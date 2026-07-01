КРАСНОДАР

КРАСНОДАР - город в России.

Административный центр Крас­но­дар­ско­го края. Население 709,7 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на Ку­ба­но-При­азов­ской (При­ку­бан­ской) низ­мен­но­сти, на пра­вом бе­ре­гу реки Ку­бань. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (Паш­ков­ский).

Ос­но­ван в 1793 году как вой­ско­вой го­род (административный центр) Чер­но­мор­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска, на­зван Ека­те­ри­но­да­ром в честь императрицы Ека­те­ри­ны II. Подчинял­ся ста­нич­ному управ­ле­ни­ю. До середины XIX века важ­ней­ший фор­пост Чер­но­мор­ской кор­дон­ной ли­нии. Че­рез го­род про­хо­дил Став­ро­поль­ский шлях - до­ро­га из Рос­то­ва-на-До­ну в Став­ро­поль. Пер­во­на­чаль­но в Ека­те­ри­но­да­ре за­пре­ща­лось се­лить­ся и вла­деть не­дви­жи­мой соб­ст­вен­но­стью ли­цам «не­вой­ско­вых» со­сло­вий, на­се­ле­ние го­ро­да со­став­ля­ли ис­клю­чи­тель­но ка­за­ки. С начала 1830-х годов здесь на­хо­ди­лись так­же ре­гу­ляр­ные час­ти российской ар­мии, уча­ст­во­вав­шие в Кавказской вой­не 1817-1864 годов. В го­ро­де су­ще­ст­во­вал Ме­но­вый двор для об­ме­на то­ва­ра­ми с ады­гами За­ку­ба­нья, еже­год­но про­хо­ди­ли 4 яр­мар­ки: Бла­го­ве­щен­ская, Тро­иц­кая, Пре­об­ра­жен­ская, По­кров­ская. В 1860-1920 годах административный центр Ку­бан­ской об­лас­ти и Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска. В 1867 году вой­ско­вой ста­тус Ека­те­ри­но­да­ра уп­разд­нён, ка­за­чье на­се­ле­ние об­ра­ще­но в со­сло­вие ме­щан, в го­роде введено об­ще­рос­сий­ское гражданское управ­ле­ние (городское об­щественное самоуправ­ле­ние), в нём по­лу­чи­ли пра­во се­лить­ся ли­ца всех со­сло­вий. К концу XIX века име­лось около 130 пред­при­ятий, в т. ч. ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод К. Гус­ни­ка, кир­пич­ные, ви­но­ку­рен­ные, ко­же­вен­ные, чу­гу­но­ли­тей­ный, гон­чар­ные за­во­ды, та­бач­ная фаб­ри­ка. Ека­те­ри­но­дар был со­еди­нён железнодорожными ли­ния­ми со ста­ни­цей Ти­хо­рец­кая (1887), городом Но­во­рос­сийск (1888) и ста­ни­цей При­мор­ско-Ах­тар­ская (1913).

В 1917-1920 годах (с пе­ре­ры­вом в мар­те - августе 1918 года) в Ека­те­ри­но­да­ре на­хо­ди­лась Ку­бан­ская ра­да. В мар­те 1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть, го­род стал цен­тром Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки. В августе 1918 года за­нят Доб­ро­воль­че­ской ар­ми­ей, 17.3.1920 года - вой­ска­ми РККА. 7.12.1920 года - по­лу­чил современное название. Центр Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской об­лас­ти (1920-1924 годы), Ады­гей­ской АО (1922-1936 годы; смотри в статье Ады­гея). В 1924-1934 годах находился в составе Северо-Кавказского края, в 1934-1937 годах - Азо­во-Чер­но­мор­ско­го края. С 1937 года центр Крас­но­дар­ско­го края. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (август 1942 года), по­гиб­ло свыше 13 тысяч жителей, го­ро­ду был на­не­сён ог­ром­ный ущерб. 12.2.1943 года ос­во­бо­ж­дён РККА в хо­де Бит­вы за Кав­каз 1942-1943 годов. В но­ябре 1945 года Краснодар был вклю­чён в чис­ло 15 го­ро­дов СССР, под­ле­жав­ших пер­во­оче­ред­но­му вос­ста­нов­ле­нию.

