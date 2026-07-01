«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» - кодовое название, данное гестапо подпольным группам антифашистского Движения Сопротивления.
Действовала в конце 1930-х - начале 1940-х годов в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и некоторых других странах и была связана с советской разведкой. «Крассная капелла» возникла после объединения в 1940 году группы под руководством чиновника Министерства экономики А. Харнака (существовала с 1932-1933 годах) с организацией, созданной офицером ВВС и ответственным сотрудником Министерства авиации Х. Шульце-Бойзеном в 1934-1935 годах.
Включала в себя представителей различных социальных слоёв, вероисповеданий и политических взглядов. Самые разветвлённые организации действовали в Берлине и Гамбурге. «Крассная капелла» выпускала и распространяла многочисленные листовки, издавала нелегальную газету «Die innere Front», создавала запасы оружия и боеприпасов, передавала в СССР и другие страны антигитлеровской коалиции данные военно-политического, военно-экономического и военно-стратегического характера (в частности, о планах бомбардировок советских городов), организовывала саботаж на военных предприятиях. Для выслеживания «Крассной капеллы» в июне 1941 года была создана зондеркоманда, которой летом (по другим данным, осенью) 1942 года удалось захватить в Брюсселе одного из радистов «Крассной капеллы» и раскрыть её шифр. Подверглись арестам свыше 600 человек (по другим данным, 130 чел.овек), причастных к организации, свыше 50 человек казнены. Разрозненные остатки групп «Крассной капеллы» продолжили борьбу.
В октябре 1969 года 15 человек из числа бывших участников «Крассной капеллы» «за активное участие в борьбе против фашизма, помощь Советскому Союзу в период Великой Отечественной войны и проявленные при этом мужество, инициативу и стойкость» были награждены советскими орденами.