз­лы: Крас­но­дар, Ар­ма­вир, Кро­пот­кин, Бе­ло­ре­ченск, Ти­ма­шёвск, Крымск. Од­на из гл. про­блем – низ­кая про­пу­ск­ная спо­соб­ность ж.-д. ма­ги­ст­ралей. Пла­ни­ру­ет­ся строи­тель­ст­во 2-го ж.-д. за­хо­да в порт Но­во­рос­сийск, ж.-д. тон­не­ля в го­рах ме­ж­ду по­сёл­ка­ми Гай­дук и Верх­не­ба­кан­ский, но­вой ж.-д. ли­нии на уча­ст­ке Ад­лер – Крас­ная По­ляна и др. Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем 17 тыс. км. Осн. ма­ги­ст­ра­ли: часть федеральной трассы Мо­ск­ва – Рос­тов-на-До­ну – Пав­лов­ская – Ти­хо­рецк – Ар­ма­вир – Наль­чик – Гроз­ный – Ма­хач­ка­ла – гра­ни­ца с Азер­бай­джа­ном; Пав­лов­ская – Крас­но­дар – Джуб­га – Ту­ап­се – Ад­лер; Крас­но­дар – Но­во­рос­сийск – порт Кав­каз. Стра­те­гич. пла­ны на­прав­ле­ны на раз­ви­тие ав­то­до­рог, ве­ду­щих к Чер­но­мор­ско­му по­бе­ре­жью (в т. ч. строи­тель­ст­во плат­ной ав­то­до­роги Абинск – Ка­бар­дин­ка, аль­тер­на­тив­ных ав­то­до­рог до г. Со­чи) и др. Су­до­ход­ст­во по р. Ку­бань. Дли­на внутр. судо­ход­ных реч­ных пу­тей ок. 300 км. Круп­ней­ший реч­ной порт – Крас­но­дар. Ме­ж­дунар. аэ­ро­пор­ты: Крас­но­дар (Паш­ковский), Со­чи (Ад­лер); др. важ­ные аэ­ро­пор­ты – Ана­па, Ге­ленд­жик (на ре­кон­ст­рук­ции, сер. 2009). Раз­вит тру­бо­про­вод­ный транс­порт: ме­ж­ду­нар. неф­те­про­вод «Тен­гиз– Но­во­рос­сийск» (объ­ём про­кач­ки 31,1 млн. т, 2006; пла­ни­ру­ет­ся до­ве­де­ние мощ­но­сти до 67 млн. т в год); га­зо­про­вод «Рос­сия – Тур­ция» («Го­лу­бой по­ток»; мощ­ность 16 млрд. м3 га­за в год).

Внеш­не­тор­го­вый обо­рот К. к. 6031,0 млн. долл. США (2007), в т. ч. экс­порт 3376,3 млн. долл. Экс­пор­ти­ру­ют про­дук­цию то­п­лив­но-энер­ге­тич. ком­плек­са (ок. 50% стои­мо­сти), про­до­вольств. то­ва­ры и с.-х. сы­рьё (ок. 30%), ме­тал­лы и из­де­лия из них (св. 10%). Им­пор­ти­ру­ют гл. обр. про­до­вольств. то­ва­ры и с.-х. сы­рьё (св. 50%) и про­дук­цию ма­ши­но­строе­ния (21%). Ок. 90% внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та К. к. при­хо­дит­ся на Тур­цию, Фран­цию, Ита­лию, Гер­ма­нию, Еги­пет, Ки­тай и Ук­раи­ну.

