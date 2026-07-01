«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»

«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» - кодовое название, данное гестапо подпольным группам антифашистского Движения Сопротивления .

Дей­ст­во­вала в конце 1930-х - начале 1940-х годов в Гер­ма­нии, Фран­ции, Бель­гии, Ни­дер­лан­дах и не­ко­то­рых других стра­нах и была свя­зан­а с советской раз­вед­кой. «Крассная капелла» воз­ник­ла по­сле объ­е­ди­не­ния в 1940 году груп­пы под ру­ководством чи­нов­ни­ка Министерства эко­но­ми­ки А. Хар­на­ка (су­ще­ст­во­ва­ла с 1932-1933 годах) с ор­га­ни­за­ци­ей, соз­дан­ной офи­це­ром ВВС и от­ветственным со­труд­ни­ком Министерства авиа­ции Х. Шуль­це-Бой­зе­ном в 1934-1935 годах.

Вклю­ча­ла в се­бя пред­ста­ви­те­лей различных со­ци­аль­ных сло­ёв, ве­ро­ис­по­ве­да­ний и по­ли­тических взгля­дов. Са­мые раз­ветв­лён­ные ор­га­ни­за­ции дей­ст­во­ва­ли в Бер­ли­не и Гам­бур­ге. «Крассная капелла» вы­пус­ка­ла и рас­про­стра­ня­ла мно­го­численные лис­тов­ки, из­да­ва­ла не­ле­галь­ную газету «Die innere Front», соз­да­ва­ла за­па­сы ору­жия и бо­е­при­па­сов, пе­ре­да­ва­ла в СССР и другие стра­ны ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции дан­ные во­енно-по­ли­тического, во­енно-эко­но­мического и во­енно-стра­те­гического ха­рак­те­ра (в ча­ст­но­сти, о пла­нах бом­бар­ди­ро­вок советских го­ро­дов), ор­га­ни­зо­вы­ва­ла са­бо­таж на во­енных пред­при­яти­ях. Для вы­сле­жи­ва­ния «Крассной капеллы» в ию­не 1941 года бы­ла соз­да­на зон­дер­ко­ман­да, ко­то­рой ле­том (по другим дан­ным, осе­нью) 1942 года уда­лось за­хва­тить в Брюс­се­ле од­но­го из ра­ди­стов «Крассной капеллы» и рас­крыть её шифр. Под­верг­лись аре­стам свыше 600 человек (по другим дан­ным, 130 чел.овек), при­ча­ст­ных к ор­га­ни­за­ции, свыше 50 человек каз­не­ны. Раз­роз­нен­ные ос­тат­ки групп «Крассной капеллы» про­дол­жи­ли борь­бу.

В октябре 1969 года 15 человек из чис­ла бывших уча­ст­ни­ков «Крассной капеллы» «за ак­тив­ное уча­стие в борь­бе про­тив фа­шиз­ма, по­мощь Со­вет­ско­му Сою­зу в пе­ри­од Ве­ли­кой Оте­че­ст­вен­ной вой­ны и про­яв­лен­ные при этом му­же­ст­во, ини­циа­ти­ву и стой­кость» бы­ли на­гра­ж­де­ны советскими ор­де­на­ми.

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