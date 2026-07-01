КРАСНАЯ РЕЧКА

КРАСНАЯ РЕЧКА - городище VII-XII веков в Чуйской долине на надпойменной террасе реки Чу.

На восточной ок­раи­не села Крас­ная Реч­ка (Ысык-Атин­ский район Чуй­ской области, Кир­ги­зия), в 34 км вос­точ­нее города Биш­кек. Из­вест­но с на­чала XX века, рас­коп­ки А.Н. Берн­ш­та­ма (1939-1940 годы), П.Н. Ко­же­мя­ко (1953, 1961-1963, 1971-1972 годы), В.Д. Го­ря­че­вой (1978-1988, 1996-2000 годы), её и А.И. Тор­гое­ва (с 2007 года). Со­сто­ит из ци­та­де­ли, 2 ук­ре­п­лён­ных шах­ри­ста­нов, при­го­ро­да, нек­ро­по­ля. Го­род с при­го­ро­дом был об­не­сён сте­ной с во­ро­та­ми, об­щая пло­щадь в пре­де­лах этой сте­ны около 200 га. Мощ­ность куль­тур­но­го слоя на шах­ри­ста­нах до 4 м. Рас­цвет городской жиз­ни от­но­сит­ся к X веку. Ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с городом На­ве­кат, упо­ми­наю­щим­ся в од­ном из со­гдий­ских до­ку­мен­тов с го­ры Муг и арабских гео­гра­фических со­чи­не­ни­ях.

Ос­но­ван пе­ре­се­лен­ца­ми из Со­гда не ра­нее VII века, сна­ча­ла вхо­дил в со­став Западного Тюрк­ско­го ка­га­на­та, за­тем Тюр­геш­ско­го, Кар­лук­ско­го ка­га­на­тов, государства Ка­ра­ха­ни­дов. По ме­ре осе­да­ния тюр­ки, тюр­ге­ши, кар­лу­ки ста­но­вят­ся осн. на­се­ле­ни­ем го­ро­да. До X века здесь со­вме­ст­но про­жи­ва­ли зо­роа­ст­рий­цы, буд­ди­сты, хри­стиа­не, языч­ни­ки, по­сле при­хо­да к вла­сти Ка­ра­ха­ни­дов на­чи­на­ет­ся ис­ла­ми­за­ция. Су­дя по над­пи­сям на ке­ра­ми­ке, основным письменным язы­ком до конца X - начала XI веков был со­гдий­ский, ре­же ис­поль­зо­вал­ся уй­гур­ский, при рас­коп­ках буд­дий­ско­го хра­ма най­де­ны над­пи­си на бе­ре­сте пись­мом брах­ми (смотри Ин­дий­ское пись­мо). К началу XI века стал ис­поль­зо­вать­ся арабский язык (над­пи­си на ке­ра­ми­ке, брон­зо­вых из­де­ли­ях). В шах­ри­ста­нах изу­ча­лись жи­лые по­строй­ки X-XI веков, в при­го­ро­де - 2 буд­дий­ских хра­ма VIII-X веков, дво­рец X-XI веков, 3 за­го­род­ных зам­ка VIII-X веков, 8 уса­деб.

Ис­сле­ду­ет­ся об­шир­ный нек­ро­поль с осуа­рия­ми в нау­сах, под­бой­ны­ми и ка­та­комб­ны­ми мо­ги­ла­ми, встре­ча­ют­ся по­гре­бе­ния че­ло­ве­ка с ко­нём по тюрк­ско­му обы­чаю, най­де­ны хри­сти­ан­ские (не­сто­ри­ан­ские) на­мо­гиль­ные кам­ни с си­ро-тюрк­ски­ми над­пи­ся­ми. Сре­ди на­хо­док так­же: рез­ной кра­шеный штук X-XI веков; фраг­мен­ты на­стен­ной жи­во­пи­си (в жи­ли­щах до X века); в од­ном из буд­дий­ских хра­мов - жи­во­пись и лёс­со­вая скульп­ту­ра, в т. ч. фи­гу­ра ле­жа­ще­го Буд­ды , со­хра­нив­шая­ся на дли­ну до 8 м; ме­тал­лическое ору­жие, ору­дия, бы­то­вые пред­ме­ты, ук­ра­ше­ния; ке­ра­ми­че­ские и стек­лян­ные из­де­лия и др. Многочисленны мо­не­ты, в т. ч. тюр­ге­шей с со­гдий­ски­ми над­пи­ся­ми (VIII-IX века), ки­тай­ские (ди­на­стии Тан), Ту­ху­сов и Арс­ла­ни­дов (пред­ка­ра­ха­нид­ских пра­ви­те­лей ре­гио­на), Ка­ра­ха­ни­дов.

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