Здра­во­охра­не­ние. В К. к. ра­бо­та­ют 19449 вра­чей и 41910 лиц ср. мед. пер­сона­ла; мед. по­мощь ока­зы­ва­ют 347 ле­чеб­но-про­фи­лак­тич. уч­ре­ж­де­ний, 751 фельд­шер­ско-аку­шер­ский пункт, 151 здрав­пункт; на 10 тыс. жит. при­хо­дит­ся 93,9 боль­нич­ной кой­ки (2006). За­бо­ле­вае­мость ту­бер­ку­лё­зом со­став­ля­ет 51,5 слу­чая на 100 тыс. жит. (2006). За­ре­ги­ст­ри­ро­ва­но 740 слу­ча­ев ВИЧ-ин­фек­ции (2006). Осн. при­чи­ны смер­ти: бо­лез­ни си­с­те­мы кро­во­об­ра­ще­ния (34,1%), трав­мы и от­рав­ле­ния (29%), зло­ка­че­ст­вен­ные но­во­об­ра­зо­ва­ния (13%) (2006). Ку­рор­ты: Ана­па, Ге­ленд­жик, Го­ря­чий Ключ, Ейск, Со­чи, Ту­ап­се и др.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры. В 1483 до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях вос­пи­ты­ва­ют­ся ок. 168 тыс. де­тей; дей­ст­ву­ют 1270 днев­ных об­ще­об­разо­ват. уч­ре­ж­де­ний (483,5 тыс. уч-ся), в т. ч. 13 ка­зачь­их об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ний, 211 школ с клас­са­ми и груп­па­ми ка­зачь­ей на­прав­лен­но­сти; 71 уч­ре­ж­де­ние на­чаль­но­го (31 тыс. уч-ся) и 139 уч­ре­ж­де­ний сред­не­го (вклю­чая фи­лиа­лы, 86,5 тыс. уч-ся) проф. об­ра­зо­ва­ния. Ок. 140 ву­зов (вклю­чая фи­лиа­лы, 180 тыс. сту­ден­тов), в т. ч. 11 го­су­дар­ст­вен­ных (2008). Круп­ные ву­зы, гл. на­уч. уч­ре­жде­ния, му­зеи и биб­лио­те­ки на­хо­дят­ся в Крас­но­да­ре, Ар­ма­ви­ре, Ей­ске, Но­ворос­сий­ске. Дей­ст­ву­ют так­же Все­рос. НИИ цве­то­вод­ст­ва и суб­тро­пич. куль­тур в Со­чи; Анап­ский ар­хео­ло­гич. му­зей-за­по­вед­ник «Гор­гип­пия» (1909, совр. ста­тус с 1977), Гос. литературно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей Н. А. Ост­ров­ско­го (1937, Со­чи), Со­чин­ский ху­дож. му­зей (1971, совр. ста­тус с 1988), Та­ман­ский му­зей­ный ком­плекс (1976); ис­то­ри­ко-крае­ведч. му­зеи – в Ту­ап­се, Ге­ленд­жи­ке, Ти­хо­рец­ке, в ста­ни­цах От­рад­ная, Пол­тав­ская и др.; Дом-му­зей В. Г. Ко­ро­лен­ко в Ге­ленд­жи­ке (1964), Дом-му­зей ху­дож­ни­ка-пе­ре­движ­ни­ка А. А. Ки­се­лё­ва в Ту­ап­се, Ме­мо­ри­аль­ный му­зей Ю. В. Кон­д­ра­тю­ка (1972, ста­ни­ца Ок­тябрь­ская).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Ве­ду­щие крае­вые из­да­ния (все – в г. Крас­нодар): га­зе­ты – «Воль­ная Ку­бань» (с 1917; совр. назв. с 1991, еже­днев­ная, ти­раж 40 тыс. экз.), «Ку­бан­ские но­во­сти» (с 1991; 4 раза в не­де­лю, 50 тыс. экз.), «Ку­бань се­го­дня» (с 1996; 4 раза в не­де­лю, 20 тыс. экз.), «Крас­но­дар­ские из­вес­тия» (3 раза в не­де­лю, 23 тыс. экз.), «Крае­вые но­во­сти» (с 2002; еже­не­дель­но, 350 тыс. экз.); рай­он­ные и му­ни­ци­паль­ные га­зе­ты: «Анап­ское Чер­но­мо­рье» (г. Ана­па, 3 раза в не­де­лю, 6 тыс. экз.), «Власть Со­ве­тов» (Вы­сел­ков­ский р-н, с 1935; совр. назв. с 1967, 2 раза в не­делю, 5,8 тыс. экз.), «При­бой» (г. Ге­ленд­жик, с 1920; 3 раза в не­де­лю, 11 тыс. экз.), «Но­во­рос­сий­ский ра­бо­чий» (г. Но­во­рос­сийск, с 1920; 5 раз в не­де­лю, 30 тыс. экз.), «Наш дом – Со­чи» (г. Со­чи, еже­не­дель­но, 100 тыс. экз.), «Та­мань» (Тем­рюк­ский р-н, 2–3 раза в не­де­лю), «Ту­ап­син­ские вес­ти» (г. Ту­ап­се, 4 раза в не­де­лю, 10 тыс. экз.) и др. Ра­дио­ве­ща­ние с 1926, те­ле­ви­де­ние с 1955 (ре­гу­ляр­но с 1959). Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ют ГТРК «Ку­бань», «Крас­но­дар­ская го­су­дар­ст­вен­ная крае­вая те­ле­ра­дио­ве­ща­тель­ная ком­па­ния "Но­вое те­ле­ви­де­ние Ку­ба­ни"» (с 1999), те­ле­ра­дио­веща­тель­ная ком­па­ния (ТРК) «Ра­дио и те­ле­ви­де­ние Но­во­рос­сий­ска», ТРК «Крас­но­дар» (с 2002), те­ле­ком­па­ния «Но­вое Но­во­рос­сий­ское те­ле­ви­де­ние», ТРК «ТВ Крым­ский эк­ран» (с 1998) и др.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во.

