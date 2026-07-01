КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - имени Ф.А. Коваленко, один из старейших провинциальных художественных музеев России.

От­крыт в 1904 году как Кар­тин­ная га­ле­рея, об­ра­зо­ван­ная из ча­ст­ной ху­дожественной об­ще­дос­туп­ной (с 1890 года) кол­лек­ции Ф.А. Ко­ва­лен­ко, пе­ре­дан­ной им Ека­те­ри­но­да­ру в 1903 году. С 1907 года раз­ме­ща­ет­ся в бывшем особ­ня­ке инженера Б.Б. Шар­да­но­ва, по­стро­ен­ном им по сво­ему про­ек­ту в 1905 году (ны­не так­же за­ни­ма­ет зда­ние бывшей Ека­те­ри­но­дар­ской кон­то­ры Гос­бан­ка, 1902). В 1905-1918 годах гале­ре­ей уст­раи­ва­лись еже­год­ные пе­ре­движ­ные вы­став­ки. С 1920 года га­ле­рея на­хо­ди­лась в со­ста­ве Ку­ба­но-Чер­но­мор­ско­го об­ла­ст­но­го му­зея; с 1924 года само­сто­ятельный Ху­дожественный му­зей имени А.В. Лу­на­чар­ско­го . Под руководством профессора Р.К. Вой­ци­ка (ди­рек­тор му­зея в 1924-1934 годах; ре­прес­си­рован в 1934 году) на­ча­лась на­учная сис­те­ма­ти­за­ция по­пол­няв­ших­ся фон­дов, про­дол­жен­ная М.П. Бо­го­яв­лен­ским, А.А. За­бгае­вой. В 1938 году му­зей по­лу­чил современное название. По­сле эва­куа­ции (1942) экс­по­зи­ция вновь от­кры­лась в сентябре 1944 года. В 1985 году со­б­ра­ние по­пол­ни­лось кол­лек­цией академика Л.Ф. Иль­и­чё­ва (85 про­из­ве­де­ний отечественных ху­дож­ни­ков). С 1993 года му­зей но­сит имя Ф.А. Ко­ва­лен­ко.

В со­б­ра­нии русского искусства: древнерусские ико­ны различных ху­дожественных цен­тров, про­из­ве­де­ния мас­те­ров XVIII-XIX веков (Д.Г. Ле­виц­кий, В.Л. Бо­ро­ви­ков­ский, А.Е. Его­ров, А.Г. Ве­не­циа­нов, В.А. Тро­пи­нин, Ф.А. Бру­ни, И.Н. Крам­ской, В.Г. Пе­ров, И.И. Шиш­кин, В.И. Су­ри­ков, И.Е. Ре­пин), начала XX века (К.А. Ко­ро­вин, В.А. Се­ров, С.Ю. Су­дей­кин, П.В. Куз­не­цов, Б.М. Кус­то­ди­ев, Ф.А. Ма­ля­вин, Н.Д. Ми­лио­ти), ку­бан­ских ху­дож­ни­ков Н.А., В.Н., Л.Ф. Шмит-Ры­жо­вых, А. Зе­лен­ско­го, Т.М. Удаль­цо­ва. Од­на из луч­ших в Рос­сии кол­лек­ций русского аван­гар­да (ра­бо­ты В.С. Бар­та, Н.С. Гон­ча­ро­вой, В.В. Кан­дин­ско­го, П.П. Кон­ча­лов­ско­го, В.Ф. Крин­ско­го, М.Ф. Ла­рио­но­ва, А.В. Лен­ту­ло­ва, К.С. Ма­ле­ви­ча , А.А. Ос­мёр­ки­на, Л.С. По­по­вой, О.В. Ро­за­но­вой, Р.Р. Фаль­ка, Г.В. Фё­до­ро­ва, Д.П. Ште­рен­бер­га, А.А. Экс­тер, М.В. Эн­дер, Л.А. Юди­на, со­б­ран­ные главным образом Р.К. Вой­ци­ком). Фон­ды от­де­ла западноевропейского искусства вклю­ча­ют жи­во­пис­ные и гра­фические ра­бо­ты ни­дерландских и фла­манд­ских (П. Брей­гель Млад­ший, Я. ван Гой­ен, Ф. Вау­эрман, Б.Г. Кейп, П. Класс, Д. Те­нирс Млад­ший), итальянских (А. Кар­рач­чи), испанских, французских (М.Л. Ви­же-Ле­б­рён, Ж.Б. Грёз, Ж.Б. Нат­тье), не­мец­ких (Л. Кна­ус), английских (Дж. Доу), австрийских (И.Б. Лам­пи Стар­ший) и других мас­те­ров. Со­б­ра­ния японской кси­ло­гра­фии XVIII-XIX веков, западноевропейского фар­фо­ра. Му­зей про­во­дит Ко­ва­лен­ков­ские чте­ния.

Фи­ли­ал - Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств в городе Кур­га­нинск (современные отечественные ху­дож­ники).

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