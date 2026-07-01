КРАСНОДАР
КРАСНОДАР - город в России.
Административный центр Краснодарского края. Население 709,7 тысяч человек (2008). Расположен на Кубано-Приазовской (Прикубанской) низменности, на правом берегу реки Кубань. Узел железных и автомобильных дорог. Международный аэропорт (Пашковский).
Основан в 1793 году как войсковой город (административный центр) Черноморского казачьего войска, назван Екатеринодаром в честь императрицы Екатерины II. Подчинялся станичному управлению. До середины XIX века важнейший форпост Черноморской кордонной линии. Через город проходил Ставропольский шлях - дорога из Ростова-на-Дону в Ставрополь. Первоначально в Екатеринодаре запрещалось селиться и владеть недвижимой собственностью лицам «невойсковых» сословий, население города составляли исключительно казаки. С начала 1830-х годов здесь находились также регулярные части российской армии, участвовавшие в Кавказской войне 1817-1864 годов. В городе существовал Меновый двор для обмена товарами с адыгами Закубанья, ежегодно проходили 4 ярмарки: Благовещенская, Троицкая, Преображенская, Покровская. В 1860-1920 годах административный центр Кубанской области и Кубанского казачьего войска. В 1867 году войсковой статус Екатеринодара упразднён, казачье население обращено в сословие мещан, в городе введено общероссийское гражданское управление (городское общественное самоуправление), в нём получили право селиться лица всех сословий. К концу XIX века имелось около 130 предприятий, в т. ч. металлообрабатывающий завод К. Гусника, кирпичные, винокуренные, кожевенные, чугунолитейный, гончарные заводы, табачная фабрика. Екатеринодар был соединён железнодорожными линиями со станицей Тихорецкая (1887), городом Новороссийск (1888) и станицей Приморско-Ахтарская (1913).
В 1917-1920 годах (с перерывом в марте - августе 1918 года) в Екатеринодаре находилась Кубанская рада. В марте 1918 года установлена советская власть, город стал центром Кубано-Черноморской советской республики. В августе 1918 года занят Добровольческой армией, 17.3.1920 года - войсками РККА. 7.12.1920 года - получил современное название. Центр Кубано-Черноморской области (1920-1924 годы), Адыгейской АО (1922-1936 годы; смотри в статье Адыгея). В 1924-1934 годах находился в составе Северо-Кавказского края, в 1934-1937 годах - Азово-Черноморского края. С 1937 года центр Краснодарского края. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками (август 1942 года), погибло свыше 13 тысяч жителей, городу был нанесён огромный ущерб. 12.2.1943 года освобождён РККА в ходе Битвы за Кавказ 1942-1943 годов. В ноябре 1945 года Краснодар был включён в число 15 городов СССР, подлежавших первоочередному восстановлению.
Краснодар вытянут вдоль берега Кубани более чем на 10 км. В центральной части города сохранилась прямоугольная планировка начала XIX века. Один из самых старых городскихх архитектурных ансамблей - комплекс зданий Екатеринодарской войсковой больницы (1795-1816 годы, 1864; ныне детская краевая больница). Город застраивался деревянными и каменными домами, в т. ч. в духе провинциального классицизма, в конце XIX - начале XX веков - в стиле эклектики и стиле модерн: гостиница «Централь» братьев Х.П. и К.П. Богарсуковых, 1910, Водоэлектролечебница имени С.И. Бабыч, 1916, обе - архитектор А.А. Козлов; здание Государственного банка, быв. здание Общества взаимного кредита, 1906, надстроено в 1912-1914 годах; здание прокуратуры, бывший дом имени купцов Г.А. и Н.Л. Тарасовых, 1913, архитектор Н.М. Козо-Полянский. Среди памятников церковного зодчества: церкви - в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (1844), Святого Георгия Победоносца (1895-1903 годы), Илии Пророка (1907), Свято-Троицкий собор (1899-1910 годы, архитектор И.К. Мальгерб, росписи Н.М. Сафонова) в русском стиле; Свято-Екатерининский кафедральный собор в неовизантийском стиле (1900-1914 годы, архитектор Мальгерб). После Великой Отечественной войны город заново отстроен и реконструирован. Среди достопримечательностей советского времени - металлическая водонапорная башня (1929-1932 годы, инженер В.Г. Шухов); ансамбль вокзалов (1950-е годы, архитектор А.Н. Душкин). В конце XX - начале XXI веков построены: церкви - Рождества Христова (1992-1998 годы), Святого Иоанна Воина в Авиагородке (1995-2000 годы) и Святого Николая (2006-2008 годы); в 2000-2006 годах восстановлен собор Святого Александра Невского (Белый Войсковой) в русско-византийском стиле (1849-1872 годы, архитекторы братья Е.Д. и И.Д. Черники, разобран в 1932 году). Женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (преобразован из приходского храма в 2005 году). Среди памятников: обелиск, посвящённый 200-летию Кубанского казачьего войска (1896, архитектор В.А. Филиппов, демонтирован в 1920 году, восстановлен в 1998 году), памятник Екатерине II (1907, скульптор М.О. Микешин, разобран в начале 1930-х годов, восстановлен в 1990-х годах), мемориальный комплекс на площади Памяти (1967), памятник генералу Л.Г. Корнилову (1991).
