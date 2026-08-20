КРАСНАЯ ГВАРДИЯ

Крaсная гвaрдия — вооруженные отряды сторонников советской власти. Создавались на предприятиях и в районах городов в 1917, преимущественно большевиками и левыми эсерами. Участвовали в Октябрьской революции 1917 , установлении советской власти и в начальном этапе Гражданской войны — до создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Первые отряды К. г. создавались во время Революции 1905—1907 . К. г. («рабочая гвардия») формировалась с весны 1917, после июльского кризиса 1917 разоружена, но в ходе и после Корниловского выступления 1917 вновь сформирована в еще больших масштабах почти по всей территории России. В Петрограде и Москве были созданы штабы К. г. К. г. подчинялась Военно-революционным комитетам , выполняла как боевые, так и репрессивные функции. Анархисты формировали также «черную гвардию». Кандидаты в К. г. утверждались по рекомендации трудовых коллективов, местных Советов, профсоюзных комитетов и партийных организаций. Численность К. г. достигала 276 тыс. бойцов, но в боевых действиях участвовала лишь их незначительная часть. К. г. участвовала в подавлении Керенского—Краснова выступления 1917 и других вооруженных столкновениях конца 1917 — начала 1918, разгоне Учредительного собрания 1918 , оказывала сопротивление австро-германскому наступлению накануне Брестского мира 1918 , осуществляла аресты и реквизиции, пыталась поддерживать общественный порядок. Во 2-й половине 1918 отряды К. г. были частично влиты в РККА и милицию, частично расформированы. В 1917—1922 отряды К. г. действовали также в Финляндии, Германии, Австрии, Венгрии, Дании и Италии.

Лит.: Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия. М., 1987; Конев А. М. Красная гвардия на защите Октября. М., 1989; Старцев В. И. Очерки по истории Петроградской Красной гвардии и рабочей милиции (март 1917 — апрель 1918). М.–Л., 1965; Цыпкин Г. А. Красная гвардия в борьбе за власть Советов. М., 1967; Поликарпов В. Д. Пролог гражданской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918). М., 1976; Шубин А. В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 — март 1918. М., 2017.