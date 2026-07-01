«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ» - исторический журнал, орган Петроградского бюро Истпарта.
С 1930 года Ленинградского института истории партии при Ленинградском обкоме ВКП(б). Издавался в 1922-1934 годах и в 1936-1937 годах. Публиковал статьи по истории ВКП(б), петроградской партийной организации (протоколы съездов и конференций, прокламации, листовки и др.), Октябрьской революции 1917 года, истории фабрик и заводов Ленинграда, материалы о В.И. Ленине.
В работе журнала участвовали В.В. Адоратский, В.Д. Бонч-Бруевич, В.А. Антонов-Овсеенко, Г.Е. Зиновьев, А.В. Луначарский, В.П. Милютин, В.И. Невский, Д.Б. Рязанов, Н.К. Крупская, П.Н. Лепешинский, М.С. Ольминский, Н.И. Подвойский и др.