Краснодар вы­тя­нут вдоль бе­ре­га Ку­ба­ни бо­лее чем на 10 км. В центральной час­ти го­ро­да со­хра­ни­лась пря­мо­уголь­ная пла­ни­ров­ка начала XIX века. Один из са­мых ста­рых городскихх ар­хитектурных ан­самб­лей - ком­плекс зда­ний Ека­те­ри­но­дар­ской вой­ско­вой боль­ни­цы (1795-1816 годы, 1864; ны­не дет­ская крае­вая боль­ни­ца). Го­род за­страи­вал­ся де­ре­вян­ны­ми и ка­мен­ны­ми до­ма­ми, в т. ч. в ду­хе про­винциального клас­си­циз­ма, в конце XIX - начале XX веков - в сти­ле эк­лек­ти­ки и сти­ле мо­дерн: гос­ти­ни­ца «Цен­траль» брать­ев Х.П. и К.П. Бо­гар­су­ко­вых, 1910, Во­до­элек­тро­ле­чеб­ни­ца имени С.И. Ба­быч, 1916, обе - архитектор А.А. Коз­лов; зда­ние Государственного бан­ка, быв. зда­ние Общества вза­им­но­го кре­ди­та, 1906, надстроено в 1912-1914 годах; зда­ние про­ку­ра­ту­ры, бывший дом име­ни куп­цов Г.А. и Н.Л. Та­ра­со­вых, 1913, архитектор Н.М. Ко­зо-По­лян­ский. Сре­ди па­мят­ни­ков цер­ков­но­го зод­че­ст­ва: церк­ви - в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех Скор­бя­щих Ра­дость» (1844), Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1895-1903 годы), Илии Про­ро­ка (1907), Свя­то-Тро­иц­кий со­бор (1899-1910 годы, архитектор И.К. Маль­герб, рос­пи­си Н.М. Са­фо­но­ва) в рус­ском сти­ле; Свя­то-Ека­те­ри­нин­ский ка­фед­раль­ный со­бор в нео­ви­зан­тий­ском сти­ле (1900-1914 годы, архитектор Маль­герб). По­сле Великой Отечественной вой­ны го­род за­но­во от­стро­ен и ре­кон­ст­руи­ро­ван. Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей советского вре­ме­ни - ме­тал­лическая во­до­на­пор­ная баш­ня (1929-1932 годы, инженер В.Г. Шу­хов); ан­самбль во­кза­лов (1950-е годы, архитектор А.Н. Душ­кин). В конце XX - начале XXI веков по­строе­ны: церк­ви - Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1992-1998 годы), Святого Ио­ан­на Вои­на в Авиа­го­род­ке (1995-2000 годы) и Святого Ни­ко­лая (2006-2008 годы); в 2000-2006 годах вос­ста­нов­лен со­бор Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (Бе­лый Вой­ско­вой) в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле (1849-1872 годы, ар­хи­тек­то­ры братья Е.Д. и И.Д. Чер­ники, ра­зо­б­ран в 1932 году). Жен­ский мо­на­стырь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Все­ца­ри­ца» (пре­об­ра­зо­ван из при­ход­ско­го хра­ма в 2005 году). Сре­ди па­мят­ни­ков: обе­лиск, по­свя­щён­ный 200-ле­тию Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1896, архитектор В.А. Фи­лип­пов, де­мон­ти­ро­ван в 1920 году, вос­ста­нов­лен в 1998 году), па­мят­ник Ека­те­ри­не II (1907, скуль­п­тор М.О. Ми­ке­шин, ра­зо­бран в начале 1930-х годов, вос­ста­нов­лен в 1990-х годах), ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс на площади Па­мя­ти (1967), па­мят­ник генералу Л.Г. Кор­ни­ло­ву (1991).