Сре­ди па­мят­ни­ков древ­ней ар­хи­тек­ту­ры и иск-ва на тер­ри­то­рии К. к.: мно­го­числ. доль­ме­ны (Джуб­гин­ский; Вол­кон­ский; близ пос. Со­ло­ни­ки; доль­мен­ная груп­па в уро­чи­ще Бо­га­тыр­ка; близ ау­ла Боль­шой Кич­май и др.); про­из­ве­де­ния, свя­зан­ные с май­коп­ской куль­ту­рой, кобанской культурой, скиф­ски­ми курганами (среди них – Келермес, Костромские курганы, Ульские кур­га­ны).

Ан­тич­ный пе­ри­од пред­став­лен руи­на­ми го­ро­дов (Фа­на­го­рия, Гор­гип­пия, Гер­мо­нас­са, Ке­пы и др.), кре­по­стей, по­селе­ний (Ти­рам­ба близ пос. За Ро­ди­ну у вул­ка­на Си­няя бал­ка с руи­на­ми куль­то­во­го ком­плек­са с то­ло­сом 3 в. до н. э.) на бе­ре­гу Чёр­но­го м., Та­ман­ско­го и Тем­рюк­ско­го за­ли­вов; кур­га­на­ми (Ар­тю­хов­ский кур­ган, Ва­сю­рин­ский, Лы­сая го­ра, Боль­шая и Ма­лая Близ­ни­цы и др.). В ан­тич­ных го­ро­дах най­де­ны про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры (Аф­ро­ди­та Та­ман­ская из г. Ке­пы, 2 в. до н. э., ГИМ) и юве­лир­но­го иск-ва, ке­ра­ми­ка (фи­гур­ные со­су­ды в ви­де сфин­ксов, си­рен кон. 5 – нач. 4 вв. до н. э., Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург), сар­ко­фа­ги (Та­ман­ский, 4–3 вв. до н. э., ГИМ), ар­хит. де­та­ли (ак­ро­те­рий из Фа­на­го­рии, 4 в. до н. э., ГМИИ). Боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют пред­ме­ты из по­гре­бе­ний зу­бов­ско-воз­дви­жен­ской груп­пы, из Зо­ло­то­го клад­би­ща.

