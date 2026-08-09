КРАСНАЯ ВЕНА

Крaсная Вена — устоявшееся в исторической литературе название периода в истории г. Вена (1919—1934), когда у власти находились социал-демократы.

К. В. стала первым опытом построения социального государства на практике. Конституционная основа К. В. была создана Р. Даннебергом, финансовая — Г. Брайтнером.

Основой бюджетной политики венского муниципалитета стало реформирование налоговой системы. Местные налоги в К. В. составляли более 50 % всех поступлений в бюджет. Основными были налоги на роскошь, на увеселительные мероприятия и развлечения, а также налоги «на социальное обеспечение», которые платили все предприятия. В 1923 был введен налог на жилые и производственные помещения, собранные средства направлялись на строительство доступного муниципального жилья и поддержку поселкового кооперативного строительства. За 1923—1933 муниципалитетом было построено 61 175 квартир, в новые дома переехало 220 тыс. человек. В домах, имевших более 300 квартир, располагались собственные прачечные, оснащенные стиральными машинами, сушильными установками, автоматическими катками для белья, а также душевые и ванные комнаты. Рядом с домами устраивались скверы и детские площадки. В крупных жилых комплексах размещались муниципальные детские сады, библиотеки, продуктовые магазины, стоматологические клиники, социальные учреждения. Венский муниципалитет сотрудничал с лучшими архитекторами Австрии, и построенные ими здания получили мировое признание. Символом К. В. стал комплекс Карл-Маркс-Хоф, имеющий 1400 квартир для 5 тыс. человек.

Социальная политика К. В. включала заботу о матери и ребенке, поддержку детей и молодежи до 18 лет, поддержку безработных, малоимущих, людей пожилого возраста, борьбу с широко распространенным тогда туберкулезом, профилактическую медицину. Была проведена также школьная реформа, для малоимущих школьников и студентов выделялись стипендии.

Лит.: Кукушкина И. А. Красная Вена: теория и практика австрийского демократического социализма // Судьбы демократического социализма в России. М., 2014; Hofbauer J. Im roten Wien. Prag, 1926; Danneberg R. Das Neue Wien. Wien, 1930; Podbrecky I. Rotes Wien. Gehen & Sehen. 5 Routen zu gebauten Experimenten. Von Karl-Marx-Hof bis Werkbundsiedlung. Wien, 2003.