Краснодар - круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния юга Европейской части Рос­сии. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - НИИ РАСХН: жи­вот­но­вод­ст­ва; сельского хозяйства имени П.П. Лукь­я­нен­ко; хра­не­ния и пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции; ве­те­ринар­ный; овощ­но­го и кар­то­фель­но­го хозяйства; мас­лич­ных куль­тур имени В.С. Пус­то­вой­та; био­ло­гической за­щи­ты рас­те­ний; ри­са; жи­ров; са­хар­ной свёк­лы и са­ха­ра; Северо-Кавказский зо­наль­ный НИИ са­до­вод­ст­ва и ви­но­гра­дар­ст­ва. Ин­но­ва­ци­он­но-тех­но­ло­гический центр «Ку­бань-Юг». Государственные ву­зы: Ку­бан­ский тех­но­ло­гический университет (ос­но­ван в 1918 году как Северо-Кавказский по­ли­тех­нический институт, на­звание и ста­тус ме­ня­лись, современные название и ста­тус с 1993 года), Ку­бан­ский университет (1920), Ку­бан­ский аг­рар­ный университет (1922), Государственный университет куль­ту­ры и ис­кусств (ос­но­ван в 1966 году как Институт куль­ту­ры, с 1991 года Институт куль­ту­ры и ис­кусств, с 1998 года современное название), Ку­бан­ский университет фи­зической куль­ту­ры, спор­та и ту­риз­ма (ос­но­ван в 1969 году как Крас­но­дар­ский институт фи­зической куль­ту­ры, современное на­звание и ста­тус с 2003 года), Университет МВД Рос­сии (1977; на­звание и ста­тус ме­ня­лись, современный ста­тус с 2006 года), Во­енный авиационный институт [соз­дан в 1998 году на ба­зе Выс­ше­го военного авиационного ор­де­на Друж­бы на­ро­дов училища имени Ге­роя Советского Сою­за А.К. Се­рова (1938)], Государственная консерватория (2002), Му­ни­ци­паль­ный медицинский институт выс­ше­го се­ст­рин­ско­го об­ра­зо­ва­ния; фи­лиа­лы ву­зов Мо­ск­вы, Санкт-Пе­тер­бур­га, Вла­ди­ми­ра и др. Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Ака­де­мия мар­кетин­га и со­ци­аль­но-ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, Институт ме­ж­ду­народного пра­ва, эко­но­ми­ки, гу­ма­ни­тар­ных на­ук и управ­ле­ния имени К.В. Ро­син­ско­го и др. 4 крае­вые биб­лио­те­ки, в т. ч. уни­вер­саль­ная на­учная библиотека имени А.С. Пуш­кина (1900), дет­ская библиотека имени брать­ев Иг­на­то­вых (1933); Центральная биб­лио­теч­ная сис­те­ма Краснодара (35 фи­лиа­лов). Государственный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический му­зей-за­по­вед­ник имени Е.Д. Фе­ли­цы­на (ос­но­ван в 1879 году как Эт­но­гра­фический и ес­те­ст­вен­но-ис­то­рический му­зей Ку­бан­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска), Крас­но­дар­ский крае­вой ху­до­же­ст­вен­ный му­зей, Литературный му­зей Ку­бани (1987).

Те­атр дра­мы имени М. Горь­ко­го (1920), Крае­вой те­атр ку­кол (1939). Крас­но­дар­ская крае­вая государственная фи­лар­мо­ния имени Г.Ф. По­но­ма­рен­ко (1939; зда­ние по­строе­но в 1908-1909 годах по про­ек­ту архитектора Ф.О. Шех­те­ля и А.А. Коз­ло­ва), в её со­ста­ве: орке­ст­ры - Сим­фо­ни­че­ский (1997, на ба­зе Ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра Ку­ба­ни), русский на­род­ный «Вир­туо­зы Ку­ба­ни» (1993), эс­т­рад­ной и джа­зо­вой му­зы­ки «Ека­те­ри­но­дар-бэнд» (1996); Ка­мер­ный хор (1988); ан­самб­ли - пес­ни и пля­ски «Ка­за­чья воль­ни­ца» (1985), русские пес­ни и му­зы­ки братьев Са­вель­е­вых (с 1986 года в фи­лар­мо­нии), русский кон­церт­ный «Ивуш­ка» (2003). Государственное творческое объ­е­ди­не­ние «Пре­мье­ра» (1992, с 2007 года имени Л.Г. Га­то­ва), в его соста­ве: Музыкальный те­атр (1997; с 1933 года Те­атр опе­рет­ты, с 1937 года Те­атр музыкальной ко­медии, в 1964-1997 годах крае­вой Те­атр опе­ретты); Ку­бан­ский сим­фо­нический ор­кестр (1991); Ку­бан­ский ка­за­чий хор; ан­самбль ка­зачь­ей пес­ни «Кри­ни­ца» (1994); Биг-бэнд Г. Га­ра­ня­на (1997). В Му­ни­ци­паль­ном кон­церт­ном за­ле ус­та­нов­лен ор­ган германской фир­мы «Ru­dolf von Beckerath» (1994). Цирк. Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь те­ат­ров ку­кол «Арт-ви­зит» (с 1997 года), фес­ти­валь лю­би­тель­ских и профессиональных филь­мов «Мо­ло­дой ки­но­век» (с 2005 года).