Ср.-век. па­мят­ни­ки К. к. так­же со­сре­до­то­че­ны в осн. на по­бе­ре­жье. В ре­зуль­та­те рас­ко­пок об­на­ру­же­ны: ран­не­ви­зан­тийские со­ору­же­ния в Фа­на­го­рии, Ке­пах и Гер­мо­нас­се на Та­ман­ском п-ове; Иль­и­чёв­ское го­ро­ди­ще, по­се­ле­ния на Кан­дау­ре; обо­ро­нит. сте­на из сыр­цо­во­го кир­пи­ча в Та­ма­тар­хе (Мат­ра­хе, Тму­та­ра­ка­ни). К пе­рио­ду су­ще­ст­во­ва­ния Тму­та­ра­кан­ско­го кня­же­ст­ва от­но­сит­ся строи­тель­ст­во кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма Бо­го­ро­ди­цы с при­тво­ра­ми. На го­роди­ще в устье р. Не­чеп­су­хо най­де­ны об­лом­ки мра­мо­ра (в т. ч. ка­пи­те­ли), по­зво­ляю­щие пред­по­ла­гать, что здесь на­хо­дил­ся ка­фед­раль­ный храм. На тер­ри­то­рии древ­ней Зи­хии из­вест­но так­же го­ро­ди­ще Ду­зу-Ка­ле (близ Но­во­ми­хай­лов­ско­го) с кре­по­стью, сло­жен­ной из тё­са­но­го кам­ня. В юж. час­ти по­бе­ре­жья К. к. со­хра­ни­лись ос­тат­ки ран­не­ви­зан­тий­ской ба­зи­ли­ки в до­ли­не р. Мзым­та. В 10 в. в Лоо был по­стро­ен кре­сто­во-ку­поль­ный храм с при­тво­ра­ми – па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры сев. Аб­ха­зии; в 10–12 вв. – ба­зи­ли­ки на опо­рах (Лес­нян­ская II), с изо­ли­ро­ван­ны­ми не­фа­ми и вы­ра­жен­ны­ми сна­ру­жи ап­си­да­ми (Лес­нян­ская I, храм на го­ре Ма­лый Ахун), пред­став­ляю­щие со­бой, по-ви­ди­мо­му, пе­ре­ход­ный ва­ри­ант ме­ж­ду ви­зан­тий­ско-аб­хаз­ски­ми кре­сто­во-ку­поль­ны­ми хра­ма­ми и гру­зин­ски­ми т. н. 3-цер­ков­ны­ми ба­зили­ка­ми; кре­сто­об­раз­ные ку­поль­ные (Кри­он-Не­рон) и заль­ные (Мо­на­стырь, Га­ли­цин­ский; на го­ре Са­хар­ная Го­лов­ка, на р. Агуа) хра­мы. Так­же на по­бере­жье К. к. на­хо­ди­лось неск. ге­ну­эз­ских кре­по­стей 14–15 вв.: Мат­ре­га, Ко­па, Ма­па, Ба­та, Кас­то, Ли­яш. Вда­ли от по­бе­ре­жья, близ ста­ни­цы Бе­ло­ре­чен­ская на р. Бе­лая в 1467–68 арм. мас­тер Крым-бей из Ка­фы по­стро­ил ма­лень­кий заль­ный храм с не­вы­ра­жен­ной сна­ру­жи ап­си­дой, стрель­ча­ты­ми ар­ка­ми, рель­е­фа­ми и над­пи­ся­ми на греч. и арм. язы­ках – ти­пич­ный па­мят­ник арм. ар­хи­тек­ту­ры Кры­ма 14–15 вв.

На юго-вос­то­ке К. к. на­хо­дят­ся Иль­и­чёв­ское и Уруп­ское го­ро­ди­ща, где пред­став­ле­ны ти­пич­ные для Зап. Ала­нии заль­ные хра­мы с вы­ра­жен­ной сна­ру­жи по­лу­круг­лой ап­си­дой (хра­мы № 1, 2, 3 в Уру­пе и № 2, 3, 6, 7, 8 в Иль­и­че), а так­же хра­мы с не­вы­ра­жен­ной сна­ру­жи по­лу­круг­лой ап­си­дой [про­стой храм № 5 на Иль­и­чёв­ском го­ро­ди­ще, бо­лее слож­ный храм № 1 там же (с «за­пле­чи­ка­ми» – ус­ту­па­ми при пе­ре­хо­де к ви­ме – ап­си­ды, пи­ля­ст­ра­ми по­се­ре­ди­не на­оса и при­тво­ром)]. На Иль­и­чёв­ском го­ро­ди­ще име­ют­ся две 3-не­фные од­но­ап­сид­ные ба­зи­ли­ки: пер­вая (храм № 4; ве­ро­ят­но, епи­скоп­ский или кня­же­ский, пред­по­ло­жи­тель­но нач. 10 в.) име­ла изо­ли­ро­ван­ные не­фы-при­де­лы (ти­па Аба-Ан­та в Аб­ха­зии), од­на­ко бо­ко­вые не­фы не пред­на­зна­ча­лись для бо­го­слу­же­ния; во вто­рой (хра­м № 6) не­фы раз­де­ля­лись лёг­ки­ми опо­ра­ми. Та­кой план ко­рот­кой, под­квад­рат­ной в пла­не ба­зи­ли­ки с 4 ко­лон­ка­ми и без ку­по­ла ха­рак­те­рен для церк­вей Тра­пе­зун­да 9–10 вв. К 14–15 вв. от­но­сят пред­ме­ты из Бе­ло­ре­чен­ских кур­га­нов. Со­хра­ни­лись руи­ны тур. кре­по­стей 16–18 вв.