Краснодар - крупный центр науки и образования юга Европейской части России. Среди научных учреждений - НИИ РАСХН: животноводства; сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко; хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; ветеринарный; овощного и картофельного хозяйства; масличных культур имени В.С. Пустовойта; биологической защиты растений; риса; жиров; сахарной свёклы и сахара; Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства. Инновационно-технологический центр «Кубань-Юг». Государственные вузы: Кубанский технологический университет (основан в 1918 году как Северо-Кавказский политехнический институт, название и статус менялись, современные название и статус с 1993 года), Кубанский университет (1920), Кубанский аграрный университет (1922), Государственный университет культуры и искусств (основан в 1966 году как Институт культуры, с 1991 года Институт культуры и искусств, с 1998 года современное название), Кубанский университет физической культуры, спорта и туризма (основан в 1969 году как Краснодарский институт физической культуры, современное название и статус с 2003 года), Университет МВД России (1977; название и статус менялись, современный статус с 2006 года), Военный авиационный институт [создан в 1998 году на базе Высшего военного авиационного ордена Дружбы народов училища имени Героя Советского Союза А.К. Серова (1938)], Государственная консерватория (2002), Муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования; филиалы вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и др. Среди негосударственных вузов - Академия маркетинга и социально-информационных технологий, Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Росинского и др. 4 краевые библиотеки, в т. ч. универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина (1900), детская библиотека имени братьев Игнатовых (1933); Центральная библиотечная система Краснодара (35 филиалов). Государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына (основан в 1879 году как Этнографический и естественно-исторический музей Кубанского казачьего войска), Краснодарский краевой художественный музей, Литературный музей Кубани (1987).
Театр драмы имени М. Горького (1920), Краевой театр кукол (1939). Краснодарская краевая государственная филармония имени Г.Ф. Пономаренко (1939; здание построено в 1908-1909 годах по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля и А.А. Козлова), в её составе: оркестры - Симфонический (1997, на базе Камерного оркестра Кубани), русский народный «Виртуозы Кубани» (1993), эстрадной и джазовой музыки «Екатеринодар-бэнд» (1996); Камерный хор (1988); ансамбли - песни и пляски «Казачья вольница» (1985), русские песни и музыки братьев Савельевых (с 1986 года в филармонии), русский концертный «Ивушка» (2003). Государственное творческое объединение «Премьера» (1992, с 2007 года имени Л.Г. Гатова), в его составе: Музыкальный театр (1997; с 1933 года Театр оперетты, с 1937 года Театр музыкальной комедии, в 1964-1997 годах краевой Театр оперетты); Кубанский симфонический оркестр (1991); Кубанский казачий хор; ансамбль казачьей песни «Криница» (1994); Биг-бэнд Г. Гараняна (1997). В Муниципальном концертном зале установлен орган германской фирмы «Rudolf von Beckerath» (1994). Цирк. Международный фестиваль театров кукол «Арт-визит» (с 1997 года), фестиваль любительских и профессиональных фильмов «Молодой киновек» (с 2005 года).
