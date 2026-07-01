КРАСНОБРОВЫХ ВОССТАНИЕ
КРАСНОБРОВЫХ ВОССТАНИЕ - крупное народное восстание в Китае в 17-27 годах в целях свержения императора Ван Мана.
Было вызвано серьёзным ухудшением положения широких слоёв населения в связи с попустительством императорской власти захвату крестьянских земель крупными землевладельцами и чиновниками, а также финансовым хаосом, явившимся следствием непродуманной денежной реформы (Ван Ман ввёл в обращение 28 различных монет шести наименований). Восставшие красили брови в красный цвет, чтобы отличаться от солдат правительственных войск (отсюда название).
Началось под руководством крестьянина Фань Чуна в провинции Шаньдун, сильно пострадавшей в результате разлива реки Хуанхэ от неурожая и голода. В провинции Хубэй против правительственных войск в этот же период сражалась т. н. армия [из] зелёных лесов. Продвигаясь на запад к столице империи городу Чанъань, повстанцы убивали чиновников, отменяли налоги, уничтожали документы, захватывали гос. имущество и земли. В 23 году «армия [из] зелёных лесов», которую к этому времени возглавил Лю Сюань, заняла столицу; император Ван Ман был схвачен и подвергся жестокой казни. Не желая усиления Лю Сюаня, Фань Чун в 24 нанёс поражение его армии в пров. Шэньси, в 25 году занял Чанъань и возвёл на престол пастуха Лю Пэнцзы. В ответ на это Лю Сю, командующий одной из повстанческих армий, действовавших автономно, провозгласил себя императором (посмертное почетное имя Гуан У-ди) и начал борьбу против Фань Чуна. В 27 году, воспользовавшись отступлением «краснобровых» на восток в связи с нехваткой продовольствия в столице, Лю Сю нанёс повстанцам несколько крупных поражений; Фань Чун был вынужден сдаться.
Краснобровых восстание привело к некоторому облегчению положения рабов и крестьян: за освобождёнными рабами закреплялась личная свобода, предусматривались правительственные меры по защите некоторых личных прав рабов. Было упорядочено денежное обращение, бедным крестьянам на льготных условиях роздана часть государственных. земель.