В 18 в. соз­да­ва­лись фор­ти­фи­ка­ци­он­ные со­ору­же­ния: т. н. Рус­ские во­ро­та в Ана­пе (фраг­мент тур. кре­по­сти 1783), бас­тио­ны Фа­на­го­рий­ской кре­по­сти на вост. ок­раи­не Та­ма­ни (кон. 18 в., ин­же­не­ры И. И. Кня­зев, Ф. П. Де­вол­лан). Клас­си­цизм в цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ре пред­став­лен По­кров­ской ц. в пос. Та­мань (1794, арх. Н. А. Львов; ре­кон­ст­рук­ция – 1911), Скор­бя­щен­ской ц. в Крас­но­да­ре (1844). В рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле по­строе­ны: со­бор Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (Бе­лый Вой­ско­вой) в Крас­но­да­ре (1849–72, ар­хи­тек­то­ры бра­тья Е. Д. и И. Д. Чер­ник, ра­зо­бран в 1932, вос­ста­нов­лен в 2000–06), Свя­то-Воз­не­сен­ский храм в ста­ни­це Пла­сту­нов­ская (1870–99); в рус­ском сти­ле – со­бор Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Со­чи (1874–90, арх. А. С. Ка­мин­ский), Цар­с­кие ворота (1888, арх. В. А. Филиппов, разобраны в 1928), ц. Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1895–1903), ц. Илии Про­ро­ка (1907) и Свя­то-Тро­иц­кий со­бор (1899–1910, арх. И. К. Маль­герб, рос­пи­си Н. М. Са­фо­но­ва) в Крас­но­да­ре, Свя­то-Ге­ор­ги­ев­ская ц. в с. Лес­ное (1898–1915); в не­ови­зан­тий­ском сти­ле – Свя­то-Ека­те­ри­нин­ский со­бор в Крас­но­да­ре (1900–14, арх. Маль­герб). В кон. 19 – нач. 20 вв. ак­тив­но ве­лось строи­тель­ст­во дач и двор­цов в курор­тных местах (цар­ский охот­ни­чий дво­рец в Крас­ной По­ля­не, 1901, арх. А. И. Но­са­не­вич). В сти­ле мо­дерн по­строе­ны: Ма­ри­ин­ский жен­ский ин-т (1906–09, арх. А. П. Ко­ся­кин, с эле­мен­та­ми клас­си­циз­ма) в Крас­но­да­ре, зда­ние б-ки им. А. С. Пуш­ки­на в Со­чи (нач. 20 в.). Сре­ди со­хра­нив­ших­ся мая­ков в К. к. один из ста­рей­ших – в Ад­ле­ре (1898).

В 1920–30-х гг. строи­лись са­на­то­рии в сти­лях кон­ст­рук­ти­виз­ма и не­оклас­си­циз­ма: в Хос­тин­ском р-не – ком­плекс са­на­то­ри­ев «За­ря» и «Гор­ный воз­дух» (1931, ар­хи­тек­то­ры А. А. и Л. А. Вес­ни­ны), са­на­то­рий им. Во­ро­ши­ло­ва (1931–1933, арх. М. И. Мер­жа­нов), са­на­то­рий им. Г. К. Орд­жо­ни­кид­зе (1934–37, арх. И. С. Куз­не­цов), «Прав­да» (1936, арх. П. П. Есь­ков). В сти­ле сов. не­о­клас­си­циз­ма в 1930–50-е гг. по­строе­ны: в Со­чи – Зим­ний и Лет­ний те­ат­ры (1937), Ху­дож. му­зей (1936, арх. И. В. Жол­тов­ский), же­лез­но­до­рож­ный (1952, арх. А. Н. Душ­кин) и Мор­ской (1955, ар­хи­тек­то­ры К. С. Ала­бян, Л. Б. Карлик) во­кза­лы; да­ча И. В. Ста­ли­на в Ма­це­сте (ны­не – са­на­то­рий «Зе­лё­ная ро­ща»). В 1936 по про­ек­ту арх. С. И. Во­робь­ё­ва со­ору­же­на смот­ро­вая баш­ня с эле­мен­та­ми нео­го­ти­ки на го­ре Ахун близ пос. Ма­це­ста. Сре­ди по­стро­ек 1970–80-х гг.: Ла­за­рев­ский центр нац. куль­тур в пос. Ла­за­рев­ское, кон­церт­ный зал «Фес­ти­валь­ный» в Со­чи (1979).