Футбольный клуб «Кубань» (основан в 1928 году как «Динамо») - участник чемпионатов России в Премьер-лиге; проводит матчи на стадионе «Кубань» (32 тысяч мест). Мужская гандбольная команда СКИФ - одна из сильнейших в России. Среди спортивных сооружений: Дворец спорта «Олимп» (около 3 тысяч мест), спорткомплекс «Труд»; ипподром.
Краснодар - крупный промышленный центр. Развиты нефтепереработка, машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность. Ведущие предприятия: нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть» (1911; мощность свыше 3 миллионов тонн сырой нефти в год), станкостроительный завод (основан в 1911 году как машиностроительный и чугунолитейный завод «Кубаноль»; ныне - в составе группы станкостроения «Седин»; вертикальные и токарно-карусельные станки), «Нефтемаш» (1949; оборудование и технологическая оснастка для бурения нефтяных и газовых скважин, запасные части для буровых насосов, ёмкости для хранения нефтепродуктов), «Клаас» (2005, в составе германского концерна «Klaas»; комбайны), «БДМ-Агро» (почвообрабатывающая, посевная, кормозаготовительная техника и др.). Действуют также заводы: «Элеваторстройдеталь» (производство металлических зернохранилищ и элеваторов), компрессорный (с 2008 года в составе холдинга московской производственной компании «Борец»; стационарные и передвижные компрессорные установки), «Оргремгаз» (котельные, запорная арматура), «Кубаньпровод» (кабельная продукция), «Каскад» (в составе концерна «Созвездие»; производство продукции для оборонного комплекса - подвижные автоматизированные системы управления и связи), «Корсо Тензоприбор» (одно из старейших предприятий Краснодара, ведёт историю от основанного в 1886 году чугунолитейного завода; современная продукция - тензометрические датчики). Важное значение имеет производство оборудования для пищевой промышленности (компания «Белкрас» - хлебопекарные и кондитерские печи) и переработки сельскохозяйственной продукции, высокотехнологичного медицнского диагностического оборудования («Кубань Рентген-МТ»), комплексов телемеханики, диспетчерских щитов для объектов электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности («ЮГ-СИСТЕМА плюс»), измерительной и медицинской аппаратуры, средств радиосвязи (научно-производственная компания «Ритм», компания «Импульс»), солнечных и аккумуляторных батарей (главным образом для космических аппаратов различного назначения - завод «Сатурн»), модулей и систем для преобразования солнечной энергии в тепловую (фирма «Солнечный ветер»), телевизионной и бытовой техники (компания «Горизонт-Кавказ» - продукция под торговой маркой «Oniks») и др.
Химическая промышленность специализируется на производстве резинотехнических изделий для сельскохозяйственной техники, автомобилей (завод резинотехнических изделий), а также туризма, отдыха и развлечений (надувные сани, детские горки, бассейны, рафты, водные аттракционы), полиэтиленовых труб (трубный завод), парфюмерно-косметической продукции (в т. ч. фирмы «Аванта», «Шарм Клео Косметик»), лекарственных препаратов («Бализ-Фарм», «Роскафарм» и др.), в т. ч. гомеопатических (Краевой центр гомеопатии). Производство стройматериалов (кровельные материалы, стеклопакеты, алюминиевые двери), мебели (кухонная, корпусная, мягкая - фирмы «Оризон», «Градиент-Мебель», «Сеянга»), посуды из фарфора и фаянса, бумажных изделий, картона. Предприятия лёгкой промышленности производят махровые ткани, швейные (мужская и женская верхняя одежда, постельное бельё из льна) и трикотажные (спортивная, детская одежда) изделия, экипировку для верховой езды (фабрика кожаных изделий).
Среди крупных производителей продукции пищевой промышленности - масложировой комбинат «Краснодарский» (в составе холдинга «Юг Руси»), комбинат «Дары Кубани» (майонезы, соусы на томатной основе и кетчупы), завод плавленых сыров, мясокомбинат, рыбокомбинат. Производство кондитерских изделий (фирмы «Новаль», «Анит», «Южный продукт»), фасованных орехов и сухофруктов (компания «Орехпром»), этилового спирта (завод «Ректинал»), безалкогольных напитков и минеральной воды, табачной продукции (компания «Филип Моррис Кубань»).