Фут­боль­ный клуб «Ку­бань» (ос­но­ван в 1928 году как «Ди­на­мо») - уча­ст­ник чем­пио­на­тов Рос­сии в Пре­мьер-ли­ге; про­во­дит мат­чи на ста­дио­не «Ку­бань» (32 тысяч мест). Муж­ская ганд­боль­ная ко­ман­да СКИФ - одна из силь­ней­ших в Рос­сии. Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний: Дво­рец спор­та «Олимп» (около 3 тысяч мест), спорт­ком­плекс «Труд»; ип­по­дром.

Краснодар - круп­ный промышленный центр. Раз­ви­ты неф­те­пе­ре­ра­бот­ка, ма­ши­но­строе­ние, хи­мическая, лёг­кая и пи­ще­вая промышленность. Ве­ду­щие пред­при­ятия: неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод «Крас­но­да­рэ­ко­нефть» (1911; мощ­ность свыше 3 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год), стан­ко­стро­ительный за­вод (ос­но­ван в 1911 году как ма­ши­но­стро­ительный и чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод «Ку­ба­ноль»; ны­не - в со­ста­ве груп­пы стан­ко­строе­ния «Се­дин»; вер­ти­каль­ные и то­кар­но-ка­ру­сель­ные стан­ки), «Неф­те­маш» (1949; обо­ру­до­ва­ние и тех­но­логическая ос­на­ст­ка для бу­ре­ния неф­тя­ных и га­зо­вых сква­жин, за­пас­ные час­ти для бу­ро­вых на­со­сов, ём­ко­сти для хра­не­ния неф­те­про­дук­тов), «Кла­ас» (2005, в со­ста­ве германского кон­цер­на «Klaas»; ком­бай­ны), «БДМ-Аг­ро» (поч­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, по­сев­ная, кор­мо­за­го­то­ви­тель­ная тех­ни­ка и др.). Дей­ст­ву­ют так­же за­воды: «Эле­ва­тор­ст­рой­де­таль» (про­изводство ме­тал­лических зер­но­хра­ни­лищ и эле­ва­то­ров), ком­прес­сор­ный (с 2008 года в со­ста­ве хол­дин­га московской про­из­водственной ком­па­нии «Бо­рец»; ста­цио­нар­ные и пе­ре­движ­ные ком­прес­сор­ные ус­та­нов­ки), «Орг­рем­газ» (ко­тель­ные, за­пор­ная ар­ма­ту­ра), «Ку­бань­про­вод» (ка­бель­ная про­дук­ция), «Кас­кад» (в со­ста­ве кон­цер­на «Со­звез­дие»; про­изводство про­дук­ции для обо­рон­но­го ком­плек­са - под­виж­ные ав­то­ма­ти­зированные сис­те­мы управ­ле­ния и свя­зи), «Кор­со Тен­зо­при­бор» (од­но из ста­рей­ших пред­при­ятий Краснодара, ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­но­го в 1886 году чу­гу­но­ли­тей­но­го за­во­да; современная про­дук­ция - тен­зо­мет­рические дат­чи­ки). Важ­ное зна­че­ние име­ет про­изводство обо­ру­до­ва­ния для пи­ще­вой промышленности (ком­па­ния «Бел­крас» - хле­бо­пе­кар­ные и кон­ди­тер­ские пе­чи) и пе­ре­ра­бот­ки сельскохозяйственной про­дук­ции, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го медицнского ди­аг­но­стического обо­ру­до­ва­ния («Ку­бань Рент­ген-МТ»), ком­плек­сов те­ле­ме­ха­ни­ки, дис­пет­чер­ских щи­тов для объ­ек­тов элек­тро­энер­ге­ти­ки, неф­тя­ной и га­зо­вой промышленности («ЮГ-СИСТЕМА плюс»), из­ме­ри­тель­ной и медицинской ап­па­ра­ту­ры, средств ра­дио­свя­зи (на­уч­но-про­из­водственная ком­па­ния «Ритм», ком­па­ния «Им­пульс»), сол­неч­ных и ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей (главным образом для космических аппаратов различного на­зна­че­ния - завод «Са­турн»), мо­ду­лей и си­с­тем для пре­об­ра­зо­ва­ния сол­неч­ной энер­гии в те­п­ло­вую (фир­ма «Сол­неч­ный ве­тер»), те­ле­ви­зи­он­ной и бы­то­вой тех­ни­ки (ком­па­ния «Го­ри­зонт-Кав­каз» - про­дук­ция под тор­го­вой мар­кой «Oniks») и др.