В кон. 20 – нач. 21 вв. воз­ве­де­ны: арм. храм Сурб-Сар­кис в Ад­ле­ре (1993); ан­самб­ли мон. в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Не­ру­ши­мая Сте­на» в Ап­ше­рон­ске (1991, реорганизован в 2002), Свя­то-Ду­хо­ва муж­ско­го мон. в Ти­ма­шёв­ске (1992, ц. Св. Ду­ха), Трои­це-Ге­ор­ги­ев­ско­го жен­ско­го мон. в с. Лес­ное (цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 2000–07; ц. Св. Уа­ра, шат­ро­вая церковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Се­ми­стрель­ная», обе – 2006–2007; все – арх. Ф. И. Афук­се­ни­ди); церк­ви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1992–98), Св. Ио­ан­на Вои­на в Авиа­го­род­ке (1995–2000) и Св. Ни­ко­лая в Крас­но­да­ре (2006–08), Свя­то-Ни­коль­ский со­бор в Ей­ске (1998), церкви Св. Ни­колая в Ла­за­рев­ском (1999), Св. Хар­лам­пия в Крас­ной По­ля­не (1992–2003, арх. Ф. И. Афук­се­ни­ди), Св. Ни­ко­лая в Ар­ма­ви­ре (1996–2007), Св. Ксе­нии Пе­тер­бург­ской в пос. Аб­рау-Дюр­со (1999–2006), ц. в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Все­ца­ри­ца» Крас­но­дар­ско­го Все­ца­ри­цын­ско­го мон. (2001, арх. В. Н. Ижи­ков, по­вто­ря­ет фор­мы Свя­то-Ду­хов­ско­го хра­ма Тро­и­це-Сер­гие­вой лав­ры), церкви Св. кня­ги­ни Оль­ги в с. Оль­гин­ка (2004–06), Со­ше­ст­вия Св. Ду­ха в Ад­ле­ре (2007), Св. Ни­ко­лая в с. Мол­дов­ка в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (2000–08).

В 19 – нач. 20 вв. раз­ви­ва­лось ико­но­пи­са­ние (ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Дер­жав­ная Игу­ме­ния», 1918, Ма­рие-Ма­г­да­ли­нин­ский мон. в ста­ни­це Ро­гов­ская). В 1-й пол. 20 в. ра­бо­та­ли ку­бан­ские мас­те­ра А. Н. Зе­лен­ский, А. С. За­ден­варк, Т. М. Удаль­цов, А. П. Мо­ча­лов, П. С. Ко­со­лап, Е. И. Пост­по­ли­та­ки, Н. В. Ха­ри­то­нов; с 1930-х гг. – ху­дож­ни­ки Н. Лой, Г. Ара­ке­лян, И. Ко­но­ва­лов, Н. Ев­са, И. Хлют­кин, В. Кры­син, В. Они­щен­ко, П. Ка­ля­гин, А. Ка­лу­гин, Г. Г. Аве­ти­сян, В. М. Коз­лов, Н. Д. Ша­ри­ков, Т. М. Яцен­ко, В. Зе­ле­нев, Л. Ци­го­ев, М. Бо­го­яв­лен­ский, А. П. Ла­дон­кин, К. Мат­цев, П. Ру­жей­ни­ков. По­сле Вел. Отеч. вой­ны вы­дви­га­ют­ся ху­дож­ни­ки Н. Ма­ри­че­ва, А. Треть­я­ков, М. Ра­дин, Н. Н. Ми­ро­нов, Д. Би­рю­ков, В. Мор­до­вин, Г. Г. Бул­га­ков, В. В. Мо­на­стыр­ный, В. Кузь­мен­ко, О. Ко­ло­мой­цев, Г. Шах­ба­зян, Г. Крав­чен­ко, А. Пар­шков, гра­фик Г. Ко­шель­ни­ков, скульп­то­ры И. Мак­си­мов, К. Си­да­шен­ко, В. Ер­ма­ков, И. Шма­гун, О. Ко­ло­мой­цев; в кон. 20 в. – гра­фик Е. Е. Ка­зи­цын, жи­во­пи­сец А. Ко­ча­но­вич и др. В рус­ле совр. аван­гар­ди­ст­ских тече­ний ра­бо­та­ют ху­дож­ни­ки Е. Цей, М. Ар­хан­гель­ский, В. Аб­ра­мов, П. Ба­бен­ко, Н. Ва­та­ман, О. Ков­тун.

