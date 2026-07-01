КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - имени Ф.А. Коваленко, один из старейших провинциальных художественных музеев России.
Открыт в 1904 году как Картинная галерея, образованная из частной художественной общедоступной (с 1890 года) коллекции Ф.А. Коваленко, переданной им Екатеринодару в 1903 году. С 1907 года размещается в бывшем особняке инженера Б.Б. Шарданова, построенном им по своему проекту в 1905 году (ныне также занимает здание бывшей Екатеринодарской конторы Госбанка, 1902). В 1905-1918 годах галереей устраивались ежегодные передвижные выставки. С 1920 года галерея находилась в составе Кубано-Черноморского областного музея; с 1924 года самостоятельный Художественный музей имени А.В. Луначарского. Под руководством профессора Р.К. Войцика (директор музея в 1924-1934 годах; репрессирован в 1934 году) началась научная систематизация пополнявшихся фондов, продолженная М.П. Богоявленским, А.А. Забгаевой. В 1938 году музей получил современное название. После эвакуации (1942) экспозиция вновь открылась в сентябре 1944 года. В 1985 году собрание пополнилось коллекцией академика Л.Ф. Ильичёва (85 произведений отечественных художников). С 1993 года музей носит имя Ф.А. Коваленко.
В собрании русского искусства: древнерусские иконы различных художественных центров, произведения мастеров XVIII-XIX веков (Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, А.Е. Егоров, А.Г. Венецианов, В.А. Тропинин, Ф.А. Бруни, И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин), начала XX века (К.А. Коровин, В.А. Серов, С.Ю. Судейкин, П.В. Кузнецов, Б.М. Кустодиев, Ф.А. Малявин, Н.Д. Милиоти), кубанских художников Н.А., В.Н., Л.Ф. Шмит-Рыжовых, А. Зеленского, Т.М. Удальцова. Одна из лучших в России коллекций русского авангарда (работы В.С. Барта, Н.С. Гончаровой, В.В. Кандинского, П.П. Кончаловского, В.Ф. Кринского, М.Ф. Ларионова, А.В. Лентулова, К.С. Малевича, А.А. Осмёркина, Л.С. Поповой, О.В. Розановой, Р.Р. Фалька, Г.В. Фёдорова, Д.П. Штеренберга, А.А. Экстер, М.В. Эндер, Л.А. Юдина, собранные главным образом Р.К. Войциком). Фонды отдела западноевропейского искусства включают живописные и графические работы нидерландских и фламандских (П. Брейгель Младший, Я. ван Гойен, Ф. Вауэрман, Б.Г. Кейп, П. Класс, Д. Тенирс Младший), итальянских (А. Карраччи), испанских, французских (М.Л. Виже-Лебрён, Ж.Б. Грёз, Ж.Б. Наттье), немецких (Л. Кнаус), английских (Дж. Доу), австрийских (И.Б. Лампи Старший) и других мастеров. Собрания японской ксилографии XVIII-XIX веков, западноевропейского фарфора. Музей проводит Коваленковские чтения.
Филиал - Музей изобразительных искусств в городе Курганинск (современные отечественные художники).