Хи­мическая промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­изводстве ре­зи­но­тех­нических из­де­лий для сельскохозяйственной тех­ни­ки, ав­то­мо­би­лей (завод резино­тех­нических изделий), а так­же ту­риз­ма, от­ды­ха и раз­вле­че­ний (на­дув­ные са­ни, дет­ские гор­ки, бас­сей­ны, раф­ты, вод­ные ат­трак­цио­ны), по­ли­эти­ле­но­вых труб (труб­ный завод), пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции (в т. ч. фир­мы «Аван­та», «Шарм Клео Кос­ме­тик»), ле­кар­ст­вен­ных пре­па­ра­тов («Ба­лиз-Фарм», «Рос­ка­фарм» и др.), в т. ч. го­мео­па­ти­че­ских (Крае­вой центр го­мео­па­тии). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (кро­вель­ные ма­те­риа­лы, стек­ло­па­ке­ты, алю­ми­ние­вые две­ри), ме­бе­ли (ку­хон­ная, кор­пус­ная, мяг­кая - фир­мы «Ори­зон», «Гра­ди­ент-Ме­бель», «Се­ян­га»), по­су­ды из фар­фо­ра и фа­ян­са, бу­маж­ных из­делий, кар­то­на. Пред­при­ятия лёг­кой промышленности про­из­во­дят мах­ро­вые тка­ни, швей­ные (муж­ская и жен­ская верх­няя оде­ж­да, по­стель­ное бе­льё из льна) и три­ко­таж­ные (спор­тив­ная, дет­ская оде­ж­да) из­де­лия, эки­пи­ров­ку для вер­хо­вой ез­ды (фаб­ри­ка ко­жа­ных из­де­лий).

Сре­ди круп­ных про­из­во­ди­те­лей про­дук­ции пи­ще­вой промышленности - мас­ло­жи­ро­вой ком­би­нат «Крас­но­дар­ский» (в со­ста­ве хол­дин­га «Юг Ру­си»), ком­би­нат «Да­ры Ку­ба­ни» (май­о­не­зы, со­усы на то­мат­ной ос­но­ве и кет­чу­пы), за­вод плав­ле­ных сы­ров, мя­со­ком­би­нат, ры­бо­ком­би­нат. Про­изводство кон­ди­тер­ских из­де­лий (фир­мы «Но­валь», «Анит», «Юж­ный про­дукт»), фа­со­ван­ных оре­хов и су­хо­фрук­тов (ком­па­ния «Орех­пром»), эти­ло­во­го спир­та (за­вод «Рек­ти­нал»), без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков и ми­неральной во­ды, та­бач­ной про­дук­ции (ком­па­ния «Фи­лип Мор­рис Ку­бань»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)