Му­зы­ка. Муз. фольк­лор рус­ских (в т. ч. ка­за­ков), ады­гов, ук­ра­ин­цев, бе­ло­ру­сов, ар­мян, азер­бай­джан­цев, гре­ков, гру­зин, нем­цев, та­тар, цы­ган и др. на­ро­дов под­дер­жи­ва­ют: крае­вой Центр нац. куль­тур (1992, Крас­но­дар), Ла­за­рев­ский рай­он­ный центр нац. куль­тур (1992), творч. объ­е­ди­не­ние «На­де­ж­да Рос­сии» в Ана­пе (1999), мн. фольк­лор­ные кол­лек­ти­вы, сре­ди ко­то­рых – ан­самбль ка­зачь­ей пес­ни «Ка­за­чья ду­ша» (1997, Крас­но­дар), Нар. ка­за­чий хор (1984, Ана­па), адыг­ский ан­самбль пес­ни и тан­ца «Ош­ха­маф» (Крас­но­дар), кол­лек­тив греч. му­зы­ки и тан­ца «Пон­тос».

В 1811–1921 функ­цио­ни­ро­вал Вой­ско­вой пев­че­ский хор, соз­дан­ный по ини­циа­ти­ве про­тоие­рея Чер­но­мор­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска К. В. Рос­син­ско­го. Тра­ди­ции это­го кол­лек­ти­ва про­дол­жил Ку­бан­ский ка­за­чий хор, ос­но­ван­ный в 1936 круп­ней­шим му­зы­кан­том то­го вре­ме­ни Г. М. Кон­це­ви­чем. В 1812–1922 ра­бо­тал сим­фо­нич. ор­кестр. Вско­ре по­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917 бы­ло соз­да­но Ека­те­ри­но­дар­ское от­де­ле­ние Все­рос. сою­за ор­ке­ст­ран­тов. В 1934–37 в Крас­но­да­ре на­хо­дил­ся фи­ли­ал Азо­во-Чер­но­мор­ской крае­вой фи­лар­мо­нии, в 1939 пре­об­ра­зо­ван­ный в Крас­но­дар­скую крае­вую гос. фи­лар­мо­нию (ны­не им. Г. Ф. По­но­ма­рен­ко). В со­став фи­лар­мо­нии вхо­дят: ор­ке­ст­ры – Сим­фо­ни­че­ский (1997, на ба­зе Ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра Ку­ба­ни), рус. на­род­ный «Вир­туо­зы Ку­ба­ни» (1993), эс­т­рад­ной и джа­зо­вой му­зы­ки «Ека­те­ри­но­дар-бэнд» (1996); Ка­мер­ный хор (1988); ан­самб­ли – пес­ни и пля­ски «Ка­за­чья воль­ни­ца» (1985), рус. пес­ни и му­зы­ки бр. Са­вель­е­вых (с 1986 в фи­лар­мо­нии), рус. кон­церт­ный «Ивуш­ка» (2003). В 1931 в Ар­ма­ви­ре от­крыл­ся 1-й Азо­во-Чер­но­мор­ский крае­вой те­атр муз. ко­ме­дии (ан­тре­при­за ма­дам Ами­ра­го). В 1933 на его ос­но­ве в Крас­но­да­ре от­крыт Те­атр опе­рет­ты (с 1937 Те­атр муз. ко­ме­дии, с 1964 крае­вой Те­атр опе­рет­ты), ны­не (с 1997) – Муз. те­атр (с 2004 худ. рук. и гл. ди­ри­жёр В. П. Зи­ва). В 2000-е гг. здесь по­став­ле­ны опе­ры: «Кар­мен» Ж. Би­зе (реж. А. О. Сте­па­нюк), «Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го (реж. Д. А. Берт­ман; обе 2002), «Ио­лан­та» П. И. Чай­ков­ско­го (реж. Р. Г. Вик­тюк, 2003) и др. В 2002 те­атр во­шёл в Гос. творч. объ­е­ди­не­ние «Пре­мье­ра» (1992, с 2007 