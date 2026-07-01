КРАСНАЯ РЕЧКА
КРАСНАЯ РЕЧКА - городище VII-XII веков в Чуйской долине на надпойменной террасе реки Чу.
На восточной окраине села Красная Речка (Ысык-Атинский район Чуйской области, Киргизия), в 34 км восточнее города Бишкек. Известно с начала XX века, раскопки А.Н. Бернштама (1939-1940 годы), П.Н. Кожемяко (1953, 1961-1963, 1971-1972 годы), В.Д. Горячевой (1978-1988, 1996-2000 годы), её и А.И. Торгоева (с 2007 года). Состоит из цитадели, 2 укреплённых шахристанов, пригорода, некрополя. Город с пригородом был обнесён стеной с воротами, общая площадь в пределах этой стены около 200 га. Мощность культурного слоя на шахристанах до 4 м. Расцвет городской жизни относится к X веку. Отождествляется с городом Навекат, упоминающимся в одном из согдийских документов с горы Муг и арабских географических сочинениях.
Основан переселенцами из Согда не ранее VII века, сначала входил в состав Западного Тюркского каганата, затем Тюргешского, Карлукского каганатов, государства Караханидов. По мере оседания тюрки, тюргеши, карлуки становятся осн. населением города. До X века здесь совместно проживали зороастрийцы, буддисты, христиане, язычники, после прихода к власти Караханидов начинается исламизация. Судя по надписям на керамике, основным письменным языком до конца X - начала XI веков был согдийский, реже использовался уйгурский, при раскопках буддийского храма найдены надписи на бересте письмом брахми (смотри Индийское письмо). К началу XI века стал использоваться арабский язык (надписи на керамике, бронзовых изделиях). В шахристанах изучались жилые постройки X-XI веков, в пригороде - 2 буддийских храма VIII-X веков, дворец X-XI веков, 3 загородных замка VIII-X веков, 8 усадеб.
Исследуется обширный некрополь с осуариями в наусах, подбойными и катакомбными могилами, встречаются погребения человека с конём по тюркскому обычаю, найдены христианские (несторианские) намогильные камни с сиро-тюркскими надписями. Среди находок также: резной крашеный штук X-XI веков; фрагменты настенной живописи (в жилищах до X века); в одном из буддийских храмов - живопись и лёссовая скульптура, в т. ч. фигура лежащего Будды, сохранившаяся на длину до 8 м; металлическое оружие, орудия, бытовые предметы, украшения; керамические и стеклянные изделия и др. Многочисленны монеты, в т. ч. тюргешей с согдийскими надписями (VIII-IX века), китайские (династии Тан), Тухусов и Арсланидов (предкараханидских правителей региона), Караханидов.