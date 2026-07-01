КРАСНОБРОВЫХ ВОССТАНИЕ

КРАСНОБРОВЫХ ВОССТАНИЕ - крупное народное восстание в Китае в 17-27 годах в целях свержения императора Ван Ма­на.

Бы­ло вы­зва­но серь­ёз­ным ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния в свя­зи с по­пус­ти­тель­ст­вом императорской вла­сти за­хва­ту кре­сть­ян­ских зе­мель круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми и чи­нов­ни­ка­ми, а так­же фи­нан­со­вым хао­сом, явившимся следствием не­про­ду­ман­ной де­неж­ной ре­фор­мы (Ван Ман ввёл в об­ра­ще­ние 28 различных мо­нет шес­ти на­име­но­ва­ний). Вос­став­шие кра­си­ли бро­ви в крас­ный цвет, что­бы от­ли­чать­ся от сол­дат пра­ви­тельственных войск (от­сю­да название).

На­ча­лось под ру­ко­во­дством кре­сть­я­ни­на Фань Чу­на в провинции Шань­дун, силь­но по­стра­дав­шей в ре­зуль­та­те раз­ли­ва реки Ху­ан­хэ от не­уро­жая и го­ло­да. В провинции Ху­бэй про­тив пра­ви­тельственных войск в этот же пе­ри­од сра­жа­лась т. н. ар­мия [из] зе­лё­ных ле­сов. Про­дви­га­ясь на за­пад к сто­ли­це им­пе­рии городу Чанъ­ань, пов­стан­цы уби­ва­ли чи­нов­ни­ков, от­ме­ня­ли на­ло­ги, унич­то­жа­ли до­ку­мен­ты, за­хва­ты­ва­ли гос. иму­ще­ст­во и зем­ли. В 23 году «ар­мия [из] зе­лё­ных ле­сов», ко­то­рую к это­му вре­ме­ни воз­гла­вил Лю Сю­ань, за­ня­ла сто­ли­цу; император Ван Ман был схва­чен и под­верг­ся жес­то­кой каз­ни. Не желая уси­ле­ния Лю Сюа­ня, Фань Чун в 24 на­нёс по­ра­же­ние его ар­мии в пров. Шэнь­си, в 25 году за­нял Чанъ­ань и воз­вёл на пре­стол пас­ту­ха Лю Пэнц­зы. В от­вет на это Лю Сю, ко­ман­дую­щий од­ной из пов­станческих ар­мий, дей­ст­во­вав­ших ав­то­ном­но, про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром (по­смерт­ное почетное имя Гу­ан У-ди) и на­чал борь­бу про­тив Фань Чу­на. В 27 году, вос­поль­зо­вав­шись от­сту­п­ле­ни­ем «крас­но­бро­вых» на вос­ток в свя­зи с не­хват­кой про­до­воль­ст­вия в сто­ли­це, Лю Сю на­нёс пов­стан­цам несколько круп­ных по­ра­же­ний; Фань Чун был вы­ну­ж­ден сдать­ся.

Краснобровых восстание при­ве­ло к не­ко­то­ро­му об­лег­че­нию по­ло­же­ния ра­бов и кре­сть­ян: за ос­во­бо­ж­дён­ны­ми ра­ба­ми за­кре­п­ля­лась лич­ная сво­бо­да, пре­ду­смат­ри­ва­лись пра­ви­тельственные ме­ры по за­щи­те не­ко­то­рых лич­ных прав ра­бов. Бы­ло упо­ря­до­че­но де­неж­ное об­ра­ще­ние, бед­ным кре­сть­я­нам на льгот­ных ус­ло­ви­ях роз­да­на часть государственных. зе­мель.

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