им. Л. Г. Га­то­ва), в со­ста­ве ко­то­ро­го так­же на­хо­дят­ся: Ку­бан­ский сим­фо­нич. ор­кестр (1991, с 1998 гл. ди­ри­жёр В. А. Понь­кин), ансамбль ка­зачь­ей пес­ни «Кри­ни­ца» (1994), Биг-бэнд Г. Га­ра­ня­на (1997), Муз. шоу-те­атр «Пре­мье­ра», во­каль­но-хо­рео­гра­фич. ан­самбль «Род­ник», Кон­церт­ный ду­хо­вой ор­кестр, «Пре­мь­ер-ор­кестр» (все – в Крас­но­да­ре). С 1966 функ­цио­ни­ру­ет Крас­но­дар­ское крае­вое от­де­ле­ние СК Рос­сии. Сре­ди проф. ком­по­зи­то­ров края: Г. Ф. По­но­ма­рен­ко, В. М. Вол­чен­ко, Д. Б. Гянд­же­цян, В. А. Ке­вор­ков, В. Г. Ко­мис­син­ский, В. В. Ма­гда­лиц, Г. А. и А. Г. Се­лез­нё­вы, Б. М. Цел­ков­ни­ков, В. А. Чер­няв­ский. В Крас­но­да­ре ра­бо­та­ют: Гос. ун-т куль­ту­ры и ис­кусств (от­крыт в 1966 как Ин-т куль­ту­ры, с 1991 Ин-т куль­ту­ры и иск-в, с 1998 совр. назв.), Гос. конс. (2002).

Фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ные – слав. куль­ту­ры «Сла­вянск» (с 2004, Сла­вянск-на-Ку­ба­ни), «Го­ло­са тра­ди­ций» (с 2006, Тем­рюк), па­мя­ти М. Л. Рос­тро­по­ви­ча (2007, Крас­но­дар), ор­ган­ной му­зы­ки (Со­чи), джа­зо­вый «Чёр­ное мо­ре» (с 1993, Со­чи), джа­зо­вый в Ана­пе; крае­вые – «Ку­бан­ская му­зы­каль­ная вес­на» (с 1967), фольк­лор­ный «Зо­ло­тое яб­ло­ко» (с 1987, оба – в Крас­но­даре), «Пре­мье­ра» (Ар­ма­вир), «Анап­ская му­зы­каль­ная вес­на». Ме­ж­ду­нар. кон­кур­сы: пиа­ни­стов им. М. А. Ба­ла­ки­ре­ва «Рус­ская му­зы­ка» (с 2004, Крас­но­дар), фольк­лор­ного иск-ва «Жи­вая куль­ту­ра» (с 2007, Тем­рюк). Все­рос. фес­ти­валь-кон­курс муз. кол­лек­ти­вов «Те­миж­бек­ские ве­че­ра» им. ге­не­ра­ла В. В. Афа­нась­е­ва (с 2003, ста­ни­ца Те­миж­бек­ская Кав­каз­ско­го р-на).

Те­атр. В крае ра­бо­та­ют: Те­атр дра­мы им. М. Горь­ко­го (1920), Крае­вой те­атр ку­кол (1939) – в Крас­но­да­ре; Лет­ний те­атр (1937), Зим­ний те­атр (1938) – в Со­чи; Ар­ма­вир­ский те­атр дра­мы и ко­ме­дии (1908), Ту­ап­син­ский ТЮЗ (1991). Про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли «Ки­но­тавр» (с 1991, Со­чи), «Ки­но­шок» (с 1992, Ана­па), Ме­ж­ду­нар. фес­ти­валь те­ат­ров ку­кол «Арт-ви­зит» (с 1997, Крас­но­дар), фес­ти­валь лю­би­тель­ских и проф. филь­мов «Мо­ло­дой ки­но­век» (с 2005, Крас­но­дар), Все­рос. фес­ти­валь дет­ских и юно­ше­ских те­ат­ров «Ла­зур­ная мас­ка» (Ге­ленд­жик). С 2006 один раз в два го­да в Со­чи про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. кон­курс «Мо­ло­дой ба­лет ми­ра».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)