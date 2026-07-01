«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ»

«КРАСНАЯ ЛЕТОПИСЬ» - исторический журнал, орган Петроградского бюро Истпарта.

С 1930 года Ле­нинградского института ис­то­рии пар­тии при Ле­нинградском об­ко­ме ВКП(б). Из­да­вал­ся в 1922-1934 годах и в 1936-1937 годах. Пуб­ли­ко­вал ста­тьи по ис­то­рии ВКП(б), пет­роградской партийной ор­га­ни­за­ции (про­то­ко­лы съез­дов и кон­фе­рен­ций, про­кла­ма­ции, лис­тов­ки и др.), Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года, ис­то­рии фаб­рик и за­во­дов Ле­нин­гра­да, ма­те­риа­лы о В.И. Ле­ни­не .

В ра­бо­те жур­на­ла уча­ст­во­ва­ли В.В. Адо­рат­ский, В.Д. Бонч-Бруе­вич, В.А. Ан­то­нов-Ов­се­ен­ко, Г.Е. Зи­новь­ев, А.В. Лу­на­чар­ский , В.П. Ми­лю­тин, В.И. Нев­ский, Д.Б. Ря­за­нов, Н.К. Круп­ская, П.Н. Ле­пе­шин­ский, М.С. Оль­мин­ский, Н.И. Под­вой